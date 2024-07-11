РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7816 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
492 1

Швеция присоединилась к "международной коалиции дронов" для Украины

Швеція

Швеция присоединилась к международной коалиции беспилотников для помощи Украине - министр обороны Швеции Пол Йонсон подписал соответствующее соглашение на саммите НАТО в Вашингтоне.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Швеции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дроны стали важной частью современной войны и имеют огромное значение для Украины, чтобы иметь возможность останавливать атаки РФ, прежде всего на земле, и собирать информацию на поле боя. Вместе с другими странами мы будем поддерживать Украину в коалиции по беспилотникам по закупкам, поставкам и обучению пилотов дронов", - заявил Йонсон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen когда программа по F-16 будет завершена, - министр иностранных дел Биллстрём

Таким образом, Швеция вместе с еще одиннадцатью странами войдет в коалицию, которая путем совместных закупок будет поддерживать Вооруженные силы Украины беспилотными летательными аппаратами. В программу также может быть включено системное обучение персонала.

В коалицию также входят Австралия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Великобритания. Ее совместно возглавляют Латвия и Великобритания.

Автор: 

помощь (8117) Швеция (1036) дроны (4724)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На фронті склалася така ситуація, що шановним донаторам та партнерам вже час приєднуватися до коаліції "чогось серйознішого за дрони".
показать весь комментарий
11.07.2024 17:11 Ответить
 
 