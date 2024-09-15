Трамп про завершення війни в Україні: Треба зробити це за допомогою сили та мудрості
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у його короткому зверненні до учасників 20-ї щорічної зустрічі YES.
Повідомляється, що Трамп записав це звернення на прохання експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона у літаку на шляху до передвиборчого мітингу в Аризоні.
"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну. – Ред.), і ми маємо зробити це, і зробити це за допомогою сили та мудрості", – сказав він.
Трамп вкотре заявив, що якби він був президентом, то війни Росії проти України "ніколи б не сталося".
"Через 53 дні у нас вибори. Вони багато змінять, зокрема і щодо цієї війни", – зазначив Трамп.
Нагадаємо, що нещодавно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.
Своєю чергою радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом, і не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі його втілення.
Будь ласка, зачекайте...
заморозка?
прямо щас?
а Курщину куда приткнемо?
нам що пожиттєво її утримувати ?
цей ді джей жокей, який лізе в віци, газети читає що у світі робиться?
які не дуже добре відносяться до України .
це тим штатам де по 800 тис. одних поляків, не рахуючи українців та балтів ?
це догоджання, таке як пассаж рудого про негрів, які їдять котів
мігрантів з Гаїті .
так догоджає, що вже навіть впливові республіканці об'єднались проти нього в підтримці Камали
Венс може мати будь-яку думку з будь-якого питання, але згідно з Конституцією США, зовнішню політику визначають держсекретар і Конгрес. Трамп збирається призначити держсекретарем Майка Помпео, який уже виклав основні положення «Плану Трампа». Серед основних - програма ленд-лізу, реальні санкції проти Мордора та ревіталізація НАТО.
https://www.wsj.com/articles/a-trump-peace-plan-for-ukraine-russia-foreign-policy-926348cf
Я знайома з планом Майка Помпео "Мир через силу " .
Швидше за все це і буде план Трампа
На мій поляд це кращий варіант из усіх відомих .
можна почитати коменти: брехня, проплачено, і т.п.
Якось кожного разу коментатори міняють думку
Венс сказав, і це начебто Трамп
Помпео сказав, і це начебто Трамп збрехав
" . . . я добре знаю русскій народ . . .
. . . я добре знаю український народ . . ."
і далі там, що вже в нього на умі . . .
путіни та зєлєнскіє приходять та уходять, а колоніальні війни та національно-визвольна війна явища всенародні
хто такий цей загадковий для американців Орбан, дивіться вище
це не той, який шорохкотить, а той який лопається
Ой і я хочу, та деж її взяти.
"Україна не може оснастити навіть 4 із 14 необхідних бригад - Зеленський"
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гармати 3шт
рсзо 3шт
ппо 23шт
літаки 6шт
гелікоптери 6шт
танки 38шт
бмп 147шт
Але до чого тут безсенсові обіцянки Трампа?
Що обіцяно як кандидат в президенти?
Я спитався геть про інше.
Панове модератори! А чи не пора оптом спорядити цей зайвохромосомний десант на цвинтар акаунтів?..