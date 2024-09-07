Поки що немає консенсусу, - Зеленський про дозвіл партнерів на удари вглиб РФ

Наразі між партнерами України немає консенсусу довкола питання зняття обмежень на застосування далекобійної зброї для ударів по російській території. Втім обговорення продовжуються.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Поки що немає консенсусу. Але я пам'ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися", - заявив президент. Також читайте: Майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї

Зеленський також додав, що Україна працює над зняттям обмежень на використання далекобійної зброї. Глава держави зазначив, що з цього питання зустрічався з главою Пентагону Ллойдом Остіном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, а також розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею (ООН, - Ред.), будемо підсумовувати результати всіх цих зустрічей вже з президентом Байденом", - сказав глава держави.