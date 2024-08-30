Венгрия и Словакия выступили против разрешения Украины на удары по РФ западным оружием, - Politico

Венгрия и Словакия отказались одобрить разрешение для Украины на удары по РФ западным оружием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель по прибытии в здание Совета ЕС в Брюсселе призвал снять ограничения по использованию Украиной западного оружия для ударов по РФ.

"Оружие, которое мы передаем Украине, должно быть использовано в полном объеме, и ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли нацеливаться на места, откуда Россия их бомбит. Иначе оружие бесполезно", - добавил он.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также призвал министров ЕС разрешить поражать объекты на территории РФ западным оружием, добавив, что это нельзя считать эскалацией.

Призывы Борреля и Кулебы поддержали Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша.

В то же время Венгрия и Словакия высказались против.

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По данным Politico, отношения между Венгрией и ЕС были непростыми долгое время, но резко ухудшились после того, как страна начала председательство в Совете ЕС в июле. Ряд глав МИД ЕС бойкотировали предложенную встречу в Будапеште, решив вместо этого провести собственный саммит по иностранным делам в Брюсселе.

На вопрос журналистов, почему встреча прошла в Брюсселе, а не в Будапеште, Боррель сказал: "Потому что я так решил. Я считал, что гораздо уместнее сделать это в Брюсселе, поскольку некоторые позиции, выраженные венгерским правительством, прямо противоречат общей внешней политике и политике безопасности. Гораздо лучше было бы сделать это дома".

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