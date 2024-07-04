Єрмак потужний менеджер. Робить те, що я скажу, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає главу ОП Єрмака потужним менеджером.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Єрмак потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів у моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання. Так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину - ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини - ви почнете бити по цьому президенту", - наголосив він.

За словами Зеленського, це і є політикою тих, хто не задоволений ним.

"А мною незадоволені не тільки рускі. Рускі передусім хотіли тими чи іншими спробами знищити мене, тому що для них це план окупації. Один із планів. Так само вони це лобіювали в інших країнах світу. На жаль, не тільки рускі хочуть слабкого президента України. Слабкий президент України - це можливість відірвати від України половину територій, це можливість Україну зупинити по дорозі на вступ до ЄС. Це можливість закрити мені рота, можливість мати іншу людину на чолі України, яка не буде мати вплив на ті чи інші суспільства", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше видання The Time опублікувало матеріал, в якому заявило, що глава ОП Андрій Єрмак узурпує владу, а залежність Зеленського від нього зростає.

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