Захід гальмує підтримку України через страх перед РФ, - Ходжес
Відсутність рішучих дій з боку західних партнерів у підтримці України відображає нездатність країн-союзників чітко заявити про свої прагнення до перемоги України над Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі РБК-Україна зазначив колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.
Він наголосив, що країни-союзники не можуть визначити стратегічні результати, яких вони хочуть досягти в українсько-російському конфлікті.
"Навіть попри те, що це є чітко в стратегічних інтересах США та Європи - щоб Росія зазнала поразки та повернулася до кордонів України та Росії 1991 року. Невдача в цьому питанні є результатом надмірного страху перед можливим застосуванням ядерної зброї з боку Росії, якщо Україна використовуватиме західну зброю. Захід стримує себе, замість того щоб діяти рішуче", - повідомив Ходжес.
Генерал додав, що стримування США від рішучих дій через загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї є серйозним сигналом не лише для Москви, але й для Північної Кореї, Ірану, Пакистану, Китаю та інших країн, які прагнуть до володіння ядерною зброєю.
Нагадаємо, Угорщина та Словаччина відмовилися схвалити дозвіл для України на удари по РФ західною зброєю.
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а армія в схронах....
декотрих така пропозиця не влаштовує зовсім...
як бубік?
шо йому заперечути не можна?
привезуть знову ножки буша, кацапи будуть ноги цілувати "пєндосам"
Так, дійсно - Захід міг би бути сміливішим. Але ж особливість демократій саме ось така - влада дослухається до своїх громадян, а громадяни бояться, що до них прилетить кацапська ядерна ракета! Саме тому американці хочуть, щоб переміг Трамп - бо він не допустить Третю світову війну. Саме тому словаки обрали собі Фіцо. Саме тому Макрон і Шольц програють вибори. Бо простий народ всюди однаковий і своя дупа ближче до тіла, аніж якась далека Україна, якій те НАТО не було потрібне 20 з гаком років, а тепер НАТО раптом зобов'язане ризикнути ядерною війною заради України - та не зобов'язане!
не дай Боже
А не думають вони на що перетвориться світ , коли диктатури які володіють ядерною зброєю побачать що ядерні погрози діють на США як погляд удава на кролика .?
А не думають вони що наприклад - Китай , і корейський пельмень , зрозумівши що США смертельно бояться ядерної ескалації і тому не впрягатимуться за Тайвань , Сеул , Японію ,, розпочнуть туди вторгнення . ?
Витягуйте вже голову з піску , хлопці зі штатів . ! Зі скаженою твариною неможливо домовитись , її - хочеш не хочеш , а таки доведеться вбити . Інакше горе і смерть вона принесе всім .
Війна в Україні це лише пролог третьої світової війни , яку поки не пізно - є можливість задавити в зародку . Далі буде
Бен, ми це ще восени 22-го помітили...
Не Захід, а Байден/партія "демократів" - але навіть генерал боїться сказати чітку адресу.
Через 4 тижні, адміністрація втрачає PDA 2024 року, залишок якого зараз 6.1млрд, з 7.8 виділених Конгресом.
Хто зараз заважає підписати PDA?
Може це
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю
Адміністрація Байден+Камала підписує, чи відмовляється підписувати надані гроші
По програмі https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA ,
2022 фінрік надано 11млрд, "забули" підписати та згоріло 1.625млрд
2023 фінрік надано 14.5млрд, підписані всі
2024 фінрік надано 7.8млрд (на всі країни), підписано 1.725млрд
За 2022-2023 аудит виявив завищення на 8.1млрд
З 8.1млрд вже надано 3.3млрд
Обіцяно 11+14.5+7.8 = 33.3млрд
Конгрес виділив на поповнення складів 39.3млрд
Фактично надано PDA за 2022-2024 роки
11 + 14.5 - 1.625 - 8.1 +3.3 + 1.725 = 20.8млрд
Залишки:
PDA 2022-2023: 4.8млрд
PDA 2024: 6.1млрд (згорає через 4 тижні, 1 жовтня 2024)
Загалом 10.9млрд, це більше половини від наданого
По програмі https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf USAI
2022-2024 виділено 32.6млрд
Залишок 4млрд
Обіцянок на 28млрд, з яких 13.7млрд в роботі
Передано по програмі USAI 2млрд (оцінка)
Якщо через 4 тижні, згорить залишок PDA в розмірі 6.1млр
то причетні до цього будуть Байден+Камала
Також всі заборони йдуть від адміністрації Байден+Камала
До чого тут Трамп?
Навіщо його згадувати?
може він хороший, як вважає прокурор (у справі про незаконне зберігання секретних документів)
чому в демократичній пресі немає новин про
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
А "прокурор" Камала, згідно звіту виходить "покривала"
Ну просто наш голобородько проти поганого Порошенко з його свинарчуками.
І який результат?
Нічого не підтвердилось, та нічого не знайшли
та у преси, чому замовчують звіт
а про опонентів, відразу публікують "видумки" - наприклад про Маска
Но факт - що адміністрація брехала та покривала, і ще не відомо, що було обіцяно росії та китаю за ці гроші
А як щодо справи, про незаконне зберігання секретних документів - де прокурор розслідувавши справу, визнав факти, та відмовився передати до суду?
Теж саме з Хіларі Клінтон - відмовились йти до суду
А про Трампа за аналогічною справою - направили в суд
Немає питань, чому так працюють прокурори?
Потужна знахідка - двох спецпрокурорів, за 2+ роки, та витрачені 100млн
Про це повідомили всі медіа
а про звіт Конгреса на 27млн, всі мовчать
Але бюджет США - то не власна кишеня Трампа. Чи таки власна?
Майк Помпео знову буде Державним секретарем і він озвучив основні положення плану Трампа для України: «Ленд-ліз, реальні санкції проти Росії, ревіталізація НАТО»
https://www.wsj.com/articles/a-trump-peace-plan-for-ukraine-russia-foreign-policy-926348cf
НАТО розвалилось? Ні
Бюджет став більший? Так
Що в цьому поганого?
Як можна заставити країни платити визначену суму в бюджет НАТО?
Ніхто в НАТО не відмовиться від США
І готуються закуповуючи чомусть зброю в США
Тобто впевненість у силі блоку впала. А це впливає на моральний стан тендітних мешканців Європи.
"You should say, 'If you mention that word [nuclear] one more time, we're gonna send [nuclear submarines and planes] over and we'll be coasting back and forth, up and down your coast," Trump told Fox Business". "You can't let these, these thousands of people die."
"Ні, я не став би вас захищати, - нібито відповів Трамп президентові. - Насправді, я заохочував би їх [Росію] робити все, що їм заманеться. Ти маєш заплатити. Ти маєш платити по рахунках".
а от це було
https://ua.korrespondent.net/world/4439173-nevelyke-vtorhnennia-kuleba-vidpoviv-baidenu "Невелике" вторгнення: Кулеба відповів Байдену
А от слова про заохочення до нападу - почули всі. Та зробили висновки.
Що це було?
За пару днів до 24 лютого, Камала відмовила у проханні надати зброю та санкціях
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ce78rj3d4e3o таймс про цю зустріч
"Гарріс відкинула обидві пропозиції, заявивши, що санкції не можна запроваджувати превентивно, оскільки покарання не може здійснюватися ще до скоєння злочину"
тобто захоплення Криму, Донбаса, МН17, підготовка до вторгнення для "прокурора" це не злочини
Чи буде Трамп кращим?
Сумніваюсь.
Занадто егоїстичний, захоплюється диктаторами.
Що йому та Україна? Лузер. А Китай з росією - то сила, з якою треба рахуватись.
Так вона вже місяць не дає пресі інтерв'ю
про Україну також майже нічого не сказала
Як починала політичну кар'єру, є розповіді - не завдяки розуму
Якщо з іншої сторони "диктатори, та сила, з якою треба рахуватись." - то як вони будуть до неї відноситись, знаючи як вона потрапила в політику?
Над Україною літали стратегічні бомбмардувальники США
А Байден все це прибрав, та сказав як "незначне вторгнення" - то будемо думати,
закрив посольство, запропонував тікати
а в 2014 році, будучи віцепрезидентом - порадив здати Крим
І хто лідер?
Чи забезпечить цим Трамп? Ну, велике питання, враховуючи, що він таки за переговори з ******.
Не сплачуеш - не маєш страховки та пенсії, або маєш мінімум
Теж саме з НАТО
Так, як можна заставити країни платити визначену суму в бюджет НАТО?
https://ua.korrespondent.net/world/4439173-nevelyke-vtorhnennia-kuleba-vidpoviv-baidenu "Невелике" вторгнення: Кулеба відповів Байдену
Європейці стабільність цінують. А тут їм кажуть, або платіть, або я нацькую на вас *****.
Тобто пряма погроза.
Я б на місці урядів Європи подумав, а нащо нам така "охорона", яка у разі несплати не тільки не приїде, а ще й бандитів на дім наведе, мовляв, заходьте, беріть, ми гарантовано не приїдемо?