Україна має право захищатися як на своїй території, так і за її межами, - міністр оборони Швеції Йонсон

Позиція Швеції полягає в тому, що Україна має право захищати себе всередині та за межами України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Швеція дотримується міжнародного права. Україна має право захищатися як на своїй території, так і за її межами… Це Росія почала неспровоковану повномасштабну агресію проти України. Отже, позиція Швеції полягає в тому, що Україна має право захищати себе всередині та за межами України… І ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - підкреслив Йонсон.

За його словами, у Брюсселі також обговорюватиметься питання про тренування українських військових на території України.

"Ми так чи інакше не виключаємо такої можливості… Ми вважаємо, що для такого заходу важливо досягти єдності всередині ЄС. І, звичайно, ми повинні враховувати військово-політичні міркування, але не виключаємо такої можливості", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Міністерво оборони України допустило до постачання у військо бронетранспортер PbV 302, переданого Швецією.

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