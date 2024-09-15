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Новини Війна
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Трамп (4308)

Трамп про завершення війни в Україні: Треба зробити це за допомогою сили та мудрості

Трамп про завершення війни в Україні

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у його короткому зверненні до учасників 20-ї щорічної зустрічі YES.

Повідомляється, що Трамп записав це звернення на прохання експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона у літаку на шляху до передвиборчого мітингу в Аризоні.

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну. – Ред.), і ми маємо зробити це, і зробити це за допомогою сили та мудрості", – сказав він.

Трамп вкотре заявив, що якби він був президентом, то війни Росії проти України "ніколи б не сталося".

"Через 53 дні у нас вибори. Вони багато змінять, зокрема і щодо цієї війни", – зазначив Трамп.

Читайте: Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він, щоб Україна перемогла РФ: В інтересах США закінчити цю війну

Нагадаємо, що нещодавно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

Своєю чергою радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом, і не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі його втілення.

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Топ коментарі
+30
тут вже нічого обговорювать. Хай на схилі років займається порятунком котів від гаітянців.
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15.09.2024 13:49
+12
Дурень думкою багатіє...
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15.09.2024 13:41
+12
Трамп....мудрість....вибори
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15.09.2024 13:42
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план венса ?
заморозка?
прямо щас?

а Курщину куда приткнемо?
нам що пожиттєво її утримувати ?

цей ді джей жокей, який лізе в віци, газети читає що у світі робиться?
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15.09.2024 16:02 Відповісти
Венс схоже хотів догодити вагающимся штатам ,
які не дуже добре відносяться до України .

це тим штатам де по 800 тис. одних поляків, не рахуючи українців та балтів ?
це догоджання, таке як пассаж рудого про негрів, які їдять котів
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15.09.2024 16:05 Відповісти
Уточнюю ,не про негрів ,а про нелегальних
мігрантів з Гаїті .
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15.09.2024 16:12 Відповісти
Там в основном негры
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15.09.2024 16:23 Відповісти
рудий догоджує всім: полякам, неграм, абортам, емігрантам...

так догоджає, що вже навіть впливові республіканці об'єднались проти нього в підтримці Камали
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15.09.2024 17:00 Відповісти
***.
Венс може мати будь-яку думку з будь-якого питання, але згідно з Конституцією США, зовнішню політику визначають держсекретар і Конгрес. Трамп збирається призначити держсекретарем Майка Помпео, який уже виклав основні положення «Плану Трампа». Серед основних - програма ленд-лізу, реальні санкції проти Мордора та ревіталізація НАТО.

https://www.wsj.com/articles/a-trump-peace-plan-for-ukraine-russia-foreign-policy-926348cf
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15.09.2024 18:27 Відповісти
На жаль Ваше посилання в мене не відкрилось .

Я знайома з планом Майка Помпео "Мир через силу " .
Швидше за все це і буде план Трампа
На мій поляд це кращий варіант из усіх відомих .
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15.09.2024 18:52 Відповісти
Ось на
можна почитати коменти: брехня, проплачено, і т.п.

Якось кожного разу коментатори міняють думку
Венс сказав, і це начебто Трамп
Помпео сказав, і це начебто Трамп збрехав
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15.09.2024 19:36 Відповісти
я б на місті Трампа казав би так :

" . . . я добре знаю русскій народ . . .
. . . я добре знаю український народ . . ."

і далі там, що вже в нього на умі . . .

путіни та зєлєнскіє приходять та уходять, а колоніальні війни та національно-визвольна війна явища всенародні
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15.09.2024 16:08 Відповісти
трамп починає з "Як сказав Орбан...."

хто такий цей загадковий для американців Орбан, дивіться вище
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15.09.2024 17:02 Відповісти
Війна ніколи не закінчиться. Перед виборами всі брешуть. Але республіканці будуть допомагати, а не прикидатися що допомагають, як обамівці.
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15.09.2024 16:40 Відповісти
Нє подвєді Дональд Фредович.Зупини пліз цю кляту войну...
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15.09.2024 16:45 Відповісти
а що за вой с мацковских болот ?
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15.09.2024 17:03 Відповісти
Схоже Трамп як і пуйло живе в якійсь своїй окремій реальності...
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15.09.2024 17:02 Відповісти
зараз модно називати виразним терміном бабл

це не той, який шорохкотить, а той який лопається

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15.09.2024 17:08 Відповісти
Його Борис попросив ? Мудрий мудак. За Донні його тіньовий вже все сказав. Навіть ЕрЗе опєчалілось.
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15.09.2024 17:43 Відповісти
Мамо хочу пісі.
Ой і я хочу, та деж її взяти.
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15.09.2024 17:47 Відповісти
Don't believe bad news about Trump, believe good news about Trump. If there are no good news, assume that that the bad news you are hearing are really good news. It will not change how things really are, but you will feel significantly better.
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15.09.2024 17:47 Відповісти
https://ru.usembassy.gov/statement-by-secretary-pompeo-crimea-declaration/ Заява по Криму під час Трампа
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15.09.2024 19:40 Відповісти
За допомогою разуму та сили...а де Трамп їх візьме? Це якраз те що у нього нема..
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15.09.2024 20:37 Відповісти
Реальний стан допомоги
"Україна не може оснастити навіть 4 із 14 необхідних бригад - Зеленський"

Надано з початку травня 2024, 50+ країн + США
гармати 3шт
рсзо 3шт
ппо 23шт
літаки 6шт
гелікоптери 6шт
танки 38шт
бмп 147шт
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15.09.2024 21:18 Відповісти
Блазень в черговий раз розписався у власній профнепридатності.
Але до чого тут безсенсові обіцянки Трампа?
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15.09.2024 21:41 Відповісти
Давайте подивимось обіцянки Камали.
Що обіцяно як кандидат в президенти?
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15.09.2024 21:51 Відповісти
Дивиться, я не проти. Я вже писав: я - українець, мені обіцянки кандидатів у президенти США не дуже цікаві, не мені їх обирати на пост.
Я спитався геть про інше.
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15.09.2024 23:05 Відповісти
Відкіля мудрість у тіпа обісцяного росіянськими проститутками 🤣
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15.09.2024 22:05 Відповісти
У тебе з Зелєю , ні сили, ні мудрості!
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16.09.2024 09:38 Відповісти
Але ж кацапні поналізло під новину! І деруть, курва, косоворотки собі на пузах за рудого фріка, аж гай шумить!
Панове модератори! А чи не пора оптом спорядити цей зайвохромосомний десант на цвинтар акаунтів?..
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16.09.2024 21:29 Відповісти
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