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Єрмак потужний менеджер. Робить те, що я скажу, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає главу ОП Єрмака потужним менеджером.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Єрмак потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів у моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання. Так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину - ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини - ви почнете бити по цьому президенту", - наголосив він.

За словами Зеленського, це і є політикою тих, хто не задоволений ним.

"А мною незадоволені не тільки рускі. Рускі передусім хотіли тими чи іншими спробами знищити мене, тому що для них це план окупації. Один із планів. Так само вони це лобіювали в інших країнах світу. На жаль, не тільки рускі хочуть слабкого президента України. Слабкий президент України - це можливість відірвати від України половину територій, це можливість Україну зупинити по дорозі на вступ до ЄС. Це можливість закрити мені рота, можливість мати іншу людину на чолі України, яка не буде мати вплив на ті чи інші суспільства", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше видання The Time опублікувало матеріал, в якому заявило, що глава ОП Андрій Єрмак узурпує владу, а залежність Зеленського від нього зростає.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24318) Єрмак Андрій (1383) Офіс Президента (2032)


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Топ коментарі
+119
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04.07.2024 12:03 Відповісти
+87
А нехай , тобі грець, гнида просрочена.
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04.07.2024 12:02 Відповісти
+74
Єрмак з'явився після того як повіз тебе в Оман до Патрушева. Богдан в інтерв'ю казав, що зеленський з оману приїхав зовсім інший, потухші очі і неадекватна поведінка.
Коли Зе був в Омані , в цей час там був Патрушев і українськиї літак був збиий над Іраном 2-ма ракетами. Такі собі співпадіння.

Якщо воно виглядає, як качка, плаває, як качка, і кахкає, як качка, то це, імовірно, і є качка. розгорнути.(с)
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04.07.2024 12:05 Відповісти
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Єрмак выполняет команды зеленского, )))))))))))))))))))

Ну що наржалися, чи ще ржете?
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04.07.2024 17:33 Відповісти
- Тобі добре живеться! - каже Бобік. - У тебе все є.

- Так, - каже Барбос, - я живу добре. Що хочу, те й роблю: хочу - гребінцем зачісуюсь, хочу - на телевізорі граю, їм і п'ю, що хочу, або на ліжку валяюся.

- А тобі дозволяє дідусь?

- Що мені дідусь! Подумаєш! Це ліжко моє.

- А де ж дідусь спить?

- Дідусь там, у кутку, на килимку.

Ця історія просто про єрмака з зеленським (дідусь - єрмак, Барбос - зеленський)
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04.07.2024 17:47 Відповісти
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04.07.2024 17:48 Відповісти
Історія рухається по спіралі: інфант і його регент
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05.07.2024 02:32 Відповісти
инфант или импотент . так на пианино вроде без штанов играл ..мурку..
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05.07.2024 06:20 Відповісти
Безмозглое тупое дерьмо.,привело к управлению страной российского крота .Рейтинг Украины из за этого скота падает до нуля а оттуда и слабая помощь со стороны Запада и Штатов
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04.07.2024 18:09 Відповісти
зе-команда
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04.07.2024 18:27 Відповісти
Зеленський - гарант Єрмака, але не конституції України
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04.07.2024 18:29 Відповісти
https://youtu.be/NbrWkEx2syc?si=F-uXFWujOjgT8XzW
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04.07.2024 18:51 Відповісти
А помните этого чувачка, наставника Голобородько из сериала? Вам, 73%, уже тогда Ермака показали, но вы как обычно, ничего не поняли:



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04.07.2024 18:51 Відповісти
Типтаво. Можно Ермака Бакланом заменить?
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04.07.2024 23:30 Відповісти
- Який художній фільм вплинув на Вас найбільше ?

- «Слуга народу», причому я його, *****, навіть не дивився…

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04.07.2024 23:30 Відповісти
ты мне лучше про пороха скажи, что н сделал ?
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09.08.2024 18:53 Відповісти
Особливо ФСБ - ий зрадник та ворог України єрмак, він же Тимофій він же Козирь, як ніхто готувався до війни, та відрапортував
патрушеву з гарними досягненями:
1. Формула Штайнмайера
2. Відведення та розмінування
3. Скорочення ЗСУ за допомогою колоборанта міністра оборони Тарана (друг сімї єрмаків)
4. Зупинення всіх програм ******** видів озброєнь
5. Вагнеровці та інші спецоперації
6. Не закупівля *********** 152 та 155
7. Не закупівля шоломів та броників
8. Не закупівля ПММ
9. Здача півдня України за три доби
10. Ігнорування попереджень США, Англії та НАТО ...

і далі за списком, який дуже довгий.....
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04.07.2024 19:08 Відповісти
Єрмак зумів переконанти, що виконує зеліні забаганки. Натомість клован служить єрмаку.
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04.07.2024 19:21 Відповісти
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04.07.2024 19:22 Відповісти
Президент зеленський то є самий великий подарунок кацапам від українців бо це найслабкіший президент в історії людства, нуль у всьому,пусте місце а краде так як наче завтра потоп
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04.07.2024 19:29 Відповісти
вова ти гарант КОНСТИТУЦИИ . ты ее хоть раз читал вместе с дерьмачком . ты чайником не прикидывайся . там все написано очень понятно даже для любителей 9 мая жарить шашлык
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04.07.2024 19:33 Відповісти
Він ухилянт і узурпатор. Розмріялися кацапи
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04.07.2024 23:28 Відповісти
Потужно зливають Україну ворогу.
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04.07.2024 20:00 Відповісти
Я и мой друг Трактор)))
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04.07.2024 20:14 Відповісти
малатец!!! сам себя сдал, как с Червинским. ты лошок! не лох! не лошара! а тупой эфэсбэшный кацапский лошок
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04.07.2024 20:24 Відповісти
Паскудний потужний менеджер....
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04.07.2024 20:36 Відповісти
А най тебе, жидівський блазень з керуючою рукою манагера в твоїй дупі, шляк трафить!
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04.07.2024 20:48 Відповісти
Коли дєрьмак засовує найпотужнішому лідеру ********** руку у сраку по лікоть той каже давити сильніше чи слабкіше щоб відкривався ріт при черговому запису відосика...і дєрмак слухається та виконує команду
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04.07.2024 20:50 Відповісти
В чому ж проявляється потужність цього менеджера? Якщо б він був потужний менеджер, то, наприклад, москалів із Криму не впустили б.
Ну потужніший ніж Зеленськтй ну то що.
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04.07.2024 20:55 Відповісти
Це, дивлячись на цю "потужну" нікчемну парочку, Трамп хоче здати Україну.
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04.07.2024 21:07 Відповісти
У Ермака супер-интеллект, вам с ним не справится и даже не пытайтесь.
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04.07.2024 21:08 Відповісти
Никогда его не бросю патамуша он хароший!
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04.07.2024 21:19 Відповісти
Це для 73%, биомаси!
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04.07.2024 21:24 Відповісти
У мене дві версії. 1. У Зеленського психологічна залежність від Єрмака. Людина, яка нічого не шарить ні в політиці, ні в економіці не може і кроку зробити самостійно. Їй страшно залишитися без "ушлої" няні. 2. Мабуть має якісь зобов'язання перед кимось і вірогідно висить на крючку у спецслужб іншої країни, які можуть у будь який момент розкрити деталі подій в Омані. І мабуть єдина вимога не допустити цього, це залишити Єрмака там, де він є.
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04.07.2024 21:28 Відповісти
***** та не ти вирішуєш, а український народ через представників у Верховній Раді, а ти лиш підписуєш і представляєш на міжнародній арені!!!!
Альоу!!!...
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04.07.2024 21:28 Відповісти
Потужний, дуже! Роблю те, що він скаже!
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04.07.2024 21:31 Відповісти
Ну добре, зеленський це інфантильна особа з дуже низьким рівнем інтелекту. Як він став президентом? Які долбойоби це обрали?
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04.07.2024 21:52 Відповісти
так ****** найух разом з дерьмаком
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04.07.2024 22:15 Відповісти
Геть протермінованого ішака!
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04.07.2024 22:29 Відповісти
Кацапський кріт твій дєрьмак, а ти - уйопок закомплексований - хлопчик пубєртат переляканий…
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04.07.2024 22:38 Відповісти
Як би так потужився- щоб і розірвало єрмака,а зеля пішов прицепом.
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04.07.2024 22:39 Відповісти
Зєлю геть, вибори
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04.07.2024 22:49 Відповісти
Розпорядження ОП : з 2.07.2024 р. в словосполученні "Єрмак і президент" в цілях економії слово "і" можна не вживати.
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04.07.2024 23:19 Відповісти
Тупой УБЛЮДОК!!!
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04.07.2024 23:27 Відповісти
Боюсь що навпаки, Зеля у Єрика служить хлопчиком на побігеньках...
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04.07.2024 23:47 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ СЕРЕД ОВЕЦ, А ПРОТІВ МОЛОДЦА__САМ ОВЦА,
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04.07.2024 23:59 Відповісти
Такий потужний, що здасть Україну й не моргне оком.
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05.07.2024 00:33 Відповісти
Зеленский и Кардинал-это сила!
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05.07.2024 00:51 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
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05.07.2024 04:28 Відповісти
Местечковый клоун из самодеятельности,и ларечник с охенным опытом,и историей успеха!! Какое жетон гыдотное
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05.07.2024 06:15 Відповісти
to-to-e-tak🤑
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05.07.2024 06:17 Відповісти
а куди заховали ваньку баканова ??? за тим пидором ефесбешним потягнеться паровозиком уся опа коли червинського призначать начальником сбу . а цей час колись настане
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05.07.2024 06:29 Відповісти
Такая же мафия как и в раше.
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05.07.2024 07:28 Відповісти
Тобто, д'Єрмак запевнив Зедебіла, що це саме він приймає рішення і роздає розпорядження, які мусить виконувати д'Єрмак і інша шобла?
Вова тепер тобі точно 3.14здець, так ти хоч мав шанс на дурку звалити 😏
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05.07.2024 07:42 Відповісти
Безумовно, щоб робив шмаркля без єрмака, чи проросійських соратників!
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05.07.2024 08:22 Відповісти
х.йло зелене
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05.07.2024 08:26 Відповісти
Єрмак потужно домовився з Козаком, що вторгнення не буде, а будуть шашлики. Це було дуже потужно, всі просто ох...ли від шашликів 24.02.22!
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05.07.2024 08:26 Відповісти
Все почалось з Оману . Казали йому наші друзі: не лети ! Ця ж дитина ніколи не слухає ! Одразу був призначений Єрмак.Оманські домовленості ніхто не відміняв..Тому отак все !
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05.07.2024 08:55 Відповісти
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