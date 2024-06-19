Реформу БЕБ провалюють за вказівкою Єрмака, це ставить під загрозу отримання допомоги від партнерів, - ЦПК

Чинна редакція законопроєкту про реформу БЕБ ігнорує вимоги міжнародних партнерів, що загрожує отриманню допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Центру протидії корупції.

Так, у фінальному тексті законопроєкт про реформу БЕБ №10439 не враховано норми та правки, які забезпечують незалежний склад атестаційних та кадрових комісій, зазначили у ЦПК.

"Таку версію проєкту запропонувала підтримати парламенту Перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, яка відповідальна за переговори з міжнародними партнерами щодо реформи та брала участь у вчорашній зустрічі з послами країн Великої Сімки. Голова комітету повідомив, що на тій зустрічі "не було досягнуто однозначного рішення". Останнє означає, що партнери не погодили запропонований підхід", - зазначається у повідомленні.

За інформацією ЦПК, у відповідних переговорах також брав участь глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"І саме він дав вказівку підтримувати текст, який не погодили партнери і який виключає незалежних експертів з процесів атестації та відбору персоналу", - додали там.

Заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан наголосила, що саме незалежний склад атестаційних комісій є гарантією очищення БЕБ та може забезпечити можливість звільнення недоброчесних співробітників.

"Відмовляючи включити до складу атестаційних комісій незалежних експертів від партнерів уряд та парламент фактично проігнорували вимоги партнерів та поставили під загрозу всю процедуру атестації", - сказала вона.

У ЦПК також нагадали, що реформа БЕБ включно з очищенням органу, є вимогою програми фінансування від Міжнародного валютного фонду, а також за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу та прямої бюджетної підтримки від США.

Затверджена фінансовим Комітетом ВР редакція не передбачає включення експертів міжнародних партнерів до складу кадрових комісій, які мають відбирати нових співробітників БЕБ.

"Натомість в обох випадках до складу відповідних комісій включають представників Ради громадського контролю (РГК), яка має визначатися інтернет-голосуванням. Порядок такого відбору і голосування визначатиме Кабінет Міністрів України. Одночасно в проєкті закону відсутні запобіжники, які дозволяли гарантувати потрапляння до РГК незалежних та досвідчених в подібних процедурах осіб.

В тексті законопроєкту також залишають можливість конкурсній комісії з обрання Директора БЕБ вибрати двох переможців конкурсу замість одного. Останнє створює передумови для політичних торгів з переможцями перед призначенням", - додали у Центрі протидії корупції.

ЦПК наполягає на перегляді тексту проєкту закону до другого читання, оскільки чинна редакція нівелює реформу та ставить під загрозу отримання допомоги від партнерів.

Раніше повідомлялось, що Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами

