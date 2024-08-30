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Украина имеет право защищаться как на своей территории, так и за ее пределами, - министр обороны Швеции Йонсон

пол,йонсон

Позиция Швеции заключается в том, что Украина имеет право защищать себя внутри и за пределами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Швеция придерживается международного права. Украина имеет право защищаться как на своей территории, так и за ее пределами... Это Россия начала неспровоцированную полномасштабную агрессию против Украины. Следовательно, позиция Швеции заключается в том, что Украина имеет право защищать себя внутри и за пределами Украины... И мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнул Йонсон.

По его словам, в Брюсселе также будет обсуждаться вопрос о тренировке украинских военных на территории Украины.

"Мы так или иначе не исключаем такой возможности... Мы считаем, что для такого мероприятия важно достичь единства внутри ЕС. И, конечно, мы должны учитывать военно-политические соображения, но не исключаем такой возможности", - отметил министр.

Напомним, Министерство обороны Украины допустило к поставке в войско бронетранспортер PbV 302, переданного Швецией.

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Автор: 

оружие (10204) Швеция (999)


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"Нагадаємо, Міністерво оборони України до постачання у військо бронетранспортер PbV 302, переданого Швецією",-

Хочу нагадати Міністерву, що Швеція вже надала Україні зброї на три піхотні бригади. Комплектом, від стрілецької до важкої бронетехніки та засобів ППО.
Чи шведські Арчери, Леопарди2 та CV90 працюють в ЗСУ нелегально?
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30.08.2024 13:54 Ответить
 
 