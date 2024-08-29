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ЄС шукатиме способи для подолання вето Угорщини на військову допомогу Україні, - Боррель

Жозеп Боррель

Країни ЄС повинні розглянути способи обійти вето Угорщини, щоб розблокувати виділення 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру для компенсації військової допомоги Україні. Вето Будапешта є неприйнятним.

Про це сьогодні у Брюсселі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я знаю, що є певні коливання у певних країн-членів. Ми все ще маємо 6 мільярдів євро, що заморожені на моїх поточних рахунках (в рамках ЄФМ – ред.), які не можуть бути використані для компенсацій підтримки, що вже була надана Україні від деяких країн-членів. Я буду шукати шляхи для обходження цього вето від однієї країни-члена, яке не є прийнятним", - зазначив він.

Боррель заявив, що ЄС підштовхує країни-члени до виконання оголошених зобов’язань у сфері протиповітряної оборони.

"Ми будемо надалі підтримувати українську цивільну інфраструктуру. Ми знаємо, що метою Росії є анігілювати електричні спроможності України. Сьогодні ми обговоримо скасування обмежень на використання зброї, яку надаємо. Міністр Кулеба правий. Українські сили, якщо вони добре оснащені, можуть змінити хід війни, оборонити себе та відбити це вторгнення", - додав високий представник ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обмеження щодо використання Україною зброї для ударів по РФ має бути знято, - Боррель 

Що таке Європейський фонд миру

Європейський Союз із 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть бути заблоковані окремими державами-членами.

Зокрема, це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 млн євро. Тепер позиція Угорщини не дає запустити спецфонд для України в розмірі 5 млрд євро на рік у межах Європейського фонду миру.

Також читайте: "Підстав для занепокоєння немає": У Єврокомісії відповіли на скарги Угорщини і Словаччини через українські санкції проти "Лукойлу"

Автор: 

Угорщина (2266) допомога (8322) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+7
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29.08.2024 12:18
+7
Один день кажуть - ми знаємо спосіб як подолати вето Угорщини на допомогу Україні , буквально вже на наступний день говорять - ми шукаємо спосіб подолати вето . Ви що , знущаєтесь ??
Те саме з Патріотами , то кажуть - ми знайшли ці системи для України ,, тепер Кулеба каже що пройшло півроку а систем і досі нема . !! Це шо за бл.дство ?
Ви або вже допомагайте як слід , або так і скажіть - ми відмовляємось , бо боїмося ***** . Ті червоні лінії , які ви там на Заході собі понамальовували в головах , вже порядком дістали .
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29.08.2024 12:29
+3
Десять років вже шукаєте.
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29.08.2024 12:27
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29.08.2024 12:18 Відповісти
Десять років вже шукаєте.
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29.08.2024 12:27 Відповісти
Підара-и сер.....
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29.08.2024 13:46 Відповісти
Один день кажуть - ми знаємо спосіб як подолати вето Угорщини на допомогу Україні , буквально вже на наступний день говорять - ми шукаємо спосіб подолати вето . Ви що , знущаєтесь ??
Те саме з Патріотами , то кажуть - ми знайшли ці системи для України ,, тепер Кулеба каже що пройшло півроку а систем і досі нема . !! Це шо за бл.дство ?
Ви або вже допомагайте як слід , або так і скажіть - ми відмовляємось , бо боїмося ***** . Ті червоні лінії , які ви там на Заході собі понамальовували в головах , вже порядком дістали .
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29.08.2024 12:29 Відповісти
Країни ЄС повинні розглянути способи обійти вето Угорщини, щоб розблокувати виділення 6 мільярдів євро Джерело:

Тобто ще навіть не розглядали?
пАтужнА.
Гроші така річ - неначе б то є, але їх немає.
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29.08.2024 12:30 Відповісти
Це, що чорна кішкав темній кімнаті, чи голка в сіні?
Скільки вже можна обіцяти і жалюгідно виглядати?!
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29.08.2024 12:45 Відповісти
Здається ООН вирішило відібрати лаври первенства у всесвітньо-відомого цирку Дюсолєй...
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29.08.2024 12:55 Відповісти
Ну ну
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29.08.2024 12:57 Відповісти
Притворщики. Когда надо они обходятся без всяких угорщин-румыний.
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29.08.2024 12:58 Відповісти
Закрити на декілька тижнів "Дружбу",так щоб наглухо,і Орбан сам прибіжить скиглити,а якщо закрити на місяць,то він ще й гімн України вивчить на пам'ять.
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29.08.2024 13:03 Відповісти
Шо там шукати? Викинути з ЄС цю кацапську шльондру!
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29.08.2024 13:03 Відповісти
це, нам кажуть, що гроші є, і зброя є!
але поки, зе!шобла у владі, нам будуть видавати рівно, шо б не подохнути.
бо, як що, і це, крадуть, то прикиньте, що буде з великою сумою.
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29.08.2024 14:09 Відповісти
А чому російська нафта через територію України транспортуєтся в Угорщину і Словачину ? даючи можливість газпрому заробляти 5 мільярдів доларів щорічно, може з цього треба починати зразу орбан порозумнішає .
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29.08.2024 14:43 Відповісти
Може вам собачка з хорошим нюхом допоможе знайти? Я позичу.
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29.08.2024 14:59 Відповісти
Ганьба та сором.
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29.08.2024 16:35 Відповісти
 
 