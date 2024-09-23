Трамп сказал, что не собирается баллотироваться в президенты снова, если проиграет в этом году

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на должность в 2028 году, если проиграет на текущих выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в комментарии Reuters.

В ответ на вопрос, видит ли он себя снова кандидатом в президенты через четыре года, если ему не удастся победить на этих выборах, 78-летний экс-президент сказал: "Нет, не вижу. Думаю, что будет, то будет. Я вообще этого не вижу".

"Надеюсь, мы добьемся успеха", - добавил Трамп.

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