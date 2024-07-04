Єрмак потужний менеджер. Робить те, що я скажу, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський вважає главу ОП Єрмака потужним менеджером.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
"Єрмак потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів у моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання. Так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину - ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини - ви почнете бити по цьому президенту", - наголосив він.
За словами Зеленського, це і є політикою тих, хто не задоволений ним.
"А мною незадоволені не тільки рускі. Рускі передусім хотіли тими чи іншими спробами знищити мене, тому що для них це план окупації. Один із планів. Так само вони це лобіювали в інших країнах світу. На жаль, не тільки рускі хочуть слабкого президента України. Слабкий президент України - це можливість відірвати від України половину територій, це можливість Україну зупинити по дорозі на вступ до ЄС. Це можливість закрити мені рота, можливість мати іншу людину на чолі України, яка не буде мати вплив на ті чи інші суспільства", - додав глава держави.
Нагадаємо, раніше видання The Time опублікувало матеріал, в якому заявило, що глава ОП Андрій Єрмак узурпує владу, а залежність Зеленського від нього зростає.
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Ну що наржалися, чи ще ржете?
- Так, - каже Барбос, - я живу добре. Що хочу, те й роблю: хочу - гребінцем зачісуюсь, хочу - на телевізорі граю, їм і п'ю, що хочу, або на ліжку валяюся.
- А тобі дозволяє дідусь?
- Що мені дідусь! Подумаєш! Це ліжко моє.
- А де ж дідусь спить?
- Дідусь там, у кутку, на килимку.
Ця історія просто про єрмака з зеленським (дідусь - єрмак, Барбос - зеленський)
- «Слуга народу», причому я його, *****, навіть не дивився…
патрушеву з гарними досягненями:
1. Формула Штайнмайера
2. Відведення та розмінування
3. Скорочення ЗСУ за допомогою колоборанта міністра оборони Тарана (друг сімї єрмаків)
4. Зупинення всіх програм ******** видів озброєнь
5. Вагнеровці та інші спецоперації
6. Не закупівля *********** 152 та 155
7. Не закупівля шоломів та броників
8. Не закупівля ПММ
9. Здача півдня України за три доби
10. Ігнорування попереджень США, Англії та НАТО ...
і далі за списком, який дуже довгий.....
Ну потужніший ніж Зеленськтй ну то що.
Альоу!!!...
Вова тепер тобі точно 3.14здець, так ти хоч мав шанс на дурку звалити 😏