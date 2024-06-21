УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9252 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
40 588 213

Побиття добровольця "Krakenа" Дмитра Павлова (Син) охоронцями нардепа Тищенка у Дніпрі: повна версія конфлікту. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована повна версія конфлікту нардепа Миколи Тищенка та його охороги із добровольцем спецпідрозділу "Kraken" ГУР Міноборони Дмитром Павловим (Син) у Дніпрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікував журналіст Денис Кошельник

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Побиття добровольця Krakenа у Дніпрі: Тищенко стверджує, що Павлов ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм". ВIДЕО

Автор: 

Дніпро (3354) конфлікт (460) Тищенко Микола (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+56
Котлета - "персона" известная всем жителям столицы. Хотелось бы посмотреть на лица тех, кто избрал этот организм во власть.
показати весь коментар
21.06.2024 09:44 Відповісти
+49
як що, після цього, недоумок тищенко залишиться цілим та неушкодженим, то мені дуже прикро, за побратимів цього бійця кракена.
про тих биків, що поруч, я взагалі мовчу!
і, звісно, холуйський мєнток.....
показати весь коментар
21.06.2024 09:46 Відповісти
+47
на цю мітболовську харю - сечі нема аж 11 хв дивитись! краще потім почитати коментарі супервиносливих коментаторів.
показати весь коментар
21.06.2024 09:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Из видео сложилось впечатление, что полицейский и ТЦК "на побегушках" у Тищенко
показати весь коментар
22.06.2024 08:52 Відповісти
ІПСО чи правда?

http://picplus.net/56924/103588/
показати весь коментар
22.06.2024 09:45 Відповісти
для ідіотів - сёйдет!
чому щё крисою нё назвали??? ідіот
показати весь коментар
22.06.2024 13:09 Відповісти
🤣
Агенту фсб/гру довіра 100 %
показати весь коментар
22.06.2024 22:23 Відповісти
Держава. Все в курсі, що в місті працюють кримінальні шахрайські організації. І депутати приходять їх перевіряти. Це ніби сенатори влаштовували аудит мафії.))
показати весь коментар
22.06.2024 12:47 Відповісти
А тепер, згадуємо як ми(наріт - не я і не всі нормальні) ненавиділи чехів, бо там - Земан.
А потім гигикали(бидло) бо Шольц зажав снаряди Гепардів(там Швейцарія винна, а Шольц викупив ЗАВОД в Іспанії шоб НАМ допомогти), а Наєм - щось там казав про освоєння, ой, зохіст.
А тепер оці всі зашквари всі бачать і подумай.те - А що ж думають про нас, тіпа демократично вибравших ОЦЕ ВСЕ і по рейтингу ....... ОЦЮ Х. підтримують????
я би на місці якогось парижанина просто би подавився товстою жабкою і кинув в телевізор цілу пляшку вина. ну це ж клоунада, це куми Ємрака тупо раком ставлять всю країну. дахусім, сказав би парижанин - на тобі Макроне ще 1 голос за то шо ти кажеш шо ніхера цим ідіотам. Ой, Люпєн а не Макрон, вона ж не бачила Ємрака, а то би зразу дала сто поцріотів і цезаріанців Ємраку. тьху!
нє-нє це не спеціально Коклєтка робить, просто непідсудність, АГА - рекетирам якось непідсудність заважала тупо ставати мільйонерами.
показати весь коментар
22.06.2024 13:08 Відповісти
Доброволець це вже, по логиці зеленского кодла, - це лох. Не лохи он всі мають по десятки зелені та тікають за кордон. Країні п...ць.
показати весь коментар
22.06.2024 14:45 Відповісти
Морда лица у котлеты пошла буграми
показати весь коментар
22.06.2024 15:52 Відповісти
Що ж за мр@зі таки ці зедепутята, кооператив Зермаков(((
показати весь коментар
22.06.2024 23:30 Відповісти
МИЛИТАРИСТИЧЕСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО !!! А ОСТАЛЬНОЕ ЧЁРНЫЙ ЛЁД !)
показати весь коментар
23.06.2024 03:12 Відповісти
Як вже задрало зебидло! Відрубати би голову цій шоблі...
показати весь коментар
25.06.2024 19:26 Відповісти
А коли вона говорить правду? Був при виконанні,зреагував на звернення. То чому звільнили? Десь ця особа бреше
показати весь коментар
25.06.2024 20:54 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 