Українські санкції заблокували транзит російської нафти в Угорщину
Посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит його нафти в Угорщину.
Як пише Bloomberg, про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає liga.net.
Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.
"Зараз в Україні склалася юридична ситуація, згідно з якою "Лукойл" не здійснює постачання в Угорщину. Зараз ми працюємо над правовим рішенням", – сказав Сійярто журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Нью-Йорку.
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"Лукойл" постачає нафту в Угорщину через південну частину нафтопроводу "Дружба" в Україні. Для угорської компанії Mol російські постачання забезпечують дві третини усієї сирої нафти, але, як зазначили у Fitch Ratings, не виключено, що вона зможе повністю замінити їх з 2025 року.
Як повідомлялося, з 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".
Німеччина та Польща припинили отримувати російську нафту "Дружбою" у 2023 році, але південною гілкою трубопроводу російську нафти досі імпортують Угорщина, Чехія та Словаччина.
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Україна заблокувала нафтопровід лише наприкінці червня 2024 року
Раша отримує в бюджет мільярди доларів за нафту , за долари купує по світу зброю і сировину , вбиває наших героїв. Якісь вони дуже криваві ці доходи від транспортування нафти і газу.
Якщо між угорцями і нами - так навіщо нам подібний договір що зобов"яже нас забезпечувать нафтопродуктами свого майбутнього противника?
Якщо між Угорщиною та Росією - а навіщо на договір який ставить під загрозу територію України - як проміжний об"єкт між двома країнами? ?
ПРо конфлікт між нами і Росією і мови не веду - кацапам "не з руки" признаваться у намірах нападу на Україну
А інших країн які мали-б якийсь територіальний інтерес до території де пролягає нафтопровід - НЕМАЄ!!!
От і посуди сам - - є там подібна форс-мажорна обставина - чи вона відсутня?
оставте Чехію - всіх інших на хм.
і перше перевішує друге...
Наш трубопровод, нам і вирішувати!
ВЗАГАЛІ ТО, якщо Угорщину залишити без російських енергоносіїв, то владу Орбана винесуть із парламенту.
він же тримається завдяки дешевій нафти і газу