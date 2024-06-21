Избиение добровольца Krakenа Павлова в Днепре: на видео фигурирует помощница Тищенко Андриевская. ФОТО

В скандальном видео из Днепра, на котором якобы охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Ее заметили на одной из записей инцидента и сразу же прославили в сети, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Таблоid. Хотя на самом деле девушка, которой в августе исполнится 27 лет, работает с Тищенко еще со времен, когда он был только ресторатором и телеведущим.

Помощница была рядом с Тищенко во время инцидента в Днепре

Однако несколько интересных фактов об Эвелине знать не помешает. К примеру, то, что она фигурирует на сайте Миротворец за "отрицание российской агрессии" и "участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками". Ранее СМИ писали, что девушка ездила в оккупированный Крым в 2018 году.

В соцсетях Эвелины уже нет следов ее "пророссийской" деятельности, но страница на Миротворце все еще есть.

Андриевская родилась в Донецке, но училась в Киеве и получила 4 диплома, чем очень хвастается в своем Instagram. Во время учебы в своем первом вузе – Киевском торгово-экономическом университете – боролась за звание Мисс, но стала лишь вицемисс. В феврале этого года получила диплом специалиста по публичному управлению и администрированию по образовательной программе "Парламентаризм и парламентская деятельность" университета имени Шевченко.

Также, судя по соцсетям, Эвелина работает с Николаем Тищенко, которого считает "самым крутым боссом на свете" и "сильным лидером", по меньшей мере, с 2017 года. Начинала она в его ресторане "Три вилки".

А еще Эвелина вместе с бывшей женой своего босса готовила обеды в начале большой войны.

Также интересный факт в биографии 26-летней девушки - у нее есть благодарность от ГУР и фото с самим Кириллом Будановым.





В своем Instagram Эвелина постоянно благодарит ВСУ и ГУР за возможность жить и работать в Украине.

Судя по многочисленным фото Андриевской в ​​Instagram, она с юных лет привыкла к лакшери-жизни. В частности, со студенчества Эвелина носит известные бренды и ездит на дорогих автомобилях.

Напомним, 20 июня на проспекте Яворницкого в центре Днепра произошла стычка между группой людей в форме и балаклавах и мужчиной в штатском.

В соцсетях писали, что мужчина в штатском – днепрянин Дмитрий (Сын) Павлов, воевавший в спецподразделении Kraken. Также в Telegram-каналах утверждали, что на него напали охранники народного депутата Николая Тищенко.

Полиция открыла два уголовных производства по статье о преднамеренном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Тищенко заявил, что Павлов якобы ударил следователя во время обысков мошеннических ботоферм.