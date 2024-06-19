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Комитет ВР одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами, - Железняк

Комітет ВР схвали законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет одобрил не согласованный с международными партнерами текст закона #10439 по перезагрузке БЭБ", - говорится в сообщении.

Решение поддержали 22 нардепа, воздержались - 3.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада провалила голосование за правительственный законопроект, позволявший отложить кадровую перезагрузку Бюро экономической безопасности (БЭБ). В то же время Рада поддержала предложение направить законопроект на повторное первое чтение.

Также читайте: Финкомитет Рады во второй раз проголосовал "Татаровскую" псевдореформу БЭБ, - Шабунин

Автор: 

ВР (29264) комитет (561) Железняк Ярослав (429) Бюро экономической безопасности (208)


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Топ комментарии
+17
Влада не тупа і досить професійна. Крадуть вони настільки професійно, що професійні злодії дивуються.
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19.06.2024 10:13
+16
Тобто Захід повинен давати гроші, але контролю за цими грішми не мати. 😊 А потім зелені телегрампомийки і зелені боти будуть лити бруд на Байдена, Шольца і інших за повільну допомогу.
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19.06.2024 10:12
+10
Вся та дЄрмаковська муйня то не просто "комітет прийняв", то все недофінансована допомога, недоотримана зброя... а значить, тисячі і тисячі смертей і каліцтв. Але тій зеленій мерзоті то похрін. Їм головне влада і бабло. Ну і дуті рейтинги. Хоча Рейтинг чи КМІС їм які хочеш рейтинги намалюють, то не проблема...
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19.06.2024 10:17
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Настільки непрофесійної і тупої влади у нас ще не було!
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19.06.2024 10:11 Ответить
Влада не тупа і досить професійна. Крадуть вони настільки професійно, що професійні злодії дивуються.
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19.06.2024 10:13 Ответить
Навряд чи можна назвати цю істоту тупою чи непрофесійно.
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19.06.2024 13:18 Ответить
Тобто Захід повинен давати гроші, але контролю за цими грішми не мати. 😊 А потім зелені телегрампомийки і зелені боти будуть лити бруд на Байдена, Шольца і інших за повільну допомогу.
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19.06.2024 10:12 Ответить
Ну, так вони от і підсуєтились з БЕБом. Зараз тататаркін з йєрмачком знайшли вже "достойні" кандидатури в той БЕБ і через "абсолютно прозорі", а головне "дуже чесні"(!!!) процедури їх туди заведуть, щоб ніхто нічого не вимагав від ЗЕбуїнів. Вони вже узурпували ВСІ силові структури таким чином, так що їм це не впрерше. А бруд вони й будуть лити в режимі "нон-стоп", бо у них така задача від кремлівських кротів у владі.
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19.06.2024 11:40 Ответить
jak naišvidše treba meņati vladu - podpoļny revanš rusņi ide povnim hodom....
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19.06.2024 10:13 Ответить
Проблемки є. І багато.
1. Фактична влада невідомо кому належить. Апаратчики ВРУ самі крутять результатами голосування в Раді на власний розсуд. Голова нелегальної ОПи вирішує міжнародні питання.
2. Вибори не можна провести за законом і майже неможливо за фактом через обстріли, неможливість залучення бійців на передовій, мільйони незареєстрованих біженців.
3. Якщо навіть проведете вибори, не буде ніякої довіри до результатів, бо через причини з п.1 можна оголосити Президентом хоч Міккі-Мауса.
4. Якщо військові скинуть владу силою, це буде називатись "хунта". Захід дасть гроші та зброю хунті?
5. Якщо цивільні скинуть владу силою, це буде називатись "революція". Повна втрата керування державою. Чим миттю скористається русня і піде у широкомасштабний наступ.
І що робити?
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19.06.2024 10:29 Ответить
П5...інакше України не стане...і головне не дати кацабам нав'язати Україні свої правила гри...
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19.06.2024 10:37 Ответить
Розвал керування державою. Немає постачань озброєнь ззовні: всі зв'язки і схеми втрачені. Немає постачання харчів для фронту: всі керівники пов'язані з зєлєнню, тому вбиті або втекли, а рядові працівники не хочуть брати відповідальність за прийняття рішень.
Як довго протримається фронт в таких умовах, враховуючи, що русня кине в бій всі свої резерви, яких чимало?
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19.06.2024 10:40 Ответить
За місяць Україна може обявити дефолт по боргам які наробила ця влада. Грошей нема, їжі нема. Озброєння ця владе фактично не виробляє. Ця влада "виробляє" закони які можуть превести до того що сталося у Грузії. Тобто розвал держави.
Про "хунту" і революцію все правильно з ЄДИНИМ але дуже важливим виключенням - на заході моють повну інформацію про те які крадії та кроти сидять при владі і їх "винос" може навпаки активізувати допомогу Україні, включаючи поставки нових типів озброєння, які неможливо було постачати до України із-за засилля мокшанських кротів.
П.С. Для революції достатньо арештувати два-три десятки "особ" в Києві та ще стільке же по областям. Такщо критичних збитків для управління держави не буде.
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19.06.2024 11:09 Ответить
Тож приїжджайте з Польщі, через півтора місяці - революція, допоможете робити.
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19.06.2024 11:19 Ответить
Так я вже два рази був на революціях, виборов собі право вільного пересування світом що і використав бо оба рази такі як ви вибирали то януковоща то зермака. І читаючи ваш пост я розумію що буде знову або зермак, або якийсь ще умовний "притула".
Так що якось самі спробуйте.
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19.06.2024 12:16 Ответить
два рази був на революціях, виборов собі право вільного пересування світом
Очманіти, посвідчення учасника революції в Україні дає право перетину будь-яких державних кордонів, включно з українським?
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19.06.2024 12:19 Ответить
В мене немає "посвідчення учасника революції", але безвіз був, і його надали саме після другої революції і він дав мені право не очікуючі навіть інавгурації зеленого бидла виїхати із країни.
Ну а ваші коментарі щось почали тхнути опешечкой.
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19.06.2024 12:38 Ответить
На безвізі до Європи виїхали і ті, хто називає вас "майдаунамі".
Вони на Майдані не стояли, навпаки. Але до Європи потрапили. На вашому революційному горбу.
І хто ви після цього?
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19.06.2024 12:43 Ответить
Ого! А це вже засмерділо і сруським духом!!!!
На цьому закриваю дискусію.
П.С. Вам би спочатку розібратися хто ви?
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19.06.2024 13:13 Ответить
Громадянин України.
А ви вже - громадянин світу.
Тому і справи до України вам не повинно бути. Всього лише одна з багатьох країн, і далеко, далеко не найкраща.
Ваші революційні поради схожі на глузування: от який я ловкий, втік звідси, а ви давайте, більше трешу, поки я поп-корн приготую.
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19.06.2024 13:18 Ответить
Не хвилюйтесь так ... у нас на підхваті завжди є Порошенко, який хоче на другий термін, та ще й майстер з революцій, отож, без президента довго не будемо
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19.06.2024 11:42 Ответить
А у русні на підхваті напевно є команда нєізвєстних патріотов, які хоч сьогодні готові зайти групою на Банкову і оголосити себе Урядом Національного Порятунку. Ну і розстріляти всіх конкурентів ще на підході.
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19.06.2024 11:50 Ответить
zrozumilo ....ale suspilstvu treba daviti , daviti ta daviti - vsemi sposobami ta možļivosķami - zavaļiti vladu publičnimi peticijami , žalobami , robiķe sļivi v pressu zapada za kožny prostupok , vaši juristi mogļi bi šos zamutiti čerez EU...vas tam 30mio , jakšo vlada bude ogrebati kožen tiždeņ paru ļamov "gemoroja" oni nesmogut tak gadjitj....inakše može statis jak v Gruzii
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19.06.2024 10:49 Ответить
Знову проблемка: при воєнному стані масові зібрання заборонені законом.
А до всіляких петицій, закликів та іншого у влади абсолютний імунітет.
Поки немає фізичної загрози, як от від натовпу невдоволених на Майдані, апаратчикам чхати на сигнали знизу.

Вони відкрито серуть на міжнародників, що їм якісь "хохли". Проти них є менти і ТЦК.
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19.06.2024 10:52 Ответить
ta ne treba zbiratisa...
voni vidkrito serut - tomu šo suspiļstvo movčit ! treba davati im po zubam - ogolositi vse - vitaskivaite vse grjaznie trusi so vseh škafov !
vozmite tovo že Gončarenko v eu - vin može podņati tam šumu , vin znae jak ce robiti ale treba pidtrimka suspilstva.
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19.06.2024 11:06 Ответить
Вона є. На цьому сайті бачите скільки матеріалів про корупцію, про держзраду.
Але що толку? Ну сваримо ми тут в коментарях зєлю на всі боки, а тому плювати. Вірніше, д'Єрьмаку плювати.
У 2019 році мудрий нарід зробив страшенну помилку: знову обрав маріонетку у владу. Не дивно, що всі мотузки швидко опинились в руках кремля.
А кремлю похєр на суспільну думку. "Образ сили" в головах його цікавить, а більше - нічого.
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19.06.2024 11:09 Ответить
Ну сваримо ми тут ...ce malo , treba robiti tež same širše . v EU ta vsudi gdje ce možļivo....sluhaite mene nepodobaetsa (ta i ne mene) vam davati propoziciji....ce tiļki vaša sprava.

vybačajus.
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19.06.2024 11:19 Ответить
От видно європейця, або людину, що у тому середовищі живе.
Як видно кацапа за вєрсту. Як би він не маскувався, а онучами все одно смердить.
Ситуація дуже погана. Порошенко он за кордон майже не випускають саме тому, що він часто-густо каже невигідні речі.
Руснява спецура знає толк у керованому хаосі.
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19.06.2024 11:21 Ответить

Прикручують гайки тим, хто може казати правду і каже її.
Русня вміє у подібні операції.
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19.06.2024 11:29 Ответить
Київ та інші міста вже давно виключені із переліку бойових дій, масові зібрання, концерти того ж кварталу давно йдуть повним ходом. ніхто не забороняє, отож інші зібрання теж можна

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#n15 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#n15

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19.06.2024 11:34 Ответить
1. В умовах воєнного стану забороняються:

зміна https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України ;

зміна https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-14 Конституції Автономної Республіки Крим ;

проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

проведення страйків, масових зібрань та акцій.

Без виключень. Забороняються всюди.
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19.06.2024 11:38 Ответить
Не несіть маячню! вибори можна провести на неокупованих територіях, в 2014 році ми їх вже проводили лише треба дотримуватись безбеки
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19.06.2024 11:45 Ответить
Вибори теж заборонені. Читайте вище.
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19.06.2024 11:53 Ответить
Що сцикотно?
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19.06.2024 11:55 Ответить
Є два шляхи: скасувати воєнний стан (чого і домагаються корисні ідіоти та русня), змінити закон і прибрати з нього блокуючу норму.
Але зєлєні не підуть ані на перше, ані на друге.
Війна - їх гарантія залишення у владі.
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19.06.2024 12:01 Ответить
Вся та дЄрмаковська муйня то не просто "комітет прийняв", то все недофінансована допомога, недоотримана зброя... а значить, тисячі і тисячі смертей і каліцтв. Але тій зеленій мерзоті то похрін. Їм головне влада і бабло. Ну і дуті рейтинги. Хоча Рейтинг чи КМІС їм які хочеш рейтинги намалюють, то не проблема...
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19.06.2024 10:17 Ответить
Зелених контрольоване д'єрмаком ''беб'' влаштовує
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19.06.2024 10:17 Ответить
Шановні, а що ви хотіли від цього збіговиська, неосвіченого і тупого. У них в одному керунку мізки працюють, як би побільше вкрасти
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19.06.2024 10:18 Ответить
Вони не тупі. Це свідоме знищення підтримки України Заходом і перспектив ЄС та НАТО.
Кому це вигідно? Очевидно, кацапам.
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19.06.2024 10:52 Ответить
Повинен же бути в Татарова свій персональний орган. На додачу до МВС.
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19.06.2024 11:00 Ответить
Треба вже той БЕБ, а також НАБУ, НАЗК, ДБР, САП, МВС, прокурорів і суддів "перезавантажити" на передок.
Он яка форма красива, відгодовані, автомати, бронікі, все є.
Будуть гарно виглядати у штурмовій піхоті.
Рил 200-300 тисяч набереться.
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19.06.2024 11:06 Ответить
Комітет грабіжників українського народу Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який починаючи з лютого і до сьогодні давав їм можливість безнаказанно оббирати казну українського народу...
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19.06.2024 11:14 Ответить
Деніс Войцеховський , тобто ви хочете, сказати , що так звізда ,що так , . Але ще є варіант, країною , може керувати ВР на чолі со спікером , можно створити, воєнний кабінет ,до якого вийдуть усі представники ВР. А зеленский напише листа про відставку, та явку з повинною Як вам таке . ? І керованість не втрачена , і влада змінена.
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19.06.2024 11:35 Ответить
БЕБ, НАБУ, НАЗК, ДБР, САП, МВС..... -яка від них користь, навіщо ми це утримуємо??
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19.06.2024 11:36 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://censor.net/ua/news/3485919/z_lytvy_vysylayut_kolyshnogo_soratnyka_yanukovycha_eksgolovu_dus_kravtsya/sortby/date/order/desc/page/1#comments) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. Довели народ до бедности, теперь бедные должны умирать за тех кто их грабил и имеет награбленный капитал...
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19.06.2024 12:39 Ответить
 
 