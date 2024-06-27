Єрмак заявив, що хтось "масштабує проблему корупції", проте він може вирішити купу цих проблем протягом години, зважаючи на усю його владу, - Шабунін
Поширювати пропагандистський наратив про " масштабну корупцію в Україні" допомагає влада, яка покриває корупціонерів.
Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Андрій Єрмак написав про таємничого когось, хто "масштабує проблему корупції". Правий він в тому, що Україна точне НЕ є найкорумпованішою державою. Але помиляється голова офісу Зеленського в головному - адресаті свого звернення.
Найбільше з пропагандистським наративом про супер-корумповану Україну руск*м допомагає … влада, яка покриває виявлених суспільством схемарів", - наголосив він.
Шабунін нагадав про ексміністра оборони Олексія Резнікова, який після скандалу з "яйцями по 17 грн" ще 7 місяців перебував на посаді.
"Або як це зараз відбувається з головою Антимонопольного комітету, який не може пояснити 70 млн статків (і якого направляють одним із переговорників про вступ України в ЄС). Або як влада покриває заступника генпрокурора (Вербицького), який купляє "порш" для своєї подруги та орендує елітний котедж за незрозумілі гроші.
Або як покривають заступника директора ДБР Удовиченка – з Mercedes і елітною квартирою у центрі Києва за майже 1 млн доларів.
Зважаючи на усю владу Єрмака, сьогодні він впродовж години може вирішити усі ці (та купу інших) проблем, якими ворожа пропаганда точно скористається проти України", - додав глава ЦПК.
Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак опублікував пост, в якому заявив, що "деякі люди" масштабують проблеми з корупцією в Україні, "таким чином допомагаючи росіянам, які інвестують мільйони в просування на заході наративу "Україна - найкорумпованіша держава".
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Це ество квартальної погані.
https://antac.org.ua/about/
Хто дає Шабуніну гранти, щоб він паплюжив світле ім'я товариша Єрмака і підпорядкованих йому мародерів, про яких згадав Шабунін?
Не треба путати слова та реальні справи. Шабуня- мерзота, і реально зробив аж нічого- трохи попіздів, причому в такому підлабузницькому стилі. Реально він приложив тільки багато зусиль, щоби Порошенко не став знов Президентом. Тільки за це йому вічна ганьба.
Єдина заслуга шабуні- що він після чарівного пендєля з Заходу почав шось казати про корупцію в останній час, але до того з 2019 року мовчав достатньо довго і тільки "колупав" формулу Роттердам 3 роки
Ми обговорюємо його конкретну заяву. Краще, щоб він не писав про Єрмака?
ЦПК - це таке собі ОБСЄ. Майже нічого не бачить, а з тим, що бачить, нічого зробити не може.
Сенс існування - хіба що міжнародним донорам демонструвати видимість боротьби з корупцією.
https://www.politico.eu/article/some-accuse-ukraine-military-draft-political-tool-punish-critics-journalists-corruption/ https://www.politico.eu/article/some-accuse-ukraine-military-draft-political-tool-punish-critics-journalists-corruption/
https://time.com/6991211/andriy-yermak-peace-in-ukraine/ https://time.com/6991211/andriy-yermak-peace-in-ukraine/
Татаров отверг обвинения и заявил, что знает о вкладе Шабунина в реформирование Украины и борьбу с коррупцией.
Це все , що вам треба знати про чергового "вялікого антікорупционера" шабуню. Дружбан татарова- це як тавро мудака для любої людини.
шабуня кончена сволота і багато сил приклав для того, щоб це зелене лайно стало при владі в країні. Але доступу до корита чомусь не отримав))))) мабуть не дуже рясно лизав. І у шабуні теж як і в росіян та зелених мразот- во всьому винен Порошенко
І те що зараз шабуня щось підвізгує про корупцію- це не тому що він проти неї, а тому що йому дали трелєй його контори, які дали йому гранти на антикорупційну діяльність
Рішало, усе може порішати в Україні, і без отого ухилянта гундосого!
Гончарук, теж про таке говорив, а потім із самокатом та з усіма приблудами у КМУ, пішов…
Виходить, що єрмак його попер…, а не боневтік ??
Що це таке?
Твої бояре беззаконня чинять! Зглянься на нас, покарай їх! Зроби так, щоб ніхто нічого не крав, ....
Подається на колінах, стукаючи лобом о підлогу.
Є звинувачення влади в тому, що вона покриває корупціонерів.
"Поширювати пропагандистський наратив про " масштабну корупцію в Україні" допомагає влада, яка покриває корупціонерів."
Джерело:
Це не вимога, це прохання.
Доречі, дуже фієрично така зава виглядає на фоні ситуації єрмак-котлета, коли єрмак публічно сказав "фас!"
З Котлетою розіграна вистава про нібито перемагаючу справедливість, тому що ідіот та його шавки наїхали на справжнього військового. Якби не було реакції на цей бєспрєдєл, це був би великий булижник в бік "непорочного сцаря" Владіміра.
Які повноваження він ще не віддав дяді Андрєю?
Забудьте ви про факсіміле єрмака.
Вистава - так. Але мета її - показати хто тут цар.
Вовочка вже не цікавить навіть єрмака. Відпрацьований матеріал.
єрмак руками татарова: ДБР, НАБУ, прокуратура, суди.
єрмак руками себіги: закодонні справи
єрмак руками сирського: ЗСУ
ГУР, СБУ, митниця, ... теж його.
Як це змінює заяву Шабуніна?
"Поширювати пропагандистський наратив про " масштабну корупцію в Україні" допомагає влада, яка покриває корупціонерів."
А офіційною владою України товариш єрмак не є.
Джерело:
В попередньому речені - "влада". Безвідносна. Офіційна, державна, за замовчуванням.
Призвище назване, чи не так?
Далі ідуть три прізвища корупціонерів, але жодного прізвища покривателя. Єрмак згадується лише як той, хто може (визнання і підкреслення влади), якщо захоче.
Навряд ви назвете більше кількох прізвищ.
"найпатріотичніші" притули-стерненки НІ РАЗУ не поклали відповідальність за злочини представників влади ні на Зеленського, ні на Єрмака.
страшні фото його фортифікацій
https://republic.com.ua/article/maroderstvo-na-zaporizhzhi-doshhem-zmilo-chastinu-fortifikaczijnih-sporud.html https://republic.com.ua/article/maroderstvo-na-zaporizhzhi-doshhem-zmilo-chastinu-fortifikaczijnih-sporud.html
25 Лютого 2024,
https://**********.com.ua/2024/02/25/rustem-umyerov-rozpoviv-pro-diyalnist-minoborony-plan-2024-fortyfikacziyi-i-borotba-z-korupcziyeyu/
Але і шабуня - також один з елементів цієї корупції... борцун штопаний, ***...
Родичі полковника СБУ Зеленського володіють автопарком на 440 тис. дол. та будинками у Конча-Заспі, - ЗМІ.
https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/court-zelensky-ukraine-rocked-by-aides-thirst-for-power-57z9q8fwf
https://ibb.co/CPH5vvn