Наступление ВСУ на Курскую область усиливает давление на США, чтобы получить разрешение на удары дальнобойным оружием по России, - AP

Наступление Украины в Курской области, а также самая масштабная ракетная и дроновая атака Москвы, усилили давление на администрацию американского президента Джо Байдена, чтобы Белый дом ослабил свои требования к использованию западного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

Администрация Байдена продолжает заявлять, что удары по РФ западным, в частности - американским, оружием, Путин воспримет как нападение самих США.

Однако некоторые американские и европейские сторонники Украины говорят, что Белый дом должен увидеть, что угрозы Путина напасть на Запад, в частности - с применением ядерного оружия, являются блефом. Они опасаются, что поддержка США, которая позволила Украине противостоять российскому вторжению в 2022 году, предоставляется с задержками, что в итоге может привести к поражению.

"Эта война закончится именно так, как решат западные политики", - сказал американский генерал в отставке Филип Бридлав, возглавлявший НАТО в Европе с 2013 по 2016 год. Он один из тех, кто настаивает на ослаблении ограничений на использование Украиной предоставленного Западом оружия.

"Если мы продолжим делать то, что мы делаем, Украина в конце концов проиграет, - сказал Бридлав, - потому что сейчас мы сознательно не даем Украине того, что ей нужно для победы".

Более 200 российских военных целей находятся в пределах досягаемости системы ATACMS в районах, которые, как представляется, небрежно охраняются вдоль границы, сказал аналитик из Института изучения войны Джордж Баррос.

"Эти цели включают крупные военные базы, станции связи, логистические центры, ремонтные мастерские, топливные склады, склады боеприпасов и постоянные штабы", - уточнил он.

По его словам, несколько выборочных ударов заставят Путина перебросить силы и средства для защиты этих объектов.

"Это такое давление, которое резко снижает способность нападающего успешно логистически поддерживать свои силы на фронте", - подытожил Баррос.

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