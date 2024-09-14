Україна просила США про удари ATACMS по авіабазах РФ, але потім змінила цілі, - Reuters
Спершу Україна просила США про удари ATACMS по авіабазах РФ. Однак тепер потенційні цілі українських далекобійних ударів включають російські військові командні центри, склади пального і озброєння, а також місця зосередження ворожих військ.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
За словами двох європейських дипломатів, які говорили на умовах анонімності, Київ передав США і Великій Британії список потенційних цілей на території Росії, які можуть бути уражені західною далекобійною зброєю, якщо на це буде дозвіл.
Зазначається, що спочатку Україна хотіла використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження російських авіабаз. Оскільки на цих аеродромах розташовані російські літаки, які запускають планерні бомби, що є однією з головних загроз для України.
Однак у Пентагоні заявили, що 90% російських літаків, які запускають планерні бомби, Кремль перемістив за межі радіусу дії американських ракет ATACMS.
Reuters пише, що після цього потенційні цілі для українських далекобійних ударів змінилися.
Видання з посиланням на офіційних осіб пише, що тепер Україна хоче використовувати ракети для нанесення ударів по російських військових командних центрах, складах пального і озброєння, а також по місцях зосередження ворожих військ.
Будь ласка, зачекайте...
Їрмак невпинно контролює процес знищення України(
Як би не союзники то хто зна чим би та ситуація закінчилася у 22 році
По прикордонних авіабазах бити вже запізно. Літаків там нема. Будуть не удари а профанація.
Це аху.єнно аху.єнна допомога....
Але кацапи за цей час все перемістили.
Які цілі в Україні можуть бути спідставними з цими? Тим більше цих ракет не так багато щоб витрачати на все, що рухається.
І яким чином "втягнути в конфлікт"?За кацапською конституцією нема різниці між Мелітополем та Тулою. Тому не потрібно прикривати свій страх, вигаданими нісенітницями.
дЄрмак і його ставленик?
Для західних стратєгів треба заснувати нову нагороду - медаль салівана.
"Що ви думаєте про погрози путіна щодо початку війни", - запитали Байдена.
«Я не думаю багато про путіна» - відповів той. .
На зустрічі Байдена та Стармера було остаточне затверджений дозвіл бити ракетами ATACMS, JASSM, Storm Shadow/Scalp по території рф. Затверджений список цілей по яких дозволено бити, це 724 об'єкти, без подробиць, але є обмеження. Не дозволено бити по:
1. Військових об'єктах які знаходяться посеред щільної міської забудови.
2. Об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури, включаючи об'єкти нафто-газового комплексу рф.
3. Об'єктах стаціонарної та військово-польової медицини.
4. Ядерних об'єктах військового та цивільного призначення.
Дозвіл бити ракетами SCALP по території рф отриманий також від Президента Франції.
Дозвіл не буде офіційно підтверджено, буде та ж заява, яку отримали журналісти після першого застосування переданих Україні ракет ATACMS -"Ми дали Україні можливості про які вона просила".
Вночі відбулися термінові переговори між директором ЦРУ Бернсом та головою СВР Наришкіним ініційованим російською стороною. Наришкін передав послання від путіна. Ключове.
1. росія виходить з "джентльменського" договору про заборону передачі ракетних та ядерних технологій і залишає за собою право передавати їх "Дружнім державам".
2. росія виходить з переговорів про мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі рф та України. (Тобто можливий вірогідний черговий масований удар по об'єктах нашої енергетики).
3. росія "візьме на приціл" об'єкти пов'язані з виробництвом вищезгаданих ракет на території США, Великобританії та Франції. (Якась химерна, як на мене, погроза - а до цього не брали?)
Наришкін висловив своє різке незадоволення "інформаційною провокацією США та їх європейських сателітів" з розповсюдженням інформації про передачу Іраном рф балістичних ракет малої дальності і наголосив, що Іран не передавав та не збирається передавати подібні ракети, а США використовують цю уявну погрозу як "привід для підвищення градусу ескалації до небачених масштабів".
У відповідь Бернс заявив, що США та Європейські союзники мають докази передачі Іраном ракет рф. (Тут цікаво що у дискусіях на цю тему між рф та США досі не використовують слово "балістичні" що дає привід для роздумів) і тому союзники дали узгоджену відповідь на російську ескалацію.
Наришкін передав Бернсу список об'єктів на території рф які повинні бути виключені як цілі для ударів американською зброєю. Це ядерні об'єкти, певні об'єкти ОПК, та об'єкти раннього попередження про ядерну загрозу. Бернс пообіцяв передати російські прохання Президенту США.
Новина трохи дивна, як на мене. Прем'єр-міністр Канади Трюдо повідомив уряд США що планує надати дозвіл льотчикам у відставці Канадських Королівських ВПС працювати на українських літаках F-16. Відповіді Байдена ще не було, але у Пентагоні вважають що уряд США не буде заперечувати проти надання подібного дозволу. Тут не треба мати завищені очікування - у Канаді менше двох десятків бажаючих, але цікаво те, що, як нам довели, серед них двоє етнічних українців.
Нагадую - Канада нещодавно започаткувала навчальну місію для українських пілотів. І ще по темі - Румунія знову прийняла на навчання чотирьох (офіційно) льотчиків України. А у грудні на її території почне працювати новий навчальний центр який будують США який "розширить навчальну базу майже втричі" - той теж прийме на навчання румунських та українських курсантів.
Ну і невелика замальовка на тему - "Як працює "дипломатія нахаб" від нашого Президента. Досі американською стороною не був остаточно затверджений план зустрічі Байдена та Зеленського на полях Генасамблеї ООН у цьому місяці. І тим не менш наш Президент вже публічно її анонсував знаючи, що США навряд чи вчинять демарш і відмовляться від неї - зараз підтримка України на всіх рівнях дуже важлива для американської адміністрації. Дуже боюся що нам все це згодом може вилізти боком...
Більше новин немає.
АТАСМS - це ракета малої дальності.
За 2,5 роки можна було б вивчити...
Коваленко тут з цифрами розписав:
https://site.ua/alexander.kovalenko/udary-po-aerodromam-vglub-rossii-na-300-kilometrov-utratili-smysl-loz-pentagona-i-zapadnyx-smi-i0m5nqv
От бачите як чудово проблема вирішилась. Зараз туди ж перемістять командні центри і потреба в атакамсах взагалі відпаде. Слава вєлікой америці! Шах і мат!