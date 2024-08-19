РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9878 посетителей онлайн
Новости
12 864 12

К поставкам в ВСУ был допущен шведский БТР PbV 302 с авиационной пушкой, - Минобороны

Министерство обороны Украины допустило к поставке в войско бронетранспортер PbV 302, переданного Швецией.

Об этом сообщила пресс-служба МОУ, информирует Цензор.НЕТ.

Какие характеристики БТР?

Боевая машина на гусеничном шасси разработана компанией Hägglund & Söner. Эта бронемашина, которая находилась на вооружении шведской армии до 2014 года, была применена во время боевых действий в Боснии и Косово.

Бронетранспортер весом более 13 тонн имеет широкие гусеницы, благодаря которым создает давление на грунт меньше, чем трактор. Это позволяет бронемашине двигаться по сложному бездорожью, мягким и сыпучим грунтам, в частности, по болоту и пескам, а также преодолевать водные препятствия.

До постачання у ЗСУ допустили шведський БТР PbV 302

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция присоединилась к "международной коалиции дронов" для Украины

Вооружен шведский бронетранспортер 20-мм автоматической пушкой Hispano-Suiza, которая устанавливалась также и на самолеты.

В Минобороны рассказали, что шведские PbV 302 также имеют дополнительное усиление бронирования внутренним противоосколочным подбоем и внешними керамическими элементами. Лобовая броня выдерживает прямое попадание 20-миллиметрового снаряда.

Гусеничный шведский БТР имеет дизельный двигатель мощностью 270 лошадиных сил, разгоняющий боевую машину до скорости более 60 километров в час.

Читайте также: Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинскую башню для американских БТРов М113

Автор: 

Минобороны (9305) Швеция (999) БТР (364)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
"допустило" , беріть все що дають і не ви..буйтеся
показать весь комментарий
19.08.2024 12:41
+7
Ахах.... Оно допустило... Блин заткни хлебало и бери все, что тебе, нифига не имеющему дают!!! Само неизвестно что производит носом воротит!!!
Фу!!!
показать весь комментарий
19.08.2024 12:59
+6
Наше нікчемне МО, яке кишить саботажниками та корупціонерами щоки надуває. Допустили вони.
показать весь комментарий
19.08.2024 12:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"допустило" , беріть все що дають і не ви..буйтеся
показать весь комментарий
19.08.2024 12:41 Ответить
мабуть все ніяк не могли визначити що ж воно таке - за міжнародною класифікацією броньований транспорт озброєний калібром від 20 мм відноситься до IFV (Infantry Fighting Vehicles) тобто БМП, а не до APC (Armoured Personnel Carriers) або БТР за совєцькою класифікацією
показать весь комментарий
19.08.2024 14:58 Ответить
БТР все що не танк
показать весь комментарий
19.08.2024 15:14 Ответить
Как раз хорошо будет для осеннего бездорожья
показать весь комментарий
19.08.2024 12:45 Ответить
Наше нікчемне МО, яке кишить саботажниками та корупціонерами щоки надуває. Допустили вони.
показать весь комментарий
19.08.2024 12:49 Ответить
без цього ніяк. Наприклад зброя для пустелі розрахована на воду в системі охолодження. а для арктики на повітряне охолодження. А дають це не за гарні очі. Витрачати час та ресурси, на техніку, шо не буде у нас працювати не потрібно.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:05 Ответить
І в чому різниця шведського клімату від українського ?
показать весь комментарий
19.08.2024 13:16 Ответить
Ахах.... Оно допустило... Блин заткни хлебало и бери все, что тебе, нифига не имеющему дают!!! Само неизвестно что производит носом воротит!!!
Фу!!!
показать весь комментарий
19.08.2024 12:59 Ответить
Мрія всіх чиновників - мати право "допускати" або "не допускати" і з того жити.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:08 Ответить
Что значит допустили? У нас есть что-то лучше и в большом количестве? Ху...й занимаетесь деньги деребанете, может хватит обогощатся на крови Украины?
показать весь комментарий
19.08.2024 18:24 Ответить
 
 