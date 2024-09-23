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Трамп сказав, що не збирається балотуватись в президенти знову, якщо програє цього року

Дональд Трамп більше не балотуватиметься в президенти США

Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не буде балотуватись на посаду в 2028 році, якщо програє на поточних виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав у коментарі Reuters.

У відповідь на запитання, чи бачить він себе знову кандидатом у президенти через чотири роки, якщо йому не вдасться перемогти на цих виборах, 78-річний експрезидент сказав: "Ні, не бачу. Думаю, що буде, те буде. Я взагалі цього не бачу".

"Сподіваюся, ми досягнемо успіху", - додав Трамп.

Читайте: Зеленський планує зустрітись з Байденом, Гарріс та Трампом під час поїздки до США наступного тижня

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Топ коментарі
+10
сподіваюся, що це руде лайно сидітиме чотири роки і далі за свої злочини
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23.09.2024 00:55
+10
Трамп нагнув Республіканську партію і поліз у президенти.

Республіканці без Трампа мали високі шанси виграти.

Тепер, завдячуючи Трампу - пролетять.
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23.09.2024 01:02
+7
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23.09.2024 08:23
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сподіваюся, що це руде лайно сидітиме чотири роки і далі за свої злочини
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23.09.2024 00:55 Відповісти
Тремпель-бите вухо, просто фізично, не встигне відсидітися нарах, за штурм будівлі Конгресу!! Додайте ще суму виплат, за рішенням судів…
Брехун московський це теж знає!
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23.09.2024 01:01 Відповісти
Трамп нагнув Республіканську партію і поліз у президенти.

Республіканці без Трампа мали високі шанси виграти.

Тепер, завдячуючи Трампу - пролетять.
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23.09.2024 01:02 Відповісти
Если бы сразу выставили Хейли против даже той же Харрис - борьба бы была вполне равной, а может быть даже и Хейли имела преимущество. Ведь даже среди республиканцев хватает людей которые понимаю что Трамп это хреновый вариант.
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23.09.2024 01:10 Відповісти
Мабуть запропонувавши Нікі Хейлі посаду віце-президента Трамп значно покращив би електоральні симпатії.
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23.09.2024 01:30 Відповісти
це не про трампа як і не про бубу..
люба людина яка навіть теотерично могла б бути конкурентом кловану негайно знімається з медійного простору, як мінімум
клован повинен бути тільки один!
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23.09.2024 03:18 Відповісти
Відмінно. клован повинен бути тільки один.
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23.09.2024 04:09 Відповісти
І хто там мав шанс окрім Трампа? Назвіть циз кандидатіфв? Хайлі протм Трампа програла в рідному окрузі.В неї рейтинг нижчий в кілька разів.Виборці її не хочуть,як президента.
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23.09.2024 08:08 Відповісти
Багато представників партії вважають, що ситуація, коли одночасно одна родина контролює всю партію, суперечить духу демократії.

Лара Трамп, невістка Трампа, відверто заявила, що всі зусилля партії спрямовані на повторне обрання Дональда Трампа.
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23.09.2024 08:18 Відповісти
Виборець голосує за Трампа.Нікі Хейлі виборець не хоче.
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23.09.2024 19:41 Відповісти
Дурне питання про плани через 4 роки, задане 78-річній людині. Хоча нахабний гівнюк сам напросився.
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23.09.2024 01:02 Відповісти
Трамп на свои 78 еще отлично выглядит (вот что значит разница в уровене жизни в США и у нас), хотя может просто генетика. Ну и жена у него молодуха по сравнению с ним это тоже не мало важно
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23.09.2024 08:47 Відповісти
Пішов дорогою Байдена.
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23.09.2024 01:04 Відповісти
Байден розумний Дід ! дав по кольйонах республіканцям ...тягнув кота за хвіст ...доки республіканці не вляпалися , з віковими претензіями, до нього... тепер трамп старий мішок з дустом ,а Камала Харріс , ще та молодичка ,з досвідом прокурора
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23.09.2024 01:14 Відповісти
Если б был бы я не Трамром...
Я бы был-бы арестантом..
Если б Харисей я вышел...
Я б не пел сейчас на крыше...
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23.09.2024 01:16 Відповісти
Судячи з ваших дописів - ви місцевий форумний Трамп
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23.09.2024 02:11 Відповісти
діда раніше зовсім з ріфмою не товаришував - тут хоч щось...
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23.09.2024 03:07 Відповісти
колись я був не дуже внятний і на дзвінки не відповідав.
а тут вона і я все поняв і тут же став відповідать!
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23.09.2024 03:42 Відповісти
не бил Гавріл нормальним мужем, Гавріла женам ізменял!
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23.09.2024 03:12 Відповісти
Страдал Гаврила от похмелья,
Гаврила от похмелья слег.
Какая, в задницу, работа
Носок, и тот надеть не смог.

Страдал Гаврила от простуды
Свисали сопли до колен
Чихал Гаврила три недели
Пока не вылечил "Пурген".
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23.09.2024 07:00 Відповісти
"Чихал Гаврила кашлял три недели..."
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23.09.2024 09:12 Відповісти
З жцнками - все так само...
Гаврило, теж любив безмеж...

Коли вустами...
Стисло...

І без одеж...

Йому відсмокчуть...
З глотоком слизу...
І мені теж...
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29.09.2024 11:28 Відповісти
А пам"ятаєш - я тобі писав колись: "Не ганьбися з своїм "графоманством"? Бо з тебе люди масово почнуть сміяться і дурнем вважать!" А ти мені що відповів?...
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23.09.2024 07:23 Відповісти
Ну конечно не собираешься.

Уха-то всего два))
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23.09.2024 02:13 Відповісти
Зарікалася свиня гівна не їсти ..
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23.09.2024 02:24 Відповісти
та лано - щє ж одно вухо є...
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23.09.2024 03:04 Відповісти
Журналюга просто хотів взнати скільки ще Оранжевий Донні буде топтатись по символам Америки.
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23.09.2024 04:34 Відповісти
У нас свій власний "Блазень" теж казав, що "йде на один термін"... А зараз зрозумів - наступний термін для нього буде лише тюремним . Тому вчепився за владу - як кліщ у собачий хвіст!
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23.09.2024 07:20 Відповісти
Якась легенька зневіра - на Трампа не похоже
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23.09.2024 07:49 Відповісти
У загальнонаціональному опитуванні NBC, опублікованому в неділю, Гарріс випереджає Трампа на 5 відсотків.

Крім того, це опитування показало, що 48% зареєстрованих виборців вже позитивно ставляться до Гарріс. У липні, коли вона тільки починала компанію, їх було 32%.
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23.09.2024 08:00 Відповісти
Трамп сказав, що не збирається балотуватись в президенти знову, якщо програє цього року.
Так а навіщо йому балотуватись , якщо простіше штурмом взяти Капітолій!
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23.09.2024 08:00 Відповісти
Ну ясен пень. К следующим же выборам дедушке будет 100 лет
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23.09.2024 08:03 Відповісти
На наступних виборах замість Рудого буде балотуватись Марджорі. Або Маск. та навіть і балотування Дональда Трампа джуніора не можна виключати.
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23.09.2024 08:08 Відповісти
маск не уроженец сша, не може бути праезидентом
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23.09.2024 09:21 Відповісти
ну тоді одним упоротим буде меше. )
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23.09.2024 09:31 Відповісти
Правильно сказал - из тюремной камеры трудно вести предвыборную компанию.
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23.09.2024 08:11 Відповісти
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23.09.2024 08:23 Відповісти
Щеб пак...
Погодьтесь, дуе важко буде балотуватись у президенти сидячи у тюрмі...)))
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23.09.2024 08:40 Відповісти
Ну Каломойский как то же рулит страной и своим бизнесом из-за стенков СБУ
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23.09.2024 08:48 Відповісти
Стєнкі СБУ - не те що стєнкі КДБ...
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23.09.2024 09:09 Відповісти

Підступний Трамп, маніяк )(уйло і хитрий китаёза змовилися
і разом дружно пляшут под дудочку фашистского кремля.
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23.09.2024 09:01 Відповісти
Та він синочка балотуватися підштовхне. Буде нам другий сезон серіалу "Трамп" - "Трамп-2".
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23.09.2024 10:44 Відповісти
 
 