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Новости Война
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Венгрия и Словакия выступили против разрешения Украины на удары по РФ западным оружием, - Politico

Угорщина та Словаччина відмовилися схвалити удари України західною зброєю по РФ

Венгрия и Словакия отказались одобрить разрешение для Украины на удары по РФ западным оружием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель по прибытии в здание Совета ЕС в Брюсселе призвал снять ограничения по использованию Украиной западного оружия для ударов по РФ.

"Оружие, которое мы передаем Украине, должно быть использовано в полном объеме, и ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли нацеливаться на места, откуда Россия их бомбит. Иначе оружие бесполезно", - добавил он.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также призвал министров ЕС разрешить поражать объекты на территории РФ западным оружием, добавив, что это нельзя считать эскалацией.

Призывы Борреля и Кулебы поддержали Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша.

В то же время Венгрия и Словакия высказались против.

Также читайте: ЕС будет искать способы для преодоления вето Венгрии на военную помощь Украине, - Боррель

По данным Politico, отношения между Венгрией и ЕС были непростыми долгое время, но резко ухудшились после того, как страна начала председательство в Совете ЕС в июле. Ряд глав МИД ЕС бойкотировали предложенную встречу в Будапеште, решив вместо этого провести собственный саммит по иностранным делам в Брюсселе.

На вопрос журналистов, почему встреча прошла в Брюсселе, а не в Будапеште, Боррель сказал: "Потому что я так решил. Я считал, что гораздо уместнее сделать это в Брюсселе, поскольку некоторые позиции, выраженные венгерским правительством, прямо противоречат общей внешней политике и политике безопасности. Гораздо лучше было бы сделать это дома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждая из стран ЕС будет определять лимиты на применение предоставленного Украине оружия на национальном уровне, - Боррель

Автор: 

Венгрия (1936) оружие (10204) Словакия (976) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+9
Яка несподіванка.
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30.08.2024 11:59
+8
ну добре, угорськими танками і ракетами бити по рашці не будемо.. зі словацькою зброєю складніше
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30.08.2024 11:58
+8
Угорщина і Словаччина під час Другою світової війни були на боці гітлєра, а сьогодні вони на боці іншого фашиста і нациста - пуйла. Це все, що потрібно знати про ці народи.
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30.08.2024 12:07
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Банда папи римського -третьоримского ( папус московітус)
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30.08.2024 11:58 Ответить
Західною зброєю можна лише поетам по фіцо завдавати удару
горбатого могила виправить, а не одиночний потріл поета
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30.08.2024 12:04 Ответить
ну добре, угорськими танками і ракетами бити по рашці не будемо.. зі словацькою зброєю складніше
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30.08.2024 11:58 Ответить
Перекрити в Суджі газ, зразу мад'ярські і словацькі козломорді пики зариють свої єп@ла
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30.08.2024 13:06 Ответить
пора відключати газ несознатєльним жильцам Євросоюза !

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30.08.2024 14:38 Ответить
Яка несподіванка.
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30.08.2024 11:59 Ответить
Несподівано
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30.08.2024 11:59 Ответить
щоб змінити думку цих *********** шакалів , достатньо двох шахедів зі зміненою адресою доставки .
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30.08.2024 12:01 Ответить
П
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30.08.2024 12:02 Ответить
Два п@дари по вказівці х@йла вказують іншим 25-ти країнам ЄС як жити.ЄС,вам самим не соромно?
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30.08.2024 12:03 Ответить
Щось я не чув від цих країн заклики до рашиздії вивести війська, або хоча б не бити ракетами вглиб України
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30.08.2024 12:04 Ответить
Угорщина і Словаччина під час Другою світової війни були на боці гітлєра, а сьогодні вони на боці іншого фашиста і нациста - пуйла. Це все, що потрібно знати про ці народи.
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30.08.2024 12:07 Ответить
Саме цікаве, у 2006-2008 роки їздила взимку/влітку з малим на відпочинок..яка ненависть була до російськомовних й паспортів з куркою...навіть в аквапарки не пускали, в ресторанах не обслуговувули, в готелі не селили..і 20 років не пройшло..
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30.08.2024 12:24 Ответить
А Угорщина та Словаччина давали нам таку зброю?

Ну то й пішли *****.
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30.08.2024 12:09 Ответить
Союз контрацептивів якщо казати культурно.
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30.08.2024 12:10 Ответить
Хто може пояснити - про яку саме далекобійну зброю всі триндять останнім часом? Я щось пропустив? Нам надали Томагавки, стратегічні бомбардувальники чи про яку чергову вундервафлю мова?
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30.08.2024 12:12 Ответить
о це сюприз, але не їм вирішувати, у циї бомжанських країн навіть своїх розробок немає
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30.08.2024 12:12 Ответить
А ми їм , на це , ще більше кацапського газу прокачаєм ... так ?!
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30.08.2024 12:14 Ответить
Ну на нет и нефти нет по "дружбе". Хватит уже нас за терпил считать. Почему до сих пор ниодна авиабомба не ударила по етому нефтепроводу?Вся Украина сидит без света зато нефть рашистскую мы исправно качаем
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30.08.2024 12:16 Ответить
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30.08.2024 12:19 Ответить
Коли Нато проводило операції в Іраку, Лівії, Афганістані вони не питали думки таких країн як Угорщина...

наразі вони шукають любої зачіпки щоб це не зробити... Якщо ці країни дадуть дозвіл вони придумають іншу причину ...
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30.08.2024 12:24 Ответить
А угорщина і словаччина яким боком до західної зброї? Дивно? Живуть в мирний час на дотаціях ЄС, зброю не виробляють...
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30.08.2024 12:25 Ответить
це якийсь ізощренний гумор такий? цікавитись у словаччини і угорщини чи не проти вони щоб українці кацапам у відповідь били?
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30.08.2024 12:26 Ответить
шо мається на увазі під "західною зброєю"? російські ракети і мопеди зібрані із західних компонентів - і постійно летять по Україні, це ні в кого питаннь не викликає?
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30.08.2024 12:37 Ответить
Да и ХРЕН с ними! Разве они производят оружие, которое исрользуется в Украине?
Главный противник и пособник лишнехромосомных - это маразматик в белом доме, правда "маракорник" в последнее время стал очень шугливым, видимо козломордые его чем-то запугали, очередной чемодан с компроматом на него нарыли!
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30.08.2024 12:34 Ответить
Главный противник и пособник лишнехромосомных - это тот, кто в августе 2019 совим отдельным указом закрыл все отечественные ракетные программы, а уже произведенные ракеты приказал уничтожить. Первую часть приказа выполнили клоуны легко, перекрыв финансирование отечественной оборонке. А вот со второй частью получились большие проблемы. Военные спрятали произведенные образцы техники а их боевые расчеты перешли на нелегальное положение.
Отечественным оружием можно бить куда попало, ни у кого не спрашивая. Оставшимися от попередников ракетами ОТРК ГРОМ2 можно весь центр москвы превратить в груды битого кирпича. Все можно, но нет политической воли у эстрадных лидеров.
ГРОМ2 закидывает 1500 кг боеголовку практически на 1000 км. Он не уязвим для ПВО нацистской россии. У нас так же от попередников остались системы с дальностью лействия 2550 км. Полезный груз взрывчатки у нее 450 кг. "Мудрому народу" это все оказалось не нужным.
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30.08.2024 14:01 Ответить
Дійсно, всі дивляться на США - що скажє адміністрація Байден+Камала
А там відмовляють...

Можливо є компромат?

https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю

Вже 10 днів, як комітет оприлюднив звіт
А в демократичній пресі, про це немає новин...

Зато про купівлю Твітера - новину опубліковали відразу

Залишається 4 тижні, коли адміністрація Байден+Камала втратить право на PDA 2024 року, у розмірі 6.1млрд
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30.08.2024 15:03 Ответить
масло масляне, вже з…ли, ато не зрозуміло було що ці хвойди будуть робити
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30.08.2024 12:34 Ответить
Як тільки НАГАДИТИ Україні, так одразу і з'являються по команді ФСБ рашистів, ці кріпаки змосковщині!!
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30.08.2024 12:58 Ответить
Отже ж два хробака як зручно влаштувалися і в нато і московію їздять жерти все просто казка !
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30.08.2024 14:07 Ответить
Ці два з ларьця ... прикинулися рядниникою , на кремлівському порозі ...але таке положення з часом , приводе, до зношення ...
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30.08.2024 14:12 Ответить
а їх хтось питав?
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30.08.2024 15:08 Ответить
 
 