ЄС шукатиме способи для подолання вето Угорщини на військову допомогу Україні, - Боррель

Країни ЄС повинні розглянути способи обійти вето Угорщини, щоб розблокувати виділення 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру для компенсації військової допомоги Україні. Вето Будапешта є неприйнятним.

Про це сьогодні у Брюсселі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я знаю, що є певні коливання у певних країн-членів. Ми все ще маємо 6 мільярдів євро, що заморожені на моїх поточних рахунках (в рамках ЄФМ – ред.), які не можуть бути використані для компенсацій підтримки, що вже була надана Україні від деяких країн-членів. Я буду шукати шляхи для обходження цього вето від однієї країни-члена, яке не є прийнятним", - зазначив він.

Боррель заявив, що ЄС підштовхує країни-члени до виконання оголошених зобов’язань у сфері протиповітряної оборони.

"Ми будемо надалі підтримувати українську цивільну інфраструктуру. Ми знаємо, що метою Росії є анігілювати електричні спроможності України. Сьогодні ми обговоримо скасування обмежень на використання зброї, яку надаємо. Міністр Кулеба правий. Українські сили, якщо вони добре оснащені, можуть змінити хід війни, оборонити себе та відбити це вторгнення", - додав високий представник ЄС.

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Що таке Європейський фонд миру

Європейський Союз із 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть бути заблоковані окремими державами-членами.

Зокрема, це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 млн євро. Тепер позиція Угорщини не дає запустити спецфонд для України в розмірі 5 млрд євро на рік у межах Європейського фонду миру.

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