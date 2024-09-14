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ракети (3926) США (20990) ATACMS (136)

Україна просила США про удари ATACMS по авіабазах РФ, але потім змінила цілі, - Reuters

Україна просила США про удари ATACMS по авіабазах РФ, але потім змінила цілі

Спершу Україна просила США про удари ATACMS по авіабазах РФ. Однак тепер потенційні цілі українських далекобійних ударів включають російські військові командні центри, склади пального і озброєння, а також місця зосередження ворожих військ.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами двох європейських дипломатів, які говорили на умовах анонімності, Київ передав США і Великій Британії список потенційних цілей на території Росії, які можуть бути уражені західною далекобійною зброєю, якщо на це буде дозвіл.

Зазначається, що спочатку Україна хотіла використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження російських авіабаз. Оскільки на цих аеродромах розташовані російські літаки, які запускають планерні бомби, що є однією з головних загроз для України.

Однак у Пентагоні заявили, що 90% російських літаків, які запускають планерні бомби, Кремль перемістив за межі радіусу дії американських ракет ATACMS.

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Reuters пише, що після цього потенційні цілі для українських далекобійних ударів змінилися.

Видання з посиланням на офіційних осіб пише, що тепер Україна хоче використовувати ракети для нанесення ударів по російських військових командних центрах, складах пального і озброєння, а також по місцях зосередження ворожих військ.

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Топ коментарі
+14
Союзники норм, а ось влада - zлодії та відверті вороги!
Їрмак невпинно контролює процес знищення України(
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14.09.2024 21:13
+13
Тобто, поки просили дозволу на удари по аеродромам кацапи перемістили літаки і тепер дозволи вже не потрібні?
Це аху.єнно аху.єнна допомога....
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14.09.2024 21:14
+10
Треба виробляти власну зброю. В нашій країні клоуни проміняли зброю на асфальт. Ну тепер давайте захищати країну асфальтом.
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14.09.2024 21:13
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Союзники норм, а ось влада - zлодії та відверті вороги!
Їрмак невпинно контролює процес знищення України(
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14.09.2024 21:13 Відповісти
Наші воїни готують сюрпризи для кацапів,так що все буде Україна.
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14.09.2024 21:24 Відповісти
знаєте, подібне ми чуємо вже два роки. і навіть недавно говорили про "хитрий план" у курська волость і я навіть сподівався що такий план є (щось типу зайти із сумщини за спини московитам) але ...поки "сюрпризи" нам готують тільки московити
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14.09.2024 21:37 Відповісти
Треба виробляти власну зброю. В нашій країні клоуни проміняли зброю на асфальт. Ну тепер давайте захищати країну асфальтом.
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14.09.2024 21:13 Відповісти
Зараз асфальт не в тренді , тепер модно дерибанити на будівництві сховищ. Коли для школи , яку відвідують півтори сотні учнів , будують укриття за 80 мільйонів , стає зрозуміло що асфальт то були квіточки .
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14.09.2024 23:15 Відповісти
Та да. Ядерну зброю видурили, як конфету у дитини, а тепер вказують що робити а що не робити.
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14.09.2024 21:25 Відповісти
І що б ти робив з тією ядерною зброєю ? Он у кацапів вона є , а наші в Курську навіть за відсутності потужної простої , яку оті західні серуни сцются нам дати щоб не "було ескалації " ((
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14.09.2024 23:19 Відповісти
Назви мені країну з ядерною зброєю, на яку коли-небудь хтось нападав.
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14.09.2024 23:27 Відповісти
Я ж тобі написав - парашандія на курщині ((
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14.09.2024 23:30 Відповісти
Ну який це напад? Комариний укус.
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14.09.2024 23:34 Відповісти
Ну якщо це комариний укус , то ЯЗ - пугало городнє , тільки і того .
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14.09.2024 23:41 Відповісти
Ви дуже праві, бо вибрали собі союзників в Україні не від націоналістів чи проукраїнських сил, а антимайданівців, малоросів від "95кварталу", кіоскерів і фальсифікаторів кримінальних справ на майданівців. Ці вороги України фактично знищили ракетні програми "Сапсан-Грім 2", якою можна було діставати до всіх аеродромів і скупленню військ, але нарід повірив у брехню. Якби переобпрали Порошенка, то до 2022 року малиб декілька сотень таких ракет, і декілька сотень "Нептунів" та "вільх". Можливо спроектували б і нові, але нарід вирішив себе вбити і немає чого сьогодні звинувачувати союзників, вони точно не бажають привести війну в свої країни.
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14.09.2024 21:30 Відповісти
Без проблем. Ищи других и предлагай. Только таких, которые будут терпеть все выеживания Зеленского и его холуев.
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14.09.2024 21:30 Відповісти
Поясни будь ласка, Ти навіщо ото мелиш, шалапутне...
Як би не союзники то хто зна чим би та ситуація закінчилася у 22 році
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14.09.2024 21:42 Відповісти
та навіть не в ньому проблема, а в кількості лайкнувших йому ідіотів...
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14.09.2024 21:51 Відповісти
А ми ж дуже хочемо до НАТО ,а воно не дозволяє.
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14.09.2024 21:52 Відповісти
Шо за бардак ?!
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14.09.2024 21:11 Відповісти
Бити в першу чергу треба по ТЕЦ ворога, по електростанціях, по нафтобазах, по офіцерських містечках і складах зброї, по ворожих містах.
По прикордонних авіабазах бити вже запізно. Літаків там нема. Будуть не удари а профанація.
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14.09.2024 21:12 Відповісти
Затягують допоки кацапи все що можна позабирають із зони досяжності, а потім дозволять.
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14.09.2024 21:14 Відповісти
Не дозволять а скажуть - ну бачте вони вже все перемістили, нашо вам той дозвіл...
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14.09.2024 21:16 Відповісти
Тобто, поки просили дозволу на удари по аеродромам кацапи перемістили літаки і тепер дозволи вже не потрібні?
Це аху.єнно аху.єнна допомога....
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14.09.2024 21:14 Відповісти
Звісно, змінили - Рашки же літаки ще пів року тому на 300+ км відвели!
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14.09.2024 21:20 Відповісти
Незрозуміло... це докір? Україні? Гм...на умовах анонімності розпатякування подібної інформації схоже на співпрацю з ворогом.
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14.09.2024 21:21 Відповісти
Таких цілей і в Україні багато. ATACMS так мало, що і на них не вистачить. Дивно все це. Неначе мета як завгодно, але перекласти провину на Захід, або втягнути в конфлікт.
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14.09.2024 21:22 Відповісти
АТАКАМСи були потрібні для знищення літаків та аеродромів зі складами на яких зберігались **********(КАБи, ракети).
Але кацапи за цей час все перемістили.
Які цілі в Україні можуть бути спідставними з цими? Тим більше цих ракет не так багато щоб витрачати на все, що рухається.
І яким чином "втягнути в конфлікт"?За кацапською конституцією нема різниці між Мелітополем та Тулою. Тому не потрібно прикривати свій страх, вигаданими нісенітницями.
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14.09.2024 21:53 Відповісти
Пишем на ракетах "Херань" и херачим куда хотим. Так поступает параша.
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14.09.2024 21:26 Відповісти
Таке враження, що США самі кацапам шепнули, щоб літаки перемістили...
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14.09.2024 21:27 Відповісти
Так, шепанули кацапам, щоб літаки перемістили, а Володі Боневтіку Потужному шепнули, щоб наші ракети зарив під асфальт.
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14.09.2024 21:32 Відповісти
Бить надо по НПЗ, нефтевышкам, нефте/газохранилищам, нефте/газапроводам, теневому нефтяному флоту. И перекрыть траспортировку газа в Европу, за счет которой финансируется война. Когда у россиян не будет денег, они не смогут воевать.
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14.09.2024 21:28 Відповісти
Нафтобази не перелетять. Їх і дронами непогано знищують.
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14.09.2024 21:46 Відповісти
Вони не воюють американськими грошима. У них свої рублі. Вони роблять снаряди зі свого металу, своїх вибухових речовин, зроблених зі свого газу на своїй електроенергії і на своїх верстатах за свої рублі. А якщо перекрити газ до Європи, то Європейські снаряди стануть дорожчими за російські не в чотири, а в п'ять разів.
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14.09.2024 22:13 Відповісти
"Когда у россиян не будет денег, они не смогут воевать." .... є чудова приказка : "Поки товстий схудне- худий здохне " , тож не тіш себе фразою "когда нє будєт" , для війни у кацапів вистачить , вони на лаптях зекономлять .
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14.09.2024 23:24 Відповісти
"За словами двох європейських дипломатів...."
дЄрмак і його ставленик?
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14.09.2024 21:30 Відповісти
ну тепер залишилось ще трохи потягнути кота за яйця, щоб росіяни встигли перемістити і військові командні центри, і склади пального і озброєння, і навіть деяке військове виробнитво. А що не перемістять, то закопають під землю.
Для західних стратєгів треба заснувати нову нагороду - медаль салівана.
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14.09.2024 22:04 Відповісти
WE WANT INFORMATION - 50.

"Що ви думаєте про погрози путіна щодо початку війни", - запитали Байдена.
«Я не думаю багато про путіна» - відповів той. .

На зустрічі Байдена та Стармера було остаточне затверджений дозвіл бити ракетами ATACMS, JASSM, Storm Shadow/Scalp по території рф. Затверджений список цілей по яких дозволено бити, це 724 об'єкти, без подробиць, але є обмеження. Не дозволено бити по:

1. Військових об'єктах які знаходяться посеред щільної міської забудови.
2. Об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури, включаючи об'єкти нафто-газового комплексу рф.
3. Об'єктах стаціонарної та військово-польової медицини.
4. Ядерних об'єктах військового та цивільного призначення.

Дозвіл бити ракетами SCALP по території рф отриманий також від Президента Франції.
Дозвіл не буде офіційно підтверджено, буде та ж заява, яку отримали журналісти після першого застосування переданих Україні ракет ATACMS -"Ми дали Україні можливості про які вона просила".

Вночі відбулися термінові переговори між директором ЦРУ Бернсом та головою СВР Наришкіним ініційованим російською стороною. Наришкін передав послання від путіна. Ключове.
1. росія виходить з "джентльменського" договору про заборону передачі ракетних та ядерних технологій і залишає за собою право передавати їх "Дружнім державам".
2. росія виходить з переговорів про мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі рф та України. (Тобто можливий вірогідний черговий масований удар по об'єктах нашої енергетики).
3. росія "візьме на приціл" об'єкти пов'язані з виробництвом вищезгаданих ракет на території США, Великобританії та Франції. (Якась химерна, як на мене, погроза - а до цього не брали?)

Наришкін висловив своє різке незадоволення "інформаційною провокацією США та їх європейських сателітів" з розповсюдженням інформації про передачу Іраном рф балістичних ракет малої дальності і наголосив, що Іран не передавав та не збирається передавати подібні ракети, а США використовують цю уявну погрозу як "привід для підвищення градусу ескалації до небачених масштабів".

У відповідь Бернс заявив, що США та Європейські союзники мають докази передачі Іраном ракет рф. (Тут цікаво що у дискусіях на цю тему між рф та США досі не використовують слово "балістичні" що дає привід для роздумів) і тому союзники дали узгоджену відповідь на російську ескалацію.
Наришкін передав Бернсу список об'єктів на території рф які повинні бути виключені як цілі для ударів американською зброєю. Це ядерні об'єкти, певні об'єкти ОПК, та об'єкти раннього попередження про ядерну загрозу. Бернс пообіцяв передати російські прохання Президенту США.

Новина трохи дивна, як на мене. Прем'єр-міністр Канади Трюдо повідомив уряд США що планує надати дозвіл льотчикам у відставці Канадських Королівських ВПС працювати на українських літаках F-16. Відповіді Байдена ще не було, але у Пентагоні вважають що уряд США не буде заперечувати проти надання подібного дозволу. Тут не треба мати завищені очікування - у Канаді менше двох десятків бажаючих, але цікаво те, що, як нам довели, серед них двоє етнічних українців.

Нагадую - Канада нещодавно започаткувала навчальну місію для українських пілотів. І ще по темі - Румунія знову прийняла на навчання чотирьох (офіційно) льотчиків України. А у грудні на її території почне працювати новий навчальний центр який будують США який "розширить навчальну базу майже втричі" - той теж прийме на навчання румунських та українських курсантів.

Ну і невелика замальовка на тему - "Як працює "дипломатія нахаб" від нашого Президента. Досі американською стороною не був остаточно затверджений план зустрічі Байдена та Зеленського на полях Генасамблеї ООН у цьому місяці. І тим не менш наш Президент вже публічно її анонсував знаючи, що США навряд чи вчинять демарш і відмовляться від неї - зараз підтримка України на всіх рівнях дуже важлива для американської адміністрації. Дуже боюся що нам все це згодом може вилізти боком...

Більше новин немає.
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14.09.2024 22:10 Відповісти
Редакція, у вас же головний редактор - військовий експерт.
АТАСМS - це ракета малої дальності.
За 2,5 роки можна було б вивчити...
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14.09.2024 22:22 Відповісти
Шо, Дерьмак вже став європейським політиком?
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14.09.2024 22:32 Відповісти
Схоже, що за межі радіусу в 300км рф вивести літаки не може по законах фізики, баку пального не вистачить у літака злітати туди і назад.

Коваленко тут з цифрами розписав:
https://site.ua/alexander.kovalenko/udary-po-aerodromam-vglub-rossii-na-300-kilometrov-utratili-smysl-loz-pentagona-i-zapadnyx-smi-i0m5nqv

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14.09.2024 22:44 Відповісти
що 90% російських літаків, які запускають планерні бомби, Кремль перемістив за межі радіусу дії американських ракет ATACMS.

От бачите як чудово проблема вирішилась. Зараз туди ж перемістять командні центри і потреба в атакамсах взагалі відпаде. Слава вєлікой америці! Шах і мат!
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15.09.2024 07:07 Відповісти
 
 