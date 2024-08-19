К поставкам в ВСУ был допущен шведский БТР PbV 302 с авиационной пушкой, - Минобороны
Министерство обороны Украины допустило к поставке в войско бронетранспортер PbV 302, переданного Швецией.
Об этом сообщила пресс-служба МОУ, информирует Цензор.НЕТ.
Какие характеристики БТР?
Боевая машина на гусеничном шасси разработана компанией Hägglund & Söner. Эта бронемашина, которая находилась на вооружении шведской армии до 2014 года, была применена во время боевых действий в Боснии и Косово.
Бронетранспортер весом более 13 тонн имеет широкие гусеницы, благодаря которым создает давление на грунт меньше, чем трактор. Это позволяет бронемашине двигаться по сложному бездорожью, мягким и сыпучим грунтам, в частности, по болоту и пескам, а также преодолевать водные препятствия.
Вооружен шведский бронетранспортер 20-мм автоматической пушкой Hispano-Suiza, которая устанавливалась также и на самолеты.
В Минобороны рассказали, что шведские PbV 302 также имеют дополнительное усиление бронирования внутренним противоосколочным подбоем и внешними керамическими элементами. Лобовая броня выдерживает прямое попадание 20-миллиметрового снаряда.
Гусеничный шведский БТР имеет дизельный двигатель мощностью 270 лошадиных сил, разгоняющий боевую машину до скорости более 60 километров в час.
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