Остін пояснив, чому США не дають дозволу Україні на удари вглиб РФ: Один засіб не є вирішальним у війні
Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що не існує одного-єдиного засобу, який буде вирішальним у війні Росії проти України.
Про це глава Пентагону сказав на пресконференції за підсумками "Рамштайну" в п’ятницю, 6 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Остіна, жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни.
"Жодна зброя сама по собі не вирішить хід війни. Ми це говорили про танки і про іншу зброю. Ми кожного разу говоримо, що не можна покладатися на одну річ", - сказав очільник оборонного відомства США.
Він зазначив, що підхід США полягає в інтеграції різних засобів для найкращого результату.
"Ми будемо робити все можливе, щоб допомогти Україні досягти успіху та створити правильну динаміку на полі бою, щоб створити можливості, які допоможуть Україні захищати свою територію", - заявив Остін.
Щодо дозволу на використання ATACMS для глибоких ударів по території Росії, то глава Пентагону вважає, що Україна має власну зброю для цього.
"Я думаю, що Україна має досить значний власний потенціал для ураження цілей, які перебувають далеко за межами досяжності ATACM або навіть Storm Shadow", - заявив американський високопосадовець.
Крім цього, Остін додав, що Росія вже вивела свої літаки за межі дій ATACMS.
"Росіяни перенесли свої літаки, які використовують для КАБів, за межі радіуса дії ATACMS. Ми зосереджуємось на тому, щоб допомогти їм (українцям, - ред.) бути більш ефективними в захисті своєї території", - наголосив очільник Пентагону.
Нагадаємо, що 6 вересня відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Під час засідання Остін заявив, що Україна поступово перебирає на себе ініціативу на полі бою.
Будь ласка, зачекайте...
дамбил бомбас, тех же Булатов и прочего, например Израиль в свое время, за меньший срок и имея в разы меньше ресурсов и населения, умудрился сделать гораздо больше чем Украина. Про западные сопли - не знаю дело ли в них или у них есть какой то план и они его придерживаются, ну а то что это реализуется за счет украинской крови, ну так ничего личного, только политика и западные интересы прежде всего, ну а у вас (украинцев) выбора то особо нету, так что не вякайте и терпите, да результат показывайте, а то бросим как Авганистан или Вьетнам.
Через Україну.... Яка цікава думка. Руками українців, чи за право власності?
Ти вчора перестав з моєю дівчиною, піду її відмонтулю,,,,,покажу її, наскільки вона тобі потрібна🤣
Сказали би чесно,в нас з москалями договори і ми не може по них стріляти.Бо ми всі хто є постійним членом Радбезу,маємо термоядерну зброю і домовилися вже давно за це.
Ми ж не для ударів по НПЗ просимо надати дозвіл!
Не остіна
А Синдром демократів
В них ціла партія таких людей
Там вон на подходе снижение возраста мобилизации до 21 года. И это не просто так.
Или у вас с причинно-следственной связью не ок?
Хорошо, объясняю:
Было много добровольцев, и была мобилизация ну просто ухх, в процессе которой понабирали дедов
2725-60 - хорошо.
Но по какой причине может понадобиться снижать мобилизационный возраст до 21, кроме той, что добровольцы и деды 27-60 уже мертвы или инвалиды?!
Вы хотите умертвить и 21 летних - чтобы что? С 18 призывать, потом с 16?
Ладно вы жить не хотите, это ваше личное мнение, но за что вы хотите уничтожить украинцев?
Перемога якраз і досягається складовим застовунням усіх видів зброі! Війна - це не футбол, Тут граємо, а тут не граємо, тут б"ємо , а тут не б"ємо..... Не можна воювати та перемогти зі зв"язаними руками! Чому Іран та Північна Корея, які поставляють на болота свою зброю не встонавлюють ніяких обмежень на застовуння цієі зброі? Чому американцям під час Другоі світовоі війни і в голову не прийшло встанавлювати якісь обмеження на застовуння своєі зброі яку поставляли Радянському союзу по Ленд-Лізу? Ніколи нічого не можна роботи тільки на половину- ні в житті, ні в сексі , ні на війні!
сьогодні: "не існує одного-єдиного засобу, який буде вирішальним у війні"
на днях: "ми не дозволяємо бити atacms, бо за нашими даними, 90% літаків росіян знаходяться за межами радіусу дії атакамсів"
ще раніше: "Ми не передаємо f-16, бо Нідерланди та Данія вже пообіцяли їх передати, тому не вважаємо за потрібне постачати додаткові літаки".
а нам ще один висновок: якого х-у сталось у 2019? Як ми так докотились, що тепер наше існування залежить від Заходу, бо свого нічого нема й не буде, а Захід дає рівно стільки, щоб помирали не дуже швидко (бо не дай боже лишній бредлі спровокує ядерку і знищення планети).
Українці, що все своє ******** життя голосували за комуняк, ригів, Шапіто95 повинні пройти усі іспити - стражданням, кроввю, смертями тощо ... как було б класно, якщо б у лютому 2014 року США дали люлей путлеру за окупацію Криму ... щоб тоді поняли укрАїнці ?? та нічого ... і далі би голосували за ОПЗЖ, Мертветчука з СДПУ-нуль, петуШарія, Гепу, Допу, Труханова, Вілкула, Гобліна, Богуслаєва, зелену шмарклю тощо ...
Чи вата побігла би проводити реПерендум щодо вступу до НАТО ??? хєр там ... вони би нили, что їх НАТА окупувала... %уйло, ввєді ваіска ...
тому лікування через час (не годину), поки не порозумнішають... як Моїсей водив 40 років єврейську вату по пустелі .. так і тут...
дають зброї, щоб не програти ...
Нормальне Суспільство має метою війни збереження людей, збереження економіки - а не змагання за клаптики територій
А ваша всратість та червоні/коричневі лінії не дають зменьшити втрати України від атак мордору!!!!!!
Генерали і IQ - це прямі, що не перехрещуються...
(допускаю і великий процент
(серед цих "негативістів")
найманих робітників звичайно)
, по відношенню до США країни союзника України
(країни союзник України, яка
змогла створити коаліцію країн союзників України, в військовій підтримці України, також в фінансовій підтримці України, а також політичній
(24 лютого 2023 року, "за" резолюцію на підтримку України, в ООН, наприклад проголосувала 141 країна.)
підтримці України. )
, які ("негативісти") замість того щоб бути вдячними країнам союзникам України, які (країни союзники України ) попереджали про підготовку широкомасштабної агресії окупанта-вбивці московії, проти України
(в пресі є про це, там і карта тоді демонструвались, з напрямками наступу московитів, і 24.02.2022 року, ті напрямки співпали. Ось наприклад інтерв'ю Буданова, який про таку інформацію, говорив десь не українському виданню, а "Military Times", та деякі українські видання, помітивши дану інформацію, оприлюднили її і в Україні :
"росія готується атакувати Україну взимку, - керівник ГУР Міноборони Буданов"
карта:
" ...
"Атака, яку готує росія, сказав Буданов, буде набагато більш руйнівною, ніж що-небудь раніше в конфлікті, який почався в 2014 році, внаслідок якого загинуло 14 000 українців", - додали в ЗМІ з посиланням на інформацію від Буданова.
..."
"...
Нагадаємо, останнім часом росія знову почала концентрувати свої війська неподалік кордонів України.
Українська влада протягом двох тижнів заперечувала нове скупчення російських сил поблизу кордонів, про яке повідомляли західні медіа. Першими про це написали https://lb.ua/world/2021/10/31/497474_rosiya_znovu_naroshchuie_viyska_bilya.html у газеті Washington Post , потім https://lb.ua/world/2021/11/02/497588_politico_oprilyudnilo_suputnikovi.html Politico оприлюднило фото російської техніки біля міста Єльня, що в 300 км від українського кордону, згодом https://lb.ua/world/2021/11/12/498449_ssha_poperedili_ies_pro_mozhlive.html Bloomberg оприлюднило попередження США про можливе нове вторгнення росії.
В Офісі президента тим часом говорили, що https://lb.ua/world/2021/11/07/498048_ofis_prezidenta_nemaie.html інформація про нарощування російських військ не має підтвердження , а секретар РНБО Олексій Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних медіа про російські війська біля України.
Зрештою 11 листопада Зеленський визнав, що неподалік українських кордонів стягнуто близько 100 000 російський військових.
..."
21 листопада 2021
https://lb.ua/society/2021/11/21/499141_rosiya_gotuietsya_atakuvati_ukrainu.html )
ще як мінімум з листопаду 2021 року
(а опозиція в Верхній Раді України, також з листопаду 2021 року, зверталась з закликом виділити додаткові 50 млрд. доларів для війська, щоб хоч якось підготуватись до широкомасштабного вторгнення (яке і відбулось 24.02.2022 )
а у відповідь ,18 лютого 2022 року ( !!! ), було сказано :
" "Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський."
18.02.22
, а після того як побачили
(країни союзники України, які і зараз допомагають, безкоштовно для України, але не безкоштовно для платників податків в тих країнах союзниках України.)
, що на відміну від в'ялої поведінки, теперішніх очільників держави Україна
( щодо дій спрямованих на підготовку до захисту України, від дуже ймовірного нападу окупанта-вбивці московії проти України, який (широкомасштаьний напад) таки відбувся 24 лютого 2022 року)
, громадяни України, після початку широкомасштабної агресії окупанта-вбивці московії, масово стали
(хто зі зброєю в руках, хто волонтерством, хто чим міг на той момент.)
на захист України, від окупанта-вбивці московії
(яка 24.02.2022 року, вчинила напад вже широкомасштабно
(бо з 20.02.2014 (дата на медалі московії за окупацію українського Криму) до 24.02.2022 , була підступна гібридна війна московії проти України, коли окупант-вбивця московія і її армія ( знявши розпізнавальні знаки з себе), заявляла "нас там нєт".)
.)
, то країни союзники України, різко збільшили
( бо наприклад, від союзників України в 2021 році була допомога в розмірі 450 млн. $ :
"Міжнародна військова допомога Україні у 2021 році"
"...
Зокрема, протягом 2021 року Україна отримала безпекової допомоги на суму близько $450 млн, а саме: зброю, бронеавтомобілі, техніку забезпечення, медичне обладнання та багато іншого.
..."
https://**********.com.ua/2022/01/11/mizhnarodna-vijskova-dopomoga-********-u-2021-roczi/
, не дивлячись на те, що після неодноразових попереджень, теперішні очільники держави Україна, ще починаючи з осені 2021 року, по 24.02.2022 року, не проявляли активної підготовки для захисту України, а навпаки, наприклад дії верещук, "23 листопада 2021 року https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообіцяла , що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна."
14 лютого 2022
https://unn.ua/news/vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
(нагадаю попередження Буданова було 21 листопада 2021 року, тобто через два дні після попередження
"...
Атака, яку готує росія, сказав Буданов, буде набагато більш руйнівною, ніж що-небудь раніше в конфлікті, який почався в 2014 році, внаслідок якого загинуло 14 000 українців", - додали в ЗМІ з посиланням на інформацію від Буданова
...'
, з вуст очільника Головного Управління Розвідки Буданова, верещук 23 листопада 2021 року, зайнялась закупкою електричних "шатлів" на "Чонгар" і "Каланчак", замість того, щоб наприклад, витратити гроші на укріплення оборони на тих учасниках.)
допомогу Україні в 2022 році
(З 16 березні по 30 грудня 2022 року, загалом 28 млрд. долларів, пакет допомоги 16 березня на 1 млрд доларів.
"Скільки грошей Україна отримала в 2022 році від США та міжнародних союзників
, і допомагають по цей час, за власний рахунок"
30 грудня 2022
https://suspilne.media/280175-skilki-grosej-ukraina-otrimala-vid-ssa-ta-miznarodnih-souznikiv/
(безкоштовно для України, але не для платників податків союзників України.).)
, то проявляють ("негативісти") свої "фе" (замість навпаки подяки США країні союзнику України.) масово під новиною цею.
Тобто, багато, замість подяки, дивного
(для мене особисто, як громадянина України)
тексту "фе".
Та знову таки, нікуди не дітись від того, що значна частина цих дописувачів "негативістів", може бути просто на роботі, тобто така робота у них бути під подібними новинами "негативістами".