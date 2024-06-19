Комитет ВР одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами, - Железняк
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Комитет одобрил не согласованный с международными партнерами текст закона #10439 по перезагрузке БЭБ", - говорится в сообщении.
Решение поддержали 22 нардепа, воздержались - 3.
Напомним, 23 февраля Верховная Рада провалила голосование за правительственный законопроект, позволявший отложить кадровую перезагрузку Бюро экономической безопасности (БЭБ). В то же время Рада поддержала предложение направить законопроект на повторное первое чтение.
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1. Фактична влада невідомо кому належить. Апаратчики ВРУ самі крутять результатами голосування в Раді на власний розсуд. Голова нелегальної ОПи вирішує міжнародні питання.
2. Вибори не можна провести за законом і майже неможливо за фактом через обстріли, неможливість залучення бійців на передовій, мільйони незареєстрованих біженців.
3. Якщо навіть проведете вибори, не буде ніякої довіри до результатів, бо через причини з п.1 можна оголосити Президентом хоч Міккі-Мауса.
4. Якщо військові скинуть владу силою, це буде називатись "хунта". Захід дасть гроші та зброю хунті?
5. Якщо цивільні скинуть владу силою, це буде називатись "революція". Повна втрата керування державою. Чим миттю скористається русня і піде у широкомасштабний наступ.
І що робити?
Як довго протримається фронт в таких умовах, враховуючи, що русня кине в бій всі свої резерви, яких чимало?
Про "хунту" і революцію все правильно з ЄДИНИМ але дуже важливим виключенням - на заході моють повну інформацію про те які крадії та кроти сидять при владі і їх "винос" може навпаки активізувати допомогу Україні, включаючи поставки нових типів озброєння, які неможливо було постачати до України із-за засилля мокшанських кротів.
П.С. Для революції достатньо арештувати два-три десятки "особ" в Києві та ще стільке же по областям. Такщо критичних збитків для управління держави не буде.
Так що якось самі спробуйте.
Очманіти, посвідчення учасника революції в Україні дає право перетину будь-яких державних кордонів, включно з українським?
Ну а ваші коментарі щось почали тхнути опешечкой.
Вони на Майдані не стояли, навпаки. Але до Європи потрапили. На вашому революційному горбу.
І хто ви після цього?
На цьому закриваю дискусію.
П.С. Вам би спочатку розібратися хто ви?
А ви вже - громадянин світу.
Тому і справи до України вам не повинно бути. Всього лише одна з багатьох країн, і далеко, далеко не найкраща.
Ваші революційні поради схожі на глузування: от який я ловкий, втік звідси, а ви давайте, більше трешу, поки я поп-корн приготую.
А до всіляких петицій, закликів та іншого у влади абсолютний імунітет.
Поки немає фізичної загрози, як от від натовпу невдоволених на Майдані, апаратчикам чхати на сигнали знизу.
Вони відкрито серуть на міжнародників, що їм якісь "хохли". Проти них є менти і ТЦК.
voni vidkrito serut - tomu šo suspiļstvo movčit ! treba davati im po zubam - ogolositi vse - vitaskivaite vse grjaznie trusi so vseh škafov !
vozmite tovo že Gončarenko v eu - vin može podņati tam šumu , vin znae jak ce robiti ale treba pidtrimka suspilstva.
Але що толку? Ну сваримо ми тут в коментарях зєлю на всі боки, а тому плювати. Вірніше, д'Єрьмаку плювати.
У 2019 році мудрий нарід зробив страшенну помилку: знову обрав маріонетку у владу. Не дивно, що всі мотузки швидко опинились в руках кремля.
А кремлю похєр на суспільну думку. "Образ сили" в головах його цікавить, а більше - нічого.
vybačajus.
Як видно кацапа за вєрсту. Як би він не маскувався, а онучами все одно смердить.
Ситуація дуже погана. Порошенко он за кордон майже не випускають саме тому, що він часто-густо каже невигідні речі.
Руснява спецура знає толк у керованому хаосі.
Прикручують гайки тим, хто може казати правду і каже її.
Русня вміє у подібні операції.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#n15 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#n15
зміна https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України ;
зміна https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-14 Конституції Автономної Республіки Крим ;
проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
проведення страйків, масових зібрань та акцій.
Без виключень. Забороняються всюди.
Але зєлєні не підуть ані на перше, ані на друге.
Війна - їх гарантія залишення у владі.
Кому це вигідно? Очевидно, кацапам.
Он яка форма красива, відгодовані, автомати, бронікі, все є.
Будуть гарно виглядати у штурмовій піхоті.
Рил 200-300 тисяч набереться.