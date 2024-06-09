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"Для Андрея Борисовича все сделаю пять с плюсом": советник ОП Биркадзе обсуждает медиакампанию по делу слива информации из НАБУ. АУДИО

Журналист Василий Крутчак сообщил, что представился юристом Дарьи Заривной, и таким образом пообщался с советником Офиса президента Георгием Биркадзе по делу слива информации из НАБУ. В разговоре человек с голосом, похожим на голос Биркадзе, рассказал о планах судиться с журналистами, которые опубликовали информацию по этому делу. Также он согласился выполнять любые задания для Андрея Борисовича.

Аудио разговора Крутчак опубликовал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Для Андрея Борисовича все, что могу, все сделаю пять с плюсом. Так и можете передать. Он знает, как я к нему отношусь... Все сделаем пять с плюсом. Вы будете довольны. Я хочу вас заверить, я очень хорошо отношусь и к господину президенту, и к Андрею Борисовичу. Я их очень люблю и ценю. Также очень уважаю Дашу. Я ее знаю. Без вопросов. Я с вами. ... Любую задачу, которую вы поставите, я все выполню", - говорит на записи человек с голосом, похожим на голос Биркадзе.

Также читайте: Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ. ДОКУМЕНТ

"Я позвонил ему и представился юристом Дарьи Заривной, которая является старшим советником Руководителя Офиса Президента Украины Андрея (Борисовича. - Ред.) Ермака и предложил Георгию сходить к журналисту Сергею Иванову и в прямом эфире пройти "детектор лжи", намекая, что там будет к нему лояльность.

Георгий с большим удовольствием согласился и несколько раз акцентировал, что он готов выполнять любую задачу на 5+ для Офиса Президента.

А еще во время разговора Георгий признался в любви к Андрею Ермаку и Владимиру Зеленскому, он так это искренне и упорно делал, думаю, что именно в ту минуту Ермак и Зеленский почувствовали язык Биркадзе у себя в сr#ке.

Также читайте: Утечка информации из НАБУ: Отстранили заместителя директора Бюро Углаву

А, ну и еще мы договорились вместе с Георгием затягивать Дениса Бигуса по судам. В этом деле нам поможет Олег", - рассказал журналист Крутчак.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

Автор: 

НАБУ (4223) Ермак Андрей (1265) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+35
Є українцям місце в керівництві Україною? Чи їх задача мовчки вмирати?
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09.06.2024 00:50
+27
Впевнений, що це наклеп - Ви лишень зазирніть у "чесні" очі цього "щирого патріота" з типово українським прізвищем, та ще й у вишиванці. Як можна сумніватися у його відданості народу України, тим паче, що він любить і цінує "найвеличнішого" та дЄрмака? Це рашистське ІПСО - Наталя Мосейчук не дасть збрехати.
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09.06.2024 00:54
+24
Не здивуюся якщо цей "********" ще й грузинський злодій в законі.
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09.06.2024 01:23
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Є українцям місце в керівництві Україною? Чи їх задача мовчки вмирати?
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09.06.2024 00:50 Ответить
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09.06.2024 00:58 Ответить
От ти житель усть- зажопіньська, кіровської губєрнї, зарєєстрований ведмедчуком 20.05 24, для вкидів на сайті. Тобі яке діло до України і українців, посіпака ?
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09.06.2024 01:07 Ответить
От ти викідиш єрмаковський. Продовжуй гавкати - тебе покормлять
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09.06.2024 01:21 Ответить
Так чому не відповідаєш, яке тобі діло із усть- зажопіньська до України? Он твоя коза в калюжі застрягла, біжи за лопатою
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09.06.2024 11:35 Ответить
яке млядське зелене болото
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09.06.2024 10:40 Ответить
Ні, мовчки вмирати - це право українців. Єдине.
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09.06.2024 07:30 Ответить
На жаль немає місця, з 91 року заборонено займати найвищі державні посади, бо є ризик , що українці стануть мажоритарними тримачами влади і система сильно постраждає а може і буде знищена
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09.06.2024 07:57 Ответить
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09.06.2024 00:51 Ответить
Впевнений, що це наклеп - Ви лишень зазирніть у "чесні" очі цього "щирого патріота" з типово українським прізвищем, та ще й у вишиванці. Як можна сумніватися у його відданості народу України, тим паче, що він любить і цінує "найвеличнішого" та дЄрмака? Це рашистське ІПСО - Наталя Мосейчук не дасть збрехати.
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09.06.2024 00:54 Ответить
Шершавий з(е)-радник.
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09.06.2024 00:59 Ответить
Так це ж той легендарний "слуга народу", який розповідав, що тільки на фортифікаціях "слуги" вкрали 37 мільярдів😀
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09.06.2024 01:05 Ответить
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09.06.2024 01:12 Ответить
Не здивуюся якщо цей "********" ще й грузинський злодій в законі.
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09.06.2024 01:23 Ответить
Продам Україну недорого ....

Дарма Порох погодився з клоуном виходити на стадіон.
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09.06.2024 01:39 Ответить
Василь Крутчак теж працює на каналі Єрмака "Ісландія".Це що виходить,"позітівниє" вже зливають своїх же?
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09.06.2024 01:54 Ответить
видать, заплатили... Ахметка, наприклад, нині бабла проти ЕрЗе не шкодує...
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09.06.2024 16:37 Ответить
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09.06.2024 19:54 Ответить
Це дворовий, і Углава теж, кадр із подвір"я Міхо Карлсона.
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09.06.2024 01:57 Ответить
Й ЖИВИЙ ЩЕ !!!???
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09.06.2024 02:38 Ответить
Господи Бережи Україну! Коли ми вже позбудемося всього цього лайна...
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09.06.2024 06:13 Ответить
Коли більшість порозумнішає.
Але з цим велика проблема ...
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09.06.2024 08:05 Ответить
От чого ви чужинця цькуєте?! Чужинцеві так належиться.
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09.06.2024 06:14 Ответить
Звідки ця "*******" мерзота вилізла?
Країну окупували темні персонажі і з вишиванкою весело грабують на 5 +.
Це ні в які ворота не лізе.
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09.06.2024 07:18 Ответить
Щось дуже засмерділо януковщиною...
Влада перетворилася у великого антинародного монстра з усіма важілями впливу на все до чого може дотягнутися...а нам "декларують" напрямок в ЄС та НАТО...
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09.06.2024 07:51 Ответить
Воно засмерділо ше з 19-го.
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09.06.2024 09:15 Ответить
Та що ви тут велику політику побачили!

Просто чувак готовий відсмоктати в андрія борисовича на 5+.

Абсолютно аполітична тєма...
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09.06.2024 08:05 Ответить
А хто це такий? Звідки він тут взявся?
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09.06.2024 08:08 Ответить
Це все кацапське ІПСО )
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09.06.2024 08:21 Ответить
Шура,Вы же знаете как я уважаю Остапа Ибрагимовича.(с)
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09.06.2024 08:25 Ответить
Банда на чолі з безтолковим ішаком "керує" державою. Геть ішака, у відставу. Це прострочене чмо, мабуть, само не здохне.
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09.06.2024 08:41 Ответить
Там все непросто .Головна ціль ОПи- знищити, зняти з роботи заступника голови НАБУ Углаву, який єдиний розплутував клубок про корупцію на великому крадівництві і ,проти своєі волі, таки вийшов на ОПу.Продажний зі всіх сторін, бо продається всім, Бігус виклав неправдиву інфу.Углаау зняли .Ціль ОПи досягнута ..Аплодисменти .
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09.06.2024 09:04 Ответить
Тобто створене і контрольоване татаровим НАБУ - най найчесніша інституція?
Дякуємо, посміялися((
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09.06.2024 10:10 Ответить
Аферист Бiркадзе, як і інші хвойди Єрмака, суміщає схематози по обслуговуванню ОПи із активним накидуванням на Порошенка в TV-ефірах.
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09.06.2024 09:25 Ответить
.....небезпека. Є велика загроза від пятої колони.
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09.06.2024 12:10 Ответить
Воно лиже де більше смердить і з кожної праски коверкаючи українську мову гавкає проти Порошенка.Їдь на свою батьківщину і помогай грузинам відстоювати демократію,"правдолюб" хренів.
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09.06.2024 14:20 Ответить
Зараз у Києві та й Україні кількість цих «громадян кавказької національності» вище, ніж у довоєнні часи. Кримінал, розкрадання гуманітарної допомоги, участь у непрозорих тендерах, відкриття одноденних фірм та обмивання грошей. Це реалії нашої країни та ознаки агонії прогнилої влади, коли вся вертикаль владипрацює лише щоб більше накрасти та втекти.
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09.06.2024 18:44 Ответить
Міхоботи де? Вибачатися не думають?
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09.06.2024 16:33 Ответить
Оце тварина, кончена.
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12.06.2024 19:09 Ответить
 
 