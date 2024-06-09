"Для Андрея Борисовича все сделаю пять с плюсом": советник ОП Биркадзе обсуждает медиакампанию по делу слива информации из НАБУ. АУДИО

Журналист Василий Крутчак сообщил, что представился юристом Дарьи Заривной, и таким образом пообщался с советником Офиса президента Георгием Биркадзе по делу слива информации из НАБУ. В разговоре человек с голосом, похожим на голос Биркадзе, рассказал о планах судиться с журналистами, которые опубликовали информацию по этому делу. Также он согласился выполнять любые задания для Андрея Борисовича.

Аудио разговора Крутчак опубликовал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Для Андрея Борисовича все, что могу, все сделаю пять с плюсом. Так и можете передать. Он знает, как я к нему отношусь... Все сделаем пять с плюсом. Вы будете довольны. Я хочу вас заверить, я очень хорошо отношусь и к господину президенту, и к Андрею Борисовичу. Я их очень люблю и ценю. Также очень уважаю Дашу. Я ее знаю. Без вопросов. Я с вами. ... Любую задачу, которую вы поставите, я все выполню", - говорит на записи человек с голосом, похожим на голос Биркадзе.

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"Я позвонил ему и представился юристом Дарьи Заривной, которая является старшим советником Руководителя Офиса Президента Украины Андрея (Борисовича. - Ред.) Ермака и предложил Георгию сходить к журналисту Сергею Иванову и в прямом эфире пройти "детектор лжи", намекая, что там будет к нему лояльность.

Георгий с большим удовольствием согласился и несколько раз акцентировал, что он готов выполнять любую задачу на 5+ для Офиса Президента.

А еще во время разговора Георгий признался в любви к Андрею Ермаку и Владимиру Зеленскому, он так это искренне и упорно делал, думаю, что именно в ту минуту Ермак и Зеленский почувствовали язык Биркадзе у себя в сr#ке.

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А, ну и еще мы договорились вместе с Георгием затягивать Дениса Бигуса по судам. В этом деле нам поможет Олег", - рассказал журналист Крутчак.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.