Умєров підтвердив, що Україна передала США список цілей в РФ, які хоче атакувати ракетами ATACMS

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що передав США список цілей у Росії, які Україна хоче уражати американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров розповів в інтерв’ю CNN.

Як розповів глава Міноборони, він провів розмову із високопосадовцями США щодо зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї для завдання ударів углиб території Росії.

"Ми пояснили, які засоби нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам чинять, тому я сподіваюся, що нас почули", - зазначив Умєров.

Він підтвердив, що американській стороні надали список цілей, які Київ хоче уражати ракетами ATACMS.

Також читайте: Значна кількість російських військових об’єктів залишається в межах досяжності ракет Storm Shadow і ATACMS, - ISW

"Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, перебувають у межах дальності глибоких ударів", - розповів Умєров.

Крім того, міністр запевнив, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень, щоб захистити українських цивільних та інфраструктуру.

"Вони бивають наших громадян. Ось чому ми хочемо стримати їх, ми хочемо зупинити їх, ми не хочемо дозволити їхній авіації наблизитися до наших кордонів, щоб бомбити міста", – наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Остіна та Умєрова: Пентагон промовчав про дозвіл Україні бити по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомляло, що українські офіційні особи готуються представити адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території Росії, які можуть атакувати ЗСУ, якщо Вашингтон скасує обмеження на застосування американської далекобійної зброї.