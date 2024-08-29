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Новини Війна
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Обмеження щодо використання Україною зброї для ударів по РФ має бути знято, - Боррель

Боррель закликав зняти обмеження на удари по РФ

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав країни-партнери не обмежувати Україну у використанні зброї для ударів по території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на il Messaggero.

"Обмеження на використання зброї, переданої Україні, мають бути зняті, має бути дозволене повне використання для завдання ударів по військових цілях у Росії відповідно до міжнародних правил", - зазначив дипломат.

Також, як пише Tagesschau, Боррель закликав європейські країни надати Україні більше військової допомоги та висловив стурбованість повідомленнями про можливі скорочення допомоги у Німеччині.

Читайте: Наступ ЗСУ на Курську область посилює тиск на США, щоб отримати дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії, - AP

Автор: 

зброя (7443) Боррель Жозеп (1074)


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Яка несподівана та свіжа думка...
(якщо хто не зрозумів, то це був сарказм)
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29.08.2024 11:01 Відповісти
Від таких заяв вже навіть сміятися не хочеться.
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29.08.2024 11:04 Відповісти
Киздаболи
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29.08.2024 11:08 Відповісти
Сосиски
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29.08.2024 11:10 Відповісти
Ого, ну від кого, від кого, а від діда Борреля - не чекав!!!!😳😳
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29.08.2024 11:11 Відповісти
так зброя передана союзниками українська чи союзників, чомусь північна корея та іран з китаєм про це навіть не задумуються і весь світ тільки почув про такий дурдом.
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29.08.2024 11:13 Відповісти
Крім дозволів від Західних партнерів , нам потрібна далекобійна зброя ,
а нам іі не дають, на жаль
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29.08.2024 12:48 Відповісти
От як тут не думати,що ця війна договірняк ?Русня вбиває українців як на випробувальному полігоні,це що за ******* сором ?
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29.08.2024 13:48 Відповісти
 
 