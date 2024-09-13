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оружие (10028) разрешение (145) США (24813) Кирби (447)

Кирби на фоне переговоров Байдена и Стармера: Политика США относительно ударов по территории РФ не изменилась

Кірбі про дозвіл на далекобійні удари

США не планируют в пятницу, 13 сентября, объявлять какую-либо новую политику относительно разрешения Украине на удары вглубь РФ.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее заявление Кирби сделал на фоне переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Белом доме.

"Нет никаких изменений в нашей точке зрения на предоставление Украине возможностей для нанесения ударов большой дальности для использования внутри России. Я не ожидаю никаких серьезных заявлений по этому поводу", - сказал американский чиновник.

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Кирби заявил, что США серьезно воспринимают предупреждение диктатора РФ Владимира Путина о том, что он будет считать Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина запустит ракеты большой дальности западного производства по России. В то же время он отметил, что это не новая позиция руководителя РФ.

"Это не риторика, которую мы не слышали от него раньше. Он, очевидно, доказал свою способность к агрессии... Так что да, мы серьезно относимся к этим комментариям", - добавил чиновник Белого дома.

Напомним, что ранее была анонсирована встреча Байдена и Стармера.

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Топ комментарии
+16
у вирішальний переломний момент ми ждемо підмоги від союзників, а союзники вирішили дизертирувати.
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13.09.2024 21:02
+6
дристуни
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13.09.2024 21:00
+6
Ну, ось і все, крабка. Все, що потрібно знати про демів - їм на..рати на Україну. Україна для них - лише розмінна монета в їхніх геополітичних ігрищах. Вони спровокували цю війну, вони й злили Україну
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13.09.2024 21:50
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Ну ось, увесь кіпіш, усі відосіки "найвеличнішого" - все марнє!
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13.09.2024 20:54 Ответить
Хто ті, що шостий рік не виготовляють свою зброю, особливо далекобійні ракети, а все їздять просять і постійно намагаються перекласти свою вину на США?
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13.09.2024 21:31 Ответить
"Союзнички" з перших днів казали, що Україна сама вирішує, чи воювати їй, а "союзнички" не будуть робити те, що втягне їх самих у війну. І продовжують це казати весь час. Не хочете так воювати - не воюйте.
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13.09.2024 22:45 Ответить
Сміливі американці.
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13.09.2024 20:55 Ответить
поцифісти перемагають.
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13.09.2024 20:58 Ответить
дристуни
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13.09.2024 21:00 Ответить
у вирішальний переломний момент ми ждемо підмоги від союзників, а союзники вирішили дизертирувати.
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13.09.2024 21:02 Ответить
Якщо Зелика послухати і Віктора почитати, у вас вирішально - переломні моменти кожного дня два з половиною роки. Особливо вирішально переломлюються коли когось на розкраданні державних коштів ловлять і відпускають.
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13.09.2024 21:35 Ответить
Слухати Зелика - це прямий шлях у дурку.
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13.09.2024 21:43 Ответить
на жаль воюють в окопах і гинуть не зєліки-казнокради, а найкращі сини України. І страждають від війни та обстрілів прості громадяни, а не зєліки-казнокради. То ж зброя та ракети потрібні Україні, а не зєлікам-казнокрадам.
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13.09.2024 22:10 Ответить
Так зрозумійте, що неможливо перемогти з гнилими верхами на кожній ланці управління, починаючи з найдорожчих підземних шкіл і квітників за 20 км. від лінії фронту. І надавання зброї в цьому випадку перетворюється в тимчасовому затикані дірок в гнилому днищі човна. Цей процес не можливо підтримувати безкінечно. Зовсім програти не дадуть, на цьому все.
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14.09.2024 04:30 Ответить
Тьфу!
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13.09.2024 21:03 Ответить
Тьху. То пішли ви за руським ваєнним карабльом. Якого біса ми взагалі злигалися з цими дристунами?
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13.09.2024 21:04 Ответить
інших нема
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14.09.2024 02:29 Ответить
У всих цих Кірбі, Столтенбергів, Салліванів навіть вираз обличчя однаковий - людини, яка намагається виглядати серйозно, але разом з цим добряче навалила в штани.
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13.09.2024 21:04 Ответить
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13.09.2024 21:05 Ответить
Не та тепер Америка, Гудзон річка не та.
Вони тільки у фільмах круті перці які світ рятують..
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13.09.2024 21:23 Ответить
Не той тепер Миргород...
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13.09.2024 21:29 Ответить
Импотент напрягся
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13.09.2024 21:29 Ответить
дідусь старий і йому байдуже скільки загине українців !
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13.09.2024 21:29 Ответить
Рэмбы обо*рались.
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13.09.2024 21:31 Ответить
США не планують у п'ятницю, 13 вересня, оголошувати будь-яку нову політику щодо дозволу Україні на удари вглиб РФ.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, Кірбі.Саліван в прямому ефірі дають дозвіл кулу на нанесення безнаказанних чергових ракетно -"шахедних" удар по території України.Чекати довго не прийдеться, пару днів і все виясниться
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13.09.2024 21:41 Ответить
Мы выступаем за сохранение территориальной целости РФ и работаем над поставками средств для защиты ее суверенитета, - пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер "оговорился" во время выступления

https://t.me/insiderUKR/82925
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13.09.2024 21:41 Ответить
Не та вже Америка - Потомак річка не та
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13.09.2024 21:46 Ответить
Ну, ось і все, крабка. Все, що потрібно знати про демів - їм на..рати на Україну. Україна для них - лише розмінна монета в їхніх геополітичних ігрищах. Вони спровокували цю війну, вони й злили Україну
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13.09.2024 21:50 Ответить
Вони спровокували цю війну

Тобто, #уйло напало не тому, що захотіло анексувати Україну, а ?

Українці мають право обрати курс України в НАТО і не питати #уйла?
Не ...зди зараз про те, що нас там не чекають бла-бла-бла, а скажи - маємо ми право бути в НАТО, коли росія проти? Якщо маємо, тоді чим саме "деми" спровокували війну - тим, що не відмовили нам?
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13.09.2024 22:32 Ответить
Ти хоч саме зрозуміло, що накалякало?
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13.09.2024 22:35 Ответить
Хоча так, дідусь добре розуміючи, що Україну в НАТО головні гравці не чекають, навмисно провокував пуйла розмовами про вступ України до НАТО, і заперечувати це - повне безглудство
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13.09.2024 22:43 Ответить
Тобто, з одного боку, ти закликаєш Америку боятися #уйла і тому не казати, що Україна має право сама вирішувати, куди вступати, а з іншого - закликаєш не боятися #уйла і прийняти Україну в НАТО?

Розумію, що у ватників немає мізків, але все ж запитаю - з логікою повністю гаплик чи є ще надія на одужання?
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13.09.2024 22:48 Ответить
Короче, сосцали *****...
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13.09.2024 21:55 Ответить
Щоб отримати захист від НАТО, підконтрольні країни колишнього срср вступили в НАТО в кінці 90-х - на початку 2000-х. А Україні НАТО стало потрібне, лише коли росія напала в 2014-му. Такі собі хитродупі українці, чи не так? Ні, це так не працює. В інтернеті є результати опитувань українців за роки незалежності, нас тому й не прийняли в НАТО у 2008 році, а ще через позицію Юлії Тимошенко (https://www.radiosvoboda.org/a/975861.html [1] https://glavcom.ua/publications/82-timoshenko-sdala-nato-v-ugodu-putinu.html [2] ).

Фінляндію і Швецію взяли в НАТО, бо вони однодумці, там закони працюють. А в Україні тільки-но введеш якийсь закон, скажімо, щоб не ухилятись від податків - що пересічні українці скажуть? Скажуть "спочатку нехай хтось інший почне платити, і нехай нам зарплатню підвищать, а лише потім ми, можливо, станемо жити по закону". Жеріть це беззаконня, яке самі ж і створили і підтримуєте. А на Заході нема дурних, щоб за таку Україну ризикувати життям.
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13.09.2024 22:54 Ответить
Велика Гамерика злякалась бункерного щура та його одічалих!
Ну, тоді ***** стане президентом світу. Вони вже дали йому індульгенцію, сцикуни грьобані.
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14.09.2024 08:25 Ответить
 
 