Поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував конфлікт у Дніпрі за участю народного депутата Миколи Тищенка.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата - абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати", - написав Єрмак.

Керівник ОП також заявив, що давно знає Тищенка, але зараз стосунків не підтримує.

"Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно - хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків", - пояснив Єрмак.

Він також зазначив, що кожен має нести відповідольність за вчинки незалежно від посад

"Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати", - наголосив глава ОП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Побиття добровольця Krakenа Павлова у Дніпрі: на відео фігурує помічниця Тищенка Андрієвська. ФОТО

Конфлікт у Дніпрі за участі нардепа Тищенка

Нагадаємо, 20 червня на проспекті Яворницького у центрі Дніпра сталася сутичка між групою людей у формі та балаклавах та чоловіком у цивільному.

У соцмережах писали, що чоловік у цивільному - дніпрянин Дмитро (Син) Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken. Також у Telegram-каналах стверджували, що на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Тищенко заявив, що Павлов нібито ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Побиття добровольця "Krakenа" Дмитра Павлова (Син) охоронцями нардепа Тищенка у Дніпрі: повна версія конфлікту. ВIДЕО