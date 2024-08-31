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Умєров підтвердив, що Україна передала США список цілей в РФ, які хоче атакувати ракетами ATACMS

Міністр оборони України Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що передав США список цілей у Росії, які Україна хоче уражати американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров розповів в інтерв’ю CNN.

Як розповів глава Міноборони, він провів розмову із високопосадовцями США щодо зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї для завдання ударів углиб території Росії.

"Ми пояснили, які засоби нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам чинять, тому я сподіваюся, що нас почули", - зазначив Умєров.

Він підтвердив, що американській стороні надали список цілей, які Київ хоче уражати ракетами ATACMS.

Також читайте: Значна кількість російських військових об’єктів залишається в межах досяжності ракет Storm Shadow і ATACMS, - ISW

"Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, перебувають у межах дальності глибоких ударів", - розповів Умєров.

Крім того, міністр запевнив, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень, щоб захистити українських цивільних та інфраструктуру.

"Вони бивають наших громадян. Ось чому ми хочемо стримати їх, ми хочемо зупинити їх, ми не хочемо дозволити їхній авіації наблизитися до наших кордонів, щоб бомбити міста", – наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Остіна та Умєрова: Пентагон промовчав про дозвіл Україні бити по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомляло, що українські офіційні особи готуються представити адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території Росії, які можуть атакувати ЗСУ, якщо Вашингтон скасує обмеження на застосування американської далекобійної зброї.

Автор: 

США (22665) ATACMS (139) Умєров Рустем (596)


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Топ коментарі
+10
Раз этот список есть у Умерова, то есть как минимум 2 его копии: у Дерьмака и у Ху#ла.
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31.08.2024 17:27
+6
Це у дєрьмака і умєрова копії, а у ***** оригінал
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31.08.2024 17:34
+4
А копію дерьмак передав кацапам.
Невже за два з половиною роки, коли навіть самі упороті зрозуміли, що у нас з кацапами таки війна, не можна було налагодити масове виробництво того ж «Нептуна»?
Хіба не можна шляхом реверсного інженірингу, скопіювати і налагодити серійне виробництво ракет до комплекса «Точка-у»?
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31.08.2024 17:29
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Понад 300 голосів ВР за призначення. А там списочок....)
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31.08.2024 17:31 Відповісти
Раз этот список есть у Умерова, то есть как минимум 2 его копии: у Дерьмака и у Ху#ла.
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31.08.2024 17:27 Відповісти
У Умєрова неивключена подвійна гра - Єрмак вважає його своїм. (вважав) а уся сімейка Умерова під захистом у США - мають бізнеси від мама-тата до свата та брата , податки сплачують , діточки в шикарні школи ходять, нерухомість в улюблених місця проживання Трампа ...
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31.08.2024 17:31 Відповісти
CNN-
повірте,блогерня кричить про візит Умєрова та Ермака до Вашингтону , а фото які є та новини -тільки Остін та Умеров - ШОТА ПАШЛО НЕТАК, де загубився Єрмак?
CNN-Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил CNN, что администрация Байдена все еще рассматривает его просьбу об отмене ограничений на использование Украиной оружия дальнего радиуса действия для более глубокого удара на территории России, и подтвердил, что он https://www.cnn.com/2024/08/28/politics/ukrainian-officials-biden-administration-russia-targets/index.html представил список целей на встречах с высокопоставленными должностными лицами в Вашингтоне в пятницу.
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31.08.2024 17:38 Відповісти
Вибачаюсь - стіл перемовин на відео у США , Козир сидить по праву руку біля Умерова , але офіційне фото зустрічі ось таке у більшості видань
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31.08.2024 17:42 Відповісти
Я мріяла що Умєров поїхав здавати Козира , а тепер мрію, що його будуть перевербовувати з даними про нього від Дурова з ключиками для ФБР
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31.08.2024 17:44 Відповісти
Потенциал возмездия Москве есть в Украине / Передача ракет JASSM Украине началась - ШВЕЦЬ
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31.08.2024 17:57 Відповісти
Де Єрмак?; з россійским послом шифрують сповіщеня (алекс- юстасу).
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31.08.2024 17:50 Відповісти
Це у дєрьмака і умєрова копії, а у ***** оригінал
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31.08.2024 17:34 Відповісти
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31.08.2024 21:34 Відповісти
Логічно . Партнери чекали , що планує Україна окрім психологічної та територіальнообмінної теми з заходження у області Рашки? Й дєдушка президент вже заявив про готовність надати дозвіл на далекобійку ...Й Європейські партнери на США тиснуть - тооооо...
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31.08.2024 17:28 Відповісти
А копію дерьмак передав кацапам.
Невже за два з половиною роки, коли навіть самі упороті зрозуміли, що у нас з кацапами таки війна, не можна було налагодити масове виробництво того ж «Нептуна»?
Хіба не можна шляхом реверсного інженірингу, скопіювати і налагодити серійне виробництво ракет до комплекса «Точка-у»?
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31.08.2024 17:29 Відповісти
До виборів не буде нічого. Не розгойдуйте човна бо Камала випаде за борт.
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31.08.2024 17:33 Відповісти
Після цього не варто й намагатись.
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31.08.2024 17:36 Відповісти
Так званий міністр оборонии який нічого не зробив для обороздаптності Україну і робить вигляд ніби він ні при чому ,єдине що його попередники корумпований Резніков і зовсім тупий Таран були ще гірше нього ,але "найвеличніший" під час війни має зрозуміти ,що мають бути кваліфіковані професіонали в міністерстві оборони ,а не віддані ОП.
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31.08.2024 17:42 Відповісти
Типо чтобы рашисты подготовились?
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31.08.2024 17:43 Відповісти
Ну и фейс у этого Умерова ... вылитый руководитель Хамаса.
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31.08.2024 17:45 Відповісти
Саливанчик ,давай до праці ,треба ескалацію деескаліровати ,ато догану отримаєш в особісту справу.Може ще й з комсомола виженуть.
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31.08.2024 17:56 Відповісти
Невідомо, чи в США передавали, але в Кремль точно.
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31.08.2024 17:56 Відповісти
Уралвагонзавод в первую очередь надо херачить .А уж опосля......
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31.08.2024 18:07 Відповісти
конкретно-хто передав??
якщо єрмак-то цей список вже в смітнику
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31.08.2024 18:17 Відповісти
А чого свої ракети досі не готові?
Ви вже встигли не один палац собі побудувати в різних країнах на гроші спижжені в зсу, а ракет і досі нєт...
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31.08.2024 18:51 Відповісти
Єрмак передав список ГРУ/ФСБ.
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31.08.2024 19:02 Відповісти
Прямо з кремля? Тобто через кабінет Ермака передала?
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31.08.2024 22:17 Відповісти
Країна що має супутники не потребує списків на папері. Це імітація дії.
Точніше, поїхали вони туди з геть іншими намірами.
Які, за традицією, наше суспільство дізнається як завершене (тобто постфактум).
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01.09.2024 02:19 Відповісти
 
 