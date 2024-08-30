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Запад тормозит поддержку Украины из-за страха перед РФ, - Ходжес

Бен Ходжес

Отсутствие решительных действий со стороны западных партнеров в поддержке Украины отражает неспособность стран-союзников четко заявить о своих стремлениях к победе Украины над Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина отметил бывший командующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Он отметил, что страны-союзники не могут определить стратегические результаты, которых они хотят достичь в украинско-российском конфликте.

"Даже несмотря на то, что это четко в стратегических интересах США и Европы - чтобы Россия потерпела поражение и вернулась к границам Украины и России 1991 года. Неудача в этом вопросе является результатом чрезмерного страха перед возможным применением ядерного оружия со стороны России, если Украина будет использовать западное оружие. Запад сдерживает себя, вместо того чтобы действовать решительно", - сообщил Ходжес.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина имеет право защищаться как на своей территории, так и за ее пределами, - министр обороны Швеции Йонсон

Генерал добавил, что сдерживание США от решительных действий из-за угрозы применения Россией тактического ядерного оружия является серьезным сигналом не только для Москвы, но и для Северной Кореи, Ирана, Пакистана, Китая и других стран, которые стремятся к обладанию ядерным оружием.

Напомним, Венгрия и Словакия отказались одобрить разрешение для Украины на удары по РФ западным оружием.

Автор: 

оружие (10204) США (26513) Ходжес Бен (167)


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Топ комментарии
+11
і це треба бути генералом шо би зрозуміти те що всі вже давно зрозуміли?
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30.08.2024 13:05
+8
***** добре знало,що Захід-нікчемні чмирі. Тому і напало.
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30.08.2024 13:26
+5
захід гальмує тому що знищення України йде по глобальному плану
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30.08.2024 13:07
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Правила форума Совет форумчан
Ніколи такого не було і от знову.
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30.08.2024 13:05 Ответить
і це треба бути генералом шо би зрозуміти те що всі вже давно зрозуміли?
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30.08.2024 13:05 Ответить
Захід гальмує, зелені оманські договорняки виконують.. Потрібні радикальні зміни!
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30.08.2024 13:05 Ответить
захід гальмує тому що знищення України йде по глобальному плану
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30.08.2024 13:07 Ответить
І який тоді вихід для України пропонує цей генерал?
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30.08.2024 13:09 Ответить
декотрі пропонують трампа - 24 години і України нема,
а армія в схронах....
декотрих така пропозиця не влаштовує зовсім...
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30.08.2024 13:19 Ответить
***** добре знало,що Захід-нікчемні чмирі. Тому і напало.
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30.08.2024 13:26 Ответить
Без союзників України вже не було б ... думайте що пишете
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30.08.2024 13:31 Ответить
Я-то подумав. А ви напевно ні. Що конкретно можете заперечити з мною написаного? Чи може Ходжесу хочете заперечити?
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30.08.2024 13:35 Ответить
а Ходжес, що в нас мессія?
як бубік?
шо йому заперечути не можна?
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30.08.2024 13:44 Ответить
То заперечуйте. Немає проблем. Що він не так сказав?
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30.08.2024 13:57 Ответить
Никакой угрозы для Запада дохлая рашка не представляет. Это скорее страх сделать рашку кровным врагом, страх вселить ненависть в население. В Сербии столько же народу сколько в Грузии, но сколько геморроя от них из-за бомбардировок (Макрон отправляется в Белград умолять сербов вступить в ЕС). А вот украинцы такой мелочи никогда не боялись.
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30.08.2024 13:28 Ответить
ахаха
привезуть знову ножки буша, кацапи будуть ноги цілувати "пєндосам"
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30.08.2024 14:15 Ответить
що бояться то вірно, всі москалі хворі на латентний і активний сказ+генетична шизофренія, чекати можна чого завгодно
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30.08.2024 14:00 Ответить
Ніт ...у ЄС страху нема ,перед московією ...просто прихованна ненависть до українців ...жадібність ...та заздрість ,навіть до краси, української нації ,ЄС завжди були партнером з кремлем ,у питанні колонізації України ...сьогодні ,дуже повільно , вони починають розуміти ,шо кремлю та китаю треба вся Європа ...
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30.08.2024 14:04 Ответить
Всі екс-генерали і екс-очільники ТАКІ СМІЛИВІ!!! Бо будь-яких повноважень у них нема, але вони створюють інформаційне тло, таке дуже специфічне - на ньому прекрасно грають зрадой06и.

Так, дійсно - Захід міг би бути сміливішим. Але ж особливість демократій саме ось така - влада дослухається до своїх громадян, а громадяни бояться, що до них прилетить кацапська ядерна ракета! Саме тому американці хочуть, щоб переміг Трамп - бо він не допустить Третю світову війну. Саме тому словаки обрали собі Фіцо. Саме тому Макрон і Шольц програють вибори. Бо простий народ всюди однаковий і своя дупа ближче до тіла, аніж якась далека Україна, якій те НАТО не було потрібне 20 з гаком років, а тепер НАТО раптом зобов'язане ризикнути ядерною війною заради України - та не зобов'язане!
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30.08.2024 14:08 Ответить
вона й буде якраз через таке боягузство
не дай Боже
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30.08.2024 14:16 Ответить
А громадяни країн НАТО не думають про те що кацапи підкоривши Україну , і зрозумівши що ядерний шантаж чудово діє - на цьому не зупиняться ? А не думають вони що - в разі поразки України , на болоті почнеться справжня ейфорія , і русня , зрозумівши що США і НАТО дзюрять собі в штанці і серуть жидєньким поносом від їхніх ядерних погроз , спіймають від цього небачений кураж - і спробують атакувати країни НАТО ? Тих же прибалтів для початку ! А що їм завадить ? В них ЯЗ , їх бояться , тепер їм " море по коліна " , можна гнути своє й далі , можна ділити світ як їм заманеться .! Про це на Заході не думають .?? А дарма .!
А не думають вони на що перетвориться світ , коли диктатури які володіють ядерною зброєю побачать що ядерні погрози діють на США як погляд удава на кролика .?
А не думають вони що наприклад - Китай , і корейський пельмень , зрозумівши що США смертельно бояться ядерної ескалації і тому не впрягатимуться за Тайвань , Сеул , Японію ,, розпочнуть туди вторгнення . ?
Витягуйте вже голову з піску , хлопці зі штатів . ! Зі скаженою твариною неможливо домовитись , її - хочеш не хочеш , а таки доведеться вбити . Інакше горе і смерть вона принесе всім .
Війна в Україні це лише пролог третьої світової війни , яку поки не пізно - є можливість задавити в зародку . Далі буде
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30.08.2024 15:42 Ответить
"Захід гальмує підтримку України через страх перед РФ"
Бен, ми це ще восени 22-го помітили...
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30.08.2024 14:18 Ответить
Та немає у них стаху, є лише вигода. Тим паче що Україна не є європейською державою. Вони не вважають нас своїми, тому що ми більше схожі з кацапами. Нажаль.
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30.08.2024 14:33 Ответить
"Захід стримує себе, замість того щоб діяти рішуче", - повідомив ."

Не Захід, а Байден/партія "демократів" - але навіть генерал боїться сказати чітку адресу.
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30.08.2024 14:52 Ответить
Так, саме США стримує в особі адміністрації Байден+Камала

Через 4 тижні, адміністрація втрачає PDA 2024 року, залишок якого зараз 6.1млрд, з 7.8 виділених Конгресом.
Хто зараз заважає підписати PDA?

Може це
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю
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30.08.2024 15:01 Ответить
Конгрес США дає гроші адміністрації
Адміністрація Байден+Камала підписує, чи відмовляється підписувати надані гроші

По програмі https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA ,
2022 фінрік надано 11млрд, "забули" підписати та згоріло 1.625млрд
2023 фінрік надано 14.5млрд, підписані всі
2024 фінрік надано 7.8млрд (на всі країни), підписано 1.725млрд

За 2022-2023 аудит виявив завищення на 8.1млрд
З 8.1млрд вже надано 3.3млрд

Обіцяно 11+14.5+7.8 = 33.3млрд
Конгрес виділив на поповнення складів 39.3млрд

Фактично надано PDA за 2022-2024 роки
11 + 14.5 - 1.625 - 8.1 +3.3 + 1.725 = 20.8млрд

Залишки:
PDA 2022-2023: 4.8млрд
PDA 2024: 6.1млрд (згорає через 4 тижні, 1 жовтня 2024)
Загалом 10.9млрд, це більше половини від наданого

По програмі https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf USAI
2022-2024 виділено 32.6млрд
Залишок 4млрд
Обіцянок на 28млрд, з яких 13.7млрд в роботі

Передано по програмі USAI 2млрд (оцінка)
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30.08.2024 15:54 Ответить
Це не робить Трампа автоматично більш привабливим з точки зору допомоги. Його майбутній віцепрезидент сказав, що війна в Україні - то справа Європи, у США своїх проблем вистачає.
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30.08.2024 16:23 Ответить
Гроші виділив Конгрес, для адміністрації Байден+Камала
Якщо через 4 тижні, згорить залишок PDA в розмірі 6.1млр
то причетні до цього будуть Байден+Камала

Також всі заборони йдуть від адміністрації Байден+Камала

До чого тут Трамп?
Навіщо його згадувати?
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30.08.2024 16:35 Ответить
Тому що всі розмови про поганого Байдена/Камали обов'язково *********** на думку, що їх треба усувати за будь-яку ціну, а єдиний спосіб це зробити зараз - проголосувати за Трампа.
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30.08.2024 16:39 Ответить
Це не розмови, а факти
може він хороший, як вважає прокурор (у справі про незаконне зберігання секретних документів)

чому в демократичній пресі немає новин про
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

А "прокурор" Камала, згідно звіту виходить "покривала"
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30.08.2024 16:47 Ответить
Про Трампа фактів немає. Значить, святий, отже - месія, отже, всіх врятує, отже - треба голосувати.
Ну просто наш голобородько проти поганого Порошенко з його свинарчуками.
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30.08.2024 17:03 Ответить
Два рази назначали спецпрокурорів, декілька років розслідувань, витрачено під 100млн
І який результат?
Нічого не підтвердилось, та нічого не знайшли
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30.08.2024 17:17 Ответить
А чому ж тоді проти Байдена справ не відкривають, імпічмент йому не оголошують? Трампу ж оголошували, коли він діючим був. Чи Байден такий вже страшний диктатор, що всі бояться проти піти, аби до в'язниці не потрапити?
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30.08.2024 17:21 Ответить
так спитайте у "прокурора" Камали

та у преси, чому замовчують звіт
а про опонентів, відразу публікують "видумки" - наприклад про Маска
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30.08.2024 17:27 Ответить
Імпічментами не прокурор займається.
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30.08.2024 17:31 Ответить
Так як Байден знявся, то може вже не буде імпічменту
Но факт - що адміністрація брехала та покривала, і ще не відомо, що було обіцяно росії та китаю за ці гроші

А як щодо справи, про незаконне зберігання секретних документів - де прокурор розслідувавши справу, визнав факти, та відмовився передати до суду?
Теж саме з Хіларі Клінтон - відмовились йти до суду

А про Трампа за аналогічною справою - направили в суд

Немає питань, чому так працюють прокурори?
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30.08.2024 17:47 Ответить
По розкраданню коштів на своїх шльондр його таки визнали винним.
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30.08.2024 17:53 Ответить
Сам у себе вкрав 100тис?
Потужна знахідка - двох спецпрокурорів, за 2+ роки, та витрачені 100млн

Про це повідомили всі медіа
а про звіт Конгреса на 27млн, всі мовчать
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30.08.2024 18:00 Ответить
Якби сам у себе, то справа розвалились ще до суду.
Але бюджет США - то не власна кишеня Трампа. Чи таки власна?
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30.08.2024 18:24 Ответить
Віцепрезидент не є ключовим гравцем при визначенні зовнішньої політики, - це прерогатива Державного секретаря і Конгресу.



Майк Помпео знову буде Державним секретарем і він озвучив основні положення плану Трампа для України: «Ленд-ліз, реальні санкції проти Росії, ревіталізація НАТО»

https://www.wsj.com/articles/a-trump-peace-plan-for-ukraine-russia-foreign-policy-926348cf
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30.08.2024 16:50 Ответить
Ну, НАТО Трамп вже ревіталізіував: сказав, що заохочуватиме ***** нападати на країни, які недостатньо вкладаються в общак. Решта НАТО подумала і вирішила, що краще готуватись до НАТО без США. Такий собі спосіб ревіталізації. На межі евтаназії.
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30.08.2024 17:05 Ответить
Який результат?
НАТО розвалилось? Ні
Бюджет став більший? Так

Що в цьому поганого?

Як можна заставити країни платити визначену суму в бюджет НАТО?

Ніхто в НАТО не відмовиться від США
І готуються закуповуючи чомусть зброю в США
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30.08.2024 17:22 Ответить
НАТО вважає США непередбачуваними, ненадійними.
Тобто впевненість у силі блоку впала. А це впливає на моральний стан тендітних мешканців Європи.
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30.08.2024 17:27 Ответить
Є причина і є наслідок. Ненадійними є ті країни, які не виконують зобов'язання виділяти на оборону не менше 2%. Той, хто на це вказує, лише констатує факти. На дзеркало нарікати нема чого, коли рожа крива.
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30.08.2024 17:33 Ответить
Він не сказав "не будете платити - не буде нам чим воювати". Він сказав "не будете платити - сам на вас ворогів наведу". Тобто - погроза. Рекет.
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30.08.2024 17:34 Ответить
Якби ви жили в Америці або уважно стежили за висловлюваннями Донні, ви б знали, як слід сприймати його манеру висловлювати свої думки. Ви ж мислите за «чорно-білою схемою».
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30.08.2024 17:37 Ответить
Я знаю, що він нерівно дихає до ***** та Сі. Одного цього вже достатньо.
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30.08.2024 17:38 Ответить
Це не більше ніж висновок, заснований на пропагандистських кліше «лівацької» пропаганди.
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30.08.2024 17:43 Ответить
Він сам казав, що у нього хороші стосунки з ******, а від Сі він отримав "чудову записку". Любить він автократів.
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30.08.2024 17:50 Ответить
Тому що він вважає, що такі заяви сприяють тому, щоб вирішувати проблеми. Але вирішувати проблеми він буде жорстко.

"You should say, 'If you mention that word [nuclear] one more time, we're gonna send [nuclear submarines and planes] over and we'll be coasting back and forth, up and down your coast," Trump told Fox Business". "You can't let these, these thousands of people die."
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30.08.2024 18:28 Ответить
Що легше: жорстко вирішити проблему за рахунок України, чи росії?
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30.08.2024 18:31 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n64k5xykmo дослівно
"Ні, я не став би вас захищати, - нібито відповів Трамп президентові. - Насправді, я заохочував би їх [Росію] робити все, що їм заманеться. Ти маєш заплатити. Ти маєш платити по рахунках".

а от це було
https://ua.korrespondent.net/world/4439173-nevelyke-vtorhnennia-kuleba-vidpoviv-baidenu "Невелике" вторгнення: Кулеба відповів Байдену
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30.08.2024 17:42 Ответить
Кулявлобу тягати - невдячна справа. Що взяти з чергового зєлєного?
А от слова про заохочення до нападу - почули всі. Та зробили висновки.
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30.08.2024 17:51 Ответить
"Одна справа, якщо це невелике вторгнення, і нам доведеться сперечатися про те, які (санкції) застосовувати, а які не застосовувати і так далі. Але якщо вони (росіяни) справді зроблять те, на що вони здатні з урахуванням сил, зосереджених на (українському) кордоні, це буде катастрофою для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну", - сказав напередодні Байден.

Що це було?

За пару днів до 24 лютого, Камала відмовила у проханні надати зброю та санкціях
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ce78rj3d4e3o таймс про цю зустріч
"Гарріс відкинула обидві пропозиції, заявивши, що санкції не можна запроваджувати превентивно, оскільки покарання не може здійснюватися ще до скоєння злочину"

тобто захоплення Криму, Донбаса, МН17, підготовка до вторгнення для "прокурора" це не злочини
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30.08.2024 17:57 Ответить
Про слабкість Байдена і його адміністрації вже відомо.
Чи буде Трамп кращим?
Сумніваюсь.
Занадто егоїстичний, захоплюється диктаторами.
Що йому та Україна? Лузер. А Китай з росією - то сила, з якою треба рахуватись.
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30.08.2024 18:20 Ответить
Тепер вже треба порівнювати Трампа та Камалу?

Так вона вже місяць не дає пресі інтерв'ю
про Україну також майже нічого не сказала

Як починала політичну кар'єру, є розповіді - не завдяки розуму

Якщо з іншої сторони "диктатори, та сила, з якою треба рахуватись." - то як вони будуть до неї відноситись, знаючи як вона потрапила в політику?
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30.08.2024 18:27 Ответить
Так само, як і до Трампа. Посміхатимуться та плескатимуть по плечу. Як пончик Трампа, коли той до нього їздив. Диктатури ніколи не поважають тих правителів, які дослухаються до народу.
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30.08.2024 18:34 Ответить
За Трампа в Чорному морі та портах України був флот США
Над Україною літали стратегічні бомбмардувальники США

А Байден все це прибрав, та сказав як "незначне вторгнення" - то будемо думати,
закрив посольство, запропонував тікати
а в 2014 році, будучи віцепрезидентом - порадив здати Крим

І хто лідер?
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30.08.2024 19:14 Ответить
Зараз нам не флот США потрібен, а техніка та БК у достатній кількості.
Чи забезпечить цим Трамп? Ну, велике питання, враховуючи, що він таки за переговори з ******.
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30.08.2024 19:58 Ответить
Сплачуеш податки маеш страховку, пенсію
Не сплачуеш - не маєш страховки та пенсії, або маєш мінімум

Теж саме з НАТО

Так, як можна заставити країни платити визначену суму в бюджет НАТО?
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30.08.2024 17:34 Ответить
Сказати: не сплатите - будемо і допомагати відповідно, не на повну силу, бо просто не буде чим. А не погрожувати прямим заохоченням до нападу.
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30.08.2024 17:35 Ответить
На заохочення це більше похоже
https://ua.korrespondent.net/world/4439173-nevelyke-vtorhnennia-kuleba-vidpoviv-baidenu "Невелике" вторгнення: Кулеба відповів Байдену
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30.08.2024 17:43 Ответить
Деякі країни НАТО не виконують взятих на себе зобов'язань щодо виділення на оборону щонайменше 2% від ВВП. Це безвідповідальна політика, яка фактично підриває обороноздатність як цих країн, так і Альянсу в цілому. Трамп справедливо вказав на це, зробивши це у властивій йому експресивній манері. Іншої мови європейські бюрократи не розуміють.
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30.08.2024 17:29 Ответить
Його експресивна манера коштувала репутації НАТО.
Європейці стабільність цінують. А тут їм кажуть, або платіть, або я нацькую на вас *****.
Тобто пряма погроза.
Я б на місці урядів Європи подумав, а нащо нам така "охорона", яка у разі несплати не тільки не приїде, а ще й бандитів на дім наведе, мовляв, заходьте, беріть, ми гарантовано не приїдемо?
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30.08.2024 17:33 Ответить
Ще раз. Репутацію НАТО було підірвано тим, що багато країн розслабилися і не виконували взятих на себе зобов'язань Це факт, а факт річ уперта. Саме бачачи це, *уйло і ризикнув почати війну, оскільки бачив, що політика НАТО стала слабкою.
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30.08.2024 17:42 Ответить
Сумніви вже посіяно, нічого не вдієш. Тепер на США дивляться не як на союзника, а як на в кращому разі стороннього спостерігача, в гіршому - на підбурювача агресора. Європа буде розбудовувати свій ВПК, та без США вони проти об'єднаних сил росії та Китаю мало чого варті.
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30.08.2024 18:23 Ответить
Тепер на США дивляться як на суворого, але справедливого наставника, який готовий допомогти, якщо ти сам докладатимеш зусиль. А не на дядечка, який закриватиме очі на безвідповідальну поведінку.
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30.08.2024 18:32 Ответить
Готовий допомогти? Щось я від трампістів, на кшталт Базіль Кука та інших топлячих за Трампа чув, що вони не збираються там нікому допомагати, бо своїх проблем всередині США вистачає.
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30.08.2024 18:35 Ответить
 
 