Поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата, - Єрмак

ермак,тищенко

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував конфлікт у Дніпрі за участю народного депутата Миколи Тищенка.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата - абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати", - написав Єрмак.

Керівник ОП також заявив, що давно знає Тищенка, але зараз стосунків не підтримує.

"Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно - хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків", - пояснив Єрмак.

Він також зазначив, що кожен має нести відповідольність за вчинки незалежно від посад

"Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати", - наголосив глава ОП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Побиття добровольця Krakenа Павлова у Дніпрі: на відео фігурує помічниця Тищенка Андрієвська. ФОТО

Конфлікт у Дніпрі за участі нардепа Тищенка

Нагадаємо, 20 червня на проспекті Яворницького у центрі Дніпра сталася сутичка між групою людей у формі та балаклавах та чоловіком у цивільному.

У соцмережах писали, що чоловік у цивільному - дніпрянин Дмитро (Син) Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken. Також у Telegram-каналах стверджували, що на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Тищенко заявив, що Павлов нібито ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Побиття добровольця "Krakenа" Дмитра Павлова (Син) охоронцями нардепа Тищенка у Дніпрі: повна версія конфлікту. ВIДЕО

депутат (1802) Єрмак Андрій (1414) Тищенко Микола (353)
Топ коментарі
+36
На кого розрахован цей цирк? Ця потвора тищенко шквариться ще з довоєнних часів. Під час війни цей лошак взагалі закусив вудила та втратив остаточно усякий сором. І кожного разу його засуджували однопартійці, показово журила мосійчукча, цей бабуін каявся та виправдовувався йнарешті через місяць всі забували про його витівки.
Так само буде й зараз. Пан завхоз може скільки завгодно відмежовуватися від цієї мавпи але ж скільки разів журналісти фіксували як вона приїжджала до нього в ОП. Може він ще скаже що не знає хто такая Марʼяна, прости Боже що згадав таке на ніч…
показати весь коментар
21.06.2024 22:49 Відповісти
+35
а хто такий цей єрмак, щоб щось казати про народного дєпутата Колю Котлету?
Колю Котлєту на посаду обрав народ!!! А хто обрав на посаду цього єрмака?
Хто очікує від цього єрмака якихось коментарів чи сумісна чи несумісна поведінка Колі Котлєти з посадою народного дєпутата?
показати весь коментар
21.06.2024 23:20 Відповісти
+28
коля, тобі кізда навіть дерьмак проти тебе...
показати весь коментар
21.06.2024 22:29 Відповісти
Я памятаю початок війни, там теж не нагнітали. Казали - Все під контролем, сидить вдома, Маріуполь - стіна. А потім раз, ми в кільці, виіхати не можливо, і тікі сидиш собі снаряди на голову приймаєш та ФАБ-500, і танкові боі в 50 метрах від дому.

Так шо ви там теж зараз, зі своім "неначасі" досидитися до повноі сраки, коли вже буде пізно щось виправляти.

колю котлету і йому подібних треба давити, всією краіною.

таку поведінку треба пресікати, щоб кожне там падло знало - що як попадеться, то його "додавлять". А ні, то грош ціна всьому. Не розумію за що воюють і гинуть люди.
показати весь коментар
22.06.2024 15:01 Відповісти
А в мене біля Житомирської траси теж подібно було
показати весь коментар
22.06.2024 22:11 Відповісти
Чекаєм коли Ермак так напише про НеЛоха ! А це рано чи пізно буде ! Адже Ермак має мозок ! Да, да !!! Хоч злі люди кажуть, що він працює не в ту сторону(а саме на рашку)... Але розумній людині завжди важко в оточенні дебілів... особливо, якщо щей для досягнення своїх цілей(чи завдань кремля) потрібно підігрувати їм... Ермак неодмінно відомстить і підставить віслюка ... адже величнійший його, також, кине як і усіх хто йому допомагав... як тільки вже не буде на кого складати вину - винним буде Ермак 😁
показати весь коментар
22.06.2024 03:31 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 06:04 Відповісти
" Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. "
показати весь коментар
22.06.2024 07:19 Відповісти
Питань не має, але хто ти такій щоб це коментувати на камеру
показати весь коментар
22.06.2024 07:33 Відповісти
"Криша"!!!
показати весь коментар
22.06.2024 08:21 Відповісти
Там є робота і для ВБ. Поліцейський, який інкримінував "Сину" заволодіння майном або тупий на всю голову, або у змові з Кольой Котлетой.
показати весь коментар
22.06.2024 08:11 Відповісти
Згадайте всі попередні випадки і "зашквари" навіть з вбивствами - хоч один з подібних бандитів сидить? Так і цей тихенько піде в "ліс" і про нього всі забудуть! А головний бандит який все це "кришує" і в багатьох випадках організовує агент ФСБ єрмак що не тим самим займається? Ну звичайно масштаб інший тому що розвідник Червінський якого він за правду тримає в буцигарні вже більше року не йде ні в яке порівняння з добровольцем "Кракена" на якого "наїхав" бандит і чисто випадково його кум "каклєта"!
показати весь коментар
22.06.2024 08:20 Відповісти
Зебилы отелилилися... и чьо? а ничьо... свести - свели лбами... А теперь тупо вот приехал барин , барин все рассудит, в свою пользу, шобы военные второй раз проголосовали. за них.
показати весь коментар
22.06.2024 08:29 Відповісти
Так котлета там был пупсиком,никакого криминала,а вот полицай,балаклавщик и еще пара мартышек там на несколько статей накуролесили.
показати весь коментар
22.06.2024 08:47 Відповісти
Ніяка йому не кізда ! Під покровом ночі забухають разом .Це спектакль для нас .Чомусь жодних рішень партіі Слуг нема !
показати весь коментар
22.06.2024 09:19 Відповісти
.... фсьо парешаєм.
Нічого нікому не буде.
показати весь коментар
22.06.2024 14:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 