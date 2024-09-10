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Новини Війна
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США не повинні обмежувати Україну в ударах – російські аеродроми є законними цілями, - Ходжес

Ходжес про обмеження України в ударах по РФ

США матимуть більше підстав зняти обмеження на удари по території РФ, коли українська влада надасть Вашингтону свої плани.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заявив екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес.

Він каже, що нинішні обмеження на здатність України використовувати, зокрема 300-кілометрові ATACMS, для ударів по російських військових об’єктах є свідченням того, що США наразі не мають бачення того, що такі удари могли б змінити.

"Перш за все, я вважаю, що це жахлива політика Сполучених Штатів – накладати обмеження на здатність України використовувати зброю, яку ми вже надали Україні, наприклад, 300-кілометрові ATACMS. Я думаю, що ця політика є результатом того, що адміністрація ще не готова взяти на себе зобовʼязання допомогти Україні перемогти. Ми не маємо чітко окресленого бачення результату з точки зору США. І через це ми й надалі вдаємося до поганої політики. Я сподіваюся, що це зміниться. Безумовно, Україна має право захищати себе. І тому удари по аеродромах, з яких здійснюються російські атаки, чи то ракети, чи то безпілотники, чи то літаки, що скидають керовані бомби, є законними цілями. І ми не повинні обмежувати Україну в ударах по цих цілях", – зауважив Ходжес.

Також читайте: Поки що немає консенсусу, - Зеленський про дозвіл партнерів на удари вглиб РФ

На думку військового, нова адміністрація Білого дому буде більш рішучою у питаннях підтримки України. Він додав, що якщо у Білий дім після виборів у листопаді прийде Камала Гарріс, то вона продовжить підтримку, таку ж як зараз надає адміністрація Байден. Втім, у разі, якщо крісло у Білому дому займе Дональд Трамп, запевняє Ходжес, то давати прогнози важко.

"Я більш впевнений, що якщо це буде адміністрація Гарріс, що президент Гарріс, як мінімум, продовжить підтримку з боку США, яку надає адміністрація Байдена, я очікую, що вона буде більш рішучою в цьому питанні. Але це не станеться на наступний день після її вступу на посаду. Це буде одне з багатьох питань, які доведеться вирішувати на початку роботи. Але я думаю, що вона буде краще підготовлена. Щодо адміністрації Трампа, я не знаю. Він дуже непередбачуваний. Він дуже ситуативний. Він не приймає рішень на основі принципів. Тому я думаю, що так, я не можу передбачити, що адміністрація Трампа буде робити," – додав Ходжес.

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Автор: 

зброя (7460) дозвіл (290) росія (65122) США (22769) Ходжес Бен (172)


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Демократи-ліваки, це любителі параші, які завжди були ініціаторами "перезавантажень" відносин з нею. Поки при владі банда Обами, змін на краще не буде.
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10.09.2024 15:01 Відповісти
екс командувачі нажаль лише створюють інфошум. Легко казати правильні речі, коли від тебе вже нічого не залежить. До того ж, ще не відомо як би думав Ходжес перебуваючи на посаді
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10.09.2024 15:03 Відповісти
Високі державні посади зобов'язують тримати при собі власну думку. Просто факт.
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10.09.2024 15:15 Відповісти
Армія США деградована дякуючи таким як Ходжес.

Без підтримки авіації, армія США взагалі армія третього світу, ППО мобільних нема, окрім стінгерів на 3км, РЕБ нема, дронів кіт наплакав. Вся надія на авіацію.
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10.09.2024 16:07 Відповісти
Кароче нужно бить по кацапам на их территории и если чо говорить, что нам Ходжес разрешил
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10.09.2024 15:16 Відповісти
США матимуть більше підстав зняти обмеження на удари по території РФ, коли українська влада надасть Вашингтону свої плани. Джерело:
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А у Байдена який план? Якось дотягти до завершення своїх повноважень, уникаючи прийняття будь-яких серйозних рішень?

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10.09.2024 15:25 Відповісти
https://www.reuters.com/world/us/biden-administration-sends-congress-long-awaited-ukraine-strategy-report-sources-2024-09-09/ Biden administration sends Congress long-awaited Ukraine strategy report, sources say

Спустя 3 месяца после дедлайна, администрация отправила в Конгресс секретный план по Украине

Тянули к дебатам/выборам?
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10.09.2024 15:30 Відповісти
Вспоминаю высказывания одного козла и думаю , они что , правда такие тупые ?
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13.09.2024 20:57 Відповісти
 
 