Венгрия и Словакия выступили против разрешения Украины на удары по РФ западным оружием, - Politico
Венгрия и Словакия отказались одобрить разрешение для Украины на удары по РФ западным оружием.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель по прибытии в здание Совета ЕС в Брюсселе призвал снять ограничения по использованию Украиной западного оружия для ударов по РФ.
"Оружие, которое мы передаем Украине, должно быть использовано в полном объеме, и ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли нацеливаться на места, откуда Россия их бомбит. Иначе оружие бесполезно", - добавил он.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также призвал министров ЕС разрешить поражать объекты на территории РФ западным оружием, добавив, что это нельзя считать эскалацией.
Призывы Борреля и Кулебы поддержали Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша.
В то же время Венгрия и Словакия высказались против.
По данным Politico, отношения между Венгрией и ЕС были непростыми долгое время, но резко ухудшились после того, как страна начала председательство в Совете ЕС в июле. Ряд глав МИД ЕС бойкотировали предложенную встречу в Будапеште, решив вместо этого провести собственный саммит по иностранным делам в Брюсселе.
На вопрос журналистов, почему встреча прошла в Брюсселе, а не в Будапеште, Боррель сказал: "Потому что я так решил. Я считал, что гораздо уместнее сделать это в Брюсселе, поскольку некоторые позиции, выраженные венгерским правительством, прямо противоречат общей внешней политике и политике безопасности. Гораздо лучше было бы сделать это дома".
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горбатого могила виправить, а не одиночний потріл поета
Ну то й пішли *****.
наразі вони шукають любої зачіпки щоб це не зробити... Якщо ці країни дадуть дозвіл вони придумають іншу причину ...
Главный противник и пособник лишнехромосомных - это маразматик в белом доме, правда "маракорник" в последнее время стал очень шугливым, видимо козломордые его чем-то запугали, очередной чемодан с компроматом на него нарыли!
Отечественным оружием можно бить куда попало, ни у кого не спрашивая. Оставшимися от попередников ракетами ОТРК ГРОМ2 можно весь центр москвы превратить в груды битого кирпича. Все можно, но нет политической воли у эстрадных лидеров.
ГРОМ2 закидывает 1500 кг боеголовку практически на 1000 км. Он не уязвим для ПВО нацистской россии. У нас так же от попередников остались системы с дальностью лействия 2550 км. Полезный груз взрывчатки у нее 450 кг. "Мудрому народу" это все оказалось не нужным.
А там відмовляють...
Можливо є компромат?
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю
Вже 10 днів, як комітет оприлюднив звіт
А в демократичній пресі, про це немає новин...
Зато про купівлю Твітера - новину опубліковали відразу
Залишається 4 тижні, коли адміністрація Байден+Камала втратить право на PDA 2024 року, у розмірі 6.1млрд