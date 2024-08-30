Необходимо снять ограничения на использование Украиной западного оружия, - министр обороны Эстонии Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призывает партнеров снять ограничения на использование оружия, которое они передали Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ.

"Я очень надеюсь, что все поймут важность предоставить украинцам возможность воевать, используя все системы, боеприпасы, ракеты, которые мы им передаем", - сказал Певкур.

Он отметил прогресс ВСУ в Курской области и мужество украинцев, но обратил внимание на то, что они воюют "только одной рукой". "А вторую руку держат за спиной, к сожалению, поскольку не имеют возможности использовать все вооружения, которые они имеют, и они не имеют всех систем, которые могли бы использовать", - отметил министр и провел параллель с боксом, где можно вести поединок только одной рукой, когда твой противник использует оба кулака.

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