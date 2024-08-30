Захід гальмує підтримку України через страх перед РФ, - Ходжес

Відсутність рішучих дій з боку західних партнерів у підтримці України відображає нездатність країн-союзників чітко заявити про свої прагнення до перемоги України над Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі РБК-Україна зазначив колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

Він наголосив, що країни-союзники не можуть визначити стратегічні результати, яких вони хочуть досягти в українсько-російському конфлікті.

"Навіть попри те, що це є чітко в стратегічних інтересах США та Європи - щоб Росія зазнала поразки та повернулася до кордонів України та Росії 1991 року. Невдача в цьому питанні є результатом надмірного страху перед можливим застосуванням ядерної зброї з боку Росії, якщо Україна використовуватиме західну зброю. Захід стримує себе, замість того щоб діяти рішуче", - повідомив Ходжес.

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Генерал додав, що стримування США від рішучих дій через загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї є серйозним сигналом не лише для Москви, але й для Північної Кореї, Ірану, Пакистану, Китаю та інших країн, які прагнуть до володіння ядерною зброєю.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина відмовилися схвалити дозвіл для України на удари по РФ західною зброєю.