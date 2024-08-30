Необхідно зняти обмеження на використання Україною західної зброї, - міністр оборони Естонії Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликає партнерів зняти обмеження на використання зброї, яку вони передали Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

"Я дуже сподіваюсь, що всі зрозуміють важливість надати українцям можливість воювати, використовуючи усі системи, боєприпаси, ракети, які ми їм передаємо", - сказав Певкур.

Він відзначив прогрес ЗСУ в Курській області та мужність українців, але звернув увагу на те, що вони воюють "лише одною рукою". "А другу руку тримають за спиною, на жаль, адже не мають можливості використовувати всі озброєння, які вони мають, і вони не мають усіх систем, які могли би використовувати", - зазначив міністр і провів паралель з боксом, де можна вести поєдинок лише однією рукою, коли твій супротивник використовує обидва кулаки.

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