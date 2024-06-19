УКР
Новини
7 454 62

Реформу БЕБ провалюють за вказівкою Єрмака, це ставить під загрозу отримання допомоги від партнерів, - ЦПК

У ЦПК заявили, що реформу БЕБ провалюють за вказівкою Єрмака

Чинна редакція законопроєкту про реформу БЕБ ігнорує вимоги міжнародних партнерів, що загрожує отриманню допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Центру протидії корупції.

Так, у фінальному тексті законопроєкт про реформу БЕБ №10439 не враховано норми та правки, які забезпечують незалежний склад атестаційних та кадрових комісій, зазначили у ЦПК.

"Таку версію проєкту запропонувала підтримати парламенту Перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, яка відповідальна за переговори з міжнародними партнерами щодо реформи та брала участь у вчорашній зустрічі з послами країн Великої Сімки. Голова комітету повідомив, що на тій зустрічі "не було досягнуто однозначного рішення". Останнє означає, що партнери не погодили запропонований підхід", - зазначається у повідомленні.

Читайте: Правоохоронний комітет Ради проголосував псевдоскасування "правок Лозового", - Шабунін

За інформацією ЦПК, у відповідних переговорах також брав участь глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"І саме він дав вказівку підтримувати текст, який не погодили партнери і який виключає незалежних експертів з процесів атестації та відбору персоналу", - додали там.

Заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан наголосила, що саме незалежний склад атестаційних комісій є гарантією очищення БЕБ та може забезпечити можливість звільнення недоброчесних співробітників.

"Відмовляючи включити до складу атестаційних комісій незалежних експертів від партнерів уряд та парламент фактично проігнорували вимоги партнерів та поставили під загрозу всю процедуру атестації", - сказала вона.

У ЦПК також нагадали, що реформа БЕБ включно з очищенням органу, є вимогою програми фінансування від Міжнародного валютного фонду, а також за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу та прямої бюджетної підтримки від США.

Затверджена фінансовим Комітетом ВР редакція не передбачає включення експертів міжнародних партнерів до складу кадрових комісій, які мають відбирати нових співробітників БЕБ.

"Натомість в обох випадках до складу відповідних комісій включають представників Ради громадського контролю (РГК), яка має визначатися інтернет-голосуванням. Порядок такого відбору і голосування визначатиме Кабінет Міністрів України. Одночасно в проєкті закону відсутні запобіжники, які дозволяли гарантувати потрапляння до РГК незалежних та досвідчених в подібних процедурах осіб.

Читайте також: Єрмак узурпує владу. Залежність Зеленського від нього зростає, - The Times

В тексті законопроєкту також залишають можливість конкурсній комісії з обрання Директора БЕБ вибрати двох переможців конкурсу замість одного. Останнє створює передумови для політичних торгів з переможцями перед призначенням", - додали у Центрі протидії корупції.

ЦПК наполягає на перегляді тексту проєкту закону до другого читання, оскільки чинна редакція нівелює реформу та ставить під загрозу отримання допомоги від партнерів.

Раніше повідомлялось, що Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінкомітет Ради вдруге проголосував "Татарівську" псевдореформу БЕБ, - Шабунін

реформи (3229) Центр протидії корупції (287) Єрмак Андрій (1413) Бюро економічної безпеки (734)
+20
Єрмак має бути за гратами. Після каденції Зеленського, але має.
19.06.2024 14:30 Відповісти
+16
Ну так зрозуміло ж: борги нам не списують, отже, дефолт на носі, отже, треба отсєчь всі можливі джерела фінансування. "Козирь" стараєцца, бо батя незадоволений комюніке "форуму миру", вірніше, його останнім розділом.
19.06.2024 14:30 Відповісти
+16
Дермака час прибрати... Разом із Арахамієй, Гетманцевим, Безуглою та інш.
19.06.2024 14:40 Відповісти
Єрмак міцьно тримає в своїх руках кермо країни. Але куди ми приїдемо з цим керманичем? А Зеленський, його ширма, ні кує не меле. Хіба почне організовувати нове мирове збіговисько - чим би дитя не бавилось, аби не заважало Єрмаку.
19.06.2024 15:19 Відповісти
А Зеленська поки не здасть Україну буде правити
19.06.2024 14:34 Відповісти
Подивіться оці сенсаційні заяви від Луценко - куди Україну рухає парочка , аргументовано з доказами на документах

ЛУЦЕНКО: всплыла РЕАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ Ермака и Зеленского на Мирном саммите! В соглашении с США...
https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U

19.06.2024 14:36 Відповісти
Поки товстий схудне, худий помре. А коли кінець каденції? Ця мафія зробить все, щоб ми цього кінця не дочекалися.
19.06.2024 15:23 Відповісти
Якщо партнери не можуть здихатися Козира - то нафіг уся ця гра в "Ми з Україною стільки, скільки буде потрібно?!"КОМУ ПОТРІБНО?
показати весь коментар
охранник супермаркета и его внук
показати весь коментар
Коли неправильно зрозумів фразу "сімейне фото"...
показати весь коментар
Даже в фото залезло *****е.
показати весь коментар
Яка несподіванка,Андрій Борисович пропихає законопроекти написані в інтересах кремля.Ні,ні Єрмак не агент ФСБ,в його мами навіть тризуб на руці наколотий,що свідчить про його патріотиз,і "Українська правда" ж ні разу не буде брехати,коли відмазуватиме Єрмака).
19.06.2024 14:34 Відповісти
він агент порох ага?
19.06.2024 14:37 Відповісти
Лікуйся.
19.06.2024 14:40 Відповісти
Свириденко -- натравиви на Єрмака міжнародних партнерів - надіиніше буде
19.06.2024 14:37 Відповісти
КОГО КОГО ? нетряпці ще до війни давали у МІ-6 рекомендації по Козиру. Потім ЦРУ вже у повномасштабній війні давали списки агентів ... І ШО?
19.06.2024 14:39 Відповісти
Вони підіграють нетряпці з його половинкою для чого? й ДОПОКИ?
19.06.2024 14:40 Відповісти
Вона ж знає шо так не повинно бути - значить питання до партнерів - вони ж дають гроші - чи ім по барабану
19.06.2024 14:44 Відповісти
Вже всі на Заході криком кричать в усіх ЗМІ про режим в Україні , про неможливість такої країни вступу ні в НАТО , ні в ЄС... Вказують на неконстуційну потвору у владі нетряпки під цією Єрмакопотворою І ЩО?
19.06.2024 14:56 Відповісти
Чому ж лідери Західних країн контактують з ним напряму? Де логіка?
19.06.2024 15:01 Відповісти
В 1941-1956 годах картина «Прощание с Европой» находилась в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве . В 1956 году Министерство культуры СССР направило в Польшу коллекцию работ Александра Сохачевского. В 1963 году к столетию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1863) январского восстания 1863 года коллекция выставлена в https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8 Музее X павильона в Варшавской цитадели (постоянная экспозиция).

19.06.2024 14:39 Відповісти
Дермака час прибрати... Разом із Арахамієй, Гетманцевим, Безуглою та інш.
19.06.2024 14:40 Відповісти
Гадить безкарно єрмак, у таких масштабах Україні, коли вона протистоїть навалі рашистів??
Зеленський, як там з відповідальністю??
19.06.2024 15:46 Відповісти
Коли вже Україна позбудется того Єрмака ? як би в нас був президент то всього цього не було ,а так клоун який любить оплески і коли його хвалять.
19.06.2024 14:41 Відповісти
Через ермака і до НАТО НЕ БЕРУТЬ. Треба швидко повернути Богдана
19.06.2024 14:45 Відповісти
Цього не буде. богданчик був бєніним, а що таке бєня у порівнянні з ******.
19.06.2024 14:47 Відповісти
Но потрібен досвідчений голова і кому Зе довіряє
19.06.2024 15:33 Відповісти
Наша задача увійти у НАТО швидко
19.06.2024 15:34 Відповісти
Провалюють хіба випадково,? - ні, навмисне діють не в інтересах держави - це державна зрада!
19.06.2024 14:46 Відповісти
задовбав вже цей єрмак
19.06.2024 14:50 Відповісти
Ермаче , підеш сам чи потрібно виносити ?
19.06.2024 14:52 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://censor.net/ua/news/3485919/z_lytvy_vysylayut_kolyshnogo_soratnyka_yanukovycha_eksgolovu_dus_kravtsya/sortby/date/order/desc/page/1#comments) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. Довели народ до бедности, теперь бедные должны умирать за тех кто их грабил и имеет награбленный капитал...
19.06.2024 14:54 Відповісти
Злочинна влада навмисне ухвалює такі закони, при яких можлива корупція
19.06.2024 14:54 Відповісти
Кремль залишив їх оцю парочку боневтіків, на самозабезпеченні- мародерити й затягувати війнуду до повної розрухи а потім перемовин з Хйлом...
Про це в тому числі у Луценко , де він аналізує саміт -2 до якого рухається МАРОДЕРНЯ... (моє посилання на блог з Лапіним вище)
Але навіщо Заходу , НАТО , яке вже перебрало фунції Рамштайн на себе - НАВІЩО йти до АФГАН-2 у Байдена?
19.06.2024 15:04 Відповісти
дерьмак делает это не ради коррупции, а ради прекращения западной помощи Украине, шо на руку х-лу.
19.06.2024 15:10 Відповісти
ага, тільки офшори парочки ростуть ... хто тільки може щось на них дати показ- їм дають втекти за кордон. Тут дві вигоди- їм дали збагачуватися й підірвати імідж, на котрому виграє у США Трампуша...
19.06.2024 15:29 Відповісти
Мудрий нарід обрав голобородька,
голосував за зеленського,
а керує ним єрмак.

19.06.2024 14:55 Відповісти
Пора визнати, що нарід просто наіпали
19.06.2024 15:14 Відповісти
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хочешь (с)
(буратиньі в стране дураков☹️)
19.06.2024 23:46 Відповісти
Які нах реформи БЕБ!
5 років тому створили, і вже реформи?
Не по-піндоватому звучить?

Всі БЕБи, САПи, ДБРи, НАЗКи та інші контори, які лише воюють між собою, і де молодий опер отримує 100 тис.грн. на місяць - на фронт!
19.06.2024 14:56 Відповісти
и что мешает напрямую обратиться к Западним партнерам и США и указать им на причну в лице Єрмака, Татарова и т.д?
- ничего
19.06.2024 14:57 Відповісти
Они знают. Есть разведанные у них. Блинкен говорил Зеленскому о Ермаке лично. Зеленский ответил истерикой.
19.06.2024 16:13 Відповісти
https://t.me/c/1485655129/574463
Сама нардепка Мар'яна Безмозгла безумовно психічно хвора. Це видно і з провалля в погляді, і з її типових малюночків, які є хрестоматійним тестом на шизофренію, і з неадекватної поведінки. Але вона - на повідку в Єрмака й цілковито ним контрольована та маніпульована. Гавкає переважно по команді "Голос!", кусається по команді "Фас!" І все це дегенеративне шапіто - це не її звихнуті психічні стани, а цілеспрямовані дії крота, який дуже чітко знає свою мету - ліквідація такої держави - України. Тому й свідомо підриває її несучі стіни. А що таке парламент у парламентсько-президентській республіці? Так ото ж. Хоча, звісно, не парламентом єдиним...

Сам Єрмак - не інтелектуал, більше того, він дуже примітивна, інтелектуально обмежена людина. Учиться, як маніпулювати населенням і політичними силами та як керувати президентом у Сергія Льовочкіна. Той реально його багато чому навчав. Але є різниця - Льовочкін - постать негативна й цинічна, але він людина розумна й доволі інтелігентна. А Єрмак реально тупий і обмежений ларьочник. Тому в його виконанні всі настанови Льовочкіна перетворюються в цілковиту безуглівщину або вже зовсім трешове самовипячування, як у Швейцарії. Однак, руйнівний ефект для країни від цього навіть сильніший.
19.06.2024 14:58 Відповісти
Тобто довідка в неї є ?
19.06.2024 15:36 Відповісти
А чому би опозиції не підготувати закон про психічне обслідування усіх кандидатів?
19.06.2024 15:37 Відповісти
Перепрошую, пані вчора до нас з Марса прибула?
А монобільшість його зареєструє, проголосує і, напевно, прийме?
19.06.2024 15:42 Відповісти
Крапля камінь точить . Треба довбати той клятий камінь
19.06.2024 18:43 Відповісти
Сама присутність дупи д'єрмака в ОПі руйнує все, і державність України.
Зелю геть, зелених геть! Вибори!!!!
19.06.2024 15:06 Відповісти
19.06.2024 15:14 Відповісти
Козырь из кожи лезет за ради х-ла.
19.06.2024 15:15 Відповісти
А хто така ця БЕБ???
19.06.2024 15:18 Відповісти
Коли вже реформують цього грьобаного завгоспа?
19.06.2024 15:18 Відповісти
І що, це для когось новина, що дЕрьмак працює на Москву?
19.06.2024 15:41 Відповісти
Взагалі то Україна може скінчити погано. Бо якщо Україна не стане частиною ментальної Європи ( де закон , то головне) , її просто будуть використовувати для послаблення Росії. ( Воно вже можливо відбувається)
Бо або ви НАШІ, і тоді дійсно рятуємо.
Або НЕ НАШІ і тоді рятувати нема кого, а використати можна.
19.06.2024 15:44 Відповісти
НА ВСЮ УКРАИНУ ТАК И НЕ НАЙДЁТСЯ НИКТО НАПОДОБИЕ РОБИН ГУДА .....
19.06.2024 16:06 Відповісти
В чому проблема військовим прибрати того єрмака??? Залишити бубу одного, хай сам собі заварює мівіну в опі...
19.06.2024 16:09 Відповісти
От цікаво! У всьому винен Єрмак,а зє - Кароший!
Коли вже до ЛОХторату зє дійде що "Зє і є Єрмак!". Вони одне ціле! Тільки кримінальну віповіальність можна застосувати до Зєленського! Бо всі підписи - зє! До чого тут Єрмак,коли винен Зєленський!
19.06.2024 16:31 Відповісти
А к главносу вопросов НЕТ ? Кто -то ведь назначил Ермака на занимаемую должность ? Или типа царь хороший , а бояре плохие ?
19.06.2024 16:44 Відповісти
Ну що,дурноватий нарід,довольні своїм вибором?
19.06.2024 17:15 Відповісти
.... нічого не буде, єрмак поставить свою людину, попередньо інсценують конкурс, вибори кандидата .Це ж усе залежить від пердюсера ,перепрошую.
19.06.2024 18:53 Відповісти
 
 