До постачання у ЗСУ допустили шведський БТР PbV 302 з авіаційною гарматою, - Міноборони
Міністерво оборони України допустило до постачання у військо бронетранспортер PbV 302, переданого Швецією.
Про це повідомила пресслужба МОУ, інформує Цензор.НЕТ.
Які характеристики БТР?
Бойова машина на гусеничному шасі розроблена компанією Hägglund & Söner. Ця бронемашина, яка перебувала на озброєнні шведської армії до 2014 року, була застосована під час бойових дій у Боснії та Косово.
Бронетранспортер вагою понад 13 тонн має широкі гусениці, завдяки яким створює тиск на ґрунт менше, ніж трактор. Це дозволяє бронемашині рухатись складним бездоріжжям, м’якими й сипучими ґрунтами, зокрема, по болоту і пісках, а також долати водні перешкоди.
Озброєний шведський бронетранспортер 20-мм автоматичною гарматою Hispano-Suiza, що встановлювалась також і на літаки.
У Міноборони розповіли, що шведські PbV 302 також мають додаткове посилення бронювання внутрішнім протиуламковим підбоєм і зовнішніми керамічними елементами. Лобова броня витримує пряме влучання 20-міліметрового снаряду.
Гусеничний шведський БТР має дизельний двигун потужністю 270 кінських сил, що розганяє бойову машину до швидкості понад 60 кілометрів на годину.
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