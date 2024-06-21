РУС
Избиение добровольца Krakenа Павлова в Днепре: на видео фигурирует помощница Тищенко Андриевская. ФОТО

Помічниця Тищенка Евеліна Андрієвська

В скандальном видео из Днепра, на котором якобы охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Ее заметили на одной из записей инцидента и сразу же прославили в сети, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Таблоid. Хотя на самом деле девушка, которой в августе исполнится 27 лет, работает с Тищенко еще со времен, когда он был только ресторатором и телеведущим.

Смотрите также: Избиение добровольца Krakenа в Днепре: Тищенко утверждает, что Павлов ударил следователя во время обысков "мошеннических ботоферм". ВИДЕО

Помічниця нардепа Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська під час інциденту у Дніпрі

Помощница была рядом с Тищенко во время инцидента в Днепре

Однако несколько интересных фактов об Эвелине знать не помешает. К примеру, то, что она фигурирует на сайте Миротворец за "отрицание российской агрессии" и "участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками". Ранее СМИ писали, что девушка ездила в оккупированный Крым в 2018 году.

Евеліна Андрієвська на сайті Миротворець

В соцсетях Эвелины уже нет следов ее "пророссийской" деятельности, но страница на Миротворце все еще есть.

Андриевская родилась в Донецке, но училась в Киеве и получила 4 диплома, чем очень хвастается в своем Instagram. Во время учебы в своем первом вузе – Киевском торгово-экономическом университете – боролась за звание Мисс, но стала лишь вицемисс. В феврале этого года получила диплом специалиста по публичному управлению и администрированию по образовательной программе "Парламентаризм и парламентская деятельность" университета имени Шевченко.

Также, судя по соцсетям, Эвелина работает с Николаем Тищенко, которого считает "самым крутым боссом на свете" и "сильным лидером", по меньшей мере, с 2017 года. Начинала она в его ресторане "Три вилки".

Помічниця Тищенка Евеліна Андрієвська

А еще Эвелина вместе с бывшей женой своего босса готовила обеды в начале большой войны.

Также интересный факт в биографии 26-летней девушки - у нее есть благодарность от ГУР и фото с самим Кириллом Будановым.

Евеліна Андрієвська
Евеліна Андрієвська

В своем Instagram Эвелина постоянно благодарит ВСУ и ГУР за возможность жить и работать в Украине.

Судя по многочисленным фото Андриевской в ​​Instagram, она с юных лет привыкла к лакшери-жизни. В частности, со студенчества Эвелина носит известные бренды и ездит на дорогих автомобилях.

Евеліна Андрієвська

Напомним, 20 июня на проспекте Яворницкого в центре Днепра произошла стычка между группой людей в форме и балаклавах и мужчиной в штатском.

В соцсетях писали, что мужчина в штатском – днепрянин Дмитрий (Сын) Павлов, воевавший в спецподразделении Kraken. Также в Telegram-каналах утверждали, что на него напали охранники народного депутата Николая Тищенко.

Полиция открыла два уголовных производства по статье о преднамеренном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Тищенко заявил, что Павлов якобы ударил следователя во время обысков мошеннических ботоферм.

зелених підарів треба відстрілювати
по іншому це бидло не розуміє
показать весь комментарий
21.06.2024 19:15 Ответить
Чернігівське Світле

@renegadeua

В ответ

https://x.com/MelaniePodolyak @MelaniePodolyak

Тищенко це лише симптом, головна проблема - Єрмак
показать весь комментарий
21.06.2024 19:44 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 19:46 Ответить
Про чотири дипломи в 27 років докладніше, будь ласка. Скільки часу вона використала на отримання одного диплома? Таке можливо тільки якщо вона відсосала у чотирьох ректорів одночасно.....чи послідовно...
показать весь комментарий
21.06.2024 20:47 Ответить
ну, Буданов завжди ладен вимазатися в касапське гівно...
показать весь комментарий
21.06.2024 22:51 Ответить
НаСОСалНА...
показать весь комментарий
21.06.2024 23:04 Ответить
девочка в норковой шубе на лексусе чистит картоху в ресторане для посетителей.
Боже, на кого это го*но рассчитано??!
показать весь комментарий
22.06.2024 00:11 Ответить
Судячи з відео Андрієвська кончена брехлива дура ! Така ж мразота як Тищенко тупоголовий.
показать весь комментарий
22.06.2024 01:25 Ответить
Подстилка обыкновенная
показать весь комментарий
22.06.2024 01:38 Ответить
помічниця яка звинувачувала павлова ніби-то у викраденні телефону через 5 хвилин сама здійснила спробу викрадення дитини павлова .
показать весь комментарий
23.06.2024 15:05 Ответить
.....чергова зелена ганьба від кварталу ..... у тій верховній Zраді - смоктали , смокчуть і будуть смоктати..... це і єсть Потужні Реформи.....
показать весь комментарий
24.06.2024 23:59 Ответить
Слідкуємо далі...Мало віриться, що цим мерзотам буде покарання. Тищенка і цю нахабну курку на нари!!! Досить !!!
показать весь комментарий
25.06.2024 10:25 Ответить
шмару котлєти в пересувний польовий бордель..
показать весь комментарий
25.06.2024 17:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 