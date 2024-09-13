Кирби на фоне переговоров Байдена и Стармера: Политика США относительно ударов по территории РФ не изменилась
США не планируют в пятницу, 13 сентября, объявлять какую-либо новую политику относительно разрешения Украине на удары вглубь РФ.
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее заявление Кирби сделал на фоне переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Белом доме.
"Нет никаких изменений в нашей точке зрения на предоставление Украине возможностей для нанесения ударов большой дальности для использования внутри России. Я не ожидаю никаких серьезных заявлений по этому поводу", - сказал американский чиновник.
Кирби заявил, что США серьезно воспринимают предупреждение диктатора РФ Владимира Путина о том, что он будет считать Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина запустит ракеты большой дальности западного производства по России. В то же время он отметил, что это не новая позиция руководителя РФ.
"Это не риторика, которую мы не слышали от него раньше. Он, очевидно, доказал свою способность к агрессии... Так что да, мы серьезно относимся к этим комментариям", - добавил чиновник Белого дома.
Напомним, что ранее была анонсирована встреча Байдена и Стармера.
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Вони тільки у фільмах круті перці які світ рятують..
Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, Кірбі.Саліван в прямому ефірі дають дозвіл кулу на нанесення безнаказанних чергових ракетно -"шахедних" удар по території України.Чекати довго не прийдеться, пару днів і все виясниться
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Тобто, #уйло напало не тому, що захотіло анексувати Україну, а ?
Українці мають право обрати курс України в НАТО і не питати #уйла?
Не ...зди зараз про те, що нас там не чекають бла-бла-бла, а скажи - маємо ми право бути в НАТО, коли росія проти? Якщо маємо, тоді чим саме "деми" спровокували війну - тим, що не відмовили нам?
Розумію, що у ватників немає мізків, але все ж запитаю - з логікою повністю гаплик чи є ще надія на одужання?
Фінляндію і Швецію взяли в НАТО, бо вони однодумці, там закони працюють. А в Україні тільки-но введеш якийсь закон, скажімо, щоб не ухилятись від податків - що пересічні українці скажуть? Скажуть "спочатку нехай хтось інший почне платити, і нехай нам зарплатню підвищать, а лише потім ми, можливо, станемо жити по закону". Жеріть це беззаконня, яке самі ж і створили і підтримуєте. А на Заході нема дурних, щоб за таку Україну ризикувати життям.
Ну, тоді ***** стане президентом світу. Вони вже дали йому індульгенцію, сцикуни грьобані.