Трамп сказав, що не збирається балотуватись в президенти знову, якщо програє цього року
Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не буде балотуватись на посаду в 2028 році, якщо програє на поточних виборах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав у коментарі Reuters.
У відповідь на запитання, чи бачить він себе знову кандидатом у президенти через чотири роки, якщо йому не вдасться перемогти на цих виборах, 78-річний експрезидент сказав: "Ні, не бачу. Думаю, що буде, те буде. Я взагалі цього не бачу".
"Сподіваюся, ми досягнемо успіху", - додав Трамп.
Топ коментарі
+10 Олександр Васильєв 9c5970be
показати весь коментар23.09.2024 00:55
+10 Victor Litarchuk
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+7 частный сектор
показати весь коментар23.09.2024 08:23
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Будь ласка, зачекайте...
Брехун московський це теж знає!
Республіканці без Трампа мали високі шанси виграти.
Тепер, завдячуючи Трампу - пролетять.
люба людина яка навіть теотерично могла б бути конкурентом кловану негайно знімається з медійного простору, як мінімум
клован повинен бути тільки один!
Лара Трамп, невістка Трампа, відверто заявила, що всі зусилля партії спрямовані на повторне обрання Дональда Трампа.
Я бы был-бы арестантом..
Если б Харисей я вышел...
Я б не пел сейчас на крыше...
а тут вона і я все поняв і тут же став відповідать!
Гаврила от похмелья слег.
Какая, в задницу, работа
Носок, и тот надеть не смог.
Страдал Гаврила от простуды
Свисали сопли до колен
Чихал Гаврила три недели
Пока не вылечил "Пурген".
ЧихалГаврила кашлял три недели..."
Гаврило, теж любив безмеж...
Коли вустами...
Стисло...
І без одеж...
Йому відсмокчуть...
З глотоком слизу...
І мені теж...
Уха-то всего два))
Крім того, це опитування показало, що 48% зареєстрованих виборців вже позитивно ставляться до Гарріс. У липні, коли вона тільки починала компанію, їх було 32%.
Так а навіщо йому балотуватись , якщо простіше штурмом взяти Капітолій!
Погодьтесь, дуе важко буде балотуватись у президенти сидячи у тюрмі...)))
Підступний Трамп, маніяк )(уйло і хитрий китаёза змовилися
і разом дружно пляшут под дудочку фашистского кремля.