Запад тормозит поддержку Украины из-за страха перед РФ, - Ходжес

Отсутствие решительных действий со стороны западных партнеров в поддержке Украины отражает неспособность стран-союзников четко заявить о своих стремлениях к победе Украины над Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина отметил бывший командующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Он отметил, что страны-союзники не могут определить стратегические результаты, которых они хотят достичь в украинско-российском конфликте.

"Даже несмотря на то, что это четко в стратегических интересах США и Европы - чтобы Россия потерпела поражение и вернулась к границам Украины и России 1991 года. Неудача в этом вопросе является результатом чрезмерного страха перед возможным применением ядерного оружия со стороны России, если Украина будет использовать западное оружие. Запад сдерживает себя, вместо того чтобы действовать решительно", - сообщил Ходжес.

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Генерал добавил, что сдерживание США от решительных действий из-за угрозы применения Россией тактического ядерного оружия является серьезным сигналом не только для Москвы, но и для Северной Кореи, Ирана, Пакистана, Китая и других стран, которые стремятся к обладанию ядерным оружием.

Напомним, Венгрия и Словакия отказались одобрить разрешение для Украины на удары по РФ западным оружием.