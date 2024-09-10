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США не должны ограничивать Украину в ударах - российские аэродромы являются законными целями, - Ходжес

Ходжес про обмеження України в ударах по РФ

США будут иметь больше оснований снять ограничения на удары по территории РФ, когда украинская власть предоставит Вашингтону свои планы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок) заявил экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

Он говорит, что нынешние ограничения на способность Украины использовать, в частности - 300-километровые ATACMS, для ударов по российским военным объектам является свидетельством того, что США пока не имеют видения того, что такие удары могли бы изменить.

"Прежде всего, я считаю, что это ужасная политика Соединенных Штатов - накладывать ограничения на способность Украины использовать оружие, которое мы уже предоставили Украине, например, 300-километровые ATACMS. Я думаю, что эта политика является результатом того, что администрация еще не готова взять на себя обязательства помочь Украине победить. У нас нет четко очерченного видения результата с точки зрения США. И поэтому мы продолжаем прибегать к плохой политике. Я надеюсь, что это изменится. Безусловно, Украина имеет право защищать себя. И поэтому удары по аэродромам, с которых осуществляются российские атаки, будь то ракеты, беспилотники или самолеты, сбрасывающие управляемые бомбы, являются законными целями. И мы не должны ограничивать Украину в ударах по этим целям", - отметил Ходжес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно не только оружие, но и разрешение на его наиболее эффективное использование, - Bloomberg

По мнению военного, новая администрация Белого дома будет более решительной в вопросах поддержки Украины. Он добавил, что если в Белый дом после выборов в ноябре придет Камала Харрис, то она продолжит поддержку, такую же как сейчас оказывает администрация Байден. Но в случае, если кресло в Белом доме займет Дональд Трамп, уверяет Ходжес, то давать прогнозы трудно.

"Я более уверен, что если это будет администрация Харрис, что президент Харрис, как минимум, продолжит поддержку со стороны США, которую оказывает администрация Байдена, я ожидаю, что она будет более решительной в этом вопросе. Но этого не произойдет на следующий день после ее вступления в должность. Это будет один из многих вопросов, которые придется решать в начале работы. Но я думаю, что она будет лучше подготовлена. Относительно администрации Трампа, я не знаю. Он очень непредсказуем. Он очень ситуативен. Он не принимает решения на основе принципов. Поэтому я думаю, что да, я не могу предсказать, что администрация Трампа будет делать," - добавил Ходжес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад тормозит поддержку Украины из-за страха перед РФ, - Ходжес
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Демократи-ліваки, це любителі параші, які завжди були ініціаторами "перезавантажень" відносин з нею. Поки при владі банда Обами, змін на краще не буде.
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10.09.2024 15:01 Ответить
екс командувачі нажаль лише створюють інфошум. Легко казати правильні речі, коли від тебе вже нічого не залежить. До того ж, ще не відомо як би думав Ходжес перебуваючи на посаді
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10.09.2024 15:03 Ответить
Високі державні посади зобов'язують тримати при собі власну думку. Просто факт.
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10.09.2024 15:15 Ответить
Армія США деградована дякуючи таким як Ходжес.

Без підтримки авіації, армія США взагалі армія третього світу, ППО мобільних нема, окрім стінгерів на 3км, РЕБ нема, дронів кіт наплакав. Вся надія на авіацію.
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10.09.2024 16:07 Ответить
Кароче нужно бить по кацапам на их территории и если чо говорить, что нам Ходжес разрешил
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10.09.2024 15:16 Ответить
США матимуть більше підстав зняти обмеження на удари по території РФ, коли українська влада надасть Вашингтону свої плани. Джерело:
************
А у Байдена який план? Якось дотягти до завершення своїх повноважень, уникаючи прийняття будь-яких серйозних рішень?

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10.09.2024 15:25 Ответить
https://www.reuters.com/world/us/biden-administration-sends-congress-long-awaited-ukraine-strategy-report-sources-2024-09-09/ Biden administration sends Congress long-awaited Ukraine strategy report, sources say

Спустя 3 месяца после дедлайна, администрация отправила в Конгресс секретный план по Украине

Тянули к дебатам/выборам?
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10.09.2024 15:30 Ответить
Вспоминаю высказывания одного козла и думаю , они что , правда такие тупые ?
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13.09.2024 20:57 Ответить
 
 