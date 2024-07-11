Швеция присоединилась к "международной коалиции дронов" для Украины
Швеция присоединилась к международной коалиции беспилотников для помощи Украине - министр обороны Швеции Пол Йонсон подписал соответствующее соглашение на саммите НАТО в Вашингтоне.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Швеции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Дроны стали важной частью современной войны и имеют огромное значение для Украины, чтобы иметь возможность останавливать атаки РФ, прежде всего на земле, и собирать информацию на поле боя. Вместе с другими странами мы будем поддерживать Украину в коалиции по беспилотникам по закупкам, поставкам и обучению пилотов дронов", - заявил Йонсон.
Таким образом, Швеция вместе с еще одиннадцатью странами войдет в коалицию, которая путем совместных закупок будет поддерживать Вооруженные силы Украины беспилотными летательными аппаратами. В программу также может быть включено системное обучение персонала.
В коалицию также входят Австралия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Великобритания. Ее совместно возглавляют Латвия и Великобритания.
