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Угорщина та Словаччина виступили проти дозволу для України на удари по РФ західною зброєю, - Politico

Угорщина та Словаччина відмовилися схвалити удари України західною зброєю по РФ

Угорщина та Словаччина відмовилися схвалити дозвіл для України на удари по РФ західною зброєю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель після прибуття до будівлі Ради ЄС у Брюсселі закликав зняти обмеження щодо використання Україною західної зброї для ударів по РФ.

"Зброя, яку ми передаємо Україні, має бути використана в повному обсязі, і обмеження повинні бути зняті, щоб українці могли націлюватися на місця, звідки Росія їх бомбардує. Інакше зброя марна", - додав він.

Читайте також: Російська "Татнєфть" замінила "Лукойл" у постачанні нафти до Угорщини та Словаччини через Україну

Глава МЗС України Дмитро Кулеба також закликав міністрів ЄС дозволити уражати об'єкти на території РФ західною зброєю, додавши, що це не можна вважати ескалацією.

Заклики Борреля та Кулеби підтримали Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди та Польща. 

Водночас Угорщина та Словаччина висловилися проти.

Також читайте: ЄС шукатиме способи для подолання вето Угорщини на військову допомогу Україні, - Боррель

За даними Politico, відносини між Угорщиною та ЄС були непростими довгий час, але різко погіршилися після того, як країна почала головування в Раді ЄС у липні. Низка глав МЗС ЄС бойкотували запропоновану зустріч у Будапешті, вирішивши натомість провести власний саміт із закордонних справ у Брюсселі.

На запитання журналістів, чому зустріч пройшла в Брюсселі, а не в Будапешті, Боррель сказав: "Тому що я так вирішив. Я вважав, що набагато доречніше зробити це в Брюсселі, оскільки деякі позиції, виражені угорським урядом, прямо суперечать спільній зовнішній політиці та політиці безпеки. Набагато краще було б зробити це вдома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожна з країн ЄС визначатиме ліміти на застосування наданої Україні зброї на національному рівні, - Боррель

Автор: 

Угорщина (2266) зброя (7446) Словаччина (1098) Євросоюз (13360)


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Топ коментарі
+9
Яка несподіванка.
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30.08.2024 11:59
+8
ну добре, угорськими танками і ракетами бити по рашці не будемо.. зі словацькою зброєю складніше
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30.08.2024 11:58
+8
Угорщина і Словаччина під час Другою світової війни були на боці гітлєра, а сьогодні вони на боці іншого фашиста і нациста - пуйла. Це все, що потрібно знати про ці народи.
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30.08.2024 12:07
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Банда папи римського -третьоримского ( папус московітус)
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30.08.2024 11:58 Відповісти
Західною зброєю можна лише поетам по фіцо завдавати удару
горбатого могила виправить, а не одиночний потріл поета
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30.08.2024 12:04 Відповісти
ну добре, угорськими танками і ракетами бити по рашці не будемо.. зі словацькою зброєю складніше
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30.08.2024 11:58 Відповісти
Перекрити в Суджі газ, зразу мад'ярські і словацькі козломорді пики зариють свої єп@ла
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30.08.2024 13:06 Відповісти
пора відключати газ несознатєльним жильцам Євросоюза !

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30.08.2024 14:38 Відповісти
Яка несподіванка.
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30.08.2024 11:59 Відповісти
Несподівано
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30.08.2024 11:59 Відповісти
щоб змінити думку цих *********** шакалів , достатньо двох шахедів зі зміненою адресою доставки .
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30.08.2024 12:01 Відповісти
П
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30.08.2024 12:02 Відповісти
Два п@дари по вказівці х@йла вказують іншим 25-ти країнам ЄС як жити.ЄС,вам самим не соромно?
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30.08.2024 12:03 Відповісти
Щось я не чув від цих країн заклики до рашиздії вивести війська, або хоча б не бити ракетами вглиб України
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30.08.2024 12:04 Відповісти
Угорщина і Словаччина під час Другою світової війни були на боці гітлєра, а сьогодні вони на боці іншого фашиста і нациста - пуйла. Це все, що потрібно знати про ці народи.
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30.08.2024 12:07 Відповісти
Саме цікаве, у 2006-2008 роки їздила взимку/влітку з малим на відпочинок..яка ненависть була до російськомовних й паспортів з куркою...навіть в аквапарки не пускали, в ресторанах не обслуговувули, в готелі не селили..і 20 років не пройшло..
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30.08.2024 12:24 Відповісти
А Угорщина та Словаччина давали нам таку зброю?

Ну то й пішли *****.
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30.08.2024 12:09 Відповісти
Союз контрацептивів якщо казати культурно.
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30.08.2024 12:10 Відповісти
Хто може пояснити - про яку саме далекобійну зброю всі триндять останнім часом? Я щось пропустив? Нам надали Томагавки, стратегічні бомбардувальники чи про яку чергову вундервафлю мова?
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30.08.2024 12:12 Відповісти
о це сюприз, але не їм вирішувати, у циї бомжанських країн навіть своїх розробок немає
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30.08.2024 12:12 Відповісти
А ми їм , на це , ще більше кацапського газу прокачаєм ... так ?!
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30.08.2024 12:14 Відповісти
Ну на нет и нефти нет по "дружбе". Хватит уже нас за терпил считать. Почему до сих пор ниодна авиабомба не ударила по етому нефтепроводу?Вся Украина сидит без света зато нефть рашистскую мы исправно качаем
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30.08.2024 12:16 Відповісти
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30.08.2024 12:19 Відповісти
Коли Нато проводило операції в Іраку, Лівії, Афганістані вони не питали думки таких країн як Угорщина...

наразі вони шукають любої зачіпки щоб це не зробити... Якщо ці країни дадуть дозвіл вони придумають іншу причину ...
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30.08.2024 12:24 Відповісти
А угорщина і словаччина яким боком до західної зброї? Дивно? Живуть в мирний час на дотаціях ЄС, зброю не виробляють...
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30.08.2024 12:25 Відповісти
це якийсь ізощренний гумор такий? цікавитись у словаччини і угорщини чи не проти вони щоб українці кацапам у відповідь били?
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30.08.2024 12:26 Відповісти
шо мається на увазі під "західною зброєю"? російські ракети і мопеди зібрані із західних компонентів - і постійно летять по Україні, це ні в кого питаннь не викликає?
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30.08.2024 12:37 Відповісти
Да и ХРЕН с ними! Разве они производят оружие, которое исрользуется в Украине?
Главный противник и пособник лишнехромосомных - это маразматик в белом доме, правда "маракорник" в последнее время стал очень шугливым, видимо козломордые его чем-то запугали, очередной чемодан с компроматом на него нарыли!
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30.08.2024 12:34 Відповісти
Главный противник и пособник лишнехромосомных - это тот, кто в августе 2019 совим отдельным указом закрыл все отечественные ракетные программы, а уже произведенные ракеты приказал уничтожить. Первую часть приказа выполнили клоуны легко, перекрыв финансирование отечественной оборонке. А вот со второй частью получились большие проблемы. Военные спрятали произведенные образцы техники а их боевые расчеты перешли на нелегальное положение.
Отечественным оружием можно бить куда попало, ни у кого не спрашивая. Оставшимися от попередников ракетами ОТРК ГРОМ2 можно весь центр москвы превратить в груды битого кирпича. Все можно, но нет политической воли у эстрадных лидеров.
ГРОМ2 закидывает 1500 кг боеголовку практически на 1000 км. Он не уязвим для ПВО нацистской россии. У нас так же от попередников остались системы с дальностью лействия 2550 км. Полезный груз взрывчатки у нее 450 кг. "Мудрому народу" это все оказалось не нужным.
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30.08.2024 14:01 Відповісти
Дійсно, всі дивляться на США - що скажє адміністрація Байден+Камала
А там відмовляють...

Можливо є компромат?

https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю

Вже 10 днів, як комітет оприлюднив звіт
А в демократичній пресі, про це немає новин...

Зато про купівлю Твітера - новину опубліковали відразу

Залишається 4 тижні, коли адміністрація Байден+Камала втратить право на PDA 2024 року, у розмірі 6.1млрд
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30.08.2024 15:03 Відповісти
масло масляне, вже з…ли, ато не зрозуміло було що ці хвойди будуть робити
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30.08.2024 12:34 Відповісти
Як тільки НАГАДИТИ Україні, так одразу і з'являються по команді ФСБ рашистів, ці кріпаки змосковщині!!
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30.08.2024 12:58 Відповісти
Отже ж два хробака як зручно влаштувалися і в нато і московію їздять жерти все просто казка !
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30.08.2024 14:07 Відповісти
Ці два з ларьця ... прикинулися рядниникою , на кремлівському порозі ...але таке положення з часом , приводе, до зношення ...
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30.08.2024 14:12 Відповісти
а їх хтось питав?
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30.08.2024 15:08 Відповісти
 
 