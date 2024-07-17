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Новини
10 331 38

Українські санкції заблокували транзит російської нафти в Угорщину

сійярто

Посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит його нафти в Угорщину.

Як пише Bloomberg, про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає liga.net.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

"Зараз в Україні склалася юридична ситуація, згідно з якою "Лукойл" не здійснює постачання в Угорщину. Зараз ми працюємо над правовим рішенням", – сказав Сійярто журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Нью-Йорку.

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"Лукойл" постачає нафту в Угорщину через південну частину нафтопроводу "Дружба" в Україні. Для угорської компанії Mol російські постачання забезпечують дві третини усієї сирої нафти, але, як зазначили у Fitch Ratings, не виключено, що вона зможе повністю замінити їх з 2025 року.

Як повідомлялося, з 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

Німеччина та Польща припинили отримувати російську нафту "Дружбою" у 2023 році, але південною гілкою трубопроводу російську нафти досі імпортують Угорщина, Чехія та Словаччина.

Автор: 

Угорщина (556) дружба (56) нафта (4893) росія (14581) Лукойл (100)


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Топ коментарі
+11
Не "озвіріє" а "сяде на сраку"!
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17.07.2024 13:47 Відповісти
+11
Все що потрібно знать про "коментатора" - рівень "аналітики" - десь як у колгоспного конюха! Ти хотів-би щоб на Угорщина вивалила багатомільйонні штрафні санкції за невиконнання умов тристоронньої угоди? Ми (як країна-транзитер) ЗОБОВ"ЯЗАНІ були перекачувать нафту до Угорщини А коли ЄС зараз розширили санкції стосовно "Лукойлу" і заборонили їй експорт нафти в країни ЄС - у нас стали "розв"язаними руки" Ми виявилися - "не при ділах" Бо це рішення ЄС - а не наше!
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17.07.2024 13:53 Відповісти
+7
Все що потрібно знати про владу в Україні....
Україна заблокувала нафтопровід лише наприкінці червня 2024 року
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17.07.2024 13:32 Відповісти
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А коли и газ перестане надходити до угорців - Орбан зовсім озвіріє
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17.07.2024 13:31 Відповісти
Орбан зовсім созріє,
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17.07.2024 13:42 Відповісти
Не "озвіріє" а "сяде на сраку"!
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17.07.2024 13:47 Відповісти
Все що потрібно знати про владу в Україні....
Україна заблокувала нафтопровід лише наприкінці червня 2024 року
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17.07.2024 13:32 Відповісти
Все що потрібно знать про "коментатора" - рівень "аналітики" - десь як у колгоспного конюха! Ти хотів-би щоб на Угорщина вивалила багатомільйонні штрафні санкції за невиконнання умов тристоронньої угоди? Ми (як країна-транзитер) ЗОБОВ"ЯЗАНІ були перекачувать нафту до Угорщини А коли ЄС зараз розширили санкції стосовно "Лукойлу" і заборонили їй експорт нафти в країни ЄС - у нас стали "розв"язаними руки" Ми виявилися - "не при ділах" Бо це рішення ЄС - а не наше!
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17.07.2024 13:53 Відповісти
Не факт,що були би штрафи
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17.07.2024 14:22 Відповісти
Обов"язково! "Невиконання стороною договору умов тристоронньої угоди" Конкретно - "безпідставне" припинення транзитування нафти! А це багатомільярдні збитки!
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17.07.2024 14:25 Відповісти
І що , не можна навіть зробити маленький бах на трубі , і далі ремонт труби на 1000 днів ? Звичайно , на місці баху буде знайдено російську бомбу ( трофейні є ?) , Це форс-мажор, угода припиняється , та навіть до Стокгольму не ходи !
Раша отримує в бюджет мільярди доларів за нафту , за долари купує по світу зброю і сировину , вбиває наших героїв. Якісь вони дуже криваві ці доходи від транспортування нафти і газу.
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17.07.2024 14:58 Відповісти
Не так все просто! "Пред"ява" все одно була-б висунута нам І поки йшла-б судова тяганина - ми за свій рахунок усували-б пошкодження чи пускали ту нафту по інших (резервних) гілках "На виході" - "нуль" користі Тільки у нас "мороки - повні штани"
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17.07.2024 21:53 Відповісти
В договорі мабуть є пункт про форс мажор
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18.07.2024 10:09 Відповісти
Форс-мажорні обставини завжди чітко виписуються у договорах (Особливо у міжнародних) І я сумніваюся що "війна" була вписана до цього "форс-мажору" Бо угода владалася задовго до 2014-го ( ще коли ми з Росією "в обнімку ходили")
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18.07.2024 10:28 Відповісти
Зазавичай у форс мажор вписується все,що можна, і не сумніваюся, що так і в цьому договорі було. Зрозуміло, що почитати нам його ніхто не дасть
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18.07.2024 10:41 Відповісти
Віталію! Ти хоч один (хоча-б двосторонній) господарський договір розробляв? А у мене це було практично основою моєї діяльності (навіть закупка оптом для в/ч яких-небудь овочів у колгоспі чи фермерському господарстві) І я "трішки" "в курсі" - що там робиться! Уяви картину: три строни (Росія (експортер) Угорщина (імпортер) і Україна (транзитер) обумовлюють умови договору І тут одна з сторін ставить у якості "форс-мажору" військові дії! Питання: "військові дії між ким і ким?" Між нами з угорцями? Між Угорщиною та Росією? Між нами та Росією? Чи між однією з сторін та іншою країною?
Якщо між угорцями і нами - так навіщо нам подібний договір що зобов"яже нас забезпечувать нафтопродуктами свого майбутнього противника?
Якщо між Угорщиною та Росією - а навіщо на договір який ставить під загрозу територію України - як проміжний об"єкт між двома країнами? ?
ПРо конфлікт між нами і Росією і мови не веду - кацапам "не з руки" признаваться у намірах нападу на Україну
А інших країн які мали-б якийсь територіальний інтерес до території де пролягає нафтопровід - НЕМАЄ!!!
От і посуди сам - - є там подібна форс-мажорна обставина - чи вона відсутня?
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18.07.2024 11:13 Відповісти
Я не розробляв, але читав всяких договорів багато,хоча в основному це були звичайні договори купівлі-продажу
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19.07.2024 09:12 Відповісти
"Читать" - одне ! Робить - зовсім інше А я їх РОБИВ!!!
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19.07.2024 13:08 Відповісти
Трамвайне хамло, було б достатньо одного ракетного обстрілу чи шахеду, також теж могли б ввести санкції,
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17.07.2024 15:34 Відповісти
"Трамвайне хамло" шукай у дзеркалі А я вивчав міжнародне право
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17.07.2024 21:48 Відповісти
Щось, по тобі не скажеш, що ти взагалі щось вивчав
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18.07.2024 15:39 Відповісти
Сантехніки взагалі не знають про роботу синхрофазитрона!
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19.07.2024 04:54 Відповісти
саме так - менше хрипатості, більше діла...
оставте Чехію - всіх інших на хм.
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17.07.2024 13:34 Відповісти
А як це, кідари які нас кожного дня знищують постачають через нас продукцію і заробляють гроші на засоби ураження Українців?
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17.07.2024 13:36 Відповісти
aha ha nu tak kak tam s ukrainskimi školami ta movoi dela NA Ugoršiņe obstajat.... a ? putinskie šļuhi !
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17.07.2024 13:39 Відповісти
Десь в Мозирі або ще краще під Брянськом потрібно санкції посилити на зразок тих, які були запроваджені проти ПП1 і ПП2.
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17.07.2024 13:48 Відповісти
Черговий "Шахєд" повинен впасти "влучніше" (А не полі під Бобруйськом)
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17.07.2024 13:57 Відповісти
воювати і торгувати - це два різні слова.
і перше перевішує друге...
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17.07.2024 13:55 Відповісти
Що з лічиком сціярто 🤡.....😄
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17.07.2024 14:03 Відповісти
А чому сіярто про це з кобилою говорить а не з українською владою?
Наш трубопровод, нам і вирішувати!
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17.07.2024 14:07 Відповісти
Тому що "російська нафта" - це був такий завуальований кацапський "хабар" угорській владі за лобіювання інтересів РФ У ЄС Тепер це джерело перекрите І Сійярто натякає що Кремлю треба шукать нові лазівки для оплати послуг "Орбана і Ко"
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17.07.2024 14:12 Відповісти
Якщо зустрівся з лавровим, то з ним же і рішай.
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17.07.2024 14:13 Відповісти
Сійярто, вам з Орбаном у ліс за "атсасінавікамі".
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17.07.2024 14:25 Відповісти
..торбана і К°
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17.07.2024 16:19 Відповісти
Юридична ситуація - це зрозуміло. А фізично нафта йде трубою, витікає у чардашів?
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17.07.2024 14:25 Відповісти
"Юридично" вони можуть "****** ногами" до посиніння: поки з "Лукойлу" не знімуть санкції - ми насоси на своїй території не включимо А це вже "фізичний" аспект!
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17.07.2024 14:41 Відповісти
Ну у публікації не зазначено, що прокачки немає, тобто що насоси вимкнені. Натомість зазначено, що цією гілкою нафтопроводу інші країни отримують нафту. Тому пісяти парою, що у сіярта сумна фізіономія, ще дуже рано. Я не люблю хайпових новин, а ця саме такого кшталту.
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17.07.2024 14:49 Відповісти
Я не "пісяю парою" - Ви мене з кимсь переплутали Я просто пояснюю ситуацію з юридичного боку
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17.07.2024 21:59 Відповісти
Та ви шо!
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17.07.2024 14:57 Відповісти
Будешь Сиярто менше пистеть 🤣🤣

ВЗАГАЛІ ТО, якщо Угорщину залишити без російських енергоносіїв, то владу Орбана винесуть із парламенту.

він же тримається завдяки дешевій нафти і газу
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17.07.2024 15:07 Відповісти
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17.07.2024 16:06 Відповісти

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