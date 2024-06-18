Рада ухвалила закон Гетманцева про "клуб білого бізнесу". Його учасникам обіцяли додаткове бронювання (оновлено)

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства".

Відповідний законопроєкт №11084 на засіданні парламенту у вівторок у другому читанні підтримали 263 депутати, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

За його словами, закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До цього переліку Податкова служба зможе включати юридичних осіб та фізосіб-підприємців, резидентів "Дія.Сіty", які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).

Платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;

скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;

за таким платником податків закріпять комплаєнс-менеджера, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

З відкритим переліком даних платників, а також критеріями можна буде ознайомитися на сайті ДПС.

Чи ухвалили поправку про бронювання 25% працівників? Депутати сперечаються

Своєю чергою заступник голови Комітету та народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що перед голосуванням за закон депутати відхили поправку, яка передбачала додаткове бронювання до 25% співробітників компаній з цього переліку.

Правка про рекомендацію уряду щодо бронювання 25% злетіла (223 голоси)", - написав він у Telegram.

Однак Данило Гетманцев згодом у коментарі українській редакції Forbes заявив, що депутати все ж підтримали його поправку про автоматичне бронювання 25% військовозобов’язаних співробітників учасників "клубу білого бізнесу".

Він зауважив, що це ще не означає запровадження бронювання, адже йдеться про рекомендацію Кабміну.

"Ми дали уряду пас і очікуємо на відповідь", – зазначив депутат.

Він додав, що економічне бронювання членів "клубу білого бізнесу" не є альтернативою економічному бронюванню загалом, це додаткова опція, а не основна. Гетманцев нагадав, що на сьогодні в парламенті є три законопроєкти щодо економічного бронювання і ця правка не впливає на них.

Втім, на сайті Верховної Ради вказано, що відповідна поправка №391 авторства Гетманцева була підтримана Комітетом, але під час розгляду у залі засідань набрала лише 223 голоси, а отже була відхилена.

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Як повідомлялося, ініціював ухвалення цього законопроєкту про так званий "клуб білого бізнесу" голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він передбачає запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні. Ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба.

Нагадаємо, раніше Гетманцев підтвердив, що виконувач обов’язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. За словами Гетманцева, його призначили на цю посаду у травні 2022 року, оскільки інших претендентів не було.

Водночас Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнив.

Зазначимо, що на сайті ДПС інформація щодо Сокура поки відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.