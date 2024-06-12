"Слуги народу" зареєстрували законопроєкт про "економічне бронювання". Що він передбачає?

У Верховні Раді зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Про це у Facebook повідомив голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, який разом з низкою інших депутатів від "Слуги народу" є одним із співавторів проєкту закону.

"У законі ми заклали концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів", – зазначив він.

За його словами, вона працюватиме наступним чином:

кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника – має можливість його забронювати;

сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками;

бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року;

відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".

Як наголосив Наталуха, ці законопроєкти є результатом піврічної роботи великої команди людей, яка проводили консультації, моделювали різні сценарії та вели діалог, як з урядовцями, так і з бізнесом.

Крім того, нардеп долав, що незабаром будуть подані два альтернативних законопроєкти, що будуть включати: модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн, а також змішану модель – 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП.

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Які варіанти бронювання в обмін на податки обговорюються?

Як повідомлялося, Офіс президента та Ініціативна група у Верховній Раді опрацьовують два різні підходи до критеріїв для "економічного бронювання" від мобілізації: або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.

Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету. За середньозваженого сценарію, додаткові надходження можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.

Водночас у Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми – і зарплата в 35 тис. грн, і 20 тис. грн збір з роботодавця – недосяжні для більшості їхніх членів. Члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тис. грн на місяць за працівника.

Запровадження нових підходів до бронювання працівників від мобілізації, пов’язаних з розміром зарплат або доплатами від роботодавців, підривають принцип справедливості, бо "бідні не будуть воювати за багатих", вважає голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.