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Наступ ЗСУ на Курську область посилює тиск на США, щоб отримати дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії, - AP

ATACMS

Наступ України у Курській області, а також наймасштабніша ракетна і дронова атака Москви, посилили тиск на адміністрацію американського президента Джо Байдена, щоб Білий дім послабив свої вимоги до використання західної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

Адміністрація Байдена продовжує заявляти, що удари по РФ західною, зокрема американською, зброєю,  Путін сприйме як напад самих США.

Проте деякі американські та європейські прихильники України кажуть, що Білий дім повинен побачити, що погрози Путіна напасти на Захід, зокрема із застосуванням ядерної зброї, є блефом. Вони побоюються, що підтримка США, яка дозволила Україні протистояти російському вторгненню у 2022 році, надається із затримками, що у підсумку може призвести до поразки.

"Ця війна закінчиться саме так, як вирішать західні політики", - сказав американський генерал у відставці Філіп Брідлав, який очолював НАТО в Європі з 2013 по 2016 рік. Він один із тих, хто наполягає на послабленні обмежень на використання Україною наданої Заходом зброї.

"Якщо ми продовжимо робити те, що ми робимо, Україна врешті-решт програє, – сказав Брідлав. –Тому, що зараз ми свідомо не даємо Україні того, що їй потрібно для перемоги".

Понад 200 російських військових цілей знаходяться в межах досяжності системи ATACMS в районах, які, як видається, недбало охороняються вздовж кордону, сказав аналітик із Інституту вивчення війни Джордж Баррос.

"Ці цілі включають великі військові бази, станції зв'язку, логістичні центри, ремонтні майстерні, паливні склади, склади боєприпасів і постійні штаби", – уточнив він.

За його словами, кілька вибіркових ударів змусять Путіна перекинути сили і засоби для захисту цих об'єктів.

"Це такий тиск, яке різко знижує здатність нападника успішно логістично підтримувати свої сили на фронті", – підсумував Баррос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кислиця на Радбезі ООН закликав партнерів збивати російські ракети над Україною та зняти обмеження на далекобійні удари

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зброя (7443) росія (65007) США (22643)


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Читаю про Вугледар, Торецьк Куп'янськ. Тут було яка чисельність орків протистоїть ЗСУ на Курщині. Майже рівня, а Донбас оголений. Не знаю на який результат сподівалися і який маємо в реальному часі, але .......Хтось тут написав,що Донбас має ще тисячу км не окупованих територій. Це трохи заспокоює, але лише на мить. Покровськ, Вовчанськ, Коса..
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29.08.2024 07:29 Відповісти
А на шо посилює тиск майже шоденна втрата наших населених пунктів на Донбасі?
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29.08.2024 07:38 Відповісти
"Якщо ми продовжимо робити те, що ми робимо, Україна врешті-решт програє, - сказав Брідлав. -Тому, що зараз ми свідомо не даємо Україні того, що їй потрібно для перемоги"

А де хоч колись було сказано, що Україна має перемогти? Вона має "зупинити" путіна, щоб той бува до Польщі не дійшов. А чим, ким, і чи залишиться після того Україна - вже мало кого хвилює.
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29.08.2024 07:41 Відповісти
то, які питання?
нам, два роки вдовбують, що україна має не перемогти, а має не програти!
україна вже не програла. ми зберегли свою державність.
а, от, в яких кордонах, то це інша справа.
зе!гундос, все розкаже, а кулєба підтвердить, що у всьому винні буржуї, і байден з шольцем.
бо татаров з єрмачиною, по черзі, пильнують з гранатометом біля вікон.
кляті українці, не хочуть платити дань гетманцеву. шурма, ще не всі офшори забив під зав'язку.
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29.08.2024 07:57 Відповісти
Мене дуже насторожують новини типу 'Країни НАТО мають бути готові до війни з Росією за 5-7 років'. Це може означати і те що нами кацапів затримають, самі підготуються, але звісно територію України відвойовувати не будуть
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29.08.2024 08:12 Відповісти
 
 