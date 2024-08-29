Наступление ВСУ на Курскую область усиливает давление на США, чтобы получить разрешение на удары дальнобойным оружием по России, - AP
Наступление Украины в Курской области, а также самая масштабная ракетная и дроновая атака Москвы, усилили давление на администрацию американского президента Джо Байдена, чтобы Белый дом ослабил свои требования к использованию западного оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.
Администрация Байдена продолжает заявлять, что удары по РФ западным, в частности - американским, оружием, Путин воспримет как нападение самих США.
Однако некоторые американские и европейские сторонники Украины говорят, что Белый дом должен увидеть, что угрозы Путина напасть на Запад, в частности - с применением ядерного оружия, являются блефом. Они опасаются, что поддержка США, которая позволила Украине противостоять российскому вторжению в 2022 году, предоставляется с задержками, что в итоге может привести к поражению.
"Эта война закончится именно так, как решат западные политики", - сказал американский генерал в отставке Филип Бридлав, возглавлявший НАТО в Европе с 2013 по 2016 год. Он один из тех, кто настаивает на ослаблении ограничений на использование Украиной предоставленного Западом оружия.
"Если мы продолжим делать то, что мы делаем, Украина в конце концов проиграет, - сказал Бридлав, - потому что сейчас мы сознательно не даем Украине того, что ей нужно для победы".
Более 200 российских военных целей находятся в пределах досягаемости системы ATACMS в районах, которые, как представляется, небрежно охраняются вдоль границы, сказал аналитик из Института изучения войны Джордж Баррос.
"Эти цели включают крупные военные базы, станции связи, логистические центры, ремонтные мастерские, топливные склады, склады боеприпасов и постоянные штабы", - уточнил он.
По его словам, несколько выборочных ударов заставят Путина перебросить силы и средства для защиты этих объектов.
"Это такое давление, которое резко снижает способность нападающего успешно логистически поддерживать свои силы на фронте", - подытожил Баррос.
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А де хоч колись було сказано, що Україна має перемогти? Вона має "зупинити" путіна, щоб той бува до Польщі не дійшов. А чим, ким, і чи залишиться після того Україна - вже мало кого хвилює.
нам, два роки вдовбують, що україна має не перемогти, а має не програти!
україна вже не програла. ми зберегли свою державність.
а, от, в яких кордонах, то це інша справа.
зе!гундос, все розкаже, а кулєба підтвердить, що у всьому винні буржуї, і байден з шольцем.
бо татаров з єрмачиною, по черзі, пильнують з гранатометом біля вікон.
кляті українці, не хочуть платити дань гетманцеву. шурма, ще не всі офшори забив під зав'язку.