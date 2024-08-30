Угорщина та Словаччина виступили проти дозволу для України на удари по РФ західною зброєю, - Politico

Угорщина та Словаччина відмовилися схвалити дозвіл для України на удари по РФ західною зброєю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель після прибуття до будівлі Ради ЄС у Брюсселі закликав зняти обмеження щодо використання Україною західної зброї для ударів по РФ.

"Зброя, яку ми передаємо Україні, має бути використана в повному обсязі, і обмеження повинні бути зняті, щоб українці могли націлюватися на місця, звідки Росія їх бомбардує. Інакше зброя марна", - додав він.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба також закликав міністрів ЄС дозволити уражати об'єкти на території РФ західною зброєю, додавши, що це не можна вважати ескалацією.

Заклики Борреля та Кулеби підтримали Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди та Польща.

Водночас Угорщина та Словаччина висловилися проти.

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За даними Politico, відносини між Угорщиною та ЄС були непростими довгий час, але різко погіршилися після того, як країна почала головування в Раді ЄС у липні. Низка глав МЗС ЄС бойкотували запропоновану зустріч у Будапешті, вирішивши натомість провести власний саміт із закордонних справ у Брюсселі.

На запитання журналістів, чому зустріч пройшла в Брюсселі, а не в Будапешті, Боррель сказав: "Тому що я так вирішив. Я вважав, що набагато доречніше зробити це в Брюсселі, оскільки деякі позиції, виражені угорським урядом, прямо суперечать спільній зовнішній політиці та політиці безпеки. Набагато краще було б зробити це вдома".

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