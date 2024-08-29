ЕС будет искать способы преодоления вето Венгрии на военную помощь Украине, - Боррель

Страны ЕС должны рассмотреть способы обойти вето Венгрии, чтобы разблокировать выделение 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира для компенсации военной помощи Украине. Вето Будапешта является неприемлемым.

Об этом сегодня в Брюсселе заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я знаю, что есть определенные колебания у определенных стран-членов. Мы все еще имеем 6 миллиардов евро, замороженные на моих текущих счетах (в рамках ЕФМ - ред.), которые не могут быть использованы для компенсаций поддержки, которая уже была предоставлена Украине от некоторых стран-членов. Я буду искать пути для обхождения этого вето от одной страны-члена, которое не является приемлемым", - отметил он.

Боррель заявил, что ЕС подталкивает страны-члены к выполнению объявленных обязательств в сфере противовоздушной обороны.

"Мы будем в дальнейшем поддерживать украинскую гражданскую инфраструктуру. Мы знаем, что целью России является аннигилировать электрические способности Украины. Сегодня мы обсудим отмену ограничений на использование оружия, которое предоставляем. Министр Кулеба прав. Украинские силы, если они хорошо оснащены, могут изменить ход войны, защитить себя и отразить это вторжение", - добавил высокий представитель ЕС.

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Что такое Европейский фонд мира

Европейский Союз с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира - в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут быть заблокированы отдельными государствами-членами.

В частности, это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 млн евро. Теперь позиция Венгрии не дает запустить спецфонд для Украины в размере 5 млрд евро в год в рамках Европейского фонда мира.

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