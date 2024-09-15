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Новости Война
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Трамп (4001)

Трамп о завершении войны в Украине: Надо сделать это с помощью силы и мудрости

Трамп про завершення війни в Україні

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в его коротком обращении к участникам 20-й ежегодной встречи YES.

Сообщается, что Трамп записал это обращение по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в самолете по пути к предвыборному митингу в Аризоне.

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это нужно сделать (урегулировать войну. - Ред.), и мы должны сделать это, и сделать это с помощью силы и мудрости", - сказал он.

Трамп в очередной раз заявил, что если бы он был президентом, то войны России против Украины "никогда бы не произошло".

"Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе, и в отношении этой войны", - отметил Трамп.

Читайте также: Трамп уклонился от ответа, хочет ли он, чтобы Украина победила РФ: В интересах США закончить эту войну

Напомним, что недавно кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа относительно завершения российско-украинской войны, озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом, и не считает возможным достижение мира в Украине в случае его воплощения.
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Топ комментарии
+30
тут вже нічого обговорювать. Хай на схилі років займається порятунком котів від гаітянців.
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15.09.2024 13:49
+12
Дурень думкою багатіє...
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15.09.2024 13:41
+12
Трамп....мудрість....вибори
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15.09.2024 13:42
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план венса ?
заморозка?
прямо щас?

а Курщину куда приткнемо?
нам що пожиттєво її утримувати ?

цей ді джей жокей, який лізе в віци, газети читає що у світі робиться?
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15.09.2024 16:02 Ответить
Венс схоже хотів догодити вагающимся штатам ,
які не дуже добре відносяться до України .

це тим штатам де по 800 тис. одних поляків, не рахуючи українців та балтів ?
це догоджання, таке як пассаж рудого про негрів, які їдять котів
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15.09.2024 16:05 Ответить
Уточнюю ,не про негрів ,а про нелегальних
мігрантів з Гаїті .
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15.09.2024 16:12 Ответить
Там в основном негры
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15.09.2024 16:23 Ответить
рудий догоджує всім: полякам, неграм, абортам, емігрантам...

так догоджає, що вже навіть впливові республіканці об'єднались проти нього в підтримці Камали
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15.09.2024 17:00 Ответить
***.
Венс може мати будь-яку думку з будь-якого питання, але згідно з Конституцією США, зовнішню політику визначають держсекретар і Конгрес. Трамп збирається призначити держсекретарем Майка Помпео, який уже виклав основні положення «Плану Трампа». Серед основних - програма ленд-лізу, реальні санкції проти Мордора та ревіталізація НАТО.

https://www.wsj.com/articles/a-trump-peace-plan-for-ukraine-russia-foreign-policy-926348cf
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15.09.2024 18:27 Ответить
На жаль Ваше посилання в мене не відкрилось .

Я знайома з планом Майка Помпео "Мир через силу " .
Швидше за все це і буде план Трампа
На мій поляд це кращий варіант из усіх відомих .
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15.09.2024 18:52 Ответить
Ось на
можна почитати коменти: брехня, проплачено, і т.п.

Якось кожного разу коментатори міняють думку
Венс сказав, і це начебто Трамп
Помпео сказав, і це начебто Трамп збрехав
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15.09.2024 19:36 Ответить
я б на місті Трампа казав би так :

" . . . я добре знаю русскій народ . . .
. . . я добре знаю український народ . . ."

і далі там, що вже в нього на умі . . .

путіни та зєлєнскіє приходять та уходять, а колоніальні війни та національно-визвольна війна явища всенародні
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15.09.2024 16:08 Ответить
трамп починає з "Як сказав Орбан...."

хто такий цей загадковий для американців Орбан, дивіться вище
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15.09.2024 17:02 Ответить
Війна ніколи не закінчиться. Перед виборами всі брешуть. Але республіканці будуть допомагати, а не прикидатися що допомагають, як обамівці.
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15.09.2024 16:40 Ответить
Нє подвєді Дональд Фредович.Зупини пліз цю кляту войну...
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15.09.2024 16:45 Ответить
а що за вой с мацковских болот ?
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15.09.2024 17:03 Ответить
Схоже Трамп як і пуйло живе в якійсь своїй окремій реальності...
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15.09.2024 17:02 Ответить
зараз модно називати виразним терміном бабл

це не той, який шорохкотить, а той який лопається

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15.09.2024 17:08 Ответить
Його Борис попросив ? Мудрий мудак. За Донні його тіньовий вже все сказав. Навіть ЕрЗе опєчалілось.
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15.09.2024 17:43 Ответить
Мамо хочу пісі.
Ой і я хочу, та деж її взяти.
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15.09.2024 17:47 Ответить
Don't believe bad news about Trump, believe good news about Trump. If there are no good news, assume that that the bad news you are hearing are really good news. It will not change how things really are, but you will feel significantly better.
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15.09.2024 17:47 Ответить
https://ru.usembassy.gov/statement-by-secretary-pompeo-crimea-declaration/ Заява по Криму під час Трампа
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15.09.2024 19:40 Ответить
За допомогою разуму та сили...а де Трамп їх візьме? Це якраз те що у нього нема..
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15.09.2024 20:37 Ответить
Реальний стан допомоги
"Україна не може оснастити навіть 4 із 14 необхідних бригад - Зеленський"

Надано з початку травня 2024, 50+ країн + США
гармати 3шт
рсзо 3шт
ппо 23шт
літаки 6шт
гелікоптери 6шт
танки 38шт
бмп 147шт
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15.09.2024 21:18 Ответить
Блазень в черговий раз розписався у власній профнепридатності.
Але до чого тут безсенсові обіцянки Трампа?
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15.09.2024 21:41 Ответить
Давайте подивимось обіцянки Камали.
Що обіцяно як кандидат в президенти?
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15.09.2024 21:51 Ответить
Дивиться, я не проти. Я вже писав: я - українець, мені обіцянки кандидатів у президенти США не дуже цікаві, не мені їх обирати на пост.
Я спитався геть про інше.
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15.09.2024 23:05 Ответить
Відкіля мудрість у тіпа обісцяного росіянськими проститутками 🤣
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15.09.2024 22:05 Ответить
У тебе з Зелєю , ні сили, ні мудрості!
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16.09.2024 09:38 Ответить
Але ж кацапні поналізло під новину! І деруть, курва, косоворотки собі на пузах за рудого фріка, аж гай шумить!
Панове модератори! А чи не пора оптом спорядити цей зайвохромосомний десант на цвинтар акаунтів?..
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16.09.2024 21:29 Ответить
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