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Новости Война
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Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине, - Зеленский

Зеленський вважає, що Трамп насправді знає, як зупинити війну

Президент Владимир Зеленский считает, что кандидат в лидеры США от Республиканской партии Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить российско-украинскую войну.

Об этом глава государства сказал в интервью изданию The New Yorker, передает Цензор.НЕТ.

"Трамп делает политические заявления в своей предвыборной кампании. Он говорит, что хочет, чтобы война прекратилась. Что ж, мы тоже этого хотим. Эта фраза и желание, они объединяют мир, все их разделяют. Но вот страшный вопрос: "Кто возьмет на себя ответственность за прекращение войны?" Кто-то может сказать, что Минские договоренности либо остановили, либо заморозили боевые действия на определенном этапе. Но они также дали россиянам возможность еще лучше вооружиться и укрепить свои фейковые претензии на оккупированные ими территории", - отметил Зеленский.

По его словам, Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже "если ему кажется, что он знает, как это сделать".

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"С этой войной часто бывает так, что чем глубже ты смотришь на нее, тем меньше понимаешь", - отметил президент.

"Я видел много лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее уже завтра, но когда они погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто", - добавил Зеленский.

Заявления Трампа о завершении войны в Украине

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

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В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом, и не считает возможным достижение мира в Украине в случае его воплощения.

На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет остановить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) Трамп Дональд (5320)


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Топ комментарии
+23
" Хтось може сказати, що Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив Зеленський. Джерело:
Чому росіяни озброювались, а ми будували дороги, відводили війська і розміновували Чонгар?
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23.09.2024 12:24
+21
" Мінські домовленості дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив зеленський.
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23.09.2024 12:21
+14
"Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив Зеленський.

А розуму ,як не було , так і вже не буде .

А те ,що Мінські дали змогу підсилити ЗСУ і наростити бойовий потенціал після прокацапського підара януковоща - хлопець не знав, -мається на увазі період до шаурми і шашликів .
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23.09.2024 12:43
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oi blāāā...počalosja....a pomovčati ? ņi ? zrja vin tudi pojehav , oi zrja.
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23.09.2024 12:18 Ответить
Заріс переможе,так для чого мовчати?
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23.09.2024 13:06 Ответить
" Мінські домовленості дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив зеленський.
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23.09.2024 12:21 Ответить
"Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив Зеленський.

А розуму ,як не було , так і вже не буде .

А те ,що Мінські дали змогу підсилити ЗСУ і наростити бойовий потенціал після прокацапського підара януковоща - хлопець не знав, -мається на увазі період до шаурми і шашликів .
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23.09.2024 12:43 Ответить
Ну звичайно рашисти же не готувалися також, і в них ВПК з воєнним бюджетом в 10 раз не більші за наші.. Так що хто тут про розум...
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23.09.2024 15:11 Ответить
Не потрібно перекручувати , чи телепкам з 73% важко визнати , що привели у владу те лайно ,яке завели ?
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23.09.2024 15:43 Ответить
Яку нах , капітуляцію ? Ти роззуй очі й порівняй Україну при Пороршенку і Україну Зеленопиких .

Чи повилазило ?
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24.09.2024 12:39 Ответить
Прочитати спробуй що вони підписали і херню нести не будеш. А твоя логіка на рівні дитсадка. Ну так порвняй при Порошенку і Януковичу (Крим був, війни не було) - і що, це значить что яник краще президент?
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24.09.2024 15:06 Ответить
Пожалійся виховательці.
Вона маму Трампа викличе в садочок і буде йому.
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23.09.2024 12:22 Ответить
"Я бачив багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її вже завтра, але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто", - додав Зеленський

Дежавю накрило ? Чи це саме про того "лідера "?

https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-moemu-mozku-ya-zakinchiv-vijnu-splivlo-video-z-divnoyu-zayavoyu-zelenskogo.htm

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23.09.2024 13:00 Ответить
Трампу можна "мирний план" не надавати...
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23.09.2024 12:22 Ответить
Знлв на тіж самі граблі. Що воно буде казати якщо Трамп переможе? Трамбон звісно презерватив, але без підтримки штатів буде складно
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23.09.2024 12:24 Ответить
Трамп підтримувати Україну не буде. Від слова "зовсім". Підтримувати Україну зможе лише Конгрес США - і те, при умові, якщо там збережеться якщо не двопартійна підтримка нас, то хоча би підтримка позапартійна з боку більшості в обох палатах. Але така підтримка буде ще більш недостатньою, на порядки меншою, ніж нинішня.
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23.09.2024 12:59 Ответить
" Хтось може сказати, що Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив Зеленський. Джерело:
Чому росіяни озброювались, а ми будували дороги, відводили війська і розміновували Чонгар?
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23.09.2024 12:24 Ответить
плешивий крємлєбздун два роки накопичував свою армію, біля наших кордонів, поки зе!гандон жер шашлики.
і, зе!поц про це знав.
дії зе!шобли були, згідно оманських домовленостей.
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23.09.2024 12:30 Ответить
Але винні мінські угоди.
... не переплутайте
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23.09.2024 12:34 Ответить
Можно текст Оманских домовленностей в студию? А то не могу найти на просторах интернета. Все вот говорят про них
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23.09.2024 14:07 Ответить
на руском язИкє, запитай у патрушєва. зе!гундос, як раз на добу, десь в його літаку загубився.
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23.09.2024 14:16 Ответить
Ви ж вже відповіли на своє питання цитатою. Це були дії для зміцнення претензій росіян на наші території.

"...Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території"
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23.09.2024 12:33 Ответить
на скільки я пам'ятаю в твоїй голові війна вже давно закінчилась . чи таргани розпочали нову ?
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23.09.2024 12:24 Ответить
ви впізнаєте, цю потужну велич зе!поца?
скільки разів, воно заглядало в очко трампу, що б нарешті зрозуміти, що той такий же блазень, як і зе!гундос.
бо, поки плєшивий крємлєбздун не напав, зе!шмаркля, все розводив та домовлявся десь посередині.
зе!стратеготактик, ***....
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23.09.2024 12:26 Ответить
Трамп і не повинен знати як закінчити війну в Україні, яку допустив ватний клоун. Це повинен знати верховний головнокомандувач, але замість нього в нас пародія на верховного головнокомандувача.
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23.09.2024 12:26 Ответить
Мінські домовленості - куйло скигле, що його апманулі.
Стамбульські домовленості - куйло чіпляється за них обома руками.
Думай-теее!!
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23.09.2024 12:29 Ответить
Трамп знає, але це нам не сподобається.
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23.09.2024 12:29 Ответить
вам ,а не нам
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23.09.2024 12:43 Ответить
А хто знає?
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23.09.2024 12:29 Ответить
Що воно меле?
Декілька разів перечитав і не знайшов жодного сенсу. Вже й спічрайтери Боневтіка перетворились на генераторів випадкових слів.
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23.09.2024 12:32 Ответить
👏Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень - The Golden Plate Award.
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23.09.2024 12:33 Ответить
до звизделся
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23.09.2024 12:35 Ответить
Зеленський і його слуги якісь планозалежні. Минулого року Безугла кричала Залужному:
- Дайте план наступу!!!
Найпотужніший весь час , як мантру повторює: "План миру!" Хоча в Америку повіз План Перемоги - таке собі домашнє завдання для союзників.
Шановні треба перш за все сумлінно виконувати свої обов'язки на які вас обрали ваші виборці і меньше перекладати свої помилки і недопрацювання на інших.
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23.09.2024 12:36 Ответить
"Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні". А, Трамп, що діючий Президент США чи можливо Президент України? Я не фанат Трампа, але це що лише один він має думати про те, як зупинити війну в Україну? Що робить Зеля, для того, щоб закінчити війну в Украхні?
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23.09.2024 12:37 Ответить
Що робить зєля? Краде, зраджує, бреше, гадить... Україна програє і війна закінчиться
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23.09.2024 13:41 Ответить
Їде в гості до мілага друга і вже шадить наперед.
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23.09.2024 12:38 Ответить
В підгузки зе тепер сере не тільки дід Джозеф, а і дід Дональд
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23.09.2024 12:39 Ответить
как это не знает? Там все просто - " "Нужно смотреть друг другу в глаза, понять, кто и что хочет, и обсудить реальные шаги к прекращению войны" Зеленский
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23.09.2024 12:39 Ответить
І як він після цього буде розмовляти з Трампом? Сказавши що той нічого не розуміє. "Дипломат".
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23.09.2024 12:42 Ответить
Яке же воно брехло... "Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території"© Та мінські протокли і заморозка війни в 2015-19роках дали можливість перш за все Україні озброїтись - збудувати ЗСУ майже з нуля, до такої міри збудувати, що навіть їх розвал наполовину на протязі 2020-21років все-одно дало можливість вчинити добрячий спротив касапам в лютому-березні 2022року!

https://www.ponomaroleg.com/bolshoe-intervyu-zelenskogo/ Олег Пономарь : в своєму блозі, зокрема, зазначає, що це важливе велике програмне в'ю ЄрЗе напередодні мега-важливого візиту в США; тому що від головного союзника України, яким є США, залежить надзвичайно багато чого. І продовжує: "Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех".
***************
Але ж наскільки воно брехливе, те в'ю...
Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
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23.09.2024 12:54 Ответить
"Я бачив багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її вже завтра, але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто" Джерело:

Дайте йому дзеркало, хай подивиться на найпотужнішого лідера, який для перемоги на виборах робив популістські заяви що швидко закінчить війну. Які можуть бути претензії до Трампа, якщо сам спекулював на тему швидкого закінчення війни?
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23.09.2024 13:03 Ответить
Чого це Трамп не знає? Припинить будь яку допомогу і Україна піде на вимоги пуйла. От і весь рецепт
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23.09.2024 13:39 Ответить
Почалась операція агентів з ОПи по прибиттю рейтингу Байдена, а заодно і Гарріс. "Трамп наша надія! Він знає, як закінчити війну за день!"
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23.09.2024 13:42 Ответить
ну тоді почни з себе, зєлєнскій : ти теж не знаєш як її припинити

якщо всі, хто цього не знає, не годяться в світові лідери, то й ти теж не годишся, ступай собі геть
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23.09.2024 14:17 Ответить
Зеленський знае, бо він розуміе що перемогти може тільки сила...варварів
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23.09.2024 16:05 Ответить
В Україні знають такого лідера,у якого в голові війна закінчилася.Все це трапилося, як подивився в очі путлера і побачив там світ.Він впевнений що він краще трампа і будь кого.У нього є потужний і незламний план до миру.Здійснення цього плану потрібно чекати у найближчі вирішальні місяці.
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23.09.2024 15:18 Ответить
Згідний з Зеленським, Трамп незнае як закінчити війну і це найбільша небезпека для Украіни, бо найскоріше це тиск щоб Украіна здалася.
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23.09.2024 16:04 Ответить
Що воно верзе! Ну й ідіота ви собі понавибирали. Тільки минулого тижня Трамп казав про можливу зустріч із Зе, а це дебільне говорить про нього, як про невігласа та облизує сідниці Байдена "Ви мали рацію, цей план розроблений, перш за все, з урахуванням підтримки Байдена. Якщо він не хоче це підтримувати, я не можу його змусити. Якщо він відмовиться, тоді ми повинні продовжувати жити за планом Б. І це прикро. Як би це виглядало? Я маю на увазі, якщо Байден скаже «ні»? Це жахлива думка. Це означало б, що Байден не хоче закінчувати війну будь-яким способом, який заперечує перемогу Росії. І ми б завершилися дуже довгою війною - неможливою, виснажливою ситуацією, яка вбила б величезну кількість людей. Сказавши це, я не можу ні в чому звинувачувати Байдена. Зрештою, він зробив потужний історичний крок, коли вирішив підтримати нас на початку війни, і ця дія підштовхнула інших наших партнерів зробити те саме. Ми визнаємо велике досягнення Байдена в цьому відношенні. Цей його крок уже став історичною перемогою."
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23.09.2024 16:14 Ответить
Так, що ? Він сказав правду для трампістів які знаходяться в секті трампа...Трамп вже все давно рішив...
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23.09.2024 19:31 Ответить
А те, що Байден вирішив іще в 2022 вас не турбує? Щоби хутіна не нервувати, та Україні не дозволити перемогти. Не розумію цієї упоротості, особливо серед жителів України-факти нікого не турбують, всі слідують лініі партіі демократів, бо у тих солодкі обіцянки про As long as it takes. Разом із ОП про*рали лендліз, підспівували колективному арестовичу "на халяву дають, на халяву беремо. нашим дітям не треба буди виплачувати за лендліз" Де ті діти? Частина на фронті, частина в зкемлі, частина за кордоном. Тут на цензорі всі біснувались як хтось на Байдена "наїзжав" або про ленд ліз згадував. Чи ця сторінка-філія рашаботоферм? Ніхто ніколи не навів прямої мови Трампа "Україна від мене зброї не одержить" Це називається "синдром ненавісті Трампа", ви схоже теж страждаєте
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23.09.2024 22:47 Ответить
А ішак так сподівася та вірив. Аяяй, яке несподіване горе спіткало безтолкового ішака.
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23.09.2024 20:50 Ответить
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23.09.2024 23:44 Ответить
"Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя"
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24.09.2024 01:20 Ответить
якось дивно. тобто в очах х...йла ми мир бачимо, а уплані трампа ні, хоче це одне й теж. ти вова або хрестик зними, або штани вдягни
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24.09.2024 08:36 Ответить
 
 