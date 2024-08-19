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До постачання у ЗСУ допустили шведський БТР PbV 302 з авіаційною гарматою, - Міноборони

Міністерво оборони України допустило до постачання у військо бронетранспортер PbV 302, переданого Швецією.

Про це повідомила пресслужба МОУ, інформує Цензор.НЕТ.

Які характеристики БТР?

Бойова машина на гусеничному шасі розроблена компанією Hägglund & Söner. Ця бронемашина, яка перебувала на озброєнні шведської армії до 2014 року, була застосована під час бойових дій у Боснії та Косово.

Бронетранспортер вагою понад 13 тонн має широкі гусениці, завдяки яким створює тиск на ґрунт менше, ніж трактор. Це дозволяє бронемашині рухатись складним бездоріжжям, м’якими й сипучими ґрунтами, зокрема, по болоту і пісках, а також долати водні перешкоди.

До постачання у ЗСУ допустили шведський БТР PbV 302

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Озброєний шведський бронетранспортер 20-мм автоматичною гарматою Hispano-Suiza, що встановлювалась також і на літаки.

У Міноборони розповіли, що шведські PbV 302 також мають додаткове посилення бронювання внутрішнім протиуламковим підбоєм і зовнішніми керамічними елементами. Лобова броня витримує пряме влучання 20-міліметрового снаряду.

Гусеничний шведський БТР має дизельний двигун потужністю 270 кінських сил, що розганяє бойову машину до швидкості понад 60 кілометрів на годину.

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Автор: 

Міноборони (7332) Швеція (951) БТР (279)


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Топ коментарі
+10
"допустило" , беріть все що дають і не ви..буйтеся
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19.08.2024 12:41
+7
Ахах.... Оно допустило... Блин заткни хлебало и бери все, что тебе, нифига не имеющему дают!!! Само неизвестно что производит носом воротит!!!
Фу!!!
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19.08.2024 12:59
+6
Наше нікчемне МО, яке кишить саботажниками та корупціонерами щоки надуває. Допустили вони.
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19.08.2024 12:49
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"допустило" , беріть все що дають і не ви..буйтеся
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19.08.2024 12:41 Відповісти
мабуть все ніяк не могли визначити що ж воно таке - за міжнародною класифікацією броньований транспорт озброєний калібром від 20 мм відноситься до IFV (Infantry Fighting Vehicles) тобто БМП, а не до APC (Armoured Personnel Carriers) або БТР за совєцькою класифікацією
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19.08.2024 14:58 Відповісти
БТР все що не танк
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19.08.2024 15:14 Відповісти
Как раз хорошо будет для осеннего бездорожья
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19.08.2024 12:45 Відповісти
Наше нікчемне МО, яке кишить саботажниками та корупціонерами щоки надуває. Допустили вони.
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19.08.2024 12:49 Відповісти
без цього ніяк. Наприклад зброя для пустелі розрахована на воду в системі охолодження. а для арктики на повітряне охолодження. А дають це не за гарні очі. Витрачати час та ресурси, на техніку, шо не буде у нас працювати не потрібно.
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19.08.2024 13:05 Відповісти
І в чому різниця шведського клімату від українського ?
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19.08.2024 13:16 Відповісти
Ахах.... Оно допустило... Блин заткни хлебало и бери все, что тебе, нифига не имеющему дают!!! Само неизвестно что производит носом воротит!!!
Фу!!!
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19.08.2024 12:59 Відповісти
Мрія всіх чиновників - мати право "допускати" або "не допускати" і з того жити.
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19.08.2024 13:08 Відповісти
Что значит допустили? У нас есть что-то лучше и в большом количестве? Ху...й занимаетесь деньги деребанете, может хватит обогощатся на крови Украины?
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19.08.2024 18:24 Відповісти
 
 