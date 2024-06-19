Комитет ВР одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами, - Железняк

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет одобрил не согласованный с международными партнерами текст закона #10439 по перезагрузке БЭБ", - говорится в сообщении.

Решение поддержали 22 нардепа, воздержались - 3.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада провалила голосование за правительственный законопроект, позволявший отложить кадровую перезагрузку Бюро экономической безопасности (БЭБ). В то же время Рада поддержала предложение направить законопроект на повторное первое чтение.

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