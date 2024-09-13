Кирби на фоне переговоров Байдена и Стармера: Политика США относительно ударов по территории РФ не изменилась

США не планируют в пятницу, 13 сентября, объявлять какую-либо новую политику относительно разрешения Украине на удары вглубь РФ.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее заявление Кирби сделал на фоне переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Белом доме.

"Нет никаких изменений в нашей точке зрения на предоставление Украине возможностей для нанесения ударов большой дальности для использования внутри России. Я не ожидаю никаких серьезных заявлений по этому поводу", - сказал американский чиновник.

Читайте также: Пока нет консенсуса, – Зеленский о разрешении партнеров на удары вглубь РФ

Кирби заявил, что США серьезно воспринимают предупреждение диктатора РФ Владимира Путина о том, что он будет считать Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина запустит ракеты большой дальности западного производства по России. В то же время он отметил, что это не новая позиция руководителя РФ.

"Это не риторика, которую мы не слышали от него раньше. Он, очевидно, доказал свою способность к агрессии... Так что да, мы серьезно относимся к этим комментариям", - добавил чиновник Белого дома.

Напомним, что ранее была анонсирована встреча Байдена и Стармера.

Читайте также: США не должны ограничивать Украину в ударах - российские аэродромы являются законными целями, - Ходжес