Поки що немає консенсусу, - Зеленський про дозвіл партнерів на удари вглиб РФ
Наразі між партнерами України немає консенсусу довкола питання зняття обмежень на застосування далекобійної зброї для ударів по російській території. Втім обговорення продовжуються.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Поки що немає консенсусу. Але я пам'ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися", - заявив президент.
Зеленський також додав, що Україна працює над зняттям обмежень на використання далекобійної зброї. Глава держави зазначив, що з цього питання зустрічався з главою Пентагону Ллойдом Остіном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, а також розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею (ООН, - Ред.), будемо підсумовувати результати всіх цих зустрічей вже з президентом Байденом", - сказав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Там вже , начебто , місія МВФ до москви приїхала ...
у зе!гундоса істерика.
тому, такі часті відосики. тому, таке прогресуюче безглуздя, в кожному наступному.
3 рублі , як завжди , отримаєш в касі
1) це безглуздо, бо 90% рашистської авіації дислокцється поза зоною ураження ракет;
2) ракет у нас самих не так багато, можна сказати - деффцит.
На це в України має бути одна відповідь і зустрічна пропозиція:
"надайте нам КР-ти Tomahawk, їх дальність від 450 до 2500 км і їх у вас "до біса"!".
По на собачому латинецею , це вже занадто!
Ото, просто увесь Всесвіт тримається на цьому титані 🤮
А зараз :
- Дайте нам стрельнути куди ми захочемо ракетами, які ви нам дали!
консенсус тобі в сраку, а не західна зброя
Максимум заберуть посольства і запропонуюють евакуацію. Чому ж не напасти?
дивує скільки у нас меншовартісних людей.
дякуйте далі
Свої ракети потрібно мати. І не скиглити. ф-16 багато допомогло?
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иран,китай .... на коротком поводке держат КОАЛИЦИЮ НАТО .