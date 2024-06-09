"Для Андрія Борисовича все зроблю п’ять з плюсом": радник ОП Біркадзе обговорює медіакампанію щодо справи зливу інформації з НАБУ. АУДIО

Журналіст Василь Крутчак повідомив, що, представився юристом Дарії Зарівної, і таким чином поспілкувався з радником Офісу президента Георгієм Біркадзе щодо справи зливу інформації з НАБУ. У розмові людина з голосом, схожим на голос Біркадзе, розповіла про плани судитися з журналістами, які опублікували інформацію щодо цієї справи. Також він погодився виконувати будь-які завдання для Андрія Борисовича.

Аудіо розмови Крутчак опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Для Андрія Борисовича все, що можу, все зроблю п'ять з плюсом. Так і можете передати. Він знає, як я до нього ставлюся. ... Все зробимо п'ять з плюсом. Ви будете задоволені. Я хочу вас запевнити, я дуже добре ставлюся і до пана президента, і до Андрія Борисовича. Я їх дуже люблю і ціную. Також дуже поважаю Дашу. Я її знаю. Без питань. Я з вами. ... Любую задачу, которую вы поставите, я все выполню", - каже на записі людина з голосом, схожим на голос Біркадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ. ДОКУМЕНТ

"Я зателефонував йому та представся юристом Дарії Зарівної, яка є старшою радницею Керівника Офісу Президента України Андрія (Борисовича. - Ред.) Єрмака та запропонував Георгію сходити до журналіста Сергія Іванова і в пряму ефірі пройти "детектор брехні", натякаючи, що там буде до нього лояльність.

Георгій з великим задоволенням погодився і декілька разів акцентував, що він готовий виконувати будь-яку задачу на 5+ для Офісу Президента.

А ще під-час розмови Георгій зізнався в любові до Андрія Єрмака та Володимира Зеленського, він так це щиро та завзято робив, думаю, що саме в ту хвилину Єрмак та Зеленський відчули язик Біркадзе в себе в сr#ці.

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А, ну і ще ми домовились разом з Георгієм затягати Дениса Бігуса по судам. В цій справі нам допоможе Олег", - розповів журналіст Крутчак.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.