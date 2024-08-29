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Новости Война
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Ограничения на использование Украиной оружия для ударов по РФ должны быть сняты, - Боррель

Боррель закликав зняти обмеження на удари по РФ

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал страны-партнеры не ограничивать Украину в использовании оружия для ударов по территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на il Messaggero.

"Ограничения на использование оружия, переданного Украине, должны быть сняты, должно быть разрешено полное использование для нанесения ударов по военным целям в России в соответствии с международными правилами", - отметил дипломат.

Также, как пишет Tagesschau, Боррель призвал европейские страны предоставить Украине больше военной помощи и выразил обеспокоенность сообщениями о возможных сокращениях помощи в Германии.

Также читайте: Наступление ВСУ на Курскую область усиливает давление на США, чтобы получить разрешение на удары дальнобойным оружием по России, - AP

Автор: 

оружие (10203) Боррель Жозеп (784)


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Яка несподівана та свіжа думка...
(якщо хто не зрозумів, то це був сарказм)
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29.08.2024 11:01 Ответить
Від таких заяв вже навіть сміятися не хочеться.
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29.08.2024 11:04 Ответить
Киздаболи
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29.08.2024 11:08 Ответить
Сосиски
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29.08.2024 11:10 Ответить
Ого, ну від кого, від кого, а від діда Борреля - не чекав!!!!😳😳
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29.08.2024 11:11 Ответить
так зброя передана союзниками українська чи союзників, чомусь північна корея та іран з китаєм про це навіть не задумуються і весь світ тільки почув про такий дурдом.
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29.08.2024 11:13 Ответить
Крім дозволів від Західних партнерів , нам потрібна далекобійна зброя ,
а нам іі не дають, на жаль
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29.08.2024 12:48 Ответить
От як тут не думати,що ця війна договірняк ?Русня вбиває українців як на випробувальному полігоні,це що за ******* сором ?
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29.08.2024 13:48 Ответить
 
 