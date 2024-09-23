Трамп сказал, что не собирается баллотироваться в президенты снова, если проиграет в этом году
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на должность в 2028 году, если проиграет на текущих выборах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в комментарии Reuters.
В ответ на вопрос, видит ли он себя снова кандидатом в президенты через четыре года, если ему не удастся победить на этих выборах, 78-летний экс-президент сказал: "Нет, не вижу. Думаю, что будет, то будет. Я вообще этого не вижу".
"Надеюсь, мы добьемся успеха", - добавил Трамп.
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+10 Олександр Васильєв 9c5970be
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+10 Victor Litarchuk
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+7 частный сектор
показать весь комментарий23.09.2024 08:23
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Пожалуйста, подождите...
Брехун московський це теж знає!
Республіканці без Трампа мали високі шанси виграти.
Тепер, завдячуючи Трампу - пролетять.
люба людина яка навіть теотерично могла б бути конкурентом кловану негайно знімається з медійного простору, як мінімум
клован повинен бути тільки один!
Лара Трамп, невістка Трампа, відверто заявила, що всі зусилля партії спрямовані на повторне обрання Дональда Трампа.
Я бы был-бы арестантом..
Если б Харисей я вышел...
Я б не пел сейчас на крыше...
а тут вона і я все поняв і тут же став відповідать!
Гаврила от похмелья слег.
Какая, в задницу, работа
Носок, и тот надеть не смог.
Страдал Гаврила от простуды
Свисали сопли до колен
Чихал Гаврила три недели
Пока не вылечил "Пурген".
ЧихалГаврила кашлял три недели..."
Гаврило, теж любив безмеж...
Коли вустами...
Стисло...
І без одеж...
Йому відсмокчуть...
З глотоком слизу...
І мені теж...
Уха-то всего два))
Крім того, це опитування показало, що 48% зареєстрованих виборців вже позитивно ставляться до Гарріс. У липні, коли вона тільки починала компанію, їх було 32%.
Так а навіщо йому балотуватись , якщо простіше штурмом взяти Капітолій!
Погодьтесь, дуе важко буде балотуватись у президенти сидячи у тюрмі...)))
Підступний Трамп, маніяк )(уйло і хитрий китаёза змовилися
і разом дружно пляшут под дудочку фашистского кремля.