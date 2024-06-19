Реформу БЭБ проваливают по указанию Ермака, это ставит под угрозу получение помощи от партнеров, - ЦПК
Действующая редакция законопроекта о реформе БЭБ игнорирует требования международных партнеров, что угрожает получению помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Центра противодействия коррупции.
Так, в финальном тексте законопроекта о реформе БЭБ №10439 не учтены нормы и правки, которые обеспечивают независимый состав аттестационных и кадровых комиссий, отметили в ЦПК.
"Такую версию проекта предложила поддержать парламенту Первый вице-премьер Юлия Свириденко, ответственная за переговоры с международными партнерами по реформе и участвовавшая во вчерашней встрече с послами стран Большой Семерки. Глава комитета сообщил, что на той встрече "не было достигнуто однозначного решения". Последнее означает, что партнеры не согласовали предложенный подход", - отмечается в сообщении.
По информации ЦПК, в соответствующих переговорах также участвовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
"И именно он дал указание поддерживать текст, не согласованный партнерами и исключающий независимых экспертов из процессов аттестации и отбора персонала", - добавили там.
Заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань отметила, что именно независимый состав аттестационных комиссий является гарантией очистки БЭБ и может обеспечить возможность увольнения недобропорядочных сотрудников.
"Отказываясь включить в состав аттестационных комиссий независимых экспертов от партнеров, правительство и парламент фактически проигнорировали требования партнеров и поставили под угрозу всю процедуру аттестации", - сказала она.
В ЦПК также напомнили, что реформа БЭБ, включая очистку органа, является требованием программы финансирования от Международного валютного фонда, а также программы Ukraine Facility от Европейского Союза и прямой бюджетной поддержки от США.
Утвержденная финансовым Комитетом ВР редакция не предусматривает включение экспертов международных партнеров в состав кадровых комиссий, которые должны отбирать новых сотрудников БЭБ.
"Зато в обоих случаях в состав соответствующих комиссий включают представителей Совета общественного контроля (СОК), который должен определяться интернет-голосованием. Порядок такого отбора и голосования будет определять Кабинет Министров Украины. Одновременно в проекте закона отсутствуют предохранители, позволяющие гарантировать попадание в СОК независимых и опытных в подобных процедурах лиц.
В тексте законопроекта также оставляют возможность конкурсной комиссии по избранию Директора БЭБ выбрать двух победителей конкурса вместо одного. Последнее создает предпосылки для политических торгов с победителями перед назначением", - добавили в Центре противодействия коррупции.
ЦПК настаивает на пересмотре текста проекта закона ко второму чтению, поскольку действующая редакция нивелирует реформу и ставит под угрозу получение помощи от партнеров.
Ранее сообщалось, что Комитет ВР одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами.
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ЛУЦЕНКО: всплыла РЕАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ Ермака и Зеленского на Мирном саммите! В соглашении с США...
https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U
Зеленський, як там з відповідальністю??
Про це в тому числі у Луценко , де він аналізує саміт -2 до якого рухається МАРОДЕРНЯ... (моє посилання на блог з Лапіним вище)
Але навіщо Заходу , НАТО , яке вже перебрало фунції Рамштайн на себе - НАВІЩО йти до АФГАН-2 у Байдена?
голосував за зеленського,
а керує ним єрмак.
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хочешь (с)
(буратиньі в стране дураков☹️)
5 років тому створили, і вже реформи?
Не по-піндоватому звучить?
Всі БЕБи, САПи, ДБРи, НАЗКи та інші контори, які лише воюють між собою, і де молодий опер отримує 100 тис.грн. на місяць - на фронт!
- ничего
Сама нардепка Мар'яна Безмозгла безумовно психічно хвора. Це видно і з провалля в погляді, і з її типових малюночків, які є хрестоматійним тестом на шизофренію, і з неадекватної поведінки. Але вона - на повідку в Єрмака й цілковито ним контрольована та маніпульована. Гавкає переважно по команді "Голос!", кусається по команді "Фас!" І все це дегенеративне шапіто - це не її звихнуті психічні стани, а цілеспрямовані дії крота, який дуже чітко знає свою мету - ліквідація такої держави - України. Тому й свідомо підриває її несучі стіни. А що таке парламент у парламентсько-президентській республіці? Так ото ж. Хоча, звісно, не парламентом єдиним...
Сам Єрмак - не інтелектуал, більше того, він дуже примітивна, інтелектуально обмежена людина. Учиться, як маніпулювати населенням і політичними силами та як керувати президентом у Сергія Льовочкіна. Той реально його багато чому навчав. Але є різниця - Льовочкін - постать негативна й цинічна, але він людина розумна й доволі інтелігентна. А Єрмак реально тупий і обмежений ларьочник. Тому в його виконанні всі настанови Льовочкіна перетворюються в цілковиту безуглівщину або вже зовсім трешове самовипячування, як у Швейцарії. Однак, руйнівний ефект для країни від цього навіть сильніший.
А монобільшість його зареєструє, проголосує і, напевно, прийме?
Зелю геть, зелених геть! Вибори!!!!
Бо або ви НАШІ, і тоді дійсно рятуємо.
Або НЕ НАШІ і тоді рятувати нема кого, а використати можна.
Коли вже до ЛОХторату зє дійде що "Зє і є Єрмак!". Вони одне ціле! Тільки кримінальну віповіальність можна застосувати до Зєленського! Бо всі підписи - зє! До чого тут Єрмак,коли винен Зєленський!