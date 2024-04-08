Фінкомітет Ради вдруге проголосував "Татарівську" псевдореформу БЕБ, - Шабунін

Сьогодні відбулось засідання комітету, який повинен був повторно розглянути поправки до законопроєкту 10439 по реформі БЕБ у першому читанні. Фінансовий комітет відмовився враховувати ключові пропозиції для реальної реформи, натомість поголосувавши "псевдореформу" Татарова.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що цей проєкт раніше був відправлений на повторне перше читання через невідповідність міжнародним вимогам. Повторно розглянувши проєкт, комітет відмовився враховувати ключові пропозиції для реальної реформи.

"Зокрема, не враховано норми про те, що під час конкурсу з обрання Директора БЕБ конкурсна комісія має запропонувати до призначення лише одного кандидата. Натомість комітет пропонує аби на розгляд Кабміну подавалося "не більше двох кандидатів", - написав Шабунін.

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Він також зазначив, що такий підхід не є правомірним і заважає обирати незалежних кандидатів, а навпаки, просуває ручних, як це вже трапилось під час відбору керівника САП.

За словами Шабуніна, комітет відхилив ряд правок та пропозицій, наприклад, пропозицію аби при переатестації відповідні кадрові комісії могли керуватися стандартом доказування обґрунтованим сумнівом.

На практиці, як зазначає він, це дозволило б, не пропускати до роботи в БЕБ осіб з сумнівною репутацією та тих, хто засвітився в корупційних схемах.

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Також комітет відхилив пропозицію, яка стосувалась конкурсних процедур і відбору персоналу БЕБ. Пропонувались чіткі правила добору з перевіркою доброчесності та неможливість призначення в БЕБ осіб, які раніше були звільнені через непроходження переатестації, написав Шабунін.

Також він підсумував, що комітет не прийняв поправку, згідно з якою у комісіях із відбору персоналу для БЕБ повинні брати участь представники, делеговані міжнародними партнерами. Якщо законопроєкт приймуть саме у такій редакції, то це не буде реформою, а БЕБ залишиться фактично під контролем заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

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