Реформу БЭБ проваливают по указанию Ермака, это ставит под угрозу получение помощи от партнеров, - ЦПК

Действующая редакция законопроекта о реформе БЭБ игнорирует требования международных партнеров, что угрожает получению помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Центра противодействия коррупции.

Так, в финальном тексте законопроекта о реформе БЭБ №10439 не учтены нормы и правки, которые обеспечивают независимый состав аттестационных и кадровых комиссий, отметили в ЦПК.

"Такую версию проекта предложила поддержать парламенту Первый вице-премьер Юлия Свириденко, ответственная за переговоры с международными партнерами по реформе и участвовавшая во вчерашней встрече с послами стран Большой Семерки. Глава комитета сообщил, что на той встрече "не было достигнуто однозначного решения". Последнее означает, что партнеры не согласовали предложенный подход", - отмечается в сообщении.

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По информации ЦПК, в соответствующих переговорах также участвовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"И именно он дал указание поддерживать текст, не согласованный партнерами и исключающий независимых экспертов из процессов аттестации и отбора персонала", - добавили там.

Заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань отметила, что именно независимый состав аттестационных комиссий является гарантией очистки БЭБ и может обеспечить возможность увольнения недобропорядочных сотрудников.

"Отказываясь включить в состав аттестационных комиссий независимых экспертов от партнеров, правительство и парламент фактически проигнорировали требования партнеров и поставили под угрозу всю процедуру аттестации", - сказала она.

В ЦПК также напомнили, что реформа БЭБ, включая очистку органа, является требованием программы финансирования от Международного валютного фонда, а также программы Ukraine Facility от Европейского Союза и прямой бюджетной поддержки от США.

Утвержденная финансовым Комитетом ВР редакция не предусматривает включение экспертов международных партнеров в состав кадровых комиссий, которые должны отбирать новых сотрудников БЭБ.

"Зато в обоих случаях в состав соответствующих комиссий включают представителей Совета общественного контроля (СОК), который должен определяться интернет-голосованием. Порядок такого отбора и голосования будет определять Кабинет Министров Украины. Одновременно в проекте закона отсутствуют предохранители, позволяющие гарантировать попадание в СОК независимых и опытных в подобных процедурах лиц.

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В тексте законопроекта также оставляют возможность конкурсной комиссии по избранию Директора БЭБ выбрать двух победителей конкурса вместо одного. Последнее создает предпосылки для политических торгов с победителями перед назначением", - добавили в Центре противодействия коррупции.

ЦПК настаивает на пересмотре текста проекта закона ко второму чтению, поскольку действующая редакция нивелирует реформу и ставит под угрозу получение помощи от партнеров.

Ранее сообщалось, что Комитет ВР одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами.

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