Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами, - Железняк

Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет схвалив НЕ погоджений з міжнародними партнерами текст закону #10439 по перезавантаження БЕБ", - йдеться в повідомленні.

Рішення підтримали 22 нардепи, утримались - 3.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада провалила голосування за урядовий законопроєкт, який дозволяв відкласти кадрове перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Водночас Рада підтримала пропозицію направити законопроєкт на повторне перше читання.

