Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что кандидат в лидеры США от Республиканской партии Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить российско-украинскую войну.
Об этом глава государства сказал в интервью изданию The New Yorker, передает Цензор.НЕТ.
"Трамп делает политические заявления в своей предвыборной кампании. Он говорит, что хочет, чтобы война прекратилась. Что ж, мы тоже этого хотим. Эта фраза и желание, они объединяют мир, все их разделяют. Но вот страшный вопрос: "Кто возьмет на себя ответственность за прекращение войны?" Кто-то может сказать, что Минские договоренности либо остановили, либо заморозили боевые действия на определенном этапе. Но они также дали россиянам возможность еще лучше вооружиться и укрепить свои фейковые претензии на оккупированные ими территории", - отметил Зеленский.
По его словам, Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже "если ему кажется, что он знает, как это сделать".
"С этой войной часто бывает так, что чем глубже ты смотришь на нее, тем меньше понимаешь", - отметил президент.
"Я видел много лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее уже завтра, но когда они погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто", - добавил Зеленский.
Заявления Трампа о завершении войны в Украине
Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом, и не считает возможным достижение мира в Украине в случае его воплощения.
На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет остановить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А розуму ,як не було , так і вже не буде .
А те ,що Мінські дали змогу підсилити ЗСУ і наростити бойовий потенціал після прокацапського підара януковоща - хлопець не знав, -мається на увазі період до шаурми і шашликів .
Чи повилазило ?
Вона маму Трампа викличе в садочок і буде йому.
Дежавю накрило ? Чи це саме про того "лідера "?
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-moemu-mozku-ya-zakinchiv-vijnu-splivlo-video-z-divnoyu-zayavoyu-zelenskogo.htm
Чому росіяни озброювались, а ми будували дороги, відводили війська і розміновували Чонгар?
і, зе!поц про це знав.
дії зе!шобли були, згідно оманських домовленостей.
... не переплутайте
"...Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території"
скільки разів, воно заглядало в очко трампу, що б нарешті зрозуміти, що той такий же блазень, як і зе!гундос.
бо, поки плєшивий крємлєбздун не напав, зе!шмаркля, все розводив та домовлявся десь посередині.
зе!стратеготактик, ***....
Стамбульські домовленості - куйло чіпляється за них обома руками.
Думай-теее!!
Декілька разів перечитав і не знайшов жодного сенсу. Вже й спічрайтери Боневтіка перетворились на генераторів випадкових слів.
- Дайте план наступу!!!
Найпотужніший весь час , як мантру повторює: "План миру!" Хоча в Америку повіз План Перемоги - таке собі домашнє завдання для союзників.
Шановні треба перш за все сумлінно виконувати свої обов'язки на які вас обрали ваші виборці і меньше перекладати свої помилки і недопрацювання на інших.
https://www.ponomaroleg.com/bolshoe-intervyu-zelenskogo/ Олег Пономарь : в своєму блозі, зокрема, зазначає, що це важливе велике програмне в'ю ЄрЗе напередодні мега-важливого візиту в США; тому що від головного союзника України, яким є США, залежить надзвичайно багато чого. І продовжує: "Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех".
***************
Але ж наскільки воно брехливе, те в'ю...
Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
Дайте йому дзеркало, хай подивиться на найпотужнішого лідера, який для перемоги на виборах робив популістські заяви що швидко закінчить війну. Які можуть бути претензії до Трампа, якщо сам спекулював на тему швидкого закінчення війни?
якщо всі, хто цього не знає, не годяться в світові лідери, то й ти теж не годишся, ступай собі геть