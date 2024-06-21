УКР
Побиття добровольця Krakenа Павлова у Дніпрі: на відео фігурує помічниця Тищенка Андрієвська. ФОТО

Помічниця Тищенка Евеліна Андрієвська

У скандальному відео з Дніпра, на якому начебто охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Її помітили на одному з записів інциденту і одразу ж прославили у мережі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Таблоid. Хоча насправді дівчина, якій у серпні виповниться 27 років, працює з Тищенком ще з часів, коли він був лише ресторатором і телеведучим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Побиття добровольця "Krakenа" Дмитра Павлова (Син) охоронцями нардепа Тищенка у Дніпрі: повна версія конфлікту. ВIДЕО

Помічниця нардепа Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська під час інциденту у Дніпрі

Помічниця була поруч із Тищенком під час інциденту у Дніпрі

Проте декілька цікавих фактів про Евеліну знати не завадить. Наприклад, те, що вона фігурує на сайті Миротворець за "заперечення російської агресії" та "участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками". Раніше ЗМІ писали, що дівчина їздила в окупований Крим у 2018-му.

Евеліна Андрієвська на сайті Миротворець

У соцмережах Евеліни вже немає слідів її "проросійської" діяльності, але сторінка на Миротворці все ще є.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Побиття добровольця Krakenа у Дніпрі: Тищенко стверджує, що Павлов ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм". ВIДЕО

Андрієвська народилася у Донецьку, але навчалася у Києві і отримала 4 дипломи, чим дуже хвалиться у своєму Instagram. Під час навчання у своєму першому виші - Київському торгово-економічному університеті - боролася за звання Міс, але стала лише віцеміс. А в лютому цього року отримала диплом спеціаліста з публічного управління та адміністрування за освітньою програмою "Парламентаризм та парламентська діяльність" університету імені Шевченка.

Також, судячи з соцмереж, Евеліна працює з Миколою Тищенком, якого вважає "найкрутішим босом на світі" та "сильним лідером", щонайменше з 2017 року. Починала вона у його ресторані "Три вилки".

Помічниця Тищенка Евеліна Андрієвська

А ще Евеліна разом із колишньою жінкою свого боса готувала обіди на початку великої війни.

Також цікавий факт у біографії 26-річної дівчини - вона має подяку від ГУР та фото з самим Кирилом Будановим.

Евеліна Андрієвська
Евеліна Андрієвська

У своєму Instagram Евеліна постійно дякує ЗСУ та ГУР за можливість жити і працювати в Україні

Судячи з численних фото Андрієвської в Instagram, вона з юних років звикла до лакшері-життя. Зокрема, зі студентства Евеліна носить відомі бренди та їздить на дорогих автівках.

Евеліна Андрієвська

Нагадаємо, 20 червня на проспекті Яворницького у центрі Дніпра сталася сутичка між групою людей у формі та балаклавах та чоловіком у цивільному.

У соцмережах писали, що чоловік у цивільному - дніпрянин Дмитро (Син) Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken. Також у Telegram-каналах стверджували, що на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Тищенко заявив, що Павлов нібито ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм.

