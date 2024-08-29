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ЕС будет искать способы преодоления вето Венгрии на военную помощь Украине, - Боррель

Жозеп Боррель

Страны ЕС должны рассмотреть способы обойти вето Венгрии, чтобы разблокировать выделение 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира для компенсации военной помощи Украине. Вето Будапешта является неприемлемым.

Об этом сегодня в Брюсселе заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я знаю, что есть определенные колебания у определенных стран-членов. Мы все еще имеем 6 миллиардов евро, замороженные на моих текущих счетах (в рамках ЕФМ - ред.), которые не могут быть использованы для компенсаций поддержки, которая уже была предоставлена Украине от некоторых стран-членов. Я буду искать пути для обхождения этого вето от одной страны-члена, которое не является приемлемым", - отметил он.

Боррель заявил, что ЕС подталкивает страны-члены к выполнению объявленных обязательств в сфере противовоздушной обороны.

"Мы будем в дальнейшем поддерживать украинскую гражданскую инфраструктуру. Мы знаем, что целью России является аннигилировать электрические способности Украины. Сегодня мы обсудим отмену ограничений на использование оружия, которое предоставляем. Министр Кулеба прав. Украинские силы, если они хорошо оснащены, могут изменить ход войны, защитить себя и отразить это вторжение", - добавил высокий представитель ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ограничения по использованию Украиной оружия для ударов по РФ должны быть сняты, - Боррель

Что такое Европейский фонд мира

Европейский Союз с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира - в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут быть заблокированы отдельными государствами-членами.

В частности, это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 млн евро. Теперь позиция Венгрии не дает запустить спецфонд для Украины в размере 5 млрд евро в год в рамках Европейского фонда мира.

Также читайте: "Оснований для беспокойства нет": В Еврокомиссии ответили на жалобы Венгрии и Словакии из-за украинских санкций против "Лукойла"

Автор: 

Венгрия (1936) помощь (7784) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+7
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29.08.2024 12:18
+7
Один день кажуть - ми знаємо спосіб як подолати вето Угорщини на допомогу Україні , буквально вже на наступний день говорять - ми шукаємо спосіб подолати вето . Ви що , знущаєтесь ??
Те саме з Патріотами , то кажуть - ми знайшли ці системи для України ,, тепер Кулеба каже що пройшло півроку а систем і досі нема . !! Це шо за бл.дство ?
Ви або вже допомагайте як слід , або так і скажіть - ми відмовляємось , бо боїмося ***** . Ті червоні лінії , які ви там на Заході собі понамальовували в головах , вже порядком дістали .
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29.08.2024 12:29
+3
Десять років вже шукаєте.
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29.08.2024 12:27
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29.08.2024 12:18 Ответить
Десять років вже шукаєте.
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29.08.2024 12:27 Ответить
Підара-и сер.....
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29.08.2024 13:46 Ответить
Один день кажуть - ми знаємо спосіб як подолати вето Угорщини на допомогу Україні , буквально вже на наступний день говорять - ми шукаємо спосіб подолати вето . Ви що , знущаєтесь ??
Те саме з Патріотами , то кажуть - ми знайшли ці системи для України ,, тепер Кулеба каже що пройшло півроку а систем і досі нема . !! Це шо за бл.дство ?
Ви або вже допомагайте як слід , або так і скажіть - ми відмовляємось , бо боїмося ***** . Ті червоні лінії , які ви там на Заході собі понамальовували в головах , вже порядком дістали .
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29.08.2024 12:29 Ответить
Країни ЄС повинні розглянути способи обійти вето Угорщини, щоб розблокувати виділення 6 мільярдів євро Джерело:

Тобто ще навіть не розглядали?
пАтужнА.
Гроші така річ - неначе б то є, але їх немає.
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29.08.2024 12:30 Ответить
Це, що чорна кішкав темній кімнаті, чи голка в сіні?
Скільки вже можна обіцяти і жалюгідно виглядати?!
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29.08.2024 12:45 Ответить
Здається ООН вирішило відібрати лаври первенства у всесвітньо-відомого цирку Дюсолєй...
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29.08.2024 12:55 Ответить
Ну ну
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29.08.2024 12:57 Ответить
Притворщики. Когда надо они обходятся без всяких угорщин-румыний.
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29.08.2024 12:58 Ответить
Закрити на декілька тижнів "Дружбу",так щоб наглухо,і Орбан сам прибіжить скиглити,а якщо закрити на місяць,то він ще й гімн України вивчить на пам'ять.
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29.08.2024 13:03 Ответить
Шо там шукати? Викинути з ЄС цю кацапську шльондру!
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29.08.2024 13:03 Ответить
це, нам кажуть, що гроші є, і зброя є!
але поки, зе!шобла у владі, нам будуть видавати рівно, шо б не подохнути.
бо, як що, і це, крадуть, то прикиньте, що буде з великою сумою.
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29.08.2024 14:09 Ответить
А чому російська нафта через територію України транспортуєтся в Угорщину і Словачину ? даючи можливість газпрому заробляти 5 мільярдів доларів щорічно, може з цього треба починати зразу орбан порозумнішає .
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29.08.2024 14:43 Ответить
Може вам собачка з хорошим нюхом допоможе знайти? Я позичу.
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29.08.2024 14:59 Ответить
Ганьба та сором.
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29.08.2024 16:35 Ответить
 
 