Ограничения на использование Украиной оружия для ударов по РФ должны быть сняты, - Боррель
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал страны-партнеры не ограничивать Украину в использовании оружия для ударов по территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на il Messaggero.
"Ограничения на использование оружия, переданного Украине, должны быть сняты, должно быть разрешено полное использование для нанесения ударов по военным целям в России в соответствии с международными правилами", - отметил дипломат.
Также, как пишет Tagesschau, Боррель призвал европейские страны предоставить Украине больше военной помощи и выразил обеспокоенность сообщениями о возможных сокращениях помощи в Германии.
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(якщо хто не зрозумів, то це був сарказм)
а нам іі не дають, на жаль