РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12648 посетителей онлайн
Новости
2 005 55
Зеленский (19029) разрешение (145)

Пока нет консенсуса, – Зеленский о разрешении партнеров на удары вглубь РФ

Звернення Володимира Зеленського 3 вересня

Сейчас между партнерами Украины нет консенсуса вокруг вопроса снятия ограничений на применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Впрочем, обсуждения продолжаются.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Пока что нет консенсуса. Но я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса, но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться", - заявил президент.

Также читайте: Почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия

Зеленский также добавил, что Украина работает над снятием ограничений на использование дальнобойного оружия. Глава государства отметил, что по этому вопросу встречался с главой Пентагона Ллойдом Остином, канцлером Германии Олафом Шольцом и министром обороны Германии Борисом Писториусом, премьером Италии Джорджей Мелони, а также разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Если ситуация в стране будет позволять мне выехать в сентябре на Генассамблею (ООН, - Ред.), будем подытоживать результаты всех этих встреч уже с президентом Байденом", - сказал глава государства.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Зєлєнсківй це халепа.
показать весь комментарий
07.09.2024 15:11
+9
ніхто, нічого не дасть, зе!шоблі, крім того, що вже затверджено.
у зе!гундоса істерика.
тому, такі часті відосики. тому, таке прогресуюче безглуздя, в кожному наступному.
показать весь комментарий
07.09.2024 15:15
+8
"Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею..."
Ото, просто увесь Всесвіт тримається на цьому титані 🤮
показать весь комментарий
07.09.2024 15:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зєлєнсківй це халепа.
показать весь комментарий
07.09.2024 15:11 Ответить
І не буде !
Там вже , начебто , місія МВФ до москви приїхала ...
показать весь комментарий
07.09.2024 15:12 Ответить
Зато у кімченінців,хойіменінців та рашистів повний консенсус!
показать весь комментарий
07.09.2024 15:13 Ответить
Вовачка може тільки скиглити
показать весь комментарий
07.09.2024 15:14 Ответить
А на пол шишечки?
показать весь комментарий
07.09.2024 15:15 Ответить
Нема! Скурили консенсус. Замість плана.
показать весь комментарий
07.09.2024 15:19 Ответить
та гранати не тої системи....
показать весь комментарий
07.09.2024 15:15 Ответить
ніхто, нічого не дасть, зе!шоблі, крім того, що вже затверджено.
у зе!гундоса істерика.
тому, такі часті відосики. тому, таке прогресуюче безглуздя, в кожному наступному.
показать весь комментарий
07.09.2024 15:15 Ответить
висралась , тролятина ?
3 рублі , як завжди , отримаєш в касі
показать весь комментарий
07.09.2024 15:19 Ответить
здохни, падло
показать весь комментарий
07.09.2024 15:27 Ответить
У вас якесь подвійне протилежне одне одному бажання
показать весь комментарий
07.09.2024 15:19 Ответить
Тим часом іран і кндр спокійно передають русні балістичні ракети без всяких обмежень. При тому що русня і сама здатна їх виготовляти, і на них в 90-их ніхто не давив і не змушував позбутись ядерного і стратегічного авіаційно-ракетного арсеналу в обмін на паперові "гарантії".
показать весь комментарий
07.09.2024 15:19 Ответить
В теперішнього американського уряду "кривої качечки" основні відмовки щодо дачі дозволу ціляти ракнтами ATACMS вглиб території пітьми такі:
1) це безглуздо, бо 90% рашистської авіації дислокцється поза зоною ураження ракет;
2) ракет у нас самих не так багато, можна сказати - деффцит.
На це в України має бути одна відповідь і зустрічна пропозиція:
"надайте нам КР-ти Tomahawk, їх дальність від 450 до 2500 км і їх у вас "до біса"!".
показать весь комментарий
07.09.2024 15:21 Ответить
не дадуть
показать весь комментарий
07.09.2024 17:06 Ответить
Що ж, очікувано... Реаліті шоу під назвою "Війна в Україні" продовжується. Українці гинуть, а захід жере попкорн і спостерігає, іноді висловлюючи співчуття та занепокоєння
показать весь комментарий
07.09.2024 15:22 Ответить
Хто нам підсунув ЗЕ?
показать весь комментарий
07.09.2024 15:25 Ответить
звичайно путін, російскі грощі підтримували зе у виборах
показать весь комментарий
07.09.2024 15:47 Ответить
73% ідіотів.
показать весь комментарий
08.09.2024 01:20 Ответить
Що пропонуєш президенте? Досягни консенсусу і все буде тік-ток.
показать весь комментарий
07.09.2024 15:34 Ответить
Може розкажи партнерам,як Татаров ганяв чеченців по Києву,коли ти в бункері вигравав чемпіонат Банкової по пінг-понгу?Тоді точно з'явиться консенсус
показать весь комментарий
07.09.2024 15:24 Ответить
Ходят упорные слухи шо татарин чеченов в плен не брал, после него оставались только мертвые с контрольным в голову
показать весь комментарий
07.09.2024 16:03 Ответить
Може українською напишеш?
По на собачому латинецею , це вже занадто!
показать весь комментарий
07.09.2024 15:40 Ответить
"Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею..."
Ото, просто увесь Всесвіт тримається на цьому титані 🤮
показать весь комментарий
07.09.2024 15:30 Ответить
А колись ( 2019 ) ракетна програма України стала "не на часі".
А зараз :
- Дайте нам стрельнути куди ми захочемо ракетами, які ви нам дали!
показать весь комментарий
07.09.2024 15:30 Ответить
а ви очікували чогось іншого від цього запроданця, колоборанта і тупо н*ркомана ???



показать весь комментарий
07.09.2024 16:03 Ответить
Як би ти хотів стриляти по ращі то стриляв би своїми ракетами так ні, ти позакривав ракетні програми, тіки язиком тріпати вміє🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
07.09.2024 15:45 Ответить

показать весь комментарий
07.09.2024 15:54 Ответить
цей зламався - зараз знайдуть іншого
показать весь комментарий
07.09.2024 15:56 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2024 15:58 Ответить
"Сови є не тим, чим здаються" - знаєш звідки?
показать весь комментарий
07.09.2024 16:06 Ответить
Як вона взагалі ще існує з Бодуновим на чалі ?
показать весь комментарий
07.09.2024 17:27 Ответить
Зеденок, а какой к херам тебе нужен дозвил, шоб въе*ать атакамс-ами железку на Мариуполь -Бердянск- Мелитополь - , причем делать это 3 раза в день, без предупреждения?
показать весь комментарий
07.09.2024 16:15 Ответить
чому громадянин Израїлю, агент фсб, Коломойський, ховається від фіміди США в Українській в'язниці?
консенсус тобі в сраку, а не західна зброя
показать весь комментарий
07.09.2024 16:56 Ответить
це значить вова що система представником якої ти є немає достаньої довіри у цивілізації ось що потрібно тобі усвідомити
показать весь комментарий
07.09.2024 17:00 Ответить
це значить що то не цивілізація, а ссикливі ліцемірні покидьки
показать весь комментарий
07.09.2024 17:07 Ответить
але ***** як бачимо по сцикливим боїться вдарити а от по Україні без проблем
показать весь комментарий
07.09.2024 17:11 Ответить
тому що він знає, що ссикливі ліцемірні покидьки, яких ви називаєте "цивілізацією", і які забрали у нас 3ій потенціал зброї в світі, за Україну не вступляться. Ми ж не ізраїль, над яким "цивілізація" сбивала ракети, еге ж? мордою не вишли....
Максимум заберуть посольства і запропонуюють евакуацію. Чому ж не напасти?
показать весь комментарий
07.09.2024 17:16 Ответить
Ізраїль найбільш лобійована в усьому світі країна українці навіть свій уряд не можуть встановити а ви думаєте цивілізація за нас все буде робити потрібно дякувати і за те що є
показать весь комментарий
07.09.2024 17:21 Ответить
ну за "ізраїль" цивілізація ж зробила? по праву їх лобійованості? 🤣
дивує скільки у нас меншовартісних людей.
дякуйте далі
показать весь комментарий
07.09.2024 17:25 Ответить
А воно їм треба , вже багато разів казали ,що НАТО -не сторона конфлікту ,а до зеленого стратєга ніяк не дійде.
показать весь комментарий
07.09.2024 17:30 Ответить
Да які проблеми? Балістинука: Гром, Сапсан, Ольха, Крилаті ракети: Нептун, Перероблений С-125, Перероблений "СТРІЖ", Дрон-ракета "ПАЛЯНИЦЯ". Ударні дрони на 1800км.
показать весь комментарий
07.09.2024 17:36 Ответить
Ну дадуть вони дозвіл, сотню ракет Штормів. Що вони вирішать? Орда запускає тисячі ракет - і що це дає? Україна здалась? Якщо звісно не шикувати військових та не ждати прильоту.
Свої ракети потрібно мати. І не скиглити. ф-16 багато допомогло?
показать весь комментарий
07.09.2024 18:17 Ответить
Якщо коротко, то Байден в черговий раз послав ішака разом з його мирним планом. Це чмо гадало, що воно ще на щось впливає і його особиста присутність на Рамштайні когось до чогось зобовязує. Байден на дух не переносить цього бездарного та примітивного невігласа, і це є головною перешкодою "затримки" в допомозі. Чекаємо виборів в США.
.
показать весь комментарий
07.09.2024 19:07 Ответить
Его и не будет !
показать весь комментарий
07.09.2024 19:42 Ответить
Пока нет консенсуса ....

иран,китай .... на коротком поводке держат КОАЛИЦИЮ НАТО .

показать весь комментарий
07.09.2024 20:05 Ответить
 
 