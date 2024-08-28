Російська "Татнєфть" замінила "Лукойл" у постачанні нафти до Угорщини та Словаччини через Україну

Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини через Україну в липні 2024 року залишався в межах норми, попри українські санкції проти "Лукойлу". Більшу частину лукойлівських барелів замінила інша російська компанія.

Про це пише Bloomberg, із посиланням на джерело на нафтовому ринку, передає liga.net.

За словами співрозмовника, Росія у липні експортувала 436 тис. тонн сирої нафти в Угорщину і приблизно 356 тис. тонн – в Словаччину. Це навіть більше, ніж у червні (коли нафтопереробні заводи MOL в цих країнах перебували на щорічному обслуговуванні), і на тому ж рівні, що й у липні 2023 року.

Як наголосило джерело, "Лукойл" дійсно припинив постачання в липні, але його обсяги взяла на себе "Татнєфть".

"Татнєфть" також перебуває під українськими санкціями, але вони набагато м'якші, порівнюючи з "Лукойлом", і стосуються лише блокування активів.

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".