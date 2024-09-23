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выборы (22669) США (24852) Трамп (4009)

Трамп сказал, что не собирается баллотироваться в президенты снова, если проиграет в этом году

Дональд Трамп більше не балотуватиметься в президенти США

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на должность в 2028 году, если проиграет на текущих выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в комментарии Reuters.

В ответ на вопрос, видит ли он себя снова кандидатом в президенты через четыре года, если ему не удастся победить на этих выборах, 78-летний экс-президент сказал: "Нет, не вижу. Думаю, что будет, то будет. Я вообще этого не вижу".

"Надеюсь, мы добьемся успеха", - добавил Трамп.

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Топ комментарии
+10
сподіваюся, що це руде лайно сидітиме чотири роки і далі за свої злочини
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23.09.2024 00:55
+10
Трамп нагнув Республіканську партію і поліз у президенти.

Республіканці без Трампа мали високі шанси виграти.

Тепер, завдячуючи Трампу - пролетять.
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23.09.2024 01:02
+7
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23.09.2024 08:23
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сподіваюся, що це руде лайно сидітиме чотири роки і далі за свої злочини
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23.09.2024 00:55 Ответить
Тремпель-бите вухо, просто фізично, не встигне відсидітися нарах, за штурм будівлі Конгресу!! Додайте ще суму виплат, за рішенням судів…
Брехун московський це теж знає!
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23.09.2024 01:01 Ответить
Трамп нагнув Республіканську партію і поліз у президенти.

Республіканці без Трампа мали високі шанси виграти.

Тепер, завдячуючи Трампу - пролетять.
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23.09.2024 01:02 Ответить
Если бы сразу выставили Хейли против даже той же Харрис - борьба бы была вполне равной, а может быть даже и Хейли имела преимущество. Ведь даже среди республиканцев хватает людей которые понимаю что Трамп это хреновый вариант.
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23.09.2024 01:10 Ответить
Мабуть запропонувавши Нікі Хейлі посаду віце-президента Трамп значно покращив би електоральні симпатії.
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23.09.2024 01:30 Ответить
це не про трампа як і не про бубу..
люба людина яка навіть теотерично могла б бути конкурентом кловану негайно знімається з медійного простору, як мінімум
клован повинен бути тільки один!
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23.09.2024 03:18 Ответить
Відмінно. клован повинен бути тільки один.
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23.09.2024 04:09 Ответить
І хто там мав шанс окрім Трампа? Назвіть циз кандидатіфв? Хайлі протм Трампа програла в рідному окрузі.В неї рейтинг нижчий в кілька разів.Виборці її не хочуть,як президента.
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23.09.2024 08:08 Ответить
Багато представників партії вважають, що ситуація, коли одночасно одна родина контролює всю партію, суперечить духу демократії.

Лара Трамп, невістка Трампа, відверто заявила, що всі зусилля партії спрямовані на повторне обрання Дональда Трампа.
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23.09.2024 08:18 Ответить
Виборець голосує за Трампа.Нікі Хейлі виборець не хоче.
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23.09.2024 19:41 Ответить
Дурне питання про плани через 4 роки, задане 78-річній людині. Хоча нахабний гівнюк сам напросився.
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23.09.2024 01:02 Ответить
Трамп на свои 78 еще отлично выглядит (вот что значит разница в уровене жизни в США и у нас), хотя может просто генетика. Ну и жена у него молодуха по сравнению с ним это тоже не мало важно
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23.09.2024 08:47 Ответить
Пішов дорогою Байдена.
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23.09.2024 01:04 Ответить
Байден розумний Дід ! дав по кольйонах республіканцям ...тягнув кота за хвіст ...доки республіканці не вляпалися , з віковими претензіями, до нього... тепер трамп старий мішок з дустом ,а Камала Харріс , ще та молодичка ,з досвідом прокурора
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23.09.2024 01:14 Ответить
Если б был бы я не Трамром...
Я бы был-бы арестантом..
Если б Харисей я вышел...
Я б не пел сейчас на крыше...
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23.09.2024 01:16 Ответить
Судячи з ваших дописів - ви місцевий форумний Трамп
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23.09.2024 02:11 Ответить
діда раніше зовсім з ріфмою не товаришував - тут хоч щось...
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23.09.2024 03:07 Ответить
колись я був не дуже внятний і на дзвінки не відповідав.
а тут вона і я все поняв і тут же став відповідать!
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23.09.2024 03:42 Ответить
не бил Гавріл нормальним мужем, Гавріла женам ізменял!
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23.09.2024 03:12 Ответить
Страдал Гаврила от похмелья,
Гаврила от похмелья слег.
Какая, в задницу, работа
Носок, и тот надеть не смог.

Страдал Гаврила от простуды
Свисали сопли до колен
Чихал Гаврила три недели
Пока не вылечил "Пурген".
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23.09.2024 07:00 Ответить
"Чихал Гаврила кашлял три недели..."
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23.09.2024 09:12 Ответить
З жцнками - все так само...
Гаврило, теж любив безмеж...

Коли вустами...
Стисло...

І без одеж...

Йому відсмокчуть...
З глотоком слизу...
І мені теж...
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29.09.2024 11:28 Ответить
А пам"ятаєш - я тобі писав колись: "Не ганьбися з своїм "графоманством"? Бо з тебе люди масово почнуть сміяться і дурнем вважать!" А ти мені що відповів?...
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23.09.2024 07:23 Ответить
Ну конечно не собираешься.

Уха-то всего два))
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23.09.2024 02:13 Ответить
Зарікалася свиня гівна не їсти ..
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23.09.2024 02:24 Ответить
та лано - щє ж одно вухо є...
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23.09.2024 03:04 Ответить
Журналюга просто хотів взнати скільки ще Оранжевий Донні буде топтатись по символам Америки.
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23.09.2024 04:34 Ответить
У нас свій власний "Блазень" теж казав, що "йде на один термін"... А зараз зрозумів - наступний термін для нього буде лише тюремним . Тому вчепився за владу - як кліщ у собачий хвіст!
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23.09.2024 07:20 Ответить
Якась легенька зневіра - на Трампа не похоже
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23.09.2024 07:49 Ответить
У загальнонаціональному опитуванні NBC, опублікованому в неділю, Гарріс випереджає Трампа на 5 відсотків.

Крім того, це опитування показало, що 48% зареєстрованих виборців вже позитивно ставляться до Гарріс. У липні, коли вона тільки починала компанію, їх було 32%.
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23.09.2024 08:00 Ответить
Трамп сказав, що не збирається балотуватись в президенти знову, якщо програє цього року.
Так а навіщо йому балотуватись , якщо простіше штурмом взяти Капітолій!
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23.09.2024 08:00 Ответить
Ну ясен пень. К следующим же выборам дедушке будет 100 лет
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23.09.2024 08:03 Ответить
На наступних виборах замість Рудого буде балотуватись Марджорі. Або Маск. та навіть і балотування Дональда Трампа джуніора не можна виключати.
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23.09.2024 08:08 Ответить
маск не уроженец сша, не може бути праезидентом
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23.09.2024 09:21 Ответить
ну тоді одним упоротим буде меше. )
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23.09.2024 09:31 Ответить
Правильно сказал - из тюремной камеры трудно вести предвыборную компанию.
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23.09.2024 08:11 Ответить
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23.09.2024 08:23 Ответить
Щеб пак...
Погодьтесь, дуе важко буде балотуватись у президенти сидячи у тюрмі...)))
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23.09.2024 08:40 Ответить
Ну Каломойский как то же рулит страной и своим бизнесом из-за стенков СБУ
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23.09.2024 08:48 Ответить
Стєнкі СБУ - не те що стєнкі КДБ...
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23.09.2024 09:09 Ответить

Підступний Трамп, маніяк )(уйло і хитрий китаёза змовилися
і разом дружно пляшут под дудочку фашистского кремля.
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23.09.2024 09:01 Ответить
Та він синочка балотуватися підштовхне. Буде нам другий сезон серіалу "Трамп" - "Трамп-2".
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23.09.2024 10:44 Ответить
 
 