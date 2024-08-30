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Умеров встретился с Остином: обсудили поставки вооружения и ПВО и развитие оборонной промышленности Украины

Умєров зустрівся з Остіном: обговорили постачання озброєння і ППО та розвиток оборонної промисловості України

Министр обороны Украины Рустем Умеров в Вашингтоне встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Говорили среди прочего о необходимости поставки Украине дополнительных систем ПВО на фоне российских ударов по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В пятницу, 30 августа, украинская делегация прибыла в Вашингтон, где встретилась с главой Пентагона Ллойдом Остином.

По словам Умерова, он проинформировал своего американского коллегу о ситуации на фронте, а также о дальнейших целях Украины. В свою очередь украинские генералы рассказали о приоритетных потребностях ВСУ в вооружении, технике и обучении наших военных.

"Предметно обсудили ситуацию с продолжающимися российскими обстрелами гражданских объектов и критической инфраструктуры. Только за последние четыре дня российские захватчики атаковали Украину более чем 400 различными ракетами и дронами", - рассказал глава Минобороны.

По словам Умерова, сейчас противовоздушная оборона остается приоритетом Украины. Он рассказал, что Украине нужны установки ПВО и ракеты к ним для защиты критической инфраструктуры, городов и людей.

Кроме этого, стороны обсудили развитие украинской оборонной промышленности.

Умеров отметил, что за последние два года были запущены сотни новых предприятий, которые способны быстро производить высококачественное оружие.

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"Сотрудничество с нашими партнерами является критически важным для расширения этого производства и обеспечения еще более эффективной обороны Украины", - подчеркнул министр.

Он также поблагодарил США за их лидерскую позицию и поддержку, а Остина за его личный вклад в работу Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Читайте также: На заседании Совета Украина-НАТО обсудили создание щита ПВО над западными регионами страны, - Умеров

Автор: 

ПВО (2729) помощь (7788) Остин Ллойд (420) Умеров Рустем (515)


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Топ комментарии
+4
А де д'єрмак? Невже заарештували?
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30.08.2024 22:02
+1
Аби в нас було стільки ППО скільки зустрічей, ми би себе і всю Європу захистили.
Я не дуже сподіваюсь на ці розмови, бо вже давно не бачу по результатам цих зустрічей хоч якісь спільні заяви для преси.
Це насторожує.
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30.08.2024 22:19
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А де д'єрмак? Невже заарештували?
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30.08.2024 22:02 Ответить
Єрмак, як і Порошенко, ні до чого не підкопаєшся.
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30.08.2024 22:08 Ответить
до чого це ти висрав?
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30.08.2024 23:16 Ответить
Тільки-но слухала поважного Федорова (один з росіян кому модна вірити в його щирості) - "Скоро Єрмак встретися с Остиным. С кем будет вести переговоры Умеров пока не известно"
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31.08.2024 01:45 Ответить
єрмачину з самоля викинули?
це ж, все, за наші кошти, ****!!!
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30.08.2024 22:10 Ответить
Аби в нас було стільки ППО скільки зустрічей, ми би себе і всю Європу захистили.
Я не дуже сподіваюсь на ці розмови, бо вже давно не бачу по результатам цих зустрічей хоч якісь спільні заяви для преси.
Це насторожує.
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30.08.2024 22:19 Ответить
"Козирь" зустрівся з Остіним.
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30.08.2024 22:21 Ответить
Тобто Остін буде будувати заводи?
Чи змінювати систему оподаткування?
Чи буде інвестеянєю на пенсії?
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30.08.2024 22:25 Ответить
ПЕПРЕВЕРБОВУЮТЬ як Дурова? Эрмачину? В США за співпрацю з спецслужбами великі бонуси агенту Кремля
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31.08.2024 01:41 Ответить
Допоки різне лайно зустрічатиметься з партнерами замість того, аби зустрічатись з прокурорами, не буде толку.
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31.08.2024 07:48 Ответить
Яка нахрін ППО витримає пуски зенітних ракет вартістю по півмільйона долларів по Шахеду, який коштує ледве 200 тисяч!
Війна - це в першу чергу армія, але армія напряму залежить від економікі. І війна з Росією показала, як помилися військові стратеги Заходу відносно ведення звичайної війни. Виявилося, що крім Саддама і Каддафі є вороги і покрутіші.
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31.08.2024 08:18 Ответить
 
 