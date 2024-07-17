Українські санкції заблокували транзит російської нафти в Угорщину

Посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит його нафти в Угорщину.

Як пише Bloomberg, про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає liga.net.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

"Зараз в Україні склалася юридична ситуація, згідно з якою "Лукойл" не здійснює постачання в Угорщину. Зараз ми працюємо над правовим рішенням", – сказав Сійярто журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Нью-Йорку.

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"Лукойл" постачає нафту в Угорщину через південну частину нафтопроводу "Дружба" в Україні. Для угорської компанії Mol російські постачання забезпечують дві третини усієї сирої нафти, але, як зазначили у Fitch Ratings, не виключено, що вона зможе повністю замінити їх з 2025 року.

Як повідомлялося, з 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

Німеччина та Польща припинили отримувати російську нафту "Дружбою" у 2023 році, але південною гілкою трубопроводу російську нафти досі імпортують Угорщина, Чехія та Словаччина.