Умєров підтвердив, що Україна передала США список цілей в РФ, які хоче атакувати ракетами ATACMS
Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що передав США список цілей у Росії, які Україна хоче уражати американськими далекобійними ракетами ATACMS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров розповів в інтерв’ю CNN.
Як розповів глава Міноборони, він провів розмову із високопосадовцями США щодо зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї для завдання ударів углиб території Росії.
"Ми пояснили, які засоби нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам чинять, тому я сподіваюся, що нас почули", - зазначив Умєров.
Він підтвердив, що американській стороні надали список цілей, які Київ хоче уражати ракетами ATACMS.
"Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, перебувають у межах дальності глибоких ударів", - розповів Умєров.
Крім того, міністр запевнив, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень, щоб захистити українських цивільних та інфраструктуру.
"Вони бивають наших громадян. Ось чому ми хочемо стримати їх, ми хочемо зупинити їх, ми не хочемо дозволити їхній авіації наблизитися до наших кордонів, щоб бомбити міста", – наголосив міністр.
Нагадаємо, раніше видання Politico повідомляло, що українські офіційні особи готуються представити адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території Росії, які можуть атакувати ЗСУ, якщо Вашингтон скасує обмеження на застосування американської далекобійної зброї.
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повірте,блогерня кричить про візит Умєрова та Ермака до Вашингтону , а фото які є та новини -тільки Остін та Умеров - ШОТА ПАШЛО НЕТАК, де загубився Єрмак?
CNN-Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил CNN, что администрация Байдена все еще рассматривает его просьбу об отмене ограничений на использование Украиной оружия дальнего радиуса действия для более глубокого удара на территории России, и подтвердил, что он https://www.cnn.com/2024/08/28/politics/ukrainian-officials-biden-administration-russia-targets/index.html представил список целей на встречах с высокопоставленными должностными лицами в Вашингтоне в пятницу.
Невже за два з половиною роки, коли навіть самі упороті зрозуміли, що у нас з кацапами таки війна, не можна було налагодити масове виробництво того ж «Нептуна»?
Хіба не можна шляхом реверсного інженірингу, скопіювати і налагодити серійне виробництво ракет до комплекса «Точка-у»?
якщо єрмак-то цей список вже в смітнику
Ви вже встигли не один палац собі побудувати в різних країнах на гроші спижжені в зсу, а ракет і досі нєт...
Точніше, поїхали вони туди з геть іншими намірами.
Які, за традицією, наше суспільство дізнається як завершене (тобто постфактум).