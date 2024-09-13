Кірбі на тлі перемовин Байдена і Стармера: Політика США стосовно ударів по території РФ не змінилася
США не планують у п'ятницю, 13 вересня, оголошувати будь-яку нову політику щодо дозволу Україні на удари вглиб РФ.
Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідну заяву Кірбі зробив на тлі переговорів президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в Білому домі.
"Немає жодних змін у нашій точці зору на надання Україні можливостей для нанесення ударів великої дальності для використання всередині Росії. Я не очікую жодних серйозних заяв щодо цього", - сказав американський посадовець.
Кірбі заявив, що США серйозно сприймають попередження диктатора РФ Володимира Путіна про те, що він вважатиме Захід безпосередньо залученим у конфлікт, якщо Україна запустить ракети великої дальності західного виробництва по Росії. Водночас він зауважив, що це не нова позиція керманича РФ.
"Це не риторика, яку ми не чули від нього раніше. Він, очевидно, довів свою здатність до агресії... Тож так, ми серйозно ставимося до цих коментарів", - додав посадовець Білого дому.
Нагадаємо, що раніше було анонсовано зустріч Байдена та Стармера.
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Вони тільки у фільмах круті перці які світ рятують..
Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, Кірбі.Саліван в прямому ефірі дають дозвіл кулу на нанесення безнаказанних чергових ракетно -"шахедних" удар по території України.Чекати довго не прийдеться, пару днів і все виясниться
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Тобто, #уйло напало не тому, що захотіло анексувати Україну, а ?
Українці мають право обрати курс України в НАТО і не питати #уйла?
Не ...зди зараз про те, що нас там не чекають бла-бла-бла, а скажи - маємо ми право бути в НАТО, коли росія проти? Якщо маємо, тоді чим саме "деми" спровокували війну - тим, що не відмовили нам?
Розумію, що у ватників немає мізків, але все ж запитаю - з логікою повністю гаплик чи є ще надія на одужання?
Фінляндію і Швецію взяли в НАТО, бо вони однодумці, там закони працюють. А в Україні тільки-но введеш якийсь закон, скажімо, щоб не ухилятись від податків - що пересічні українці скажуть? Скажуть "спочатку нехай хтось інший почне платити, і нехай нам зарплатню підвищать, а лише потім ми, можливо, станемо жити по закону". Жеріть це беззаконня, яке самі ж і створили і підтримуєте. А на Заході нема дурних, щоб за таку Україну ризикувати життям.
Ну, тоді ***** стане президентом світу. Вони вже дали йому індульгенцію, сцикуни грьобані.