"Депутати переплутали поправку": У законі про "клуб білого бізнесу" від Гетманцева пройшла норма про бронювання від мобілізації

В ухваленому Верховною Радою напередодні так званому законі про "клуб білого бізнесу" залишилася поправка, згідно із якою Кабмін має дозволити компаніям із цього переліку додатково забронювати до 25% військовозобов'язаних співробітників.

Про це свідчить порівняльна таблиця на сторінці ухваленого напредодні відповідного законопроєкту №11084 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства", повідомляє БізнесЦензор.

Іініційований головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим ("Слуга народу") закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

Серед іншого, він передбачав можливість додаткового бронювання до 25% співробітників для компаній з "білого списку".

Однак заступник голови Комітету та народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що відповідна поправка №391 не була підтримана депутатами. Як повідомлялося, це справді так, вона не набрала необхідної кількості голосів.

Але пізніше Железняк визнав, що депутати переплутали номер поправки, і норма щодо додаткового бронювання у законопроєкті залишилася, оскільки відповідна поправка мала №392.

"Я сьогодні писав, що правку про рекомендацію уряду щодо бронювання збили в залі… Так ось, депутати переплутали номер правки. Не ту збили, якщо просто. Щодо бронювання – вона залишається в тексті", – написав Железняк.

Згідно із врахованою поправкою Данила Гетманцева, Кабміну рекомендовано внести зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних щодо автоматичного бронювання платниками податків, включеними до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, до 25% своїх військовозобов’язаних працівників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт про "економічне бронювання". Що він передбачає?

Як повідомлялося, ініціював ухвалення цього законопроєкту про так званий "клуб білого бізнесу" голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він передбачає запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні. Ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба.

Нагадаємо, раніше Гетманцев підтвердив, що виконувач обов’язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. За словами Гетманцева, його призначили на цю посаду у травні 2022 року, оскільки інших претендентів не було.

Водночас Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнив.

Зазначимо, що на сайті ДПС інформація щодо Сокура поки відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.

Топ коментарі
+16
Цей Гєтманцев власне і є таким соьі кацапським Штірліцем в українській владі. Непомітний, без начебто реальної влади, але шкоди робить найбільше власне через таких сокурів. Змістивши Гєтманцева, можна позбавити Єрмака близько 50 відсотків впливу. То страшний шкідник. Деколи думаю, що власне він і є головним кацапським резидентом.
19.06.2024 10:20 Відповісти
+16
Нічого вони не переплутали, все по плану
19.06.2024 10:21 Відповісти
+3
Геть-манцев зіграв з ВР у наперстки.
19.06.2024 10:55 Відповісти
Цей Гєтманцев власне і є таким соьі кацапським Штірліцем в українській владі. Непомітний, без начебто реальної влади, але шкоди робить найбільше власне через таких сокурів. Змістивши Гєтманцева, можна позбавити Єрмака близько 50 відсотків впливу. То страшний шкідник. Деколи думаю, що власне він і є головним кацапським резидентом.
19.06.2024 10:20 Відповісти
Нічого вони не переплутали, все по плану
19.06.2024 10:21 Відповісти
Ощущение что Гетманцев делает все что бы обвалить гривню и экономику.
19.06.2024 10:32 Відповісти
Нарочно переплутали?
19.06.2024 10:39 Відповісти
Я вірю, що переплутали. Хіба можна таке зробити спеціально та ще нашим складом ВР?!
Ще ніколи на стільки не вірила як в цю «плутатину» 🤣
19.06.2024 10:44 Відповісти
Вся історія людства - це історія боротьби класів. 100 років тому - пролетаріату проти буржуазії, але перемогли в тій боротьбі гопники. Зараз - класу корупціонерів проти класу ніщебродів(перемагають, звісно ж, гопники). Гопники створюють сотні нірок і щілинок в законодавстві, щоб діти депутатів, суддів, прокурорів і криміналітету не воювали, але були бенефіціарами ратного подвигу українців
19.06.2024 10:51 Відповісти
Повернуться хлопці з фронту - а тут пустеля та тарифи на пісок х10.
19.06.2024 10:51 Відповісти
Ти правий, повернуться ваші орки до машок до усть- зажопіньськів, а у машок останні дрова позабирали
19.06.2024 10:55 Відповісти
Геть-манцев зіграв з ВР у наперстки.
19.06.2024 10:55 Відповісти
зелені наперсточники....
19.06.2024 11:28 Відповісти
Хай Гетманцев понесе саої поправки на бронь в тцк .
19.06.2024 11:45 Відповісти
Само призедентское СБУ и Гетьманцеве ДПС помогло и закрыло глаза на уход от налогов и вывод капитала в особо крупных размерах региАналам таким как Кушнир Киевгорстрой. Штрафы для нас, а схемы с оптимизации налогов и откаты для Арахамии и Ермака. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://censor.net/ua/news/3485919/z_lytvy_vysylayut_kolyshnogo_soratnyka_yanukovycha_eksgolovu_dus_kravtsya/sortby/date/order/desc/page/1#comments) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. Довели народ до бедности, теперь бедные должны умирать за тех кто их грабил и имеет награбленный капитал...
19.06.2024 12:43 Відповісти
тільки постріл з Джавеліну
наведе порядок
19.06.2024 13:02 Відповісти
Спросите у засланного казачка Гетьманцева - что с налогами пошлинами на аккумуляторы, электростанции и др альтернативные источники питания для Украинцев? Ведь осень и зима будут тяжёлые для нашей энергосистемы. Или он только работает по умножению Украины на ноль по команде Сивковича и Портнова?
19.06.2024 14:11 Відповісти
Цирк на дроті )))
19.06.2024 14:37 Відповісти
То цн ж не депутати,а безробітні і фотографи.Їм тільки пожрать,посміяться і ПОКРАСТИ,ДА ПОМАХЛЮВАТЬ
19.06.2024 16:26 Відповісти
А що хіба погано що є бронювання від мобілізації?
21.06.2024 19:11 Відповісти

