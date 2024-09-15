Трамп о завершении войны в Украине: Надо сделать это с помощью силы и мудрости

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в его коротком обращении к участникам 20-й ежегодной встречи YES.

Сообщается, что Трамп записал это обращение по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в самолете по пути к предвыборному митингу в Аризоне.

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это нужно сделать (урегулировать войну. - Ред.), и мы должны сделать это, и сделать это с помощью силы и мудрости", - сказал он.

Трамп в очередной раз заявил, что если бы он был президентом, то войны России против Украины "никогда бы не произошло".

"Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе, и в отношении этой войны", - отметил Трамп.

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Напомним, что недавно кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа относительно завершения российско-украинской войны, озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом, и не считает возможным достижение мира в Украине в случае его воплощения.