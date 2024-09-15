Трамп о завершении войны в Украине: Надо сделать это с помощью силы и мудрости
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в его коротком обращении к участникам 20-й ежегодной встречи YES.
Сообщается, что Трамп записал это обращение по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в самолете по пути к предвыборному митингу в Аризоне.
"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это нужно сделать (урегулировать войну. - Ред.), и мы должны сделать это, и сделать это с помощью силы и мудрости", - сказал он.
Трамп в очередной раз заявил, что если бы он был президентом, то войны России против Украины "никогда бы не произошло".
"Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе, и в отношении этой войны", - отметил Трамп.
Напомним, что недавно кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа относительно завершения российско-украинской войны, озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом, и не считает возможным достижение мира в Украине в случае его воплощения.
Пожалуйста, подождите...
заморозка?
прямо щас?
а Курщину куда приткнемо?
нам що пожиттєво її утримувати ?
цей ді джей жокей, який лізе в віци, газети читає що у світі робиться?
які не дуже добре відносяться до України .
це тим штатам де по 800 тис. одних поляків, не рахуючи українців та балтів ?
це догоджання, таке як пассаж рудого про негрів, які їдять котів
мігрантів з Гаїті .
так догоджає, що вже навіть впливові республіканці об'єднались проти нього в підтримці Камали
Венс може мати будь-яку думку з будь-якого питання, але згідно з Конституцією США, зовнішню політику визначають держсекретар і Конгрес. Трамп збирається призначити держсекретарем Майка Помпео, який уже виклав основні положення «Плану Трампа». Серед основних - програма ленд-лізу, реальні санкції проти Мордора та ревіталізація НАТО.
https://www.wsj.com/articles/a-trump-peace-plan-for-ukraine-russia-foreign-policy-926348cf
Я знайома з планом Майка Помпео "Мир через силу " .
Швидше за все це і буде план Трампа
На мій поляд це кращий варіант из усіх відомих .
можна почитати коменти: брехня, проплачено, і т.п.
Якось кожного разу коментатори міняють думку
Венс сказав, і це начебто Трамп
Помпео сказав, і це начебто Трамп збрехав
" . . . я добре знаю русскій народ . . .
. . . я добре знаю український народ . . ."
і далі там, що вже в нього на умі . . .
путіни та зєлєнскіє приходять та уходять, а колоніальні війни та національно-визвольна війна явища всенародні
хто такий цей загадковий для американців Орбан, дивіться вище
це не той, який шорохкотить, а той який лопається
Ой і я хочу, та деж її взяти.
"Україна не може оснастити навіть 4 із 14 необхідних бригад - Зеленський"
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гармати 3шт
рсзо 3шт
ппо 23шт
літаки 6шт
гелікоптери 6шт
танки 38шт
бмп 147шт
Але до чого тут безсенсові обіцянки Трампа?
Що обіцяно як кандидат в президенти?
Я спитався геть про інше.
Панове модератори! А чи не пора оптом спорядити цей зайвохромосомний десант на цвинтар акаунтів?..