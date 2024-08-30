Угорщина та Словаччина виступили проти дозволу для України на удари по РФ західною зброєю, - Politico
Угорщина та Словаччина відмовилися схвалити дозвіл для України на удари по РФ західною зброєю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель після прибуття до будівлі Ради ЄС у Брюсселі закликав зняти обмеження щодо використання Україною західної зброї для ударів по РФ.
"Зброя, яку ми передаємо Україні, має бути використана в повному обсязі, і обмеження повинні бути зняті, щоб українці могли націлюватися на місця, звідки Росія їх бомбардує. Інакше зброя марна", - додав він.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба також закликав міністрів ЄС дозволити уражати об'єкти на території РФ західною зброєю, додавши, що це не можна вважати ескалацією.
Заклики Борреля та Кулеби підтримали Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди та Польща.
Водночас Угорщина та Словаччина висловилися проти.
За даними Politico, відносини між Угорщиною та ЄС були непростими довгий час, але різко погіршилися після того, як країна почала головування в Раді ЄС у липні. Низка глав МЗС ЄС бойкотували запропоновану зустріч у Будапешті, вирішивши натомість провести власний саміт із закордонних справ у Брюсселі.
На запитання журналістів, чому зустріч пройшла в Брюсселі, а не в Будапешті, Боррель сказав: "Тому що я так вирішив. Я вважав, що набагато доречніше зробити це в Брюсселі, оскільки деякі позиції, виражені угорським урядом, прямо суперечать спільній зовнішній політиці та політиці безпеки. Набагато краще було б зробити це вдома".
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горбатого могила виправить, а не одиночний потріл поета
Ну то й пішли *****.
наразі вони шукають любої зачіпки щоб це не зробити... Якщо ці країни дадуть дозвіл вони придумають іншу причину ...
Главный противник и пособник лишнехромосомных - это маразматик в белом доме, правда "маракорник" в последнее время стал очень шугливым, видимо козломордые его чем-то запугали, очередной чемодан с компроматом на него нарыли!
Отечественным оружием можно бить куда попало, ни у кого не спрашивая. Оставшимися от попередников ракетами ОТРК ГРОМ2 можно весь центр москвы превратить в груды битого кирпича. Все можно, но нет политической воли у эстрадных лидеров.
ГРОМ2 закидывает 1500 кг боеголовку практически на 1000 км. Он не уязвим для ПВО нацистской россии. У нас так же от попередников остались системы с дальностью лействия 2550 км. Полезный груз взрывчатки у нее 450 кг. "Мудрому народу" это все оказалось не нужным.
А там відмовляють...
Можливо є компромат?
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю
Вже 10 днів, як комітет оприлюднив звіт
А в демократичній пресі, про це немає новин...
Зато про купівлю Твітера - новину опубліковали відразу
Залишається 4 тижні, коли адміністрація Байден+Камала втратить право на PDA 2024 року, у розмірі 6.1млрд