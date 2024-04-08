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Новини
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Фінкомітет Ради вдруге проголосував "Татарівську" псевдореформу БЕБ, - Шабунін

шабунін

Сьогодні відбулось засідання комітету, який повинен був повторно розглянути поправки до законопроєкту 10439 по реформі БЕБ у першому читанні. Фінансовий комітет відмовився враховувати ключові пропозиції для реальної реформи, натомість поголосувавши "псевдореформу" Татарова.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що цей проєкт раніше був відправлений на повторне перше читання через невідповідність міжнародним вимогам. Повторно розглянувши проєкт, комітет відмовився враховувати ключові пропозиції для реальної реформи.

"Зокрема, не враховано норми про те, що під час конкурсу з обрання Директора БЕБ конкурсна комісія має запропонувати до призначення лише одного кандидата. Натомість комітет пропонує аби на розгляд Кабміну подавалося "не більше двох кандидатів", - написав Шабунін.

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Він також зазначив, що такий підхід не є правомірним і заважає обирати незалежних кандидатів, а навпаки, просуває ручних, як це вже трапилось під час відбору керівника САП.

За словами Шабуніна, комітет відхилив ряд правок та пропозицій, наприклад, пропозицію аби при переатестації відповідні кадрові комісії могли керуватися стандартом доказування обґрунтованим сумнівом.

На практиці, як зазначає він, це дозволило б, не пропускати до роботи в БЕБ осіб з сумнівною репутацією та тих, хто засвітився в корупційних схемах.

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Також комітет відхилив пропозицію, яка стосувалась конкурсних процедур і відбору персоналу БЕБ. Пропонувались чіткі правила добору з перевіркою доброчесності та неможливість призначення в БЕБ осіб, які раніше були звільнені через непроходження переатестації, написав Шабунін.

Також він підсумував, що комітет не прийняв поправку, згідно з якою у комісіях із відбору персоналу для БЕБ повинні брати участь представники, делеговані міжнародними партнерами. Якщо законопроєкт приймуть саме у такій редакції, то це не буде реформою, а БЕБ залишиться фактично під контролем заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

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Шабунін Віталій (534) Центр протидії корупції (265) Татаров Олег (425) Бюро економічної безпеки (610)


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Топ коментарі
+7
коли нарешті ми позбавимось ціеї влади?
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08.04.2024 15:19
+7
Треба більш чітко назвати авторів:
псевдореформа Татарова -Зеленьського
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08.04.2024 15:20
+3
тобто, шабуня не знає, що у воюючий країні, за все відповідає, верховний головнокомандувач. а саме зе!лідор?
до чого тут татаров? татаров ніхто, воно зам єрмака, котрий теж ніхто.
ви, хоч раз чули, від шабуні, криве слово проти зе!поца?
хто завгодно, окрім зе!шмарклі, винен в бідах в україні.
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08.04.2024 15:32
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коли нарешті ми позбавимось ціеї влади?
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08.04.2024 15:19 Відповісти
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21023 Гетманцев Данило Олександрович Голова Комітетуhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21043 Железняк Ярослав Іванович Перший заступник голови Комітетуhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20999 Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна Заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхомhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/14168 Ковальчук Олександр Володимирович Заступник голови Комітетуhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21040 Дубінський Олександр Анатолійович Заступник голови Комітетуhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11133 Палиця Ігор Петрович Секретар Комітетуhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21132 Кінзбурська Вікторія Олександрівна Голова підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів фінансових послугhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21262 Ніколаєнко Андрій Іванович Голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи)https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21207 Рєпіна Елла Анатоліївна Голова підкомітету з питань функціонування небанківських фінансових установ та страхової діяльностіhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15827 Герега Олександр Володимирович Голова підкомітету з питань загального податкового адміністрування та оподаткування податком на прибуток підприємств, бухгалтерського обліку і аудитуhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21185 Леонов Олексій Олександрович Голова підкомітету з питань оподаткування податком на додану вартістьhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21036 Діденко Юлія Олександрівна Голова підкомітету з питань оподаткування доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших нарахувань на фонд оплати праціhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21266 Петруняк Євген Васильович Голова підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюнуhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21090 Устенко Олексій Олегович Голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21045 Заблоцький Мар'ян Богданович Голова підкомітету з питань місцевих податків і зборівhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21012 Володіна Дар'я Артемівна Голова підкомітету з питань правового забезпечення діяльності податкових органівhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21177 Сова Олександр Георгійович Голова підкомітету з питань митної справиhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20966 Кормишкіна Ірина Валеріївна Голова підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулюванняhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18075 Горват Роберт Іванович Голова підкомітету з питань правового забезпечення діяльності митних органівhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21219 Марусяк Олег Романович Голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесуhttps://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21144 Колісник Анна Сергіївна Голова підкомітет
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08.04.2024 18:08 Відповісти
Треба більш чітко назвати авторів:
псевдореформа Татарова -Зеленьського
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08.04.2024 15:20 Відповісти
Ой, і як же це так сталось? Хто ж це наобирав разом?
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08.04.2024 15:23 Відповісти
Єрьмак-Татарів-Портнов рулять.
Все буде Єрьмак...
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08.04.2024 15:26 Відповісти
А цар не рулить..??? Чи як
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08.04.2024 15:42 Відповісти
тобто, шабуня не знає, що у воюючий країні, за все відповідає, верховний головнокомандувач. а саме зе!лідор?
до чого тут татаров? татаров ніхто, воно зам єрмака, котрий теж ніхто.
ви, хоч раз чули, від шабуні, криве слово проти зе!поца?
хто завгодно, окрім зе!шмарклі, винен в бідах в україні.
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08.04.2024 15:32 Відповісти
ти справді думаєш що клован має стільки розуму щрб вериіти усіма цима реформами як циган сонцем? ти його явно переоцінюєш. Тай не в авторі лайна суть, а в наявності такого
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08.04.2024 16:52 Відповісти
зе!лідор може бути яким завгодно. і тупим і не дуже.
але відповідальність за все в країні, несе саме він!

так от, шабуня, ніколи не разу не сказав, хоч одне криве слово про зе!прєзіка.
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08.04.2024 17:14 Відповісти
амери грошей не дадуть..
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08.04.2024 15:53 Відповісти
Дадуть, ось побачите. І наші знають, що дадуть.
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08.04.2024 16:00 Відповісти
Значить штати вже все зрозуміли, і не дають нічого.
Бо марнуванню їх зусиль вже має кінець.
Тож, в раді можна за літаючих жирафів тепер голосувати.
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08.04.2024 16:47 Відповісти
Мабуть ще ніколи Верховна Рада не була таким борделем з проститутками як зараз при зеленському.
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08.04.2024 17:24 Відповісти
В роботі шабуніна немає ніякої єфективності,що забовязує переглянути його доцільність перебування на посаді.
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08.04.2024 18:41 Відповісти
Не стримуйтеся. ООН - гаазький суд- червоний хрест - магате - НАТО- юнеско - всі вони ложають. А вам це тільки око муляє?
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08.04.2024 21:46 Відповісти
Єрмак татаров і ко. працюють проти України в інтересах корумпованого кремлівського олігархату, що узурпував владу в Україні
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09.04.2024 16:03 Відповісти
 
 