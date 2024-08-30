Умеров встретился с Остином: обсудили поставки вооружения и ПВО и развитие оборонной промышленности Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров в Вашингтоне встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Говорили среди прочего о необходимости поставки Украине дополнительных систем ПВО на фоне российских ударов по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В пятницу, 30 августа, украинская делегация прибыла в Вашингтон, где встретилась с главой Пентагона Ллойдом Остином.

По словам Умерова, он проинформировал своего американского коллегу о ситуации на фронте, а также о дальнейших целях Украины. В свою очередь украинские генералы рассказали о приоритетных потребностях ВСУ в вооружении, технике и обучении наших военных.

"Предметно обсудили ситуацию с продолжающимися российскими обстрелами гражданских объектов и критической инфраструктуры. Только за последние четыре дня российские захватчики атаковали Украину более чем 400 различными ракетами и дронами", - рассказал глава Минобороны.

По словам Умерова, сейчас противовоздушная оборона остается приоритетом Украины. Он рассказал, что Украине нужны установки ПВО и ракеты к ним для защиты критической инфраструктуры, городов и людей.

Кроме этого, стороны обсудили развитие украинской оборонной промышленности.

Умеров отметил, что за последние два года были запущены сотни новых предприятий, которые способны быстро производить высококачественное оружие.

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"Сотрудничество с нашими партнерами является критически важным для расширения этого производства и обеспечения еще более эффективной обороны Украины", - подчеркнул министр.

Он также поблагодарил США за их лидерскую позицию и поддержку, а Остина за его личный вклад в работу Контактной группы по вопросам обороны Украины.



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