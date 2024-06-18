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Рада ухвалила закон Гетманцева про "клуб білого бізнесу". Його учасникам обіцяли додаткове бронювання (оновлено)

гетманцев

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства".

Відповідний законопроєкт №11084 на засіданні парламенту у вівторок у другому читанні підтримали 263 депутати, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

За його словами, закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До цього переліку Податкова служба зможе включати юридичних осіб та фізосіб-підприємців, резидентів "Дія.Сіty", які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).

Платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;
  • скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;
  • за таким платником податків закріпять комплаєнс-менеджера, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

З відкритим переліком даних платників, а також критеріями можна буде ознайомитися на сайті ДПС.

Чи ухвалили поправку про бронювання 25% працівників? Депутати сперечаються

Своєю чергою заступник голови Комітету та народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що перед голосуванням за закон депутати відхили поправку, яка передбачала додаткове бронювання до 25% співробітників компаній з цього переліку.

Правка про рекомендацію уряду щодо бронювання 25% злетіла (223 голоси)", - написав він у Telegram.

Однак Данило Гетманцев згодом у коментарі українській редакції Forbes заявив, що депутати все ж підтримали його поправку про автоматичне бронювання 25% військовозобов’язаних співробітників учасників "клубу білого бізнесу".

Він зауважив, що це ще не означає запровадження бронювання, адже йдеться про рекомендацію Кабміну.

"Ми дали уряду пас і очікуємо на відповідь", – зазначив депутат.

Він додав, що економічне бронювання членів "клубу білого бізнесу" не є альтернативою економічному бронюванню загалом, це додаткова опція, а не основна. Гетманцев нагадав, що на сьогодні в парламенті є три законопроєкти щодо економічного бронювання і ця правка не впливає на них.

Втім, на сайті Верховної Ради вказано, що відповідна поправка №391 авторства Гетманцева була підтримана Комітетом, але під час розгляду у залі засідань набрала лише 223 голоси, а отже була відхилена.

Рада відхилила поправку №391 Гетманцева про додаткове бронювання для учасників "клубу білого бізнесу"

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Як повідомлялося, ініціював ухвалення цього законопроєкту про так званий "клуб білого бізнесу" голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він передбачає запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні. Ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба.

Нагадаємо, раніше Гетманцев підтвердив, що виконувач обов’язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. За словами Гетманцева, його призначили на цю посаду у травні 2022 року, оскільки інших претендентів не було.

Водночас Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнив.

Зазначимо, що на сайті ДПС інформація щодо Сокура поки відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.

Автор: 

ВР (2877) закон (1484) податки (2441) парламент (1954) Державна податкова служба (369) Гетманцев Данило (488)


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Топ коментарі
+35
А Клуб наперсточників не ухвали?
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18.06.2024 16:06
+32
Це ж скільки мотлоху доведеться скасовувати новим нардепам, коли цю зелену зграю нарешті запроторять до буцегарні! Жах...
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18.06.2024 16:14
+19
Інвест-няні №2...?
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18.06.2024 16:08
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А Клуб наперсточників не ухвали?
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18.06.2024 16:06 Відповісти
Це наступне, після того як по цьому закону подоять.
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18.06.2024 16:11 Відповісти
ли
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18.06.2024 18:01 Відповісти
Так він давно вже існує під назвою "Слуга народу"!
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18.06.2024 19:36 Відповісти
Так це корупція у чистому вигляді!!!

Держава створює умови для корупції.
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18.06.2024 23:39 Відповісти
Клуб наперсточників- Вже ухвалили
Він мае назву « Спілка Работодавців України».
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18.06.2024 23:43 Відповісти
клюб білого шапіто)
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18.06.2024 16:06 Відповісти
Клюб Гетманцева.
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18.06.2024 19:54 Відповісти
Може, "Білого порошку"? 🤔
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18.06.2024 19:56 Відповісти
Інвест-няні №2...?
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18.06.2024 16:08 Відповісти
Не сумніваюсь, від тих пересувань усі учасники отримають свою частку задоволення.
А нарід...
А хто взагалі мав на увазі нарід?
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18.06.2024 16:10 Відповісти
"клуб білого бізнесу"

"клуб білого та пухнастого бізнесу"
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18.06.2024 16:14 Відповісти
Закон - про благонадійних до влади.
Мета - збільшення коррупційних схем.
Лоббісти - Гетьманцев і "інвест няні".
Останні вже прогнозують зростання особистого прибутку.
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18.06.2024 16:10 Відповісти
Як у совкові було. Тільки тоді був "Дом высокой культуры быта", а тут "платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства""
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18.06.2024 16:11 Відповісти
Це ж скільки мотлоху доведеться скасовувати новим нардепам, коли цю зелену зграю нарешті запроторять до буцегарні! Жах...
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18.06.2024 16:14 Відповісти
Не доведеться. Мудрий нарід просто так не провести.
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18.06.2024 16:28 Відповісти
щось народ не поспішає звільнятись від чиновницького гніту. якесь рабство у 21 столітті
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18.06.2024 17:32 Відповісти
Скільки будуть брати на карман, за включення до цього "клубу"?
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18.06.2024 16:21 Відповісти
Ось і перший клієнт, вже розцінками цікавиться😁
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18.06.2024 16:29 Відповісти
Теж мені біном, у нас в країні всі закони "заточені" на корупцію.
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18.06.2024 16:42 Відповісти
гетманцев красава. забезпечив собі стабільну пенсію.
платиш постійний членський внесок, і роби що хочеш.
всьо!
контрабанда поборена. корупція поборена.
як і хотіли, кляті буржуї!
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18.06.2024 16:26 Відповісти
І скільки коштуватиме приєднання до того клюбу?
І які щомісячні внески?
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18.06.2024 16:29 Відповісти
Прайс у Єрмака
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18.06.2024 16:33 Відповісти
У дЕрьмака.
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18.06.2024 16:56 Відповісти
Нізя так казати на видатного Українського діяча.
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18.06.2024 17:33 Відповісти
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18.06.2024 17:48 Відповісти
Великі корпорації, монополісти та блатні - будуть в клубі, а всіх пересічних - будуть доїть та кошмарити з подвійною нормою!
Як можна порівнювати дохідність супермаркету в обласному центрі і крамниці в пгт ???
П.С.
Гетманцев вважає, що будівельний магазин в Знам'янкі має показати податкове навантаження, як "Епіцентр" в столиці !?
Агент фсб - він і є агент...
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18.06.2024 16:46 Відповісти
Над входом цього клюба повісять гасло "ZEленые и другого окраса 3,14дорасы добро пожаловать".
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18.06.2024 16:55 Відповісти
Щоб стати членом клубу потрібно мати ригівсьсе минуле, бути активним антимайданівцем, противником всього українського, і носієм рузського міра?
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18.06.2024 16:56 Відповісти
Це декларування нерівністі громадян перед законом. СВОЇМ ВСЕ,ВСІМ ІНШИМ ЗАКОН.
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18.06.2024 17:02 Відповісти
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18.06.2024 17:05 Відповісти
А коли створять ''клуб любителів зеленого лайна''? 73% членів там вже буде зразу.
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18.06.2024 17:18 Відповісти
Об"явіть усі кольори будьласка! який ще в Україні буває бізнес окрім білого?
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18.06.2024 17:30 Відповісти
белые, пушыстые и чистые
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18.06.2024 17:37 Відповісти
от бі Овощь такое запровадив!)))
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18.06.2024 17:39 Відповісти
Агент сивковича продолжает зажигать,взяточничество ввели в ранг закона - заплати кому нужно и тебя впишут в элитный клуб непркасаемых,где нет проверок и прочих неприятностей,шоу кровавого квартала продолжается.
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18.06.2024 17:46 Відповісти
Тобто блатних, яких у ці списки внесуть ЗЄрмаки-Гетманцеви, не будуть кошмарити та обілечувати.

Типу зараз їх хтось чіпає.

І для кого цей розводняк?
Серед великого бізнеса нема наївняків, які стануть фінансувати клоунів та ларьочників заради примарних обіцянок.
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18.06.2024 19:27 Відповісти
Помічник сівковича, своє робить в Україні!!
Деркач може підтвердити з шуфричем…
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18.06.2024 19:35 Відповісти
Те що й інші представники партії єрмака-зеленського - руйнують Україну!
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18.06.2024 19:37 Відповісти
"закон", який нищить рівність усіх перед Законом...
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18.06.2024 19:37 Відповісти
Ухвалено знищення гєтьманцєва..,За гаражами. Земля бетоном.
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18.06.2024 19:38 Відповісти
добровільного дотримання податкового законодавства Джерело: https://biz.censor.net/n3495348

Как ето, как ето, как ето?
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18.06.2024 19:39 Відповісти
Ну, нарешті оприлюднено справжню мету закону.
А то все ТЦК, да ТЦК. Гусощип теж хоче абілєчівать.
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18.06.2024 19:39 Відповісти
Так у нас тепер замість законодавства України буде законодавство гетьманцева, засланого козачка?
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18.06.2024 19:42 Відповісти
Закон порушує грунтовний принцип рівності всіх перед Законом.
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18.06.2024 19:46 Відповісти
Справедливість по-українські ;багатим заможне життя і бронювання ,а бідним -злидні -ТЦК-фронт-смерть -труна - могила з безкоштовним вінком від ТЦК.
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18.06.2024 19:52 Відповісти
БанКабанКабанК
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18.06.2024 19:52 Відповісти
злодії
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18.06.2024 19:53 Відповісти
Український КУ КЛУС КЛАН
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18.06.2024 20:13 Відповісти
та ну на уй, усі бл ть рівні, але є РІВНІШІ... ну шо за х ня?
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18.06.2024 20:19 Відповісти
....патужний рішала, заходити треба через інвестняню .
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18.06.2024 20:36 Відповісти
Разделение на касты . Бинго ! Людям второго сорта можно посочувствовать.
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18.06.2024 21:36 Відповісти
Нічого не зрозумів, но оскільки ініціатива йде від "слуг народу", думаю чергова схема. Українській народе - готуйся.
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18.06.2024 22:23 Відповісти
бугага, цікаво як швидко їм заблокують реєстрацію податкових накладних? а, мабуть, будуть знижки по розблокуванню.
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18.06.2024 23:00 Відповісти
Суспільство поділили на патриціїв і плебеїв
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19.06.2024 10:10 Відповісти
Члени клубу дотримуються принципів відкритого ведення бізнесу тому бронювання співробітників дуже актуально в таких компаніях
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19.06.2024 13:18 Відповісти
Спросите у засланного казачка Гетьманцева - что с налогами пошлинами на аккумуляторы, электростанции и др альтернативные источники питания для Украинцев? Ведь осень и зима будут тяжёлые для нашей энергосистемы. Или он только работает по умножению Украины на ноль по команде Сивковича и Портнова?
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19.06.2024 14:12 Відповісти
расист?
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19.06.2024 14:18 Відповісти

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