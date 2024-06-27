Єрмак заявив, що хтось "масштабує проблему корупції", проте він може вирішити купу цих проблем протягом години, зважаючи на усю його владу, - Шабунін

Поширювати пропагандистський наратив про " масштабну корупцію в Україні" допомагає влада, яка покриває корупціонерів.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Андрій Єрмак написав про таємничого когось, хто "масштабує проблему корупції". Правий він в тому, що Україна точне НЕ є найкорумпованішою державою. Але помиляється голова офісу Зеленського в головному - адресаті свого звернення.

Найбільше з пропагандистським наративом про супер-корумповану Україну руск*м допомагає … влада, яка покриває виявлених суспільством схемарів", - наголосив він.

Читайте також: Реформу БЕБ провалюють за вказівкою Єрмака, це ставить під загрозу отримання допомоги від партнерів, - ЦПК

Шабунін нагадав про ексміністра оборони Олексія Резнікова, який після скандалу з "яйцями по 17 грн" ще 7 місяців перебував на посаді.

"Або як це зараз відбувається з головою Антимонопольного комітету, який не може пояснити 70 млн статків (і якого направляють одним із переговорників про вступ України в ЄС). Або як влада покриває заступника генпрокурора (Вербицького), який купляє "порш" для своєї подруги та орендує елітний котедж за незрозумілі гроші.

Або як покривають заступника директора ДБР Удовиченка – з Mercedes і елітною квартирою у центрі Києва за майже 1 млн доларів.

Зважаючи на усю владу Єрмака, сьогодні він впродовж години може вирішити усі ці (та купу інших) проблем, якими ворожа пропаганда точно скористається проти України", - додав глава ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата, - Єрмак

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак опублікував пост, в якому заявив, що "деякі люди" масштабують проблеми з корупцією в Україні, "таким чином допомагаючи росіянам, які інвестують мільйони в просування на заході наративу "Україна - найкорумпованіша держава".