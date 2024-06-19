Реформу БЕБ провалюють за вказівкою Єрмака, це ставить під загрозу отримання допомоги від партнерів, - ЦПК
Чинна редакція законопроєкту про реформу БЕБ ігнорує вимоги міжнародних партнерів, що загрожує отриманню допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Центру протидії корупції.
Так, у фінальному тексті законопроєкт про реформу БЕБ №10439 не враховано норми та правки, які забезпечують незалежний склад атестаційних та кадрових комісій, зазначили у ЦПК.
"Таку версію проєкту запропонувала підтримати парламенту Перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, яка відповідальна за переговори з міжнародними партнерами щодо реформи та брала участь у вчорашній зустрічі з послами країн Великої Сімки. Голова комітету повідомив, що на тій зустрічі "не було досягнуто однозначного рішення". Останнє означає, що партнери не погодили запропонований підхід", - зазначається у повідомленні.
За інформацією ЦПК, у відповідних переговорах також брав участь глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
"І саме він дав вказівку підтримувати текст, який не погодили партнери і який виключає незалежних експертів з процесів атестації та відбору персоналу", - додали там.
Заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан наголосила, що саме незалежний склад атестаційних комісій є гарантією очищення БЕБ та може забезпечити можливість звільнення недоброчесних співробітників.
"Відмовляючи включити до складу атестаційних комісій незалежних експертів від партнерів уряд та парламент фактично проігнорували вимоги партнерів та поставили під загрозу всю процедуру атестації", - сказала вона.
У ЦПК також нагадали, що реформа БЕБ включно з очищенням органу, є вимогою програми фінансування від Міжнародного валютного фонду, а також за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу та прямої бюджетної підтримки від США.
Затверджена фінансовим Комітетом ВР редакція не передбачає включення експертів міжнародних партнерів до складу кадрових комісій, які мають відбирати нових співробітників БЕБ.
"Натомість в обох випадках до складу відповідних комісій включають представників Ради громадського контролю (РГК), яка має визначатися інтернет-голосуванням. Порядок такого відбору і голосування визначатиме Кабінет Міністрів України. Одночасно в проєкті закону відсутні запобіжники, які дозволяли гарантувати потрапляння до РГК незалежних та досвідчених в подібних процедурах осіб.
В тексті законопроєкту також залишають можливість конкурсній комісії з обрання Директора БЕБ вибрати двох переможців конкурсу замість одного. Останнє створює передумови для політичних торгів з переможцями перед призначенням", - додали у Центрі протидії корупції.
ЦПК наполягає на перегляді тексту проєкту закону до другого читання, оскільки чинна редакція нівелює реформу та ставить під загрозу отримання допомоги від партнерів.
Раніше повідомлялось, що Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЛУЦЕНКО: всплыла РЕАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ Ермака и Зеленского на Мирном саммите! В соглашении с США...
https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U
Зеленський, як там з відповідальністю??
Про це в тому числі у Луценко , де він аналізує саміт -2 до якого рухається МАРОДЕРНЯ... (моє посилання на блог з Лапіним вище)
Але навіщо Заходу , НАТО , яке вже перебрало фунції Рамштайн на себе - НАВІЩО йти до АФГАН-2 у Байдена?
голосував за зеленського,
а керує ним єрмак.
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хочешь (с)
(буратиньі в стране дураков☹️)
5 років тому створили, і вже реформи?
Не по-піндоватому звучить?
Всі БЕБи, САПи, ДБРи, НАЗКи та інші контори, які лише воюють між собою, і де молодий опер отримує 100 тис.грн. на місяць - на фронт!
- ничего
Сама нардепка Мар'яна Безмозгла безумовно психічно хвора. Це видно і з провалля в погляді, і з її типових малюночків, які є хрестоматійним тестом на шизофренію, і з неадекватної поведінки. Але вона - на повідку в Єрмака й цілковито ним контрольована та маніпульована. Гавкає переважно по команді "Голос!", кусається по команді "Фас!" І все це дегенеративне шапіто - це не її звихнуті психічні стани, а цілеспрямовані дії крота, який дуже чітко знає свою мету - ліквідація такої держави - України. Тому й свідомо підриває її несучі стіни. А що таке парламент у парламентсько-президентській республіці? Так ото ж. Хоча, звісно, не парламентом єдиним...
Сам Єрмак - не інтелектуал, більше того, він дуже примітивна, інтелектуально обмежена людина. Учиться, як маніпулювати населенням і політичними силами та як керувати президентом у Сергія Льовочкіна. Той реально його багато чому навчав. Але є різниця - Льовочкін - постать негативна й цинічна, але він людина розумна й доволі інтелігентна. А Єрмак реально тупий і обмежений ларьочник. Тому в його виконанні всі настанови Льовочкіна перетворюються в цілковиту безуглівщину або вже зовсім трешове самовипячування, як у Швейцарії. Однак, руйнівний ефект для країни від цього навіть сильніший.
А монобільшість його зареєструє, проголосує і, напевно, прийме?
Зелю геть, зелених геть! Вибори!!!!
Бо або ви НАШІ, і тоді дійсно рятуємо.
Або НЕ НАШІ і тоді рятувати нема кого, а використати можна.
Коли вже до ЛОХторату зє дійде що "Зє і є Єрмак!". Вони одне ціле! Тільки кримінальну віповіальність можна застосувати до Зєленського! Бо всі підписи - зє! До чого тут Єрмак,коли винен Зєленський!