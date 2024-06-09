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"Для Андрія Борисовича все зроблю п’ять з плюсом": радник ОП Біркадзе обговорює медіакампанію щодо справи зливу інформації з НАБУ. АУДIО

Журналіст Василь Крутчак повідомив, що, представився юристом Дарії Зарівної, і таким чином поспілкувався з радником Офісу президента Георгієм Біркадзе щодо справи зливу інформації з НАБУ. У розмові людина з голосом, схожим на голос Біркадзе, розповіла про плани судитися з журналістами, які опублікували інформацію щодо цієї справи. Також він погодився виконувати будь-які завдання для Андрія Борисовича.

Аудіо розмови Крутчак опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Для Андрія Борисовича все, що можу, все зроблю п'ять з плюсом. Так і можете передати. Він знає, як я до нього ставлюся. ... Все зробимо п'ять з плюсом. Ви будете задоволені. Я хочу вас запевнити, я дуже добре ставлюся і до пана президента, і до Андрія Борисовича. Я їх дуже люблю і ціную. Також дуже поважаю Дашу. Я її знаю. Без питань. Я з вами. ... Любую задачу, которую вы поставите, я все выполню", - каже на записі людина з голосом, схожим на голос Біркадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ. ДОКУМЕНТ

"Я зателефонував йому та представся юристом Дарії Зарівної, яка є старшою радницею Керівника Офісу Президента України Андрія (Борисовича. - Ред.) Єрмака та запропонував Георгію сходити до журналіста Сергія Іванова і в пряму ефірі пройти "детектор брехні", натякаючи, що там буде до нього лояльність.

Георгій з великим задоволенням погодився і декілька разів акцентував, що він готовий виконувати будь-яку задачу на 5+ для Офісу Президента.

А ще під-час розмови Георгій зізнався в любові до Андрія Єрмака та Володимира Зеленського, він так це щиро та завзято робив, думаю, що саме в ту хвилину Єрмак та Зеленський відчули язик Біркадзе в себе в сr#ці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Витік інформації з НАБУ: Відсторонено заступника директора Бюро Углаву

А, ну і ще ми домовились разом з Георгієм затягати Дениса Бігуса по судам. В цій справі нам допоможе Олег", - розповів журналіст Крутчак.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Автор: 

НАБУ (5071) Єрмак Андрій (1377) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+35
Є українцям місце в керівництві Україною? Чи їх задача мовчки вмирати?
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09.06.2024 00:50
+27
Впевнений, що це наклеп - Ви лишень зазирніть у "чесні" очі цього "щирого патріота" з типово українським прізвищем, та ще й у вишиванці. Як можна сумніватися у його відданості народу України, тим паче, що він любить і цінує "найвеличнішого" та дЄрмака? Це рашистське ІПСО - Наталя Мосейчук не дасть збрехати.
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09.06.2024 00:54
+24
Не здивуюся якщо цей "********" ще й грузинський злодій в законі.
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09.06.2024 01:23
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Є українцям місце в керівництві Україною? Чи їх задача мовчки вмирати?
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09.06.2024 00:50 Відповісти
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09.06.2024 00:58 Відповісти
От ти житель усть- зажопіньська, кіровської губєрнї, зарєєстрований ведмедчуком 20.05 24, для вкидів на сайті. Тобі яке діло до України і українців, посіпака ?
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09.06.2024 01:07 Відповісти
От ти викідиш єрмаковський. Продовжуй гавкати - тебе покормлять
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09.06.2024 01:21 Відповісти
Так чому не відповідаєш, яке тобі діло із усть- зажопіньська до України? Он твоя коза в калюжі застрягла, біжи за лопатою
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09.06.2024 11:35 Відповісти
яке млядське зелене болото
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09.06.2024 10:40 Відповісти
Ні, мовчки вмирати - це право українців. Єдине.
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09.06.2024 07:30 Відповісти
На жаль немає місця, з 91 року заборонено займати найвищі державні посади, бо є ризик , що українці стануть мажоритарними тримачами влади і система сильно постраждає а може і буде знищена
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09.06.2024 07:57 Відповісти
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09.06.2024 00:51 Відповісти
Впевнений, що це наклеп - Ви лишень зазирніть у "чесні" очі цього "щирого патріота" з типово українським прізвищем, та ще й у вишиванці. Як можна сумніватися у його відданості народу України, тим паче, що він любить і цінує "найвеличнішого" та дЄрмака? Це рашистське ІПСО - Наталя Мосейчук не дасть збрехати.
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09.06.2024 00:54 Відповісти
Шершавий з(е)-радник.
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09.06.2024 00:59 Відповісти
Так це ж той легендарний "слуга народу", який розповідав, що тільки на фортифікаціях "слуги" вкрали 37 мільярдів😀
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09.06.2024 01:05 Відповісти
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09.06.2024 01:12 Відповісти
Не здивуюся якщо цей "********" ще й грузинський злодій в законі.
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09.06.2024 01:23 Відповісти
Продам Україну недорого ....

Дарма Порох погодився з клоуном виходити на стадіон.
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09.06.2024 01:39 Відповісти
Василь Крутчак теж працює на каналі Єрмака "Ісландія".Це що виходить,"позітівниє" вже зливають своїх же?
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09.06.2024 01:54 Відповісти
видать, заплатили... Ахметка, наприклад, нині бабла проти ЕрЗе не шкодує...
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09.06.2024 16:37 Відповісти
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09.06.2024 19:54 Відповісти
Це дворовий, і Углава теж, кадр із подвір"я Міхо Карлсона.
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09.06.2024 01:57 Відповісти
Й ЖИВИЙ ЩЕ !!!???
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09.06.2024 02:38 Відповісти
Господи Бережи Україну! Коли ми вже позбудемося всього цього лайна...
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09.06.2024 06:13 Відповісти
Коли більшість порозумнішає.
Але з цим велика проблема ...
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09.06.2024 08:05 Відповісти
От чого ви чужинця цькуєте?! Чужинцеві так належиться.
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09.06.2024 06:14 Відповісти
Звідки ця "*******" мерзота вилізла?
Країну окупували темні персонажі і з вишиванкою весело грабують на 5 +.
Це ні в які ворота не лізе.
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09.06.2024 07:18 Відповісти
Щось дуже засмерділо януковщиною...
Влада перетворилася у великого антинародного монстра з усіма важілями впливу на все до чого може дотягнутися...а нам "декларують" напрямок в ЄС та НАТО...
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09.06.2024 07:51 Відповісти
Воно засмерділо ше з 19-го.
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09.06.2024 09:15 Відповісти
Та що ви тут велику політику побачили!

Просто чувак готовий відсмоктати в андрія борисовича на 5+.

Абсолютно аполітична тєма...
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09.06.2024 08:05 Відповісти
А хто це такий? Звідки він тут взявся?
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09.06.2024 08:08 Відповісти
Це все кацапське ІПСО )
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09.06.2024 08:21 Відповісти
Шура,Вы же знаете как я уважаю Остапа Ибрагимовича.(с)
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09.06.2024 08:25 Відповісти
Банда на чолі з безтолковим ішаком "керує" державою. Геть ішака, у відставу. Це прострочене чмо, мабуть, само не здохне.
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09.06.2024 08:41 Відповісти
Там все непросто .Головна ціль ОПи- знищити, зняти з роботи заступника голови НАБУ Углаву, який єдиний розплутував клубок про корупцію на великому крадівництві і ,проти своєі волі, таки вийшов на ОПу.Продажний зі всіх сторін, бо продається всім, Бігус виклав неправдиву інфу.Углаау зняли .Ціль ОПи досягнута ..Аплодисменти .
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09.06.2024 09:04 Відповісти
Тобто створене і контрольоване татаровим НАБУ - най найчесніша інституція?
Дякуємо, посміялися((
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09.06.2024 10:10 Відповісти
Аферист Бiркадзе, як і інші хвойди Єрмака, суміщає схематози по обслуговуванню ОПи із активним накидуванням на Порошенка в TV-ефірах.
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09.06.2024 09:25 Відповісти
.....небезпека. Є велика загроза від пятої колони.
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09.06.2024 12:10 Відповісти
Воно лиже де більше смердить і з кожної праски коверкаючи українську мову гавкає проти Порошенка.Їдь на свою батьківщину і помогай грузинам відстоювати демократію,"правдолюб" хренів.
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09.06.2024 14:20 Відповісти
Зараз у Києві та й Україні кількість цих «громадян кавказької національності» вище, ніж у довоєнні часи. Кримінал, розкрадання гуманітарної допомоги, участь у непрозорих тендерах, відкриття одноденних фірм та обмивання грошей. Це реалії нашої країни та ознаки агонії прогнилої влади, коли вся вертикаль владипрацює лише щоб більше накрасти та втекти.
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09.06.2024 18:44 Відповісти
Міхоботи де? Вибачатися не думають?
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09.06.2024 16:33 Відповісти
Оце тварина, кончена.
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12.06.2024 19:09 Відповісти
 
 