Обмеження щодо використання Україною зброї для ударів по РФ має бути знято, - Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав країни-партнери не обмежувати Україну у використанні зброї для ударів по території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на il Messaggero.
"Обмеження на використання зброї, переданої Україні, мають бути зняті, має бути дозволене повне використання для завдання ударів по військових цілях у Росії відповідно до міжнародних правил", - зазначив дипломат.
Також, як пише Tagesschau, Боррель закликав європейські країни надати Україні більше військової допомоги та висловив стурбованість повідомленнями про можливі скорочення допомоги у Німеччині.
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(якщо хто не зрозумів, то це був сарказм)
а нам іі не дають, на жаль