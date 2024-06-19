РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13000 посетителей онлайн
Новости
7 445 62

Реформу БЭБ проваливают по указанию Ермака, это ставит под угрозу получение помощи от партнеров, - ЦПК

У ЦПК заявили, що реформу БЕБ провалюють за вказівкою Єрмака

Действующая редакция законопроекта о реформе БЭБ игнорирует требования международных партнеров, что угрожает получению помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Центра противодействия коррупции.

Так, в финальном тексте законопроекта о реформе БЭБ №10439 не учтены нормы и правки, которые обеспечивают независимый состав аттестационных и кадровых комиссий, отметили в ЦПК.

"Такую версию проекта предложила поддержать парламенту Первый вице-премьер Юлия Свириденко, ответственная за переговоры с международными партнерами по реформе и участвовавшая во вчерашней встрече с послами стран Большой Семерки. Глава комитета сообщил, что на той встрече "не было достигнуто однозначного решения". Последнее означает, что партнеры не согласовали предложенный подход", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами, - Железняк

По информации ЦПК, в соответствующих переговорах также участвовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"И именно он дал указание поддерживать текст, не согласованный партнерами и исключающий независимых экспертов из процессов аттестации и отбора персонала", - добавили там.

Заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань отметила, что именно независимый состав аттестационных комиссий является гарантией очистки БЭБ и может обеспечить возможность увольнения недобропорядочных сотрудников.

"Отказываясь включить в состав аттестационных комиссий независимых экспертов от партнеров, правительство и парламент фактически проигнорировали требования партнеров и поставили под угрозу всю процедуру аттестации", - сказала она.

В ЦПК также напомнили, что реформа БЭБ, включая очистку органа, является требованием программы финансирования от Международного валютного фонда, а также программы Ukraine Facility от Европейского Союза и прямой бюджетной поддержки от США.

Утвержденная финансовым Комитетом ВР редакция не предусматривает включение экспертов международных партнеров в состав кадровых комиссий, которые должны отбирать новых сотрудников БЭБ.

"Зато в обоих случаях в состав соответствующих комиссий включают представителей Совета общественного контроля (СОК), который должен определяться интернет-голосованием. Порядок такого отбора и голосования будет определять Кабинет Министров Украины. Одновременно в проекте закона отсутствуют предохранители, позволяющие гарантировать попадание в СОК независимых и опытных в подобных процедурах лиц.

Читайте также: Ермак узурпирует власть. Зависимость Зеленского от него растет, - The Times

В тексте законопроекта также оставляют возможность конкурсной комиссии по избранию Директора БЭБ выбрать двух победителей конкурса вместо одного. Последнее создает предпосылки для политических торгов с победителями перед назначением", - добавили в Центре противодействия коррупции.

ЦПК настаивает на пересмотре текста проекта закона ко второму чтению, поскольку действующая редакция нивелирует реформу и ставит под угрозу получение помощи от партнеров.

Ранее сообщалось, что Комитет ВР одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Для Андрея Борисовича все сделаю пять с плюсом": советник ОП Биркадзе обсуждает медиакампанию по делу слива информации из НАБУ. АУДИО

Автор: 

реформы (3952) Центр противодействия коррупции (247) Ермак Андрей (1265) Бюро экономической безопасности (208)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Єрмак має бути за гратами. Після каденції Зеленського, але має.
показать весь комментарий
19.06.2024 14:30
+16
Ну так зрозуміло ж: борги нам не списують, отже, дефолт на носі, отже, треба отсєчь всі можливі джерела фінансування. "Козирь" стараєцца, бо батя незадоволений комюніке "форуму миру", вірніше, його останнім розділом.
показать весь комментарий
19.06.2024 14:30
+16
Дермака час прибрати... Разом із Арахамієй, Гетманцевим, Безуглою та інш.
показать весь комментарий
19.06.2024 14:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так зрозуміло ж: борги нам не списують, отже, дефолт на носі, отже, треба отсєчь всі можливі джерела фінансування. "Козирь" стараєцца, бо батя незадоволений комюніке "форуму миру", вірніше, його останнім розділом.
показать весь комментарий
19.06.2024 14:30 Ответить
Єрмак міцьно тримає в своїх руках кермо країни. Але куди ми приїдемо з цим керманичем? А Зеленський, його ширма, ні кує не меле. Хіба почне організовувати нове мирове збіговисько - чим би дитя не бавилось, аби не заважало Єрмаку.
показать весь комментарий
19.06.2024 15:19 Ответить
Єрмак має бути за гратами. Після каденції Зеленського, але має.
показать весь комментарий
19.06.2024 14:30 Ответить
А Зеленська поки не здасть Україну буде правити
показать весь комментарий
19.06.2024 14:34 Ответить
Подивіться оці сенсаційні заяви від Луценко - куди Україну рухає парочка , аргументовано з доказами на документах

ЛУЦЕНКО: всплыла РЕАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ Ермака и Зеленского на Мирном саммите! В соглашении с США...
https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U

показать весь комментарий
19.06.2024 14:36 Ответить
Поки товстий схудне, худий помре. А коли кінець каденції? Ця мафія зробить все, щоб ми цього кінця не дочекалися.
показать весь комментарий
19.06.2024 15:23 Ответить
Якщо партнери не можуть здихатися Козира - то нафіг уся ця гра в "Ми з Україною стільки, скільки буде потрібно?!"КОМУ ПОТРІБНО?
показать весь комментарий
19.06.2024 14:31 Ответить
охранник супермаркета и его внук
показать весь комментарий
19.06.2024 14:32 Ответить
Коли неправильно зрозумів фразу "сімейне фото"...
показать весь комментарий
19.06.2024 14:58 Ответить
Даже в фото залезло *****е.
показать весь комментарий
19.06.2024 15:02 Ответить
Яка несподіванка,Андрій Борисович пропихає законопроекти написані в інтересах кремля.Ні,ні Єрмак не агент ФСБ,в його мами навіть тризуб на руці наколотий,що свідчить про його патріотиз,і "Українська правда" ж ні разу не буде брехати,коли відмазуватиме Єрмака).
показать весь комментарий
19.06.2024 14:34 Ответить
він агент порох ага?
показать весь комментарий
19.06.2024 14:37 Ответить
Лікуйся.
показать весь комментарий
19.06.2024 14:40 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2024 14:41 Ответить
Свириденко -- натравиви на Єрмака міжнародних партнерів - надіиніше буде
показать весь комментарий
19.06.2024 14:37 Ответить
КОГО КОГО ? нетряпці ще до війни давали у МІ-6 рекомендації по Козиру. Потім ЦРУ вже у повномасштабній війні давали списки агентів ... І ШО?
показать весь комментарий
19.06.2024 14:39 Ответить
Вони підіграють нетряпці з його половинкою для чого? й ДОПОКИ?
показать весь комментарий
19.06.2024 14:40 Ответить
Вона ж знає шо так не повинно бути - значить питання до партнерів - вони ж дають гроші - чи ім по барабану
показать весь комментарий
19.06.2024 14:44 Ответить
Вже всі на Заході криком кричать в усіх ЗМІ про режим в Україні , про неможливість такої країни вступу ні в НАТО , ні в ЄС... Вказують на неконстуційну потвору у владі нетряпки під цією Єрмакопотворою І ЩО?
показать весь комментарий
19.06.2024 14:56 Ответить
Чому ж лідери Західних країн контактують з ним напряму? Де логіка?
показать весь комментарий
19.06.2024 15:01 Ответить
В 1941-1956 годах картина «Прощание с Европой» находилась в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве . В 1956 году Министерство культуры СССР направило в Польшу коллекцию работ Александра Сохачевского. В 1963 году к столетию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1863) январского восстания 1863 года коллекция выставлена в https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8 Музее X павильона в Варшавской цитадели (постоянная экспозиция).

показать весь комментарий
19.06.2024 14:39 Ответить
Дермака час прибрати... Разом із Арахамієй, Гетманцевим, Безуглою та інш.
показать весь комментарий
19.06.2024 14:40 Ответить
Гадить безкарно єрмак, у таких масштабах Україні, коли вона протистоїть навалі рашистів??
Зеленський, як там з відповідальністю??
показать весь комментарий
19.06.2024 15:46 Ответить
Коли вже Україна позбудется того Єрмака ? як би в нас був президент то всього цього не було ,а так клоун який любить оплески і коли його хвалять.
показать весь комментарий
19.06.2024 14:41 Ответить
Через ермака і до НАТО НЕ БЕРУТЬ. Треба швидко повернути Богдана
показать весь комментарий
19.06.2024 14:45 Ответить
Цього не буде. богданчик був бєніним, а що таке бєня у порівнянні з ******.
показать весь комментарий
19.06.2024 14:47 Ответить
Но потрібен досвідчений голова і кому Зе довіряє
показать весь комментарий
19.06.2024 15:33 Ответить
Наша задача увійти у НАТО швидко
показать весь комментарий
19.06.2024 15:34 Ответить
Провалюють хіба випадково,? - ні, навмисне діють не в інтересах держави - це державна зрада!
показать весь комментарий
19.06.2024 14:46 Ответить
задовбав вже цей єрмак
показать весь комментарий
19.06.2024 14:50 Ответить
Ермаче , підеш сам чи потрібно виносити ?
показать весь комментарий
19.06.2024 14:52 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://censor.net/ua/news/3485919/z_lytvy_vysylayut_kolyshnogo_soratnyka_yanukovycha_eksgolovu_dus_kravtsya/sortby/date/order/desc/page/1#comments) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. Довели народ до бедности, теперь бедные должны умирать за тех кто их грабил и имеет награбленный капитал...
показать весь комментарий
19.06.2024 14:54 Ответить
Злочинна влада навмисне ухвалює такі закони, при яких можлива корупція
показать весь комментарий
19.06.2024 14:54 Ответить
Кремль залишив їх оцю парочку боневтіків, на самозабезпеченні- мародерити й затягувати війнуду до повної розрухи а потім перемовин з Хйлом...
Про це в тому числі у Луценко , де він аналізує саміт -2 до якого рухається МАРОДЕРНЯ... (моє посилання на блог з Лапіним вище)
Але навіщо Заходу , НАТО , яке вже перебрало фунції Рамштайн на себе - НАВІЩО йти до АФГАН-2 у Байдена?
показать весь комментарий
19.06.2024 15:04 Ответить
дерьмак делает это не ради коррупции, а ради прекращения западной помощи Украине, шо на руку х-лу.
показать весь комментарий
19.06.2024 15:10 Ответить
ага, тільки офшори парочки ростуть ... хто тільки може щось на них дати показ- їм дають втекти за кордон. Тут дві вигоди- їм дали збагачуватися й підірвати імідж, на котрому виграє у США Трампуша...
показать весь комментарий
19.06.2024 15:29 Ответить
Мудрий нарід обрав голобородька,
голосував за зеленського,
а керує ним єрмак.

показать весь комментарий
19.06.2024 14:55 Ответить
Пора визнати, що нарід просто наіпали
показать весь комментарий
19.06.2024 15:14 Ответить
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хочешь (с)
(буратиньі в стране дураков☹️)
показать весь комментарий
19.06.2024 23:46 Ответить
Які нах реформи БЕБ!
5 років тому створили, і вже реформи?
Не по-піндоватому звучить?

Всі БЕБи, САПи, ДБРи, НАЗКи та інші контори, які лише воюють між собою, і де молодий опер отримує 100 тис.грн. на місяць - на фронт!
показать весь комментарий
19.06.2024 14:56 Ответить
и что мешает напрямую обратиться к Западним партнерам и США и указать им на причну в лице Єрмака, Татарова и т.д?
- ничего
показать весь комментарий
19.06.2024 14:57 Ответить
Они знают. Есть разведанные у них. Блинкен говорил Зеленскому о Ермаке лично. Зеленский ответил истерикой.
показать весь комментарий
19.06.2024 16:13 Ответить
https://t.me/c/1485655129/574463
Сама нардепка Мар'яна Безмозгла безумовно психічно хвора. Це видно і з провалля в погляді, і з її типових малюночків, які є хрестоматійним тестом на шизофренію, і з неадекватної поведінки. Але вона - на повідку в Єрмака й цілковито ним контрольована та маніпульована. Гавкає переважно по команді "Голос!", кусається по команді "Фас!" І все це дегенеративне шапіто - це не її звихнуті психічні стани, а цілеспрямовані дії крота, який дуже чітко знає свою мету - ліквідація такої держави - України. Тому й свідомо підриває її несучі стіни. А що таке парламент у парламентсько-президентській республіці? Так ото ж. Хоча, звісно, не парламентом єдиним...

Сам Єрмак - не інтелектуал, більше того, він дуже примітивна, інтелектуально обмежена людина. Учиться, як маніпулювати населенням і політичними силами та як керувати президентом у Сергія Льовочкіна. Той реально його багато чому навчав. Але є різниця - Льовочкін - постать негативна й цинічна, але він людина розумна й доволі інтелігентна. А Єрмак реально тупий і обмежений ларьочник. Тому в його виконанні всі настанови Льовочкіна перетворюються в цілковиту безуглівщину або вже зовсім трешове самовипячування, як у Швейцарії. Однак, руйнівний ефект для країни від цього навіть сильніший.
показать весь комментарий
19.06.2024 14:58 Ответить
Тобто довідка в неї є ?
показать весь комментарий
19.06.2024 15:36 Ответить
А чому би опозиції не підготувати закон про психічне обслідування усіх кандидатів?
показать весь комментарий
19.06.2024 15:37 Ответить
Перепрошую, пані вчора до нас з Марса прибула?
А монобільшість його зареєструє, проголосує і, напевно, прийме?
показать весь комментарий
19.06.2024 15:42 Ответить
Крапля камінь точить . Треба довбати той клятий камінь
показать весь комментарий
19.06.2024 18:43 Ответить
Сама присутність дупи д'єрмака в ОПі руйнує все, і державність України.
Зелю геть, зелених геть! Вибори!!!!
показать весь комментарий
19.06.2024 15:06 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2024 15:14 Ответить
Козырь из кожи лезет за ради х-ла.
показать весь комментарий
19.06.2024 15:15 Ответить
А хто така ця БЕБ???
показать весь комментарий
19.06.2024 15:18 Ответить
Коли вже реформують цього грьобаного завгоспа?
показать весь комментарий
19.06.2024 15:18 Ответить
І що, це для когось новина, що дЕрьмак працює на Москву?
показать весь комментарий
19.06.2024 15:41 Ответить
Взагалі то Україна може скінчити погано. Бо якщо Україна не стане частиною ментальної Європи ( де закон , то головне) , її просто будуть використовувати для послаблення Росії. ( Воно вже можливо відбувається)
Бо або ви НАШІ, і тоді дійсно рятуємо.
Або НЕ НАШІ і тоді рятувати нема кого, а використати можна.
показать весь комментарий
19.06.2024 15:44 Ответить
НА ВСЮ УКРАИНУ ТАК И НЕ НАЙДЁТСЯ НИКТО НАПОДОБИЕ РОБИН ГУДА .....
показать весь комментарий
19.06.2024 16:06 Ответить
В чому проблема військовим прибрати того єрмака??? Залишити бубу одного, хай сам собі заварює мівіну в опі...
показать весь комментарий
19.06.2024 16:09 Ответить
От цікаво! У всьому винен Єрмак,а зє - Кароший!
Коли вже до ЛОХторату зє дійде що "Зє і є Єрмак!". Вони одне ціле! Тільки кримінальну віповіальність можна застосувати до Зєленського! Бо всі підписи - зє! До чого тут Єрмак,коли винен Зєленський!
показать весь комментарий
19.06.2024 16:31 Ответить
А к главносу вопросов НЕТ ? Кто -то ведь назначил Ермака на занимаемую должность ? Или типа царь хороший , а бояре плохие ?
показать весь комментарий
19.06.2024 16:44 Ответить
Ну що,дурноватий нарід,довольні своїм вибором?
показать весь комментарий
19.06.2024 17:15 Ответить
.... нічого не буде, єрмак поставить свою людину, попередньо інсценують конкурс, вибори кандидата .Це ж усе залежить від пердюсера ,перепрошую.
показать весь комментарий
19.06.2024 18:53 Ответить
 
 