Умеров встретился с Остином: обсудили поставки вооружения и ПВО и развитие оборонной промышленности Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров в Вашингтоне встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Говорили среди прочего о необходимости поставки Украине дополнительных систем ПВО на фоне российских ударов по объектам гражданской и критической инфраструктуры.
Об этом сообщает Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В пятницу, 30 августа, украинская делегация прибыла в Вашингтон, где встретилась с главой Пентагона Ллойдом Остином.
По словам Умерова, он проинформировал своего американского коллегу о ситуации на фронте, а также о дальнейших целях Украины. В свою очередь украинские генералы рассказали о приоритетных потребностях ВСУ в вооружении, технике и обучении наших военных.
"Предметно обсудили ситуацию с продолжающимися российскими обстрелами гражданских объектов и критической инфраструктуры. Только за последние четыре дня российские захватчики атаковали Украину более чем 400 различными ракетами и дронами", - рассказал глава Минобороны.
По словам Умерова, сейчас противовоздушная оборона остается приоритетом Украины. Он рассказал, что Украине нужны установки ПВО и ракеты к ним для защиты критической инфраструктуры, городов и людей.
Кроме этого, стороны обсудили развитие украинской оборонной промышленности.
Умеров отметил, что за последние два года были запущены сотни новых предприятий, которые способны быстро производить высококачественное оружие.
"Сотрудничество с нашими партнерами является критически важным для расширения этого производства и обеспечения еще более эффективной обороны Украины", - подчеркнул министр.
Он также поблагодарил США за их лидерскую позицию и поддержку, а Остина за его личный вклад в работу Контактной группы по вопросам обороны Украины.
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це ж, все, за наші кошти, ****!!!
Я не дуже сподіваюсь на ці розмови, бо вже давно не бачу по результатам цих зустрічей хоч якісь спільні заяви для преси.
Це насторожує.
Чи змінювати систему оподаткування?
Чи буде інвестеянєю на пенсії?
Війна - це в першу чергу армія, але армія напряму залежить від економікі. І війна з Росією показала, як помилися військові стратеги Заходу відносно ведення звичайної війни. Виявилося, що крім Саддама і Каддафі є вороги і покрутіші.