Пока нет консенсуса, – Зеленский о разрешении партнеров на удары вглубь РФ
Сейчас между партнерами Украины нет консенсуса вокруг вопроса снятия ограничений на применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Впрочем, обсуждения продолжаются.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Пока что нет консенсуса. Но я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса, но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться", - заявил президент.
Зеленский также добавил, что Украина работает над снятием ограничений на использование дальнобойного оружия. Глава государства отметил, что по этому вопросу встречался с главой Пентагона Ллойдом Остином, канцлером Германии Олафом Шольцом и министром обороны Германии Борисом Писториусом, премьером Италии Джорджей Мелони, а также разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Если ситуация в стране будет позволять мне выехать в сентябре на Генассамблею (ООН, - Ред.), будем подытоживать результаты всех этих встреч уже с президентом Байденом", - сказал глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Там вже , начебто , місія МВФ до москви приїхала ...
у зе!гундоса істерика.
тому, такі часті відосики. тому, таке прогресуюче безглуздя, в кожному наступному.
3 рублі , як завжди , отримаєш в касі
1) це безглуздо, бо 90% рашистської авіації дислокцється поза зоною ураження ракет;
2) ракет у нас самих не так багато, можна сказати - деффцит.
На це в України має бути одна відповідь і зустрічна пропозиція:
"надайте нам КР-ти Tomahawk, їх дальність від 450 до 2500 км і їх у вас "до біса"!".
По на собачому латинецею , це вже занадто!
Ото, просто увесь Всесвіт тримається на цьому титані 🤮
А зараз :
- Дайте нам стрельнути куди ми захочемо ракетами, які ви нам дали!
консенсус тобі в сраку, а не західна зброя
Максимум заберуть посольства і запропонуюють евакуацію. Чому ж не напасти?
дивує скільки у нас меншовартісних людей.
дякуйте далі
Свої ракети потрібно мати. І не скиглити. ф-16 багато допомогло?
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иран,китай .... на коротком поводке держат КОАЛИЦИЮ НАТО .