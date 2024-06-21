Побиття добровольця "Krakenа" Дмитра Павлова (Син) охоронцями нардепа Тищенка у Дніпрі: повна версія конфлікту. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована повна версія конфлікту нардепа Миколи Тищенка та його охороги із добровольцем спецпідрозділу "Kraken" ГУР Міноборони Дмитром Павловим (Син) у Дніпрі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікував журналіст Денис Кошельник.
Vasya Kirpych
21.06.2024 09:44
Hrysha Hlyba
21.06.2024 09:46
Fjall_Raven
21.06.2024 09:39
чому щё крисою нё назвали??? ідіот
Агенту фсб/гру довіра 100 %
А потім гигикали(бидло) бо Шольц зажав снаряди Гепардів(там Швейцарія винна, а Шольц викупив ЗАВОД в Іспанії шоб НАМ допомогти), а Наєм - щось там казав про освоєння, ой, зохіст.
А тепер оці всі зашквари всі бачать і подумай.те - А що ж думають про нас, тіпа демократично вибравших ОЦЕ ВСЕ і по рейтингу ....... ОЦЮ Х. підтримують????
я би на місці якогось парижанина просто би подавився товстою жабкою і кинув в телевізор цілу пляшку вина. ну це ж клоунада, це куми Ємрака тупо раком ставлять всю країну. дахусім, сказав би парижанин - на тобі Макроне ще 1 голос за то шо ти кажеш шо ніхера цим ідіотам. Ой, Люпєн а не Макрон, вона ж не бачила Ємрака, а то би зразу дала сто поцріотів і цезаріанців Ємраку. тьху!
нє-нє це не спеціально Коклєтка робить, просто непідсудність, АГА - рекетирам якось непідсудність заважала тупо ставати мільйонерами.