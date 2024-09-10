США не повинні обмежувати Україну в ударах – російські аеродроми є законними цілями, - Ходжес

США матимуть більше підстав зняти обмеження на удари по території РФ, коли українська влада надасть Вашингтону свої плани.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заявив екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес.

Він каже, що нинішні обмеження на здатність України використовувати, зокрема 300-кілометрові ATACMS, для ударів по російських військових об’єктах є свідченням того, що США наразі не мають бачення того, що такі удари могли б змінити.

"Перш за все, я вважаю, що це жахлива політика Сполучених Штатів – накладати обмеження на здатність України використовувати зброю, яку ми вже надали Україні, наприклад, 300-кілометрові ATACMS. Я думаю, що ця політика є результатом того, що адміністрація ще не готова взяти на себе зобовʼязання допомогти Україні перемогти. Ми не маємо чітко окресленого бачення результату з точки зору США. І через це ми й надалі вдаємося до поганої політики. Я сподіваюся, що це зміниться. Безумовно, Україна має право захищати себе. І тому удари по аеродромах, з яких здійснюються російські атаки, чи то ракети, чи то безпілотники, чи то літаки, що скидають керовані бомби, є законними цілями. І ми не повинні обмежувати Україну в ударах по цих цілях", – зауважив Ходжес.

Також читайте: Поки що немає консенсусу, - Зеленський про дозвіл партнерів на удари вглиб РФ

На думку військового, нова адміністрація Білого дому буде більш рішучою у питаннях підтримки України. Він додав, що якщо у Білий дім після виборів у листопаді прийде Камала Гарріс, то вона продовжить підтримку, таку ж як зараз надає адміністрація Байден. Втім, у разі, якщо крісло у Білому дому займе Дональд Трамп, запевняє Ходжес, то давати прогнози важко.

"Я більш впевнений, що якщо це буде адміністрація Гарріс, що президент Гарріс, як мінімум, продовжить підтримку з боку США, яку надає адміністрація Байдена, я очікую, що вона буде більш рішучою в цьому питанні. Але це не станеться на наступний день після її вступу на посаду. Це буде одне з багатьох питань, які доведеться вирішувати на початку роботи. Але я думаю, що вона буде краще підготовлена. Щодо адміністрації Трампа, я не знаю. Він дуже непередбачуваний. Він дуже ситуативний. Він не приймає рішень на основі принципів. Тому я думаю, що так, я не можу передбачити, що адміністрація Трампа буде робити," – додав Ходжес.

Також читайте: Майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї