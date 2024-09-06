Остін пояснив, чому США не дають дозволу Україні на удари вглиб РФ: Один засіб не є вирішальним у війні

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що не існує одного-єдиного засобу, який буде вирішальним у війні Росії проти України.

Про це глава Пентагону сказав на пресконференції за підсумками "Рамштайну" в п’ятницю, 6 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Остіна, жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни.

"Жодна зброя сама по собі не вирішить хід війни. Ми це говорили про танки і про іншу зброю. Ми кожного разу говоримо, що не можна покладатися на одну річ", - сказав очільник оборонного відомства США.

Він зазначив, що підхід США полягає в інтеграції різних засобів для найкращого результату.

"Ми будемо робити все можливе, щоб допомогти Україні досягти успіху та створити правильну динаміку на полі бою, щоб створити можливості, які допоможуть Україні захищати свою територію", - заявив Остін.

Щодо дозволу на використання ATACMS для глибоких ударів по території Росії, то глава Пентагону вважає, що Україна має власну зброю для цього.

"Я думаю, що Україна має досить значний власний потенціал для ураження цілей, які перебувають далеко за межами досяжності ATACM або навіть Storm Shadow", - заявив американський високопосадовець.

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Крім цього, Остін додав, що Росія вже вивела свої літаки за межі дій ATACMS.

"Росіяни перенесли свої літаки, які використовують для КАБів, за межі радіуса дії ATACMS. Ми зосереджуємось на тому, щоб допомогти їм (українцям, - ред.) бути більш ефективними в захисті своєї території", - наголосив очільник Пентагону.

Нагадаємо, що 6 вересня відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Під час засідання Остін заявив, що Україна поступово перебирає на себе ініціативу на полі бою.

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