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Зеленський (22429) дозвіл (283)

Поки що немає консенсусу, - Зеленський про дозвіл партнерів на удари вглиб РФ

Звернення Володимира Зеленського 3 вересня

Наразі між партнерами України немає консенсусу довкола питання зняття обмежень на застосування далекобійної зброї для ударів по російській території. Втім обговорення продовжуються.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Поки що немає консенсусу. Але я пам'ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися", - заявив президент.

Також читайте: Майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї

Зеленський також додав, що Україна працює над зняттям обмежень на використання далекобійної зброї. Глава держави зазначив, що з цього питання зустрічався з главою Пентагону Ллойдом Остіном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, а також розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею (ООН, - Ред.), будемо підсумовувати результати всіх цих зустрічей вже з президентом Байденом", - сказав глава держави.

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Топ коментарі
+10
Зєлєнсківй це халепа.
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07.09.2024 15:11
+9
ніхто, нічого не дасть, зе!шоблі, крім того, що вже затверджено.
у зе!гундоса істерика.
тому, такі часті відосики. тому, таке прогресуюче безглуздя, в кожному наступному.
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07.09.2024 15:15
+8
"Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею..."
Ото, просто увесь Всесвіт тримається на цьому титані 🤮
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07.09.2024 15:30
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Зєлєнсківй це халепа.
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07.09.2024 15:11 Відповісти
І не буде !
Там вже , начебто , місія МВФ до москви приїхала ...
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07.09.2024 15:12 Відповісти
Зато у кімченінців,хойіменінців та рашистів повний консенсус!
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07.09.2024 15:13 Відповісти
Вовачка може тільки скиглити
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07.09.2024 15:14 Відповісти
А на пол шишечки?
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07.09.2024 15:15 Відповісти
Нема! Скурили консенсус. Замість плана.
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07.09.2024 15:19 Відповісти
та гранати не тої системи....
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07.09.2024 15:15 Відповісти
ніхто, нічого не дасть, зе!шоблі, крім того, що вже затверджено.
у зе!гундоса істерика.
тому, такі часті відосики. тому, таке прогресуюче безглуздя, в кожному наступному.
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07.09.2024 15:15 Відповісти
висралась , тролятина ?
3 рублі , як завжди , отримаєш в касі
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07.09.2024 15:19 Відповісти
здохни, падло
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07.09.2024 15:27 Відповісти
У вас якесь подвійне протилежне одне одному бажання
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07.09.2024 15:19 Відповісти
Тим часом іран і кндр спокійно передають русні балістичні ракети без всяких обмежень. При тому що русня і сама здатна їх виготовляти, і на них в 90-их ніхто не давив і не змушував позбутись ядерного і стратегічного авіаційно-ракетного арсеналу в обмін на паперові "гарантії".
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07.09.2024 15:19 Відповісти
В теперішнього американського уряду "кривої качечки" основні відмовки щодо дачі дозволу ціляти ракнтами ATACMS вглиб території пітьми такі:
1) це безглуздо, бо 90% рашистської авіації дислокцється поза зоною ураження ракет;
2) ракет у нас самих не так багато, можна сказати - деффцит.
На це в України має бути одна відповідь і зустрічна пропозиція:
"надайте нам КР-ти Tomahawk, їх дальність від 450 до 2500 км і їх у вас "до біса"!".
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07.09.2024 15:21 Відповісти
не дадуть
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07.09.2024 17:06 Відповісти
Що ж, очікувано... Реаліті шоу під назвою "Війна в Україні" продовжується. Українці гинуть, а захід жере попкорн і спостерігає, іноді висловлюючи співчуття та занепокоєння
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07.09.2024 15:22 Відповісти
Хто нам підсунув ЗЕ?
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07.09.2024 15:25 Відповісти
звичайно путін, російскі грощі підтримували зе у виборах
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07.09.2024 15:47 Відповісти
73% ідіотів.
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08.09.2024 01:20 Відповісти
Що пропонуєш президенте? Досягни консенсусу і все буде тік-ток.
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07.09.2024 15:34 Відповісти
Може розкажи партнерам,як Татаров ганяв чеченців по Києву,коли ти в бункері вигравав чемпіонат Банкової по пінг-понгу?Тоді точно з'явиться консенсус
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07.09.2024 15:24 Відповісти
Ходят упорные слухи шо татарин чеченов в плен не брал, после него оставались только мертвые с контрольным в голову
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07.09.2024 16:03 Відповісти
Може українською напишеш?
По на собачому латинецею , це вже занадто!
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07.09.2024 15:40 Відповісти
"Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею..."
Ото, просто увесь Всесвіт тримається на цьому титані 🤮
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07.09.2024 15:30 Відповісти
А колись ( 2019 ) ракетна програма України стала "не на часі".
А зараз :
- Дайте нам стрельнути куди ми захочемо ракетами, які ви нам дали!
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07.09.2024 15:30 Відповісти
а ви очікували чогось іншого від цього запроданця, колоборанта і тупо н*ркомана ???



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07.09.2024 16:03 Відповісти
Як би ти хотів стриляти по ращі то стриляв би своїми ракетами так ні, ти позакривав ракетні програми, тіки язиком тріпати вміє🤮🤮🤮🤮
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07.09.2024 15:45 Відповісти

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07.09.2024 15:54 Відповісти
цей зламався - зараз знайдуть іншого
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07.09.2024 15:56 Відповісти
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07.09.2024 15:58 Відповісти
"Сови є не тим, чим здаються" - знаєш звідки?
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07.09.2024 16:06 Відповісти
Як вона взагалі ще існує з Бодуновим на чалі ?
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07.09.2024 17:27 Відповісти
Зеденок, а какой к херам тебе нужен дозвил, шоб въе*ать атакамс-ами железку на Мариуполь -Бердянск- Мелитополь - , причем делать это 3 раза в день, без предупреждения?
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07.09.2024 16:15 Відповісти
чому громадянин Израїлю, агент фсб, Коломойський, ховається від фіміди США в Українській в'язниці?
консенсус тобі в сраку, а не західна зброя
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07.09.2024 16:56 Відповісти
це значить вова що система представником якої ти є немає достаньої довіри у цивілізації ось що потрібно тобі усвідомити
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07.09.2024 17:00 Відповісти
це значить що то не цивілізація, а ссикливі ліцемірні покидьки
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07.09.2024 17:07 Відповісти
але ***** як бачимо по сцикливим боїться вдарити а от по Україні без проблем
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07.09.2024 17:11 Відповісти
тому що він знає, що ссикливі ліцемірні покидьки, яких ви називаєте "цивілізацією", і які забрали у нас 3ій потенціал зброї в світі, за Україну не вступляться. Ми ж не ізраїль, над яким "цивілізація" сбивала ракети, еге ж? мордою не вишли....
Максимум заберуть посольства і запропонуюють евакуацію. Чому ж не напасти?
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07.09.2024 17:16 Відповісти
Ізраїль найбільш лобійована в усьому світі країна українці навіть свій уряд не можуть встановити а ви думаєте цивілізація за нас все буде робити потрібно дякувати і за те що є
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07.09.2024 17:21 Відповісти
ну за "ізраїль" цивілізація ж зробила? по праву їх лобійованості? 🤣
дивує скільки у нас меншовартісних людей.
дякуйте далі
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07.09.2024 17:25 Відповісти
А воно їм треба , вже багато разів казали ,що НАТО -не сторона конфлікту ,а до зеленого стратєга ніяк не дійде.
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07.09.2024 17:30 Відповісти
Да які проблеми? Балістинука: Гром, Сапсан, Ольха, Крилаті ракети: Нептун, Перероблений С-125, Перероблений "СТРІЖ", Дрон-ракета "ПАЛЯНИЦЯ". Ударні дрони на 1800км.
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07.09.2024 17:36 Відповісти
Ну дадуть вони дозвіл, сотню ракет Штормів. Що вони вирішать? Орда запускає тисячі ракет - і що це дає? Україна здалась? Якщо звісно не шикувати військових та не ждати прильоту.
Свої ракети потрібно мати. І не скиглити. ф-16 багато допомогло?
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07.09.2024 18:17 Відповісти
Якщо коротко, то Байден в черговий раз послав ішака разом з його мирним планом. Це чмо гадало, що воно ще на щось впливає і його особиста присутність на Рамштайні когось до чогось зобовязує. Байден на дух не переносить цього бездарного та примітивного невігласа, і це є головною перешкодою "затримки" в допомозі. Чекаємо виборів в США.
.
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07.09.2024 19:07 Відповісти
Его и не будет !
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07.09.2024 19:42 Відповісти
Пока нет консенсуса ....

иран,китай .... на коротком поводке держат КОАЛИЦИЮ НАТО .

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07.09.2024 20:05 Відповісти
 
 